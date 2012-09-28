TARİHTE BUGÜN: Patrona Halil, Lale Devrine son verdi

Dünya Bülteni/Tarih Dosyası
GÜNÜN OLAYI
Patrona Halil Lale Devrine Son Verdi (1730)
İstanbul’da devlet yöneticilerine karşı giderek tepkiler artmaya başladı. Sonunda 28 Eylül 1730’da Patrona Halil isimli bir hamam tellağının çıkardığı olay zamanında müdahale edilmeyince büyüyerek ihtilal halini aldı. Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa öldürüldü. Padişah III. Ahmet hükümdarlıktan çekilmek zorunda kaldı. On iki yıl süren Lale Devri sona erdi.http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=202792
GÜNÜN KİŞİSİ
Cemal Abdün Nasr (1918-1970)
Mısır’ın ikinci Cumhurbaşkanı olan Cemal Abdünnasır subay arkadaşları ile kurduğu Hür Subaylar Örgütü ile 1952 yılında darbe gerçekleştirdi. Bu darbe öncesi “Müslüman Kardeşler” (İhvan-ı Müslimin) örgütünün desteği de almıştı. Fakat iktidara geldikten sonra Müslüman Kardeşler örgütünün liderlerini sindirmek ve devre dışı bırakmak için her yola başvurdu. Hatta örgüt liderlerinden Seyyit Kutub tutuklandı ve sonra da idam edildi.
Arap dünyasının liderliği için oldukça çaba sarfetti. Süveyş kanalını millileştirdi. Batı dünyasından bulamadığı desteği SSCB’de aradı. İsrail ile savaşlarda istediği başarıyı yakalayamadı. Nasır tek partili sistemi getirerek kendisini ömür boyu cumhurbaşkanı seçtirdi. 28 Eylül 1970’te Kahire’de öldü. Babası ismini Cemal Paşa’ya olan ilgisinden dolayı vermişti. Cemal Abdünnasır’ın öğretmeni İttihatçıların içinden çıkan Arap milliyetçisi Aziz Ali El Mısri’dir. http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=148915&q=arap+milliyet%C3%A7isi
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Kanuni Sultan Süleyman Tebriz’de (1534)
Şah İsmail’den sonra yerine geçen oğlu Şah Tahmasb’ın doğuda sorunlar çıkarması üzerine Kanuni Sultan Süleyman İran seferine çıktı ve 28 Eylül 1534’te Tebriz’e girdi. Şah Tahmasb babasının durumuna düşmemek için Osmanlı ordusunun karşısına çıkmayarak İran’ın doğusuna çekildi.
Mustafa Reşit Paşa Sadrazam Oldu (1846)
Tanzimat Fermanı’nın mimarı Osmanlı Devleti’nin hariciye nazırı Mustafa Reşit Paşa 28 Eylül 1846’da sadrazamlığa getirildi.
Louis Pasteur Öldü (1895)
Fransız kimya ve biyoloji bilgini Louis Pasteur 28 Eylül 1895’te öldü. Pasteur kuduz aşısı ve pastörizasyon usulünü geliştirmesiyle tanınır. Çalışmaları sırasında Sultan II. Abdülhamit’ten de destek görmüştür.
İtalya Trablusgarp’ı İstedi (1911)
Trablusgarp’ı sömürge haline getirmek isteyen İtalya uygun zamanı bekleyerek 28 Eylül 1911’de Osmanlı Devletine bir ültimatom verdi. Osmanlı Devleti‘nden yirmi dört saat içinde Trablusgarp ve Bingazi’yi boşaltmasını istedi. Gerekçe olarak Trablusgarp’ın medeniyetten geri bırakılmış olmasını ve bölgedeki Hristiyanlara iyi davranılmadığını iddia etti.
Polonya Paylaşıldı (1939)
Almanya ve SSCB Moskova’da aralarında bir anlaşma imzalayarak Polonya’yı paylaştılar. Buna göre SSCB Polonya’nın doğusunu Almanya ise Varşova dahil batısını alacaktı.
Yemen’de Cumhuriyet İlan Edildi (1962)
Genel Kurmay başkanı Albay Abdullah Sallal darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti. 28 Eylül 1962’de Yemen’de cumhuriyet ilan edildi. Fakat İmam El Bedr taraftarları ile ortaya çıkıp mücadeleye başlayınca Yemen’de iç savaş çıktı. Diğer Arap devletlerinin aksine Mısır Yemendeki cumhuriyet yönetimine destek verdi. Hatta Yemen’e asker gönderdi.
Cihat Baban Öldü (1984)
Gazeteci ve siyasetçi(milletvekili, bakan, parti başkanı) Cihat Baban 28 Eylül 1984 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da öldü.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1891- ‘’Moby Dick’’in yazarı, Amerikalı şair ve yazar Herman Melville 72 yaşında öldü.
1920- Kazım Karabekir komutasındaki Türk ordusu, Doğu’da Ermenileri yendi.
1950- BM emrine verilen Kore Birliği, Türkiye’den yola çıktı. Birlik, önce özel trenlerle İskenderun’a nakledildi; buradan da gemilerle Kore’ye doğru hareket etti.
1955- Türk Migros İstanbul’da hizmete başladı.
1993- Şair Tevfik Akdağ 61 yaşında İstanbul’da öldü.
1995- Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat ile İsrail Başbakanı İzak Rabin, Batı Şeria’nın Filistin yönetimine devri konusunda anlaştılar.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Lale Devrinin sona ermesi, İtalya’nın Trablusgarp’ı istemesi, Polonya’nın SSCB ile Almanya arasında paylaşılması, Mısır’ın ünlü Devlet Başkanı Cemal Abdünnasır’ın ölümü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Preveze zaferinin kazanılması, I.Viyana kuşatması, Girit’in alınması, Dünyanın ilk demiryolunun açılması ve Yemen’de darbe yaşanması, İmam Abdullah Harun'un şehid olması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD’nin Kıbrıs müdahalesi nedeniyle Türkiye’ye uyguladığı ambargoya son vermesi, Emekli Mit mensubu Hiram Abas’ın faili meçhul bir saldırıya kurban gitmesi, Ahali Cumhuriyet Fırkasının kurulması olayları var…
Kanuni Sultan Süleyman'ın dört oğlundan biri olan Şehzade Bayezid iktidar mücadelesi sırasında katledildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yıldırım Bayezıt'ın bütün Avrupa’yı Niğbolu’da dize getirmesi, Şehzade Bayezit’in katli, İlk İslam Ülkeleri Zirvesi’nin sona ermesi, Celal Bayar’ın intihar girişimi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Uyvar'ın fethi, SSCB'nin Türkiye'ye boğazlar ile ilgili nota vermesi, SEATO'nun dağılması var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türkiye’nin ilk demiryolu inşaatının başlaması, Psikanalizmin kurucusu Freud’ün ölümü, Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes sağlanması olayları var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yavuz Sultan Selim’in vefatı, İran-Irak savaşının başlaması, El Aksa Camii’nin yakılması üzerine İslam Zirvesi’nin toplanması var…
Hicri yılbaşı olan Muharrem ayının birinci günü, Osmanlı saraylarında kutlanır, ulema, devlet adamları ve gayr-i Müslim cemaatlerin başları da bayramlarda olduğu gibi tebrik için saraya gelirlerdi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Osmanlı Devleti'nin Doğu’da en geniş sınırlarına ulaştığı Ferhat Paşa Antlaşması’nın imzalanması, Fransa’da Cumhuriyet ilan edilmesi, Anzavur Ayaklanması olayları var…
Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında; Hicret’in sona ermesi, İstanbul’da büyük sel felaketi, İtalyan birliğinin kurulması, Filistin Hükümeti’nin kurulması gibi olaylar var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; NATO’dan Türkiye’ye davet gelmesi, Son Sahabe’nin vefatı, Yera Deniz savaşında Venediklilerin yenilmesi, Kadınların ilk kez oy kullanma hakkı elde etmesi var…
1950 - 1960 yılları arasında Başbakanlık yapan Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesi sonrasında idam edilmişti
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Miryakefalon Zaferi, Adnan Menderes’in idamı, Camp-David Antlaşmasının imzalanması, Kayseri Stadyum Faciası olayları var…
Libya'da sergilediği direnişle dünya çapında tanınan Muhtar'ın 16 Eylül 1931'de işgalci İtalya güçleri tarafından idam edilişinin üzerinden 86 yıl geçti
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Afrikalı büyük Mücahit lider Ömer Muhtar’ın idamı, Ertuğrul Fırkateyninin Japonya’da Batması, Süleyman Hilmi Tunahan'ın Vefatı, Demokrat Parti Davasında iki İdam yer alıyor…