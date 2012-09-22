Güncelleme: 00:44, 22 Eylül 2017 Cuma

TARİHTE BUGÜN: İran-Irak savaşı başladı

Dünya Bülteni/Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

İran-Irak savaşı Başladı (1980)

İran ile Irak arasındaki sınır çatışmaları 1980 Ağustosunda iyice şiddetlenmişti. Saddam Hüseyin Şatt-ül Arap nehrinin her iki kıyısının da kendilerine ait olduğunu iddia ederek resmen savaşı başlattı.22 Eylül 1980 tarihinden itibaren Irak orduları bir çok bölgeden İran topraklarına girdi. İran’ı kolayca pes ettireceğini düşünen Saddam Hüseyin kendisini şiddetli ve uzun bir savaşın içinde buldu.

GÜNÜN KİŞİSİ

Yavuz Sultan Selim Vefat Etti (1520)

Osmanlı padişahlarının dokuzuncusu ve İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü ve ilk Türk halife olan Yavuz Sultan Selim 22 Eylül 1520’de vefat etti. Sefere hazırlandığı bir sırada Şir-pençe denilen sırtındaki çıbanı geç fark etmiş ve yanlış tedavi uygulanması ölümüne neden olmuştur. Cenazesi İstanbul’daki Sultan Selim Camisi yanındaki türbesine defnedilmiştir. Tarihçiler son sefer hazırlıklarının Rodos’u işaret ettiğini belirtirler.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Tebriz Alındı (1585)

1578 Yılında başlayan ve on iki yıl süren Osmanlı-İran savaşlarına kazandığı zaferlerle Özdemiroğlu Osman Paşa damgasını vurmuştu. Son olarak 1585 yılında 22 Eylül günü Tebriz’i aldı. Böylece Güney Azerbaycan Osmanlı hakimiyetine girmişti.

Abaza Mehmet Paşa İsyanı Sona Erdi (1628)

Abaza Mehmet Paşa Kapıkulu askerlerine özelilikle de yeniçerilere Genç Osman’ın öldürülmesinden dolayı kin duyuyordu.Bu gerekçe ile ilk isyanı bastırıldı fakat affedildi ve Erzurum beylerbeyi yapıldı. Bir süre sonra yine aynı gerekçe ile isyan etti. Hüsrev Paşa’nın araya girmesi ile yine affedildi ve Bosna Beylerbeyi olarak atandı.(22 Eylül 1628)

Lugoş Zaferi (1695)

Yeni padişah olan II.Mustafa Viyana bozgununda beri devam eden savaşlara bir son vermek için ordunun başında ilk seferine çıktı. 22Eylül 1695’te Osmanlı ordusu Lugoş Meydan Muharebesinde Avusturya ordusunu yendi. Ancak istenilen kesin darbe indirilememişti.

İslam Zirvesi (1969)

Kudüs’teki El Aksa camisinin yakılması üzerine Ürdün Kralı Hüseyin’in çağrısı ile Arap Birliği dışişleri bakanlarının katılımı ile Kahire’de bir Arap Zirvesi toplandı. Konunun Suudi Arabistan’ın önerisi ile yapılacak bir İslam zirvesinde ele alınması istendi. İslam Zirvesi 22-25 Eylül günlerinde Fas’ın Rabat kentinde toplandı. Bu zirvede Türkiye’yi Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil temsil etmiştir.

Seyfe Gölü Kurudu (2005)

Doğa Koruma Vakfı Başkanı Nevzat Ceylan, kuşların en önemli göç yollarından birinde olan, 187 kuş türünün barındığı Seyfe Gölü’nün, “yanlış uygulamalar sonucu” tamamen kuruduğunu ve 100 bine yakın kuşun bölgeyi terk ettiğini söyledi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1919- Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası kuruldu.

1932- Yazar Gazeteci-Besteci Ahmet Rasim 68 yaşında öldü.

1943- Ankara Fen Fakültesi kuruldu.

1959- Avrupa ile ABD arasındaki ilk telefon kablo hattı resmen açıldı.

1964- Sosyal Demokrat Parti kuruldu.

1964- Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Yassıada hükümlüsü Refik Koraltan, Rüştü Erdelhun, Selim Yatağan ve Nedim Ökmen’i hastalık nedeniyle affetti.

1984- Gökova Körfezi’nde, Ören ve Türkevleri köyleri civarında kurulması planlanan termik santralın yapımını engellemek isteyen köy kadınları, yol kapatma eylemi yaptı.

1985- Fransız Hükümeti, 10 Temmuz 1985’de batan Greenpeace’e ait ‘’Rainbow Warrior’’ gemisini, Fransız gizli servisi ajanlarının batırdığını kabul etti.

1993- New York Metropolitan Müzesi, ‘’Karun Hazinesi’’ni Türkiye’ye geri göndermeye karar verdi.

2000- Bakanlar Kurulu, Kopenhag Kriterleri ile paralel olan İnsan Hakları Raporu’nu kabul etti.