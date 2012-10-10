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Günün Haberleri
01:45, 10 Ekim 2017 Salı
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:09, 10 Ekim 2017 Salı

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TARİHTE BUGÜN: Oruç Reis şehit edildi
TARİHTE BUGÜN: Oruç Reis şehit edildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Oruç Reis’in şehit edilmesi, Çin’de Mançu Hanedanının sona ermesi, Bediüzzaman’ın İstanbul’da Hamal ayaklanmasını yatıştırması var…

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni 

GÜNÜN OLAYI

Oruç Reis Şehit Edildi (1470-1517)

Barbaros kardeşlerin en büyüğü olan Oruç Reis Midilli doğumludur. İyi bir eğitim almış olan Oruç Reis hayata deniz ticareti ile başladı. Rodos şövalyelerinin esaretinden kurtulduktan sonra bir süre Memluk Devleti donanmasında görev aldı. Daha sonra Şehzade Korkut’un yardımı ile Akdeniz’de Haçlılar ile büyük mücadelelere girişti. Cezayir’i ele geçirerek burasını üs haline getirdi. Kuzey Afrika bölgesini  ve Akdeniz’i başta İspanyollar olmak üzere bütün Haçlılara dar eden büyük Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa’nın ağabeyi Oruç Reis 10 Ekim 1517’de İspanyollar ile yaptığı bir çarpışma sırasında şehit oldu. İspanyollar Oruç Reis’in altın sırmalı kaftanını Endülüs Müslümanlarının maneviyatını kırmak için Kurtuba katedralinde uzun yıllar halka teşhir ettiler. http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=137445&q=oru%C3%A7+reis%27in+%C5%9Fehadeti

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Otranto Kalesi Napoli Kralına Teslim Edildi (1481)

Fatih Sultan Mehmet çıkacağı bir İtalya seferi için Otranto’yu üs yapmak üzere fethettirmişti. Fatih Sultan Mehmet’in ani ölümü üzerine Otranto’yu fetheden Gedik Ahmet Paşa burada az bir kuvvet bırakarak İstanbul’a döndü. Bu fırsattan yararlanan Napoli kralı Otranto’yu Kuşattı. Kale komutanı hayatlarına dokunulmayacağı sözünü alarak 10 Ekim 1481’de Otranto’yu teslim etti.

Silistre Valisi Leh Ordusunu İmha Etti (1620)

Lehistan sınır bölgelerinde sürekli sorun oluşturmaya devam ediyordu.  Silistre valisi İskender Paşa yine sınır bölgesindeki çatışmalardan birinde bir Leh ordusunu 10 Ekim 1620’de başındaki komutanı ile birlikte yok etti.

Bediüzzaman Said Nursi İstanbul’daki Hamal Ayaklanmasını Yatıştırdı (1908)

Bazı siyasi çevreler Avusturya’nın Bosna-hersek’i işgalini kullanarak Avusturya mallarının boykot edilmesi çağrısı ile hamalları ayaklandırdılar.10 Ekim 1908’de Bediüzzaman kürt kökenli hamalları siyasete alet olmamaları şeklinde uyararak ikna edip ayaklanmayı sona erdirdi.

Çin’de Mançu Hanedanı Sona Erdi (1911)

Modern Çin’in  kurucusu olarak kabul edilen Sun Yat-sen liderliğindeki ihtilalciler 10 Ekim 1911’de Çin'de Mançu hanedanına son verdiler.

Sykes-Picot Antlaşması İle Osmanlı Devleti Paylaşılıyor (1916)

Sykes- Picot Antlaşması I.Dünya savaşı sırasında Osmanlı Devletini paylaşmak için yapılan gizli antlaşmaların en önemlilerindendir.İngiltere ve Fransa Rusya’nın da onayını alarak 10 Ekim 1916’da Osmanlı Devletini paylaşma antlaşmasına son şeklini vermek üzere gizlice bir araya geldiler.

1965 Yılı Genel Seçimleri Yapıldı (1965)

10 Ekim 1965 günü yapılan seçimlerde 450 üyeli TBMM’de AP %53 oy alarak 240 milletvekilliği kazandı. CHP ise %29’a yakın oy oranı ile 134 milletvekili çıkarabilmiştir.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1865- John Hyatts bilardo topunun patentini aldı.

1903- Kadın hakları mücadelesinin dünyadaki ilk öncülerinden Emmeline Pankhurst, İngiltere’de kadınların kurtuluşu mücadelesini yürütmek üzere ‘’Toplumsal ve Siyasal Kadın Birliği’’ni kurdu.

1933- İlk sentetik deterjan ‘’Dreft’’ ‘’Procter&Gamble’’ tarafından satışa sunuldu.

1944- 800 çingene çocuk, Naziler tarafından Auschwitz kampında sistematik bir şekilde katledildi.

1969- Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (Dev-Genç) adını aldı.

1977- Tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı 89 yaşında öldü.

1985- Orson Welles, Los Angeles’ta 70 yaşında kalp krizinden öldü.

1995- Garry Kasparov, bir ay süren satranç turnuvası sonucunda, rakibi Viswanathan Anand’ı yendi.

1997 - Meksika'da Pauline kasırgasında 200’e yakın kişi hayatını kaybetti.

1997 - Arjantin havayollarına ait bir DC-9 Uruguay'da düştü; 74 kişi öldü.

2010 - Curaçao, Sint Maarten ve BES Adaları yarı bağımsızlık kazandı. Ve Hollanda Krallığı'na bağlı Parlamenter monarşi ile yönetilen ülkeler haline geldiler. 

2010- Tüm dünyada karbon salınımının 350 ppm'e düşürülmesi için eylem yapıldı.



İlgili Konular Sykes-Picot Antlaşması İle Osmanlı Devleti Paylaşı Silistre Valisi Leh Ordusunu İmha Etti Bediüzzaman’ın İstanbul’da Hamal ayaklanmasını yat Çin’de Mançu Hanedanının sona ermesi Oruç Reis’in şehit edilmesi tarihte bugün
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