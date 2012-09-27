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01:43, 27 Eylül 2017 Çarşamba
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Güncelleme: 00:10, 27 Eylül 2017 Çarşamba

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TARİHTE BUGÜN: İmam Abdullah Harun şehid edildi
TARİHTE BUGÜN: İmam Abdullah Harun şehid edildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Preveze zaferinin kazanılması, I.Viyana kuşatması, Girit’in alınması, Dünyanın ilk demiryolunun açılması ve Yemen’de darbe yaşanması, İmam Abdullah Harun'un şehid olması var…

Dünya Bülteni/Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

İmam Abdullah Harun Şehid Oldu (1969)

 Abdullah Harun 1956 yılında 32 yaşındayken Güney Afrikalı Müslümanlar tarafından imam seçildi. Fakat onun, değişik bir üslubu ve öncekilerden farklı bir çalışması vardı. Camide çocuklar ve kadınlar için ders halkaları düzenledi, fakirlere dağıtılmak üzere zenginlerden yardımlar toplama işine başkanlık etti ve daha başka birçok hayır işleri tertipledi. İmam Abdullah Harun minberden müslümanlara içerisinde bulundukları durumlardan söz ederek yönetimin uyguladığı ırk ayrımı siyasetinin kötülüklerini gündeme getirmekte ve Müslümanları  bu zulüm siyasetine karşı durmaya çağırıyordu.

 
   

 1960’lı yıllarda  Güney Afrika hükümetine karşı halkın direnişi gittikçe kuvvetlendi ve bu direnişte Müslümanların da etkinliği arttı. Güney Afrika müslümanları çeşitli kitap ve gazete yayınlama faaliyetlerinin yanı sıra ırk ayrımı siyasetini kınamak için yürüyüş, miting düzenleme gibi faaliyetlerde bulundular.  Bu arada bir takım islami teşkilatlar kurmaya başladılar. Camilerin, vakıfların işlerini yürütmek, müslümanlara problemleriyle ilgili fetvalar vermek üzere kurulan ve önde gelen ilim adamlarının yönettiği “İslam Adalet Divanı” bunlardandır. Yine “Müslüman Gençlik Hareketi” teşkilatı da o dönemde ortaya çıktı. “Müslüman Gençlik Hareketi”, İslami bütünüyle hakim kılmanın ve ırk ayrımı siyasetine karşı mücadele etmenin zorunluluğuna inanan bir teşkilat olarak ortaya çıktı. 

 Güney Afrika hükümeti için Abdullah Harun’un en tehlikeli çalışma alanlarından biri Afrika Milli Kongresi ile ilişki kurması, onunla ortak çalışma yürütmesi oldu. Abdullah Harun’un çalışmaları arasında Güney Afrika hükümeti kızdıran bir diğer husus da onun, Cape Town’a komşu bölgelerde ve özelikle siyahlar arasında İslam’ı yayma gayretleri idi. Nitekim onun yürüttüğü tebliğ faaliyetleri neticesinde pek çok siyah İslam’a girmişti. 

 Hükümetin altmışlı yılların sonlarına doğru, İmam Harun’un çalışmaları dolayısıyla olan sıkıntısı iyice arttı. İmam Harun1969 yılında müslümanlara namaz kıldırmak ardından da yapılacak toplantıya katılmak üzere camiye gitmeye hazırlandığı sırada evine gelen güvenlik güçleri tarafından tutuklandı. İmam Harun’un tutuklanmasıyla beraber doğrudan tahkikat da başladı. Bu tahkikat yaklaşık dört ay kadar sürdü. Bu süre içerisinde kendisine en ağır işkenceler yapıldı. Ailesinden veya diğer müslümanlardan herhangi birinin onu ziyaret etmesi engellendi. Sonunda, 27 Eylül 1969 tarihinde, yapılan işkencelerin etkisiyle şehid oldu.

 Onun şehid olduğu haberi, bütün Güney Afrika Müslümanları ile kendisini tanıyan, ırk ayrımına karşı mücadelesini bilen diğer Hintlilerle siyahlar arasında kısa zamanda yayıldı. Cape Town şehrinde düzenlenen cenaze törenine  o zamana kadar görülmemiş bir kalabalık katıldı.  

 

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

I.Viyana Kuşatması (1529)

Kanuni Sultan Süleyman Alman seferine çıkmıştı. Ancak Almanlar Macarlar’ın başına geleni bildikleri için Osmanlı Ordusunun karşısına çıkmadılar. Budin’i alan Kanuni Sultan Süleyman Almanlar’a bir ders vermek için Avusturya’nın taht şehri Viyana üzerine yöneldi ve şehri 27 Eylül 1529’da kuşattı. Plan dahilinde bir kuşatma olmadığı için ağır toplar getirilmemişti ve kış yaklaştığı için kuşatma kaldırıldı.

Akdeniz Osmanlı’dan Sorulur ‘’Preveze Zaferi’’ (1538)

Osmanlı Devletinin Akdeniz’de hakimiyet kurmaya başlaması başta Papalık olmak üzere, Kutsal Roma Germen İmparatorluğunu ve Venediklileri çok rahatsız ediyordu. Fransa ve İngiltere’nin dışındaki donanma sahibi Avrupa devletleri Andrea Doria komutasında ortak bir Haçlı Donanması oluşturdular. Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması beş kat fazla olan Haçlı donanmasını beş saat içerisinde 27 Eylül 1538’de bozguna uğrattı. Haçlı donanmasından sağlam kalanlar akşam karanlığından yararlanarak kaçabildiler. Böylece en büyük Türk deniz zaferi kazanılmış oldu.

Girit Alındı (1669)

Yirmi beş yıldır alınamayan Girit Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın serdar-ı ekrem olması ile alındı. Girit bütün Avrupa tarafından ortak savunuluyordu. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa üç yıllık bir uğraştan sonra Girit adasının merkezi Kandiye’yi 27 Eylül 1669’da teslim aldı.

İlk Demiryolu (1825)

27 Eylül 1825’te açılan Stockton ve Darlington demiryolu dünyanın kamuya açık ilk buharlı tren yoludur. Tek bir lokomotifi olan bu yolun büyük bir bölümü atlar tarafından çekilerek geçiliyordu.

Konya Bozkır İsyanı (1919)

Millî Mücadeleye karşı ilk kıpırdanma hareketlerinden biri Bozkır’da meydana geldi. Bozkır’da ortaya çıkan olayın tertipleyicisi Bozkırlı Zeynelabidin ve arkadaşlarıdır. 27 Eylül 1919’da isyancılar topladıkları insanlarla Bozkır’a girerek jandarmaların silahlarını aldıktan sonra askerlik şubesinin depolarındaki silah ve cephaneleri de alarak isyanı başlattılar. İsyancılar ikna edilerek 4 Ekim 1919’da dağılmaları sağlandı.

Yemen’de Darbe (1962)

Babasının yerine tahta geçen Muhammed el Bedr’e karşı bir hafta sonra kendi görevlendirdiği genelkurmay başkanı Albay Abdullah Sallal tarafından darbe yapılarak tahtan uzaklaştırıldı. Yeni yönetim ülkeye cumhuriyet vaad ediyordu.

Ürdün İle Filistinliler Arasında Ateşkes (1970)

Ürdün’de bulunan Filistinliler ile Ürdün ordusu arasında iç savaş yaşanıyordu. Arap devletlerinin aracılığı ile Ürdün Kralı Hüseyin ve Arafat arasında 27 Eylül 1970’de ateşkes antlaşması imzalandı. Bu çatışma sırasında 15000 civarında insan ölmüş ve yaralanmıştır.

Hamza Yerlikaya Şampiyon Oldu (2000)

Sydney Olimpiyat Oyunlarında 85 kilo güreşçisi Hamza Yerlikaya olimpiyat şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1922- Yunan kralı I. Konstantin Anadolu yenilgisi sonrasında tahtını terk etmek zorunda kaldı.

1931- 1930’da Türkiye’nin de katılımıyla ilk kez resmi nitelik kazanan Balkan Oyunları’nın ikincisi başladı.

1961- Suriye’de askeri darbe oldu. Yeni hükümet, Birleşik Arap Cumhuriyeti’nden ayrıldığını ilan etti. Türkiye, Suriye’nin yeni hükümetini tanıdı.

1970- Arap Zirvesi Mısır’da toplandı. Ürdün Kralı Hüseyin ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat, ateşkes anlaşması imzaladı.

1971- Türk-İran demiryolu hattı, Van feribot iskelesinde düzenlenen törenle açıldı.

1973- Seçim gezisi için Isparta’ya gelen CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit’e taş ve şişe atıldı.

1976- Ankara’da ‘’DGM’ye Hayır’’ mitingi düzenlendi.

2000- Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması başlatıldı.

2003- TÜBİTAK-BİLTEN tarafından teknoloji transferiyle üretilen Türkiye’nin ilk mini gözlem uydusu BİLSAT, Rusya’dan uzaya gönderildi.

2003- Türkiye’nin ilk milli maratoncularından, Balkan ve Doğu Akdeniz kupalarında şampiyonlukları bulunan Şevki Koru, 94 yaşında vefat etti.

 



İlgili Konular İmam Abdullah Harunun şehid olması Yemen’de darbe yaşanması Dünyanın ilk demiryolunun açılması Girit’in alınması I.Viyana kuşatması Preveze zaferinin kazanılması tarihte bugün
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