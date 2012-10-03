TARİHTE BUGÜN: Doğu ve Batı Almanya birleşti

Dünya Bülteni / Tarih Servisi
GÜNÜN OLAYI
Nihayet Ayrılık Bitti Almanya Birleşti (1990)
II. Dünya Savaşı sonrası Almanya ikiye bölünmüştü. 1989 Yılında Berlin duvarının yıkılması birleşme için en büyük adım oldu. Demokratik Alman Cumhuriyeti siyasi varlığını sona erdirdi ve iki devlet Federal Almanya Cumhuriyeti çatısı altında birleşme kararı aldı. Bu kararın ardından imzalanan "Birleşme Antlaşması"nın imzalanması ile 3 Ekim 1990 tarihinde birleşme, gerçekleşti.
GÜNÜN KİŞİSİ
Ünlü Mutasavvıf Aziz Mahmut Hüdai (1541-1628)
Mutasavvıf, şair, Celvetiye tarikatının kurucusu Şeyh Aziz Mahmut Hüdai Efendi 3 Ekim 1628’de 87 yaşında vefat etti. Uzun süre müderrislik ve vaizlik yaptı. 3 yıl kadar Bayrami şeyhlerinden Üftade Hazretlerine hizmet etti. İlahilerinin bir çoğu bestelendi. Türkçe ve Arapça otuz kadar eseri vardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Türkülere Konu Olan Estergon Kalesi Geri Alındı (1605)
Osmanlı-Avusturya savaşları sırasında Avusturyalıların ele geçirdiği Estergon Kalesi 10 yıl sonra geri alındı. Vişegrat ve Ciğerdelen Kalelerinin Osmanlıların eline geçtiğini öğrenen kale komutanı Estergon Kalesini anlaşma yaparak 3 Ekim 1605’te teslim etti. Böylece uzun süredir devam eden Osmanlı Avusturya savaşı da sona erdi.
Beklenmeyen Yenilgi Salonta Savaşı (1636)
Osmanlı ordusu ile Erdel kralı Rakoczi arasında Salonta’da yapılan savaşta Osmanlı ordusu hiç beklemediği bir yenilgi aldı. Yenilginin en önemli sebebi ordunun baskın olabilir endişesi ile gece uykusuz kalması ve arazinin bataklık olmasıdır.
Mondros’un Rövanşı Mudanya Konferansı ( 1922)
Yunanlıların kesin olarak mağlup olması, İngiltere’nin politik yalnızlığa düşmesi sonrası TBMM ile ateşkes görüşmesi kararı sonrasın da TBMM, İngiltere, Fransa, İtalya‘nın doğrudan katıldığı ve Yunanlıların Mudanya açıklarından bir gemiden dolaylı olarak takip ettiği Mudanya Mütarekesi görüşmeleri 3 Ekim 1922’de başladı.
Milli Ekonomi Yolunda Önemli Bir Adım Merkez Bankasının Kuruluşu (1931)
Merkez Bankasının kurulması için Osmanlı Bankası'nın millileştirilmesi, Türkiye İş Bankası'nın Merkez bankasına dönüştürülmesi gündeme gelmiştir. Ancak, merkez bankasının bağımsız olarak çalışması gerektiği düşünülmüş ve bağımsız bir merkez bankası kurulmasına karar verilmiştir. 20 Eylül 1931 tarihinde Resmi Gazete'de 1715 sayılı Merkez Bankası Kanunu yayınlandı. Bu kanunun arkasından Merkez Bankası 3 Ekim 1931 tarihinde açıldı.
Vicdan i Retçi THY Uçağını Kaçırdı (2006)
3 Ekim, 2006'da Tiran, Arnavutluk'tan İstanbul, Türkiye'ye uçan THY yolcu uçağı Hakan Ekinci tarafından kaçırıldı. Uçak İtalya’nın Brindisi Havaalanına indirilmiş ve eylem sona ermiştir. Kaçırma olayı ile ilgili bir çok iddia ortaya atılmış ancak vicdani retçi olan korsanın İtalya’dan sığınma hakkı talep etmek için böyle bir olaya giriştiği anlaşılmıştır.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1906- Berlin’de toplanan I. Telsiz Telgraf Kongresi’nde ‘’S.O.S’’ tehlike sinyali olarak kabul edildi.
1922- İlk ‘’faks’’ (facsimile photo) Washington DC’de telefon hattı üzerinden gönderildi.
1926- Atatürk’ün ilk heykeli İstanbul Sarayburnu’nda açıldı.
1929- Sırp Krallığı, Hırvatlar ve Slovenler, adlarını ‘’Yugoslavya Krallığı’’ olarak değiştirdi.
1932- Bağımsızlığını kazanan Irak, Milletler Cemiyeti’ne katıldı.
1951- Fenerbahçeli Milli Futbolcu Lefter Küçükandonyadis, 17 bin 500 liralık transfer ücretiyle, İtalya’nın Fiorentina takımına transfer oldu.
1952- İngiltere ilk atom bombası denemesini Monte Bello adasında yaptı.
1960- Yüksek Adalet Divanı Yassıada’da çalışmalarına başladı.
1968- Fenerbahçe futbol takımı İngiltere şampiyonu Manchester City’yi İstanbul’da 2-1 yendi. Fenerbahçe, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda ikinci tura yükseldi.
1991- Rum Ortodoksları’nın dini lideri Fener Rum Patriği 1. Dimitrios, kalp krizi sonucu İstanbul’da öldü.
1994- II. Nükleer Karşıtı Kongre İstanbul’da toplandı.
1997- Avrasya feribotunu kaçırmaktan mahkum Muhammed Emin Tokcan ile Viskhan Abdurrahmanov firar etti.
1999- Sony firmasının kurucusu Akio Morita, 78 yaşında öldü.
2005 - Avrupa Birliği ile Türkiye arasında üyelik müzakereleri başladı.
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Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Haçlılardan Kudüs’ün geri alınması, Sırp isyanının önderi Kara Yorgi’nin öldürülmesi, Delibaş Mehmet’in Konya’ya vali ataması, NATO tatbikatında ABD savaş gemisinin Muavenet Fırkateynimizi vurması olayları var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sağcılık ve Solculuk deyimlerinin ortaya çıkışı, Şam’ın kaybedilmesi, Türkiye-ABD arasında İlk Ticaret antlaşmasının imzalanması ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulması olayları yer alıyor…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hicri 10 Muharrem... Kerbela katliamının yaşanması, Deniz Baykal'ın tekrar CHP Genel Başkanı seçilmesi, Sabataycılığın kurucusu Sabetay Sevi’nin ölümü, İstanbul’un Fethinin ardından Papa’nın Haçlı Seferi çağrısı olayları var…
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