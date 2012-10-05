Güncelleme: 00:11, 05 Ekim 2017 Perşembe

TARİHTE BUGÜN: Dünya iki bloğa ayrıldı

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Dünya iki Bloğa Ayrıldı (1947)

SSCB Doğu bloğu ülkelerini güçlendirmek için ve uluslar arası komünizm çalışmalarını yeniden örgütlemek üzere Avrupa’nın önde gelen komünist partilerini Silezya’da bir konferansa çağırdı. Bu konferans sonunda 5 Ekim 1947’de Kominform kuruldu. Böylece dünyanın resmen iki bloğa ayrıldığı ilan edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Dersaadet Belediye Kanunu Kabul Edildi (1877)

5 Ekim 1877 tarihli Dersaadet Belediye Kanunu ile İstanbul Şehremaneti (belediyesi) yeniden düzenlenmiştir. Bu Kanun’a göre, İstanbul yirmi belediye dairesine ayrılmıştır. Ayrıca daire meclisi üyelerinin seçimi ve seçim şartları yeniden düzenlenmiştir. Seçmen yaşı 25, seçilme yaşı 30 olarak belirlenmiştir. Seçimlere sadece erkekler katılabiliyordu. Şartlar arasında Türkçe konuşabilmekte vardı.

Girit Olayları (1898)

Adada yaşayan Türk halkı yapılan haksızlıklara daha fazla tahammül edemeyerek İngiliz askerlerine ve Rumlara karşı harekete geçmişti. Bu durumu bahane eden İngiltere ve diğer büyük devletler Osmanlı Devletine 5 Ekim 1898’de bir nota vererek Girit’teki Türk askerlerini bir ay içerisinde çekilmesini istediler. Osmanlı devleti egemenlik haklarından vazgeçmeyeceğini bildirerek bu öneriyi reddetti.

Bulgaristan Bağımsızlığını İlan Etti (1908)

Bulgaristan dış güçlerinde desteği ile adım adım bağımsızlığa doğru ilerlemişti. İlk olarak Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devletine bağlı bir prenslik oldu. 1885’de Doğu Rumeli ile birleşti. Asılamacı bağımsızlık olan Bulgaristan beklediği fırsatı II.Meşrutiyetin oluşturduğu kargaşa ortamında yakaladı. Avusturya’nın desteğini alan Bulgaristan 5 Ekim 1908’de bağımsızlığını ilan etti. Bulgaristan Murat Hüdavendigar döneminde Osmanlı Hakimiyetine alınmıştı.

Girit’in Yunanistan’a Bağlanması (1908)

Girit Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından 1669’da fethedilmişti. 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren Girit sorunu ortaya çıkmış ve büyük devletlerin müdahalesi Girit’te otoriteyi her geçen gün zayıflatmıştı. Bulgaristan’ın bağımsızlık ilan etmesi Girit’i de cesaretlendirdi. 5 Ekim 1908 günü Girit Meclisi Yunanistan’a katıldığını ilan etti. Osmanlı Devleti bu oldu bittiyi kabul etmedi. Ancak büyük devletlerin baskısı ile Osmanlı Yunan Anlaşmazlığı daha fazla büyümedi.

Avusturya’nın Bosna-Hersek’i İlhak Etmesi (1908)

Almanya’nın rızasını alan Avusturya 5 ekim 1908’de bir nota ile Berlin anlaşmasına imzası olan devlere Bosna-Hersek’i kendi topraklarına kattığını bildirdi. Uluslararası alanda desteksiz kalan Osmanlı Devleti 1909’da Avusturya ile anlaşarak iki buçuk milyon altın karşılığında Bosna-Hersek’ten vazgeçti.

Miloseviç İstifa Etti (2000)

Sırbistan’da Miloseviç’e karşı halkın hoşnutsuzluğu hat safhaya ulaştı. Belgrat’taki Miloseviç aleyhtarı gösteri açıkça isyana dönüştü. Sonun da Slabodan Miloseviç 5 Ekim 2000 günü görevinden ayrıldı. Bu devrim sonrasında Sırbistan üzerindeki uluslar arası baskıdan da kurtulmuştur.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1657 - Osmanlı döneminin bilginlerinden Katip Çelebi öldü.

1864 - Hindistan'daki Kalküta şehrinde siklon: 60,000 ölü.

1892 - Dalton Kardeşler öldürüldü

1896- Avusturya gazetesi ‘’Wiener Presse’’, Alman fizikçi Wilhelm Roentgen’in yeni bir radyasyon çeşidi (bugünkü bilinen adıyla ‘’x ray’’) bulduğunu açıkladı.

1911- İtalyan kuvvetleri Gelibolu’yu işgal etti.

1925- İlk Cumhuriyet Altını İstanbul Darphanesi’nde basıldı. İlk para Mustafa Kemal Paşa’ya gönderildi.

1926- İstanbul Boğazı’nda trenler için vapur seferleri başlatıldı.

1930- Dünyanın en büyük hava gemisi R.101 havada patladı: 44 kişi öldü.

1931- Başbakan İsmet İnönü ile Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras’ın Yunanistan’ı ziyaretleri sırasında, 1930 Türk-Yunan Dostluk Antlaşması yürürlüğe konuldu.

1934- İspanya’da iç savaş başladı.

1947- Atina’da yapılan Akdeniz Atletizm Yarışmaları’nda Türkiye birinci oldu.

1953- Türkiye, BM Güvenlik Konseyi’ne 40 oyla üye seçildi.

1970 - Enver Sedat, Mısır devlet başkanı oldu.

1979- İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, bir aşk skandalı sonucu hükümetten istifa etti.

1979- Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat Ankara’ya geldi; FKÖ temsilciliği açıldı.

1988- Şili’de Pinochet rejimine karşı referandum yapıldı.

1989- Dalai Lama Nobel Barış Ödülü’nü aldı.

1999 - Muğla'nın Marmaris İlçesinde richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğünde ki depremde 100'e yakın kişi yaralandı.