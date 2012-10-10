TARİHTE BUGÜN: Oruç Reis şehit edildi

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Oruç Reis Şehit Edildi (1470-1517)
Barbaros kardeşlerin en büyüğü olan Oruç Reis Midilli doğumludur. İyi bir eğitim almış olan Oruç Reis hayata deniz ticareti ile başladı. Rodos şövalyelerinin esaretinden kurtulduktan sonra bir süre Memluk Devleti donanmasında görev aldı. Daha sonra Şehzade Korkut’un yardımı ile Akdeniz’de Haçlılar ile büyük mücadelelere girişti. Cezayir’i ele geçirerek burasını üs haline getirdi. Kuzey Afrika bölgesini ve Akdeniz’i başta İspanyollar olmak üzere bütün Haçlılara dar eden büyük Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa’nın ağabeyi Oruç Reis 10 Ekim 1517’de İspanyollar ile yaptığı bir çarpışma sırasında şehit oldu. İspanyollar Oruç Reis’in altın sırmalı kaftanını Endülüs Müslümanlarının maneviyatını kırmak için Kurtuba katedralinde uzun yıllar halka teşhir ettiler. http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=137445&q=oru%C3%A7+reis%27in+%C5%9Fehadeti
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Otranto Kalesi Napoli Kralına Teslim Edildi (1481)
Fatih Sultan Mehmet çıkacağı bir İtalya seferi için Otranto’yu üs yapmak üzere fethettirmişti. Fatih Sultan Mehmet’in ani ölümü üzerine Otranto’yu fetheden Gedik Ahmet Paşa burada az bir kuvvet bırakarak İstanbul’a döndü. Bu fırsattan yararlanan Napoli kralı Otranto’yu Kuşattı. Kale komutanı hayatlarına dokunulmayacağı sözünü alarak 10 Ekim 1481’de Otranto’yu teslim etti.
Silistre Valisi Leh Ordusunu İmha Etti (1620)
Lehistan sınır bölgelerinde sürekli sorun oluşturmaya devam ediyordu. Silistre valisi İskender Paşa yine sınır bölgesindeki çatışmalardan birinde bir Leh ordusunu 10 Ekim 1620’de başındaki komutanı ile birlikte yok etti.
Bediüzzaman Said Nursi İstanbul’daki Hamal Ayaklanmasını Yatıştırdı (1908)
Bazı siyasi çevreler Avusturya’nın Bosna-hersek’i işgalini kullanarak Avusturya mallarının boykot edilmesi çağrısı ile hamalları ayaklandırdılar.10 Ekim 1908’de Bediüzzaman kürt kökenli hamalları siyasete alet olmamaları şeklinde uyararak ikna edip ayaklanmayı sona erdirdi.
Çin’de Mançu Hanedanı Sona Erdi (1911)
Modern Çin’in kurucusu olarak kabul edilen Sun Yat-sen liderliğindeki ihtilalciler 10 Ekim 1911’de Çin'de Mançu hanedanına son verdiler.
Sykes-Picot Antlaşması İle Osmanlı Devleti Paylaşılıyor (1916)
Sykes- Picot Antlaşması I.Dünya savaşı sırasında Osmanlı Devletini paylaşmak için yapılan gizli antlaşmaların en önemlilerindendir.İngiltere ve Fransa Rusya’nın da onayını alarak 10 Ekim 1916’da Osmanlı Devletini paylaşma antlaşmasına son şeklini vermek üzere gizlice bir araya geldiler.
1965 Yılı Genel Seçimleri Yapıldı (1965)
10 Ekim 1965 günü yapılan seçimlerde 450 üyeli TBMM’de AP %53 oy alarak 240 milletvekilliği kazandı. CHP ise %29’a yakın oy oranı ile 134 milletvekili çıkarabilmiştir.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1865- John Hyatts bilardo topunun patentini aldı.
1903- Kadın hakları mücadelesinin dünyadaki ilk öncülerinden Emmeline Pankhurst, İngiltere’de kadınların kurtuluşu mücadelesini yürütmek üzere ‘’Toplumsal ve Siyasal Kadın Birliği’’ni kurdu.
1933- İlk sentetik deterjan ‘’Dreft’’ ‘’Procter&Gamble’’ tarafından satışa sunuldu.
1944- 800 çingene çocuk, Naziler tarafından Auschwitz kampında sistematik bir şekilde katledildi.
1969- Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (Dev-Genç) adını aldı.
1977- Tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı 89 yaşında öldü.
1985- Orson Welles, Los Angeles’ta 70 yaşında kalp krizinden öldü.
1995- Garry Kasparov, bir ay süren satranç turnuvası sonucunda, rakibi Viswanathan Anand’ı yendi.
1997 - Meksika'da Pauline kasırgasında 200’e yakın kişi hayatını kaybetti.
1997 - Arjantin havayollarına ait bir DC-9 Uruguay'da düştü; 74 kişi öldü.
2010 - Curaçao, Sint Maarten ve BES Adaları yarı bağımsızlık kazandı. Ve Hollanda Krallığı'na bağlı Parlamenter monarşi ile yönetilen ülkeler haline geldiler.
2010- Tüm dünyada karbon salınımının 350 ppm'e düşürülmesi için eylem yapıldı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Oruç Reis’in şehit edilmesi, Çin’de Mançu Hanedanının sona ermesi, Bediüzzaman’ın İstanbul’da Hamal ayaklanmasını yatıştırması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yanya'nın Fethedilmesi (1431), Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam cezası alması, ABD’nin SSCB’ye karşı Türkiye’yi desteklemesi, Sosyalist devrimcilerin sembol ismi Che Guevera’nın öldürülmesi olayları var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Belgrat'ın geri alınması, Romanya’nın temellerinin atılması, Balkan Savaşlarının başlaması, Talat Paşa'nın istifa etmesi var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İnebahtı’da Osmanlı donanmasının yok olması, Bolşevik İhtilali, Çin’in Tibet’i işgali, ABD’nin Afganistan'ı işgale başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türkiye’nin ilk uçak fabrikasının açılması, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat’ın öldürülmesi, İşgal kuvvetlerinin İstanbul’u terk etmesi, Yom Kippur Savaşı, İngiltere’nin Ortadoğu ülkelerine silah ambargosu var…
Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında; Başkent İstanbul ile ilgili Belediye Kanunu düzenlemesi, II.Meşrutiyet’in İlanının arkasından toprak kayıpları, Dünyada iki bloğun ortaya çıkması, Miloseviç’in halkın tepkisi nedeniyle istifası var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; SSCB'nin uzay yarışını başlatması, Eşref Edip Bey’in sürgün edilmesi, Belçika’nın bağımsızlığını ilan etmesi, Hayvanları Koruma Derneğinin kurulması olayları var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mudanya Konferansının başlaması, Merkez Bankasının kurulması, Aziz Mahmut Hüdai Hazretlerinin vefatı ve Estergon Kalesinin geri alınması olayları var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Haçlılardan Kudüs’ün geri alınması, Sırp isyanının önderi Kara Yorgi’nin öldürülmesi, Delibaş Mehmet’in Konya’ya vali ataması, NATO tatbikatında ABD savaş gemisinin Muavenet Fırkateynimizi vurması olayları var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sağcılık ve Solculuk deyimlerinin ortaya çıkışı, Şam’ın kaybedilmesi, Türkiye-ABD arasında İlk Ticaret antlaşmasının imzalanması ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulması olayları yer alıyor…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hicri 10 Muharrem... Kerbela katliamının yaşanması, Deniz Baykal'ın tekrar CHP Genel Başkanı seçilmesi, Sabataycılığın kurucusu Sabetay Sevi’nin ölümü, İstanbul’un Fethinin ardından Papa’nın Haçlı Seferi çağrısı olayları var…
Afrika Grup Kumandanlığına, Nuri Paşa’nın İstanbul’a dönmesinden sonra Şehzade Osman Fuad efendi kumandan olarak Mısrata’ya geldi
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması, Sened-i İttifak’ın imzalanması, Almanya ve Bulgaristan’ın I.Dünya Savaşından çekilme kararı alması, Çin-Japon ilişkilerinin normalleşmesi var…
Cemal Abdünnasır ve Enver Sedat gibi Mısır tarihinde önemli rol oynayan liderler aziz Ali El Mısri'nin öğrencileridir
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Lale Devrinin sona ermesi, İtalya’nın Trablusgarp’ı istemesi, Polonya’nın SSCB ile Almanya arasında paylaşılması, Mısır’ın ünlü Devlet Başkanı Cemal Abdünnasır’ın ölümü var…
Patrona Halil ve arkadaşları Yeniçeri Ocağına girerek burada bulunan askerleri yanına çekti. İsyancılar hapishanelerdeki mahkumları salıverdiler. Sayıları hızla artan isyancılar Sultanahmet’teki At meydanında toplandılar.