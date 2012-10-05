TARİHTE BUGÜN: Dünya iki bloğa ayrıldı

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Dünya iki Bloğa Ayrıldı (1947)
SSCB Doğu bloğu ülkelerini güçlendirmek için ve uluslar arası komünizm çalışmalarını yeniden örgütlemek üzere Avrupa’nın önde gelen komünist partilerini Silezya’da bir konferansa çağırdı. Bu konferans sonunda 5 Ekim 1947’de Kominform kuruldu. Böylece dünyanın resmen iki bloğa ayrıldığı ilan edildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Dersaadet Belediye Kanunu Kabul Edildi (1877)
5 Ekim 1877 tarihli Dersaadet Belediye Kanunu ile İstanbul Şehremaneti (belediyesi) yeniden düzenlenmiştir. Bu Kanun’a göre, İstanbul yirmi belediye dairesine ayrılmıştır. Ayrıca daire meclisi üyelerinin seçimi ve seçim şartları yeniden düzenlenmiştir. Seçmen yaşı 25, seçilme yaşı 30 olarak belirlenmiştir. Seçimlere sadece erkekler katılabiliyordu. Şartlar arasında Türkçe konuşabilmekte vardı.
Girit Olayları (1898)
Adada yaşayan Türk halkı yapılan haksızlıklara daha fazla tahammül edemeyerek İngiliz askerlerine ve Rumlara karşı harekete geçmişti. Bu durumu bahane eden İngiltere ve diğer büyük devletler Osmanlı Devletine 5 Ekim 1898’de bir nota vererek Girit’teki Türk askerlerini bir ay içerisinde çekilmesini istediler. Osmanlı devleti egemenlik haklarından vazgeçmeyeceğini bildirerek bu öneriyi reddetti.
Bulgaristan Bağımsızlığını İlan Etti (1908)
Bulgaristan dış güçlerinde desteği ile adım adım bağımsızlığa doğru ilerlemişti. İlk olarak Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devletine bağlı bir prenslik oldu. 1885’de Doğu Rumeli ile birleşti. Asılamacı bağımsızlık olan Bulgaristan beklediği fırsatı II.Meşrutiyetin oluşturduğu kargaşa ortamında yakaladı. Avusturya’nın desteğini alan Bulgaristan 5 Ekim 1908’de bağımsızlığını ilan etti. Bulgaristan Murat Hüdavendigar döneminde Osmanlı Hakimiyetine alınmıştı.
Girit’in Yunanistan’a Bağlanması (1908)
Girit Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından 1669’da fethedilmişti. 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren Girit sorunu ortaya çıkmış ve büyük devletlerin müdahalesi Girit’te otoriteyi her geçen gün zayıflatmıştı. Bulgaristan’ın bağımsızlık ilan etmesi Girit’i de cesaretlendirdi. 5 Ekim 1908 günü Girit Meclisi Yunanistan’a katıldığını ilan etti. Osmanlı Devleti bu oldu bittiyi kabul etmedi. Ancak büyük devletlerin baskısı ile Osmanlı Yunan Anlaşmazlığı daha fazla büyümedi.
Avusturya’nın Bosna-Hersek’i İlhak Etmesi (1908)
Almanya’nın rızasını alan Avusturya 5 ekim 1908’de bir nota ile Berlin anlaşmasına imzası olan devlere Bosna-Hersek’i kendi topraklarına kattığını bildirdi. Uluslararası alanda desteksiz kalan Osmanlı Devleti 1909’da Avusturya ile anlaşarak iki buçuk milyon altın karşılığında Bosna-Hersek’ten vazgeçti.
Miloseviç İstifa Etti (2000)
Sırbistan’da Miloseviç’e karşı halkın hoşnutsuzluğu hat safhaya ulaştı. Belgrat’taki Miloseviç aleyhtarı gösteri açıkça isyana dönüştü. Sonun da Slabodan Miloseviç 5 Ekim 2000 günü görevinden ayrıldı. Bu devrim sonrasında Sırbistan üzerindeki uluslar arası baskıdan da kurtulmuştur.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1657 - Osmanlı döneminin bilginlerinden Katip Çelebi öldü.
1864 - Hindistan'daki Kalküta şehrinde siklon: 60,000 ölü.
1892 - Dalton Kardeşler öldürüldü
1896- Avusturya gazetesi ‘’Wiener Presse’’, Alman fizikçi Wilhelm Roentgen’in yeni bir radyasyon çeşidi (bugünkü bilinen adıyla ‘’x ray’’) bulduğunu açıkladı.
1911- İtalyan kuvvetleri Gelibolu’yu işgal etti.
1925- İlk Cumhuriyet Altını İstanbul Darphanesi’nde basıldı. İlk para Mustafa Kemal Paşa’ya gönderildi.
1926- İstanbul Boğazı’nda trenler için vapur seferleri başlatıldı.
1930- Dünyanın en büyük hava gemisi R.101 havada patladı: 44 kişi öldü.
1931- Başbakan İsmet İnönü ile Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras’ın Yunanistan’ı ziyaretleri sırasında, 1930 Türk-Yunan Dostluk Antlaşması yürürlüğe konuldu.
1934- İspanya’da iç savaş başladı.
1947- Atina’da yapılan Akdeniz Atletizm Yarışmaları’nda Türkiye birinci oldu.
1953- Türkiye, BM Güvenlik Konseyi’ne 40 oyla üye seçildi.
1970 - Enver Sedat, Mısır devlet başkanı oldu.
1979- İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, bir aşk skandalı sonucu hükümetten istifa etti.
1979- Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat Ankara’ya geldi; FKÖ temsilciliği açıldı.
1988- Şili’de Pinochet rejimine karşı referandum yapıldı.
1989- Dalai Lama Nobel Barış Ödülü’nü aldı.
1999 - Muğla'nın Marmaris İlçesinde richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğünde ki depremde 100'e yakın kişi yaralandı.
Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında; Başkent İstanbul ile ilgili Belediye Kanunu düzenlemesi, II.Meşrutiyet’in İlanının arkasından toprak kayıpları, Dünyada iki bloğun ortaya çıkması, Miloseviç’in halkın tepkisi nedeniyle istifası var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; SSCB'nin uzay yarışını başlatması, Eşref Edip Bey’in sürgün edilmesi, Belçika’nın bağımsızlığını ilan etmesi, Hayvanları Koruma Derneğinin kurulması olayları var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mudanya Konferansının başlaması, Merkez Bankasının kurulması, Aziz Mahmut Hüdai Hazretlerinin vefatı ve Estergon Kalesinin geri alınması olayları var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Haçlılardan Kudüs’ün geri alınması, Sırp isyanının önderi Kara Yorgi’nin öldürülmesi, Delibaş Mehmet’in Konya’ya vali ataması, NATO tatbikatında ABD savaş gemisinin Muavenet Fırkateynimizi vurması olayları var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sağcılık ve Solculuk deyimlerinin ortaya çıkışı, Şam’ın kaybedilmesi, Türkiye-ABD arasında İlk Ticaret antlaşmasının imzalanması ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulması olayları yer alıyor…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hicri 10 Muharrem... Kerbela katliamının yaşanması, Deniz Baykal'ın tekrar CHP Genel Başkanı seçilmesi, Sabataycılığın kurucusu Sabetay Sevi’nin ölümü, İstanbul’un Fethinin ardından Papa’nın Haçlı Seferi çağrısı olayları var…
Afrika Grup Kumandanlığına, Nuri Paşa’nın İstanbul’a dönmesinden sonra Şehzade Osman Fuad efendi kumandan olarak Mısrata’ya geldi
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması, Sened-i İttifak’ın imzalanması, Almanya ve Bulgaristan’ın I.Dünya Savaşından çekilme kararı alması, Çin-Japon ilişkilerinin normalleşmesi var…
Cemal Abdünnasır ve Enver Sedat gibi Mısır tarihinde önemli rol oynayan liderler aziz Ali El Mısri'nin öğrencileridir
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Lale Devrinin sona ermesi, İtalya’nın Trablusgarp’ı istemesi, Polonya’nın SSCB ile Almanya arasında paylaşılması, Mısır’ın ünlü Devlet Başkanı Cemal Abdünnasır’ın ölümü var…
Patrona Halil ve arkadaşları Yeniçeri Ocağına girerek burada bulunan askerleri yanına çekti. İsyancılar hapishanelerdeki mahkumları salıverdiler. Sayıları hızla artan isyancılar Sultanahmet’teki At meydanında toplandılar.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Preveze zaferinin kazanılması, I.Viyana kuşatması, Girit’in alınması, Dünyanın ilk demiryolunun açılması ve Yemen’de darbe yaşanması, İmam Abdullah Harun'un şehid olması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD’nin Kıbrıs müdahalesi nedeniyle Türkiye’ye uyguladığı ambargoya son vermesi, Emekli Mit mensubu Hiram Abas’ın faili meçhul bir saldırıya kurban gitmesi, Ahali Cumhuriyet Fırkasının kurulması olayları var…
Kanuni Sultan Süleyman'ın dört oğlundan biri olan Şehzade Bayezid iktidar mücadelesi sırasında katledildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yıldırım Bayezıt'ın bütün Avrupa’yı Niğbolu’da dize getirmesi, Şehzade Bayezit’in katli, İlk İslam Ülkeleri Zirvesi’nin sona ermesi, Celal Bayar’ın intihar girişimi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Uyvar'ın fethi, SSCB'nin Türkiye'ye boğazlar ile ilgili nota vermesi, SEATO'nun dağılması var