TARİHTE BUGÜN: ABD'nin Afganistan işgali başladı

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
ABD Afganistan’ı Bombalamaya Başladı (2001)
11 Eylül olayının planlayanların Afganistan’da üstlendiği iddiası ile bu ülkeye karşı ABD operasyon başlattı. 7 Ekim 2001 Pazar günü, ABD ve İngiltere Taliban güçlerine ve El-Kaide'ye yönelik bir hava saldırısına başladılar. Görünürde ki amaç Afganistan’ı teröristlerden arındırmaktı.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
‘’İnebahtı Deniz Savaşı’’(1571)
Kıbrıs’ın Fethi Haçlıları harekete geçirdi. Papa V.Pius’un çağrısı ile birleşik bir donanma oluşturuldu. Osmanlı donanmasının başına karacı komutanların atanması yenilginin temel nedenini oluşturdu. 7 Ekim 1571 günü Osmanlı donanması İnebahtı’da neredeyse tamamen yok edildi. Sadece Uluç Ali Reis kurtarabildiği birkaç gemi ile İstanbul’a döndü.
Osmanlı Devleti gücünü ortaya koydu ve kısa sürede eskisinden daha büyük bir donanmayı Kılıç Ali Paşa komutasında Akdeniz’e gönderince Venedikliler barış istemek zorunda kaldılar. Ancak Osmanlı Devleti bir şeyi yerine koyamadı oda bu savaş sırasında kaybedilen tecrübeli denizcilerdi.
Akkerman Antlaşması (1827)
Osmanlı Devleti yeniçeri ocağını yeni kaldırdığı için ordusunu tam oluşturamamıştı. Bu fırsatı değerlendiren Ruslar bir çok yeni istekle Osmanlı’nın karşısına çıktı. 7 Ekim 1827’de yapılan Akkerman Antlaşması ile Osmanlı Devleti çaresiz bütün Rus isteklerini kabul etti.
Balkanlar’ın Yaramaz Çocuğu Karadağ Osmanlı Devletine Savaş İlan Etti (1912)
Gazi Ahmet Muhtar Paşa başkanlığındaki Osmanlı hükümeti Balkan savaşının çıkmasını engellemeye çalışıyordu. Ancak 7 Ekim 1912 günü Karadağ Osmanlı Devletine savaş ilan ederek fitili ateşledi. Bu durum karşısında Osmanlı Devleti de Karadağ’a savaş ilan etti.
Çin Tibet’i İşgal Etti (1950)
Tibet’in bağımsızlığını hiçbir zaman tanımayan Çin Tibet’e el koymak için fırsat kolluyordu. Beklediği ortam Kore Savaşının çıkması ile oluştu. Çin kendi toprağının bir parçası olarak gördüğü Tibet’e 7 Ekim 1950’den itibaren asker sokmaya başladı ve Tibet’in işgaline resmen başladı.
Bolşevik İhtilali Ne Zaman Oldu (1917)
Bolşevik ihtilali yani ekim devrimi, jülyen takvime göre 24 Ekim’de gregoryen takvime göre 7 kasımda olmuştur. Ancak bazı kaynaklar bu tarihi 7 ekim olarak göstermektedirler.
Saraybosna’yı Silahsızlandırma Toplantısı (1992)
Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'nın silahtan arındırılması düşüncesi ile 7 Ekim 1992 tarihinde Cenevre'de birtakım görüşmeler başlatıldı. Bosna-Hersek cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç Sırp saldırıları devam ettiği sürece bu görüşmelerin sonuç getirmeyeceğini belirtti. Bu gerekçe ile Cenevre toplantısına katılmadı.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1737- Yüksekliği 13 m'yi bulan dalgalar, Bengal'de (Hindistan) 300,000 kişinin ölümüne yol açtı.
1849- Şair Edgar Allan Poe, Baltimore-Maryland’de 40 yaşında öldü.
1936- Osmanlı devletinin son sadrazamı Tevfik Paşa İstanbul’da öldü.
1949- Demokratik Almanya Cumhuriyeti kuruldu.
1960- Ordu Foto Film Merkezi tarafından hazırlanan ‘’Düşükler Yassıada’da’’ filmi basına gösterildi.
1966- İlk Türk otomobiline ‘’Anadol’’ adı verildi.
1985- Besteci, piyanist ve orkestra yöneticisi Cemal Reşit Rey, 81 yaşında öldü.
1985- Filistinli gerillalar Achille Lauro gemisini kaçırdı.
1987- TİP ve TKP birleşti; yeni kurulan TBKP’nin Onursal Başkanı Behice Boran oldu.
2002 - İsrail birliklerinin Gazze'de Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 14 Filistin'li öldü, 110 kişi yaralandı.
2007- Şırnak’taki çatışmada 13 asker hayatını kaybetti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İnebahtı’da Osmanlı donanmasının yok olması, Bolşevik İhtilali, Çin’in Tibet’i işgali, ABD’nin Afganistan'ı işgale başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türkiye’nin ilk uçak fabrikasının açılması, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat’ın öldürülmesi, İşgal kuvvetlerinin İstanbul’u terk etmesi, Yom Kippur Savaşı, İngiltere’nin Ortadoğu ülkelerine silah ambargosu var…
Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında; Başkent İstanbul ile ilgili Belediye Kanunu düzenlemesi, II.Meşrutiyet’in İlanının arkasından toprak kayıpları, Dünyada iki bloğun ortaya çıkması, Miloseviç’in halkın tepkisi nedeniyle istifası var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; SSCB'nin uzay yarışını başlatması, Eşref Edip Bey’in sürgün edilmesi, Belçika’nın bağımsızlığını ilan etmesi, Hayvanları Koruma Derneğinin kurulması olayları var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mudanya Konferansının başlaması, Merkez Bankasının kurulması, Aziz Mahmut Hüdai Hazretlerinin vefatı ve Estergon Kalesinin geri alınması olayları var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Haçlılardan Kudüs’ün geri alınması, Sırp isyanının önderi Kara Yorgi’nin öldürülmesi, Delibaş Mehmet’in Konya’ya vali ataması, NATO tatbikatında ABD savaş gemisinin Muavenet Fırkateynimizi vurması olayları var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sağcılık ve Solculuk deyimlerinin ortaya çıkışı, Şam’ın kaybedilmesi, Türkiye-ABD arasında İlk Ticaret antlaşmasının imzalanması ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulması olayları yer alıyor…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hicri 10 Muharrem... Kerbela katliamının yaşanması, Deniz Baykal'ın tekrar CHP Genel Başkanı seçilmesi, Sabataycılığın kurucusu Sabetay Sevi’nin ölümü, İstanbul’un Fethinin ardından Papa’nın Haçlı Seferi çağrısı olayları var…
Afrika Grup Kumandanlığına, Nuri Paşa’nın İstanbul’a dönmesinden sonra Şehzade Osman Fuad efendi kumandan olarak Mısrata’ya geldi
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması, Sened-i İttifak’ın imzalanması, Almanya ve Bulgaristan’ın I.Dünya Savaşından çekilme kararı alması, Çin-Japon ilişkilerinin normalleşmesi var…
Cemal Abdünnasır ve Enver Sedat gibi Mısır tarihinde önemli rol oynayan liderler aziz Ali El Mısri'nin öğrencileridir
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Lale Devrinin sona ermesi, İtalya’nın Trablusgarp’ı istemesi, Polonya’nın SSCB ile Almanya arasında paylaşılması, Mısır’ın ünlü Devlet Başkanı Cemal Abdünnasır’ın ölümü var…
Patrona Halil ve arkadaşları Yeniçeri Ocağına girerek burada bulunan askerleri yanına çekti. İsyancılar hapishanelerdeki mahkumları salıverdiler. Sayıları hızla artan isyancılar Sultanahmet’teki At meydanında toplandılar.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Preveze zaferinin kazanılması, I.Viyana kuşatması, Girit’in alınması, Dünyanın ilk demiryolunun açılması ve Yemen’de darbe yaşanması, İmam Abdullah Harun'un şehid olması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD’nin Kıbrıs müdahalesi nedeniyle Türkiye’ye uyguladığı ambargoya son vermesi, Emekli Mit mensubu Hiram Abas’ın faili meçhul bir saldırıya kurban gitmesi, Ahali Cumhuriyet Fırkasının kurulması olayları var…
Kanuni Sultan Süleyman'ın dört oğlundan biri olan Şehzade Bayezid iktidar mücadelesi sırasında katledildi.