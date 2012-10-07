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01:21, 07 Ekim 2017 Cumartesi
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:12, 07 Ekim 2017 Cumartesi

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TARİHTE BUGÜN: ABD'nin Afganistan işgali başladı
TARİHTE BUGÜN: ABD'nin Afganistan işgali başladı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İnebahtı’da Osmanlı donanmasının yok olması, Bolşevik İhtilali, Çin’in Tibet’i işgali, ABD’nin Afganistan'ı işgale başlaması var…

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni 

GÜNÜN OLAYI 

ABD Afganistan’ı Bombalamaya Başladı (2001) 

11 Eylül olayının planlayanların Afganistan’da üstlendiği iddiası ile bu ülkeye karşı ABD operasyon başlattı. 7 Ekim 2001 Pazar günü, ABD ve İngiltere Taliban güçlerine ve El-Kaide'ye yönelik bir hava saldırısına başladılar. Görünürde ki amaç Afganistan’ı teröristlerden arındırmaktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI 

‘’İnebahtı Deniz Savaşı’’(1571) 

Kıbrıs’ın Fethi Haçlıları harekete geçirdi. Papa V.Pius’un çağrısı ile birleşik bir donanma oluşturuldu. Osmanlı donanmasının başına karacı komutanların atanması yenilginin temel nedenini oluşturdu. 7 Ekim 1571 günü Osmanlı donanması İnebahtı’da neredeyse tamamen yok edildi. Sadece Uluç Ali Reis kurtarabildiği birkaç gemi ile İstanbul’a döndü. 

 Osmanlı Devleti gücünü ortaya koydu ve kısa sürede eskisinden daha büyük bir donanmayı Kılıç Ali Paşa komutasında Akdeniz’e gönderince Venedikliler barış istemek zorunda kaldılar. Ancak Osmanlı Devleti bir şeyi yerine koyamadı oda bu savaş sırasında kaybedilen tecrübeli denizcilerdi. 

Akkerman Antlaşması (1827)

Osmanlı Devleti yeniçeri ocağını yeni kaldırdığı için ordusunu tam oluşturamamıştı. Bu fırsatı değerlendiren Ruslar bir çok yeni istekle Osmanlı’nın karşısına çıktı. 7 Ekim 1827’de yapılan Akkerman Antlaşması ile Osmanlı Devleti çaresiz bütün Rus isteklerini kabul etti.

Balkanlar’ın Yaramaz Çocuğu Karadağ Osmanlı Devletine Savaş İlan Etti (1912)

Gazi Ahmet Muhtar Paşa başkanlığındaki Osmanlı hükümeti Balkan savaşının çıkmasını engellemeye çalışıyordu. Ancak 7 Ekim 1912 günü Karadağ Osmanlı Devletine savaş ilan ederek fitili ateşledi. Bu durum karşısında Osmanlı Devleti de Karadağ’a savaş ilan etti.

Çin Tibet’i İşgal Etti (1950)

Tibet’in bağımsızlığını hiçbir zaman tanımayan Çin Tibet’e el koymak için fırsat kolluyordu. Beklediği  ortam Kore Savaşının çıkması ile oluştu. Çin kendi toprağının bir parçası olarak gördüğü Tibet’e 7 Ekim 1950’den itibaren asker sokmaya başladı ve Tibet’in işgaline resmen başladı.

Bolşevik İhtilali Ne Zaman Oldu (1917)

Bolşevik ihtilali yani ekim devrimi, jülyen takvime göre 24 Ekim’de gregoryen takvime göre 7 kasımda olmuştur. Ancak bazı kaynaklar bu tarihi 7 ekim olarak göstermektedirler.

Saraybosna’yı Silahsızlandırma Toplantısı (1992)

Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'nın silahtan arındırılması düşüncesi ile 7 Ekim 1992 tarihinde Cenevre'de birtakım görüşmeler başlatıldı. Bosna-Hersek cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç Sırp saldırıları devam ettiği sürece bu görüşmelerin sonuç getirmeyeceğini belirtti. Bu gerekçe ile Cenevre toplantısına katılmadı.

 

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1737- Yüksekliği 13 m'yi bulan dalgalar, Bengal'de (Hindistan) 300,000 kişinin ölümüne yol açtı.

1849- Şair Edgar Allan Poe, Baltimore-Maryland’de 40 yaşında öldü.

1936- Osmanlı devletinin son sadrazamı Tevfik Paşa İstanbul’da öldü.

1949- Demokratik Almanya Cumhuriyeti kuruldu.

1960- Ordu Foto Film Merkezi tarafından hazırlanan ‘’Düşükler Yassıada’da’’ filmi basına gösterildi.

1966- İlk Türk otomobiline ‘’Anadol’’ adı verildi.

1985- Besteci, piyanist ve orkestra yöneticisi Cemal Reşit Rey, 81 yaşında öldü.

1985- Filistinli gerillalar Achille Lauro gemisini kaçırdı.

1987- TİP ve TKP birleşti; yeni kurulan TBKP’nin Onursal Başkanı Behice Boran oldu.

2002 - İsrail birliklerinin Gazze'de Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 14 Filistin'li öldü, 110 kişi yaralandı.

2007- Şırnak’taki çatışmada 13 asker hayatını kaybetti.



İlgili Konular tarihte bugün İnebahtı’da Osmanlı donanmasının yok olması Bolşevik İhtilali Çin’in Tibet’i işgali ABD’nin Afganistan harekatının başlaması İnebahtı Deniz Savaşı
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