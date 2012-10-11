TARİHTE BUGÜN: İngilizler Güney Afrika'ya hakim oldu

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
İngilizler Güney Afrika’ya Hakim Oldular (1899)
Holanda asıllı Boerler İngilizlerin bölgedeki varlıklarından rahatsızdılar. Bölgede iki adet Boer devleti vardı. Oranj Bağımsız Devleti ve Güney Afrika Cumhuriyeti adlarındaki bu devletler İngilizlere karşı II.Boer savaşı adı verilen 11 Ekim 1899’da bir mücadele başlattılar. Ancak değerli madenler bakımından zengin olan bu bölgeyi tamamen ele geçirmek isteyen İngiltere bütün imkanlarını kullandı ve bu savaştan galip olarak çıktı. Galibiyetin ödülü olarakda bölgeye kesin olarak yerleşti.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Milli Mücadelenin Savaş Dönemi Kapandı ‘’Mudanya Ateşkes Antlaşması’’(1922)
Yunan ordusunun Anadolu’dan atılması sonrasında 3 Ekim 1922’de Mudanya’da ateşkes görüşmelerine başlanmıştı. Görüşmeler TBMM, İngiltere, Fransa ve İtalya arasında gerçekleşti. Yunanistan ise konferansa direkt katılmadı. Sonunda 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. Böyle Milli Mücadelenin savaş dönemi kapanmış oldu. Mondros Ateşkes Antlaşmasına mağlup olarak oturan Türk Milleti, dört yıl sonra Mudanya ateşkes Antlaşmasına galip olarak oturmuştu.
Almanya’nın Osmanlı Devletini Savaşa Sokma Çabaları (1914)
Almanya Osmanlı Devletini I.Dünya Savaşının içine çekerek rahatlamak istiyordu.Osmanlı hükümeti bu konuda artan Alman baskılarına karşı ekonomik durumunun bozukluğunu ileri sürerek karşı koymaya çalışıyordu. Bunun üzerine Almanya 11 Ekim 1914 gerekli yardımın yapılacağını vaad etti.
Irak Krallığı Kuruldu (1920)
1918 Yılında tamamen İngilizlerin eline geçen Irak’ta Roma Antlaşması ile İngiltere mandasında 11 Ekim 1920’de bir Irak krallığı kuruldu. Irak krallığı 1930’da bağımsızlığına kavuştu.
Yavuz Savaş Gemisi Tekrar Donanmanın Hizmetinde (1929)
Osmanlı Devletinin I.Dünya savaşına girmesinde önemli rolü bulunan Yavuz Savaş Gemisi'nin onarımı bitti.Bu onarımın arkasından Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilen Yavuz tekrar hizmetine başladı.
Milli Selamet Partisi Kuruldu (1972)
Milli Nizam Partisinin kapatılmasının ardından milli görüş düşüncesini benimseyenler tarafından 11 Ekim 1972’de Süleyman Arif Emre öncülüğünde Milli Selamet Partisi kuruldu. Daha sonra parti başkanlığına Necmettin Erbakan seçildi. Milli Selamet Partisi girdiği ilk seçimde %11 oy alarak 48 milletvekilliği kazandı.
Kaptan Cousteau İstanbul’a geldi (1977)
Ünlü Fransız Deniz bilimcisi Kaptan Cousteau, araştırma gemisi Calypso ile 11 Ekim 1977 de İstanbul’a geldi .
ABD ile SSCB Başkanları Arasında Bir Silahsızlanma Zirvesi Yapıldı (1986)
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan ile Sovyetler Birliği Başkanı Mihail Gorbaçov 11-12 Ekim 1986’da İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te, nükleer silâhların sınırlandırılması ile ilgili iki günlük bir zirve toplantısı yaptılar. Ancak bu toplantıdan herhangi bir antlaşma çıkmadı.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1689- Rus Çarı büyük Petro öldü.
1811- İlk buharlı feribot ‘’Juliana’’, New York-New Jersey arasındaki seferlerine başladı.
1868- Thomas Edison ilk icadı elektrikli ses makinesi (fonograf) için patent aldı.
1881- David Houston, kameralar için rulo filmin patentini aldı.
1924- Türkiye-Çekoslovakya arasında dostluk anlaşması imzalandı.
1924- TBMM yeni binasına taşındı; Cumhuriyet Bayramı’nın ilk kutlama töreni burada yapıldı.
1939- Einstein, Roosevelt’e, atom bombası konusuna dikkatini çekmek için yazdığı ünlü mektubunu kaleme aldı.
1948- BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Ulusal Komisyonu kuruldu.
1963- Batman’da bir petrol damarı daha bulundu.
1963- Fransız şarkıcı Edith Piaf ve Fransız yazar ve ozan Jean Cocteau öldü.
1968- Apollo 7, ilk görevini astronotlar Wally Schirra, Donn Fulton Eisele ve R. Walter Cunningham ile başarıyla gerçekleştirdi.
1976- Çin’de, aralarında Mao Zedong’un eşi Çiang Çing’in de bulunduğu dört politbüro üyesi darbe yapmayı planladıkları gerekçesiyle tutuklandı.
1980- Uzay istasyonu Salyut 6’da 185 gün kalarak rekor kıran Sovyet kozmonotları dünyaya döndü.
1981- Erden Kıral’ın yönettiği ‘’Bereketli Topraklar Üzerinde’’ filmi, Avrupa Film Festivali’nde birinci oldu. 1984- Avrupa Parlamentosu, Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Parlamento Komisyonu’nun yeniden kurulmasına karar verdi, fiili çalışmayı askıya aldı.
1984- ‘’Challenger’’ ile uzaya çıkan astronot Kathy Sullivan, uzayda yürüyen ilk Amerikalı kadın oldu.
1985- Şair Metin Eloğlu, 58 yaşında öldü.
1987- 12 Eylül’de kapatılan Türkiye İşçi Partisi’nin son genel başkanı, sosyolog Behice Boran sürgünde 77 yaşında öldü.
1995 - Bosna-Hersek'te ateşkes ilan edildi.
1998 - Kongo'da ulusal havayollarına ait bir Boeing 727 isyancılar tarafaından düşürüldü; 40 kişi öldü.
1999- ‘’Yılanların Öcü’’, ‘’Onuncu Köy’’ ve ‘’Amerikan Sargısı’’nın yazarı Fakir Baykurt Almanya’da öldü
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması, İngilizlerin Güney Afrika’yı ele geçirmesi, Irak Krallığının kurulması, Milli Selamet Partisi’nin kurulması var…
Oruç Reis 10 Ekim 1517'de Şehit edilmişti. Barboros kardeşlerden ortancası olan Oruç Reis'in şehadeti İspanyol kaynaklarına da yansımıştı.
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