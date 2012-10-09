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Günün Haberleri
02:00, 09 Ekim 2017 Pazartesi
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Güncelleme: 00:05, 09 Ekim 2017 Pazartesi

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TARİHTE BUGÜN: Yanya Venediklilerden Alındı
TARİHTE BUGÜN: Yanya Venediklilerden Alındı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yanya'nın Fethedilmesi (1431), Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam cezası alması, ABD’nin SSCB’ye karşı Türkiye’yi desteklemesi, Sosyalist devrimcilerin sembol ismi Che Guevera’nın öldürülmesi olayları var…

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni 

GÜNÜN OLAYI

Yanya Venediklilerden Alındı (1431)

Macaristan kralı Sigismund Türkler karşısında aldığı yenilgi sonrası 1428’de üç yıllık bir barış istedi. II.Murat yalnız kalan Venediklilerin Rumeli’de Bizans adına yönettikleri şehirler üzerine harekete geçti.Önce Selanik alındı. Arkasından 9 Ekim 1431’de Yanya fethedildi. Epir’in de alınması üzerine Venedik sulh istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Türkiye İskenderun Sancağına Bağımsızlık İstedi (1936)

Türkiye Hatay’ı Suriye’ye bırakma kararında olan Fransa’ya 9 Ekim 1936’da bir nota verdi. Bu notada Fransa’dan Suriye ve Lübnan’da olduğu gibi İskenderun Sancağına da bağımsızlık vermesi istendi. Fransa’nın bu isteği kabul edemeyeceğini bildirmesi üzerine sorun Milletler Cemiyetine götürüldü.

Milli Mücadele Döneminin Tanınmış İsimlerinden Dr. Rıza Nur Vefat Etti (1942)

Asıl mesleği askeri doktor olan Dr. Rıza Nur hem Meclis-i Mebusan da hem de TBMM’de milletvekilliği yapmıştır. Cumhuriyetin ilanına kadar kurulan hükümetlerde Sıhhiye Vekili olarak görev yaptı. Lozan Konferansına ikinci delege olarak katılmıştır. 9 Ekim 1942 yılında İstanbul’da vefat etti.

Anıtkabir’in Temeli Atıldı (1944)

Rasattepe'de Anıtkabir'in inşaatına 9 Ekim 1944 günü yapılan törende, ilk harcı Başbakan Şükrü Saraçoğlu'nun koyması ile başlandı.

Türkiye’ye ABD’den Siyasi Destek Geldi (1946)

SSCB’nin Boğazlar konusundaki isteklerinin ABD ve İngiltere çıkarlarına da aykırı olduğunu fark eden ABD 9 Ekim 1946’da SSCB’ye bir nota verdi. Bu nota ile ABD, Montreaux Sözleşmesinin yalnız Karadeniz Devletlerinin isteği ile değiştirilemeyeceğini ve Türkiye’nin boğazların savunması konusunda tek sorumlu devlet olarak kalması gerektiğini SSCB’ye tekrar hatırlattı.

ABD Birlikleri Kuzey Kore Harekatına Başladı (1950)

Kore Savaşını başlatan Kuzey Kore birlikleri iki ülke sınırını oluşturan 38. Paralelin gerisine atılmıştı. ABD birlikleri de 9 Ekim 1950’de Kuzey Kore topraklarına girmiş olan Güney Kore birliklerine katılmak için harekata başladı. Bu durumu daha önce Çin savaş nedeni sayacağını açıklamıştı. Blöf yapmadığı anlaşıldı ve Kore’de Çin-ABD savaşı başladı.

Ernesto Che Guevara Öldürüldü (1967)

Amerika kıtasının sembol devrimcilerinden Arjantin doğumlu Ernesto Che Guevara Bolivya ordusu tarafından yakalandı ve 9 Ekim 1967’de infaz edildi.

Deniz Gezmiş Ve Arkadaşları İdam Cezası Aldı (1971)

Türkiye Halk Kurtuluş ordusu adlı örgütün kurucusu Marksist-Leninist Deniz Gezmiş, Sivas'ın Gemerek ilçesinde yakalanmış ve önce Kayseri’ye oradan da Ankara’ya getirilmişti. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı  1 no’lu Mahkemesinde Deniz Gezmiş ve arkadaşları 9 Ekim 1971’de idam cezası aldılar. İdam cezalarının gerekçesi ise TCK’nın 146. Maddesini ihlal etmiş olmalarıydı.

Mahkemenin bu konuda ki kararı ‘’Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Mahkememiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını; bir kısmını tağyir, tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs suçunu işlediğinizi sabit gördü. Türk Ceza Kununun 146/1 maddesi uyarınca ölüm cezası ile tecziyenize karar verdi.’’ şeklindeydi.

BM Güvenlik Konseyi Bosna-Hersek Hava Sahasını Uçuşa Kapattı (1992)

9 Ekim 1992 tarihinde BM Güvenlik Konseyi,  Bosna-Hersek hava sahasının BM uçakları dışında bütün uçaklara kapatılması kararını aldı. BM Bosna temsilcisi bu kararın kendilerini de mağdur edeceğini belirtti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1690- Belgrad yeniden Osmanlı egemenliğine girdi

1855- Isaac Singer dikiş makinesi motorunun patentini aldı.

1937- Nazilli Basma Fabrikası, Atatürk’ün de katıldığı törenle açıldı.

1944- Başbakan Şükrü Saracoğlu, Anıtkabir’in temelini attı.

1944- İngiltere, Çin, ABD ve Sovyetler Birliği, ‘’Birleşmiş Milletler’’in kurulacağını açıkladılar.

1953- Amerikalı kadın yüzücü Florance Chadwick, Çanakkale Boğazı’nın Naraburnu ile Eceabat arasını 1 saat 50 dakikada yüzdü.

1957- Tibet, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlandı.

1960- Yassıada’daki sanıklarla ilgili fotoğraflar basına gösterildi.

1978- Bahçelievler Ankara da 7 TİP'li öğrenci öldürüldü.

1983- Milli Güvenlik Kurulu yetkilerini düzenleyen yasa çıktı. 1961’den beri yürürlükte Kurulun yapısı ‘’danışma’’ ile sınırlı olmaktan çıkarıldı.

1988- Kültür Bakanlığı, 36 sanatçıyı ‘’devlet sanatçısı’’ ilan etti. Yaşar Kemal, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Hüseyin Gezer, Füreya Koral, Zühtü Müritoğlu ve Lütfi Ömer Akad bu unvanı reddettiler.

1989- Yazar Yusuf Atılgan, 68 yaşında öldü.

1997- Nobel Edebiyat Ödülü, İtalyan oyun yazarı Dario Fo’ya verildi.

2004 - Afganistan'da ilk demokratik seçimler yapıldı.

2005 - Çin Halk Cumhuriyeti, Everest tepesinin yüksekliğinin 8848.43 m olduğunu resmî olarak açıkladı.

2005-İngiltere’de demiryollarında tütün mamulleri kullanımı tamamen yasaklandı.

2006 - Kuzey Kore bir nükleer deneme yaptığını açıkladı.

2006- Google,YouTube'u 1.65 milyar dolara aldığını açıkladı.



İlgili Konular tarihte bugün Deniz Gezmiş Ve Arkadaşları İdam Cezası Aldı Yanya Venediklilerden Alındı Anıtkabir’in Temeli Atıldı Ernesto Che Guevara Öldürüldü
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