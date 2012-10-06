Güncelleme: 00:05, 06 Ekim 2017 Cuma

TARİHTE BUGÜN: İstanbul düşman işgalinden kurtuldu

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Türk Ordusu İstanbul’da (1923)

İşgal Kuvvetlerinin 2 Ekimde İstanbul’dan çekilmeye başlamasının ardından 6 Ekim 1923 günü Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk ordusu halkın coşkun sevinç gösterileri ile İstanbul’a girdi. 13 Kasım 1918’de İtilaf devletleri donanmasının İstanbul önlerine demir atması ile şehrin üzerine çöken karabulut işgal kuvvetlerinin ayrılması ile dağılmıştı.http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=229923

GÜNÜN KİŞİSİ

Enver Sedat (1918-1981)

Mısır’ın üçüncü cumhurbaşkanıdır. Cemal Abdünnasır’ın yakın arkadaşıdır. Hür Subaylar Hareketinin içinde yer almış ve Cemal Abdünnasır’ın ölümü üzerine cumhurbaşkanı olmuştur. İsmini Enver Paşa’ya duyulan hayranlıktan almıştır. Cemal Abdünnasır’ın yerine Mısır Devlet Başkanı olan Enver Sedat askeri bir tören sırasında 6 Ekim 1981’de düzenlenen bir suikastle öldürüldü. İsrail ile yaptığı Camp David barışı ve akabinde kurduğu yakın ilişkiler bazı çevreler tarafından hoş karşılanmamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Lehistan Osmanlı Devletinin Şartlarını Kabul Etti (1621)

Genç Osman döneminde Lehistan üzerine yapılan Hotin seferinden istenilen başarı alınamadı. Lehistan Osmanlı akıncılarını durdurabilmek için barış istemek zorunda kaldı.6 Ekim 1621’de imzalanan Hotin Antlaşması ile Kanuni dönemindeki sınırlara geri dönüldü. Lehistan yine Kırım’a vergi vermeye devam edecekti.

Almanların Osmanlı Devleti’ne İlgisi (1888)

II. Wilhelm’in tahta çıkışı ile Almanların Osmanlı Devletine karşı ilgisi artmaya başladı. Almanlar Osmanlı Devletinin ekonomik kaynaklarından ve nüfuzundan yararlanmak istiyorlardı. Almanlar 6 Ekim 1888’de İstanbul-Bağdat demiryolu yapım hakkını aldılar. Bu olay Osmanlı-Alman ilişkilerini daha da canlandırdı. Hatta Alman İmparatoru II. Wilhelm 1889’da İstanbul’u ziyaret etti.

Türkiye’nin Uçak Fabrikası Açıldı (1926)

Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAS) öncülüğünde Kayseri’de kurulan uçak fabrikası 6 Ekim 1926’da törenle açıldı. Almanya’dan mühendis ve kalifiye işçi getirilmiştir. Alman işçilerin yanında Türk işçilerinin yetiştirilmesine çalışılmıştır. Aynı zamanda fabrika Kayseri’nin ilk modern fabrikası olma özelliği taşır.

Ramazan Savaşı Veya Yom Kippur savaşı (1973)

Araplar’ın bu sefer ki amacı daha önce İsrail’e kaptırdıkları yerleri geri almaktı. Aynı zamanda kaybolan prestijlerini tekrar kazanmak istiyorlardı. Yani artık amaç İsrail’i haritadan silmek değildi. Araplar ordularını SSCB silahları ile donatmışlardı. Mısır’ın 6 Ekim 1973’teki sürpriz saldırısı ile savaş başladı. Sonuçta Araplar kısmen de olsa başarılı oldular. Özellikle Mısır Süveyş kanalını kurtardı.

İngiltere’nin Ortadoğu’ya Yönelik Silah Ambargosu (1973)

Arap-İsrail savaşlarının yeniden başlaması üzerine İngiltere aynı gün Ortadoğu ülkelerine yönelik silah ambargosu ilan etti. Kasım ayına doğru bu ambargo sadece İsrail’i kapsayan bir özellik aldı.

Doç. Dr. Bahriye Üçok öldürüldü (1990)

Tarihçi ve siyasetçi Doç Dr. Bahriye Üçok 6 Ekim 1980 günü evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu öldü. Senatör olarak da görev yapmış olan Bahriye Üçok öldürülmeden önce SHP parti meclisi üyeliği görevinde bulunuyordu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1605- Lala Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Estergon Kalesi’ne girdi.

1889- Thomas Edison ilk hareketli resim gösterimini gerçekleştirdi.

1907 - Otomobil ilk kez halk tarafından İstanbul'da görüldü.

1923- Amerikalı astronom Hubble Andromeda Galaksisi’ni keşfetti.

1923 - Damat Ferit Paşa, Fransa'nın Nis kentinde öldü.

1930- I. Balkan Konferansı Atina’da toplandı.

1951- Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Stalin, ülkesinin atom bombasına sahip olduğunu açıkladı.

1963- ABD Başkanı Kennedy’nin eşi Jacquealine Kennedy İstanbul’a geldi.

1964- Birinci Antalya Altın Portakal Film Şenliği başladı.

1971- 6. Akdeniz Oyunları, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından İzmir’de törenle açıldı.

1986- TV’nin ikinci kanalı çeşitli eğlence programlarıyla resmen açıldı.

1993- İşadamı Nejat Eczacıbaşı, ABD’de 80 yaşında öldü.