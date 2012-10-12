TARİHTE BUGÜN: Sokullu Mehmet Paşa katledildi

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Sokullu Mehmet Paşa Katledildi (1505-1579)
Bosna’nın Sokol şehrinde doğmuştur. Boşnak devşirmesi olarak girdiği Osmanlı sarayında sadrazamlığa kadar yükselmiştir. Sokollu Mehmet Paşa Üç hükümdar döneminde sadrazamlık yapmıştır. Özellikle II.Selim ve III.Murat dönemlerinde devlet yönetiminde ön plana çıkmıştır. Hatta bu dönem Sokullu devri olarak da adlandırılmıştır. Gerek kişiliği, gerekse devlet adamlığı vasıfları ile büyük Osmanlı sadrazamlarından biri olarak kabul edilir. Sokollu Mehmet Paşa 12 Ekim 1579’da divan çıkışı deli olduğu söylenen Bosnalı bir derviş tarafından öldürüldü.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Kristof Kolomb Bahama Adalarına Ulaştı (1492)
İspanya adına Hindistan’a giden yolu bulmak için yola çıkan Kristof Kolomb 12 Ekim 1492’de Bahama Adalarına ulaştı. Amerika’ya ulaşan Kristof Kolomb buranın yeni bir kıta olduğunu anlamamıştı. O Hindistan’ın batısındaki adalara ulaştığını düşünüyordu. Piri Reis Kitab-ı Bahriye adlı eserinde amcası Kemal Reis’in 1465 yılında Amerika’ya gittiğinden bahsetmektedir.
Eğri Kalesi Alındı (1596)
III.Mehmet Avusturya ile yapılan savaşlar da durumu düzeltmek için sefere çıktı. Osmanlı hükümdarları Kanuni döneminden beri otuz yıldır sefere çıkmamışlardı. Eğri kalesi on sekiz günlük bir kuşatmadan sonra 12 Ekim 1596’da alındı. Kanuni zamanında da kuşatılan kale o zamanlar alınamamıştı. Bu olaydan sonra padişah III. Mehmet ‘’Eğri Fatihi’’ olarak anılacaktır.
İtalyan Mallarında ki Gümrük Vergisi Arttırıldı (1911)
Trablusgarp’ı işgal etmek için asker çıkaran İtalya beklemediği bir direnişle karşılaştı. Osmanlı Devleti 12 Ekim 1911’de geçici bir kanun çıkartarak İtalya’dan ithal edilen malların gümrük vergisini yüzde yüz oranında arttırdı. Böylece İtalya’ya karşı ekonomik yaptırım uygulaması da başlamış oldu.
Türk Kuvvetleri Kore’ye Ayak Bastı (1950)
Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararına uyarak Kore’ye asker gönderme kararı aldı. Bu karar doğrultusunda 4500 kişilik bir Türk kuvveti 12 Ekim 1950’de Pusan limanından Kore’ye ayak bastı. Türk Kuvvetlerinin burada gösterdiği başarı Türkiye’nin uluslar arası alanda prestijini ve önemini oldukça arttırdı.
Seçimlerin Galibi yine AP Oldu (1969)
12 Ekim 1969’da yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde AP %46,5 oy oranı ile 260 milletvekilliği aldı. CHP ise %27,3 oy oranı ile 144 milletvekili çıkararak ikinci parti oldu.
Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kazandı (2006)
Orhan Pamuk’un 12 Ekim 2006 tarihinde Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandığı açıklandı.Böylece Orhan Pamuk Nobel Ödülü kazanan ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu.
Fransa’da Ermeni Soykırımı Yok Demek Suç Oldu (2006)
Fransa'da Sosyalist Parti'nin sunduğu ve "Ermeni soykırımının inkârının suç sayılması" ile ilgili yasa teklifi, Fransa Parlamentosunda 12 Ekim 2006’da büyük bir oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1926- ‘’Lotus’’ davasına ait Türk-Fransız karar anlaşmazlığı, Cenevre Uluslararası Mahkeme’ye götürüldü.
1935- Ünlü İtalyan tenor Luciano Pavarotti doğdu.
1956- ‘’Otuzbeş Yaş’’ın yazarı Şair Cahit Sıtkı Tarancı, tedavi gördüğü Viyana’da 46 yaşında öldü.
1958- Başbakan Adnan Menderes yurttaşlardan ‘’vatan cephesi’’ kurmalarını istedi.
1984- IRA, Margaret Thatcher’in kaldığı otele bomba attı. Margaret Thatcher kurtuldu, fakat 5 kişi öldü.
1991- Sovyetler Birliği Başkanı Gorbaçov ile diğer cumhuriyet liderlerinin bir araya geldiği Devlet Konseyi Toplantısı’nda, ‘’KGB’’nin lağvedilmesi’ kararı alındı.
1992 - TEMA Vakfı kuruldu.
1999 - Pervez Müşerref, Pakistan'da kansız bir darbe ile yönetime geldi.
2002 - Endonezya'nın turistik adası Bali'de kalabalık bir gece kulübüne düzenlenen bombalı saldırıda, çoğunluğu yabancı 202 kişi öldü, 300'den fazla yaralı var.
2002- Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Doğal Afetleri Azaltma Günü ilan edilmiştir.
2003 - Belarus'taki bir akıl hastanesi yangınında 30 hasta öldü.
2004 - İslami Cemiyet ve Cemaatleri Birliği'nin yöneticisi Metin Kaplan, gözaltına alındığı Almanya'dan özel uçakla Türkiye'ye getirildi. 13 Ekim'de tutuklanan Kaplan, Bayrampaşa Cezaevi'ne konuldu.
2005 - Çin'in ikinci insanlı uzay aracı olan Shenzhou 6 fırlatıldı ve 5 gün boyunca yörüngede kaldı.
2006 - İsrail-Lübnan savaşında BM Barış Gücü kapsamında görev yapacak 261 kişilik TSK kara birliği Lübnan'a hareket etti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Amerika’nın keşfi, Sokullu Mehmet Paşa’nın öldürülmesi, İtalya’ya ekonomik yaptırım uygulanması, Türk Kuvvetleri’nin Kore’ye ayak basması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması, İngilizlerin Güney Afrika’yı ele geçirmesi, Irak Krallığının kurulması, Milli Selamet Partisi’nin kurulması var…
Oruç Reis 10 Ekim 1517'de Şehit edilmişti. Barboros kardeşlerden ortancası olan Oruç Reis'in şehadeti İspanyol kaynaklarına da yansımıştı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Oruç Reis’in şehit edilmesi, Çin’de Mançu Hanedanının sona ermesi, Bediüzzaman’ın İstanbul’da Hamal ayaklanmasını yatıştırması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yanya'nın Fethedilmesi (1431), Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam cezası alması, ABD’nin SSCB’ye karşı Türkiye’yi desteklemesi, Sosyalist devrimcilerin sembol ismi Che Guevera’nın öldürülmesi olayları var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Belgrat'ın geri alınması, Romanya’nın temellerinin atılması, Balkan Savaşlarının başlaması, Talat Paşa'nın istifa etmesi var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İnebahtı’da Osmanlı donanmasının yok olması, Bolşevik İhtilali, Çin’in Tibet’i işgali, ABD’nin Afganistan'ı işgale başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türkiye’nin ilk uçak fabrikasının açılması, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat’ın öldürülmesi, İşgal kuvvetlerinin İstanbul’u terk etmesi, Yom Kippur Savaşı, İngiltere’nin Ortadoğu ülkelerine silah ambargosu var…
Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında; Başkent İstanbul ile ilgili Belediye Kanunu düzenlemesi, II.Meşrutiyet’in İlanının arkasından toprak kayıpları, Dünyada iki bloğun ortaya çıkması, Miloseviç’in halkın tepkisi nedeniyle istifası var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; SSCB'nin uzay yarışını başlatması, Eşref Edip Bey’in sürgün edilmesi, Belçika’nın bağımsızlığını ilan etmesi, Hayvanları Koruma Derneğinin kurulması olayları var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mudanya Konferansının başlaması, Merkez Bankasının kurulması, Aziz Mahmut Hüdai Hazretlerinin vefatı ve Estergon Kalesinin geri alınması olayları var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Haçlılardan Kudüs’ün geri alınması, Sırp isyanının önderi Kara Yorgi’nin öldürülmesi, Delibaş Mehmet’in Konya’ya vali ataması, NATO tatbikatında ABD savaş gemisinin Muavenet Fırkateynimizi vurması olayları var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sağcılık ve Solculuk deyimlerinin ortaya çıkışı, Şam’ın kaybedilmesi, Türkiye-ABD arasında İlk Ticaret antlaşmasının imzalanması ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulması olayları yer alıyor…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hicri 10 Muharrem... Kerbela katliamının yaşanması, Deniz Baykal'ın tekrar CHP Genel Başkanı seçilmesi, Sabataycılığın kurucusu Sabetay Sevi’nin ölümü, İstanbul’un Fethinin ardından Papa’nın Haçlı Seferi çağrısı olayları var…
Afrika Grup Kumandanlığına, Nuri Paşa’nın İstanbul’a dönmesinden sonra Şehzade Osman Fuad efendi kumandan olarak Mısrata’ya geldi
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması, Sened-i İttifak’ın imzalanması, Almanya ve Bulgaristan’ın I.Dünya Savaşından çekilme kararı alması, Çin-Japon ilişkilerinin normalleşmesi var…