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Günün Haberleri
01:05, 25 Eylül 2017 Pazartesi
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Güncelleme: 00:05, 25 Eylül 2017 Pazartesi

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TARİHTE BUGÜN: Niğbolu zaferi kazanıldı
TARİHTE BUGÜN: Niğbolu zaferi kazanıldı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yıldırım Bayezıt'ın bütün Avrupa’yı Niğbolu’da dize getirmesi, Şehzade Bayezit’in katli, İlk İslam Ülkeleri Zirvesi’nin sona ermesi, Celal Bayar’ın intihar girişimi var…

Dünya Bülteni/Tarih Dosyası 

GÜNÜN OLAYI

Yıldırım Bayezit Bütün Avrupa’yı Niğbolu’da Dize Getirdi (1396)

Osmanlı Devletinin giderek büyümesi, batıya doğru hızla ilerlemesi ve Bizans’ın sürekli yardım çağrıları Avrupa Hıristiyan dünyasını harekete geçirdi. Papa’nın çağrısı ile hazırlanan haçlı ordusuna bütün Avrupa ülkeleri en seçkin birliklerini göndererek katıldı. Haçlı ordusu Niğbolu önlerinde 25 Eylül 1396’da Yıldırım Bayezit tarafından bozguna uğratıldı. Bu yenilgi üzerine Haçlılar uzun süre kendilerine gelemediler. Bu tarihten sonra Osmanlı hükümdarları ‘’Sultan-ı İklim-i Rum’’ünvanı ile anılmaya başladılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Venedikliler Atina’ya Girdi (1687)

Bir çok Avrupa devletinin desteğindeki Venedik ordusu 25 Eylül 1687’de Atina’ya girdi. Venedikliler  ve yanlarındaki Alman askerleri Türklerin hiç dokunmadığı hatta koruduğu eski Yunan eserlerinin bir çoğunu yerle bir ettiler. Atina’yı birkaç günde harabe haline getirdiler. Şehrin ahalisinin büyük bir kısmını Ortodoks hırıstiyan oldukları için sapık olarak nitelendirip kılıçtan geçirdiler. Atina halkı bir süre sonra Osmanlı’dan kendilerini kurtarmalarını talep edeceklerdir.

Rusya’ya Savaş İlan Edilmesi (1853)

Rusya Osmanlı Devleti üzerindeki emellerini gerçekleştirmek için savaş bahaneleri arıyordu. Osmanlı Devletinin Ortodoks hırıstıyanların haklarını korumadığı gerekçesi ile 1853’te Eflak-Boğdan’ı işgal etti. Rusya’nın savaş için bahane araması ve uzlaşmaz tutumları sonunda Osmanlı Devleti 25 Eylül 1853’te kamuoyu desteğinide alarak Rusya’ya savaş ilanına karar verdi.

Sivil İtfaiye Teşkilatının Kuruluşu (1923)

1874 yılında  tam donanımlı modern “Askeri İtfaiye” kuruldu ve Macaristan’dan gelen “Kont Szechynı Paşa “ dönemi başladı. 1922 Kont Szechynı Paşa’nın vefatından bir yıl sonra 25 Eylül 1923’de sivilleştirilerek “Belediye İtfaiyeleri” dönemi başladı. 

SSCB’nin Boğazlar Konusundaki İstekleri (1939)

SSCB II.Dünya Savaşının hemen başında Moskova’ya giden Türk Dış İşleri Bakanı Şükrü Saracoğlu’na 25 Eylül 1939’da boğazlar konusundaki taleplerini bildirdiler. Bu isteklerden başlıcaları boğazların statüsünün değiştirilmesi ve boğazların ortak savunulması gibi ağır taleplerdi.

İlk İslam Zirvesi Sona Erdi (1969)

Kudüs’teki El Aksa camisinin yakılması üzerine Ürdün Kralı Hüseyin’in çağrısı ile Arap Birliği dışişleri bakanlarının katılımı ile Kahire’de bir Arap Zirvesi toplandı. Konunun Suudi Arabistan’ın önerisi ile yapılacak bir İslam zirvesinde ele alınması istendi. İslam Zirvesi 22-25 Eylül günlerinde Fas’ın Rabat kentinde toplandı. Bu zirvede Türkiye’yi  Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil temsil etmiştir.Zirve sonunda İsrail’in Kudüs’ten çıkması ve Kudüs’e eski statüsünün geri verilmesi istendi.

Celal Bayar’ın İntihar Girişimi (1960)

Celal Bayar 26 Eylül 1960 gecesi kaldığı hücresinde kement şekline getirdiği kemerini tam  boynuna geçirmişken, nöbetçi teğmen müdahale etti ve son anda kurtarıldı. İddialara göre o gün subayların alay etmelerine ve gülmelerine içerlemişti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1561- Şehzade Bayezid katledildi. http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=135111&q=%C5%9Fehzade+Bayezit

1911- İtalya, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti.

1930-İsmet Paşa başbakanlıktan istifa etti.

1956- İstanbul’da geniş çaplı istimlak çalışmaları başlatıldı.

1958-Kemer Barajı ve hidroelektrik santrali hizmete açıldı.

1959-SSCB lideri Krusçev ile ABD başkanı Eisenhower Camp-David görüşmelerine başladı.

1974- Bilim adamları, aerosol spreylerin ozon tabakasını tahrip ettiği konusunda uyarıda bulundu.

1982- Türkiye’nin ilk kadın Büyükelçisi Filiz Dinçmen, Amsterdam’da görevine başladı.

2001- Tekel’in Küba ile ortak kurduğu TEKA Puro Fabrikası İstanbul’da açıldı

 



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