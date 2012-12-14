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Günün Haberleri
01:59, 14 Aralık 2017 Perşembe
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:32, 14 Aralık 2017 Perşembe

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TARİHTE BUGÜN: Bosna'da savaşı bitiren Dayton Antlaşması imzalandı
TARİHTE BUGÜN: Bosna'da savaşı bitiren Dayton Antlaşması imzalandı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Güney Kutup noktasının keşfi, İsrail’in Golan Tepelerini işgali, Bosna Savaşını sona erdiren Dayton Antlaşmasının imzalanması var…

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Bosna Savaşı Sona Erdi ‘’Dayton Antlaşması’’(1995)

Hırvatistan Savaşı ve Bosna Savaşı'nı sona erdiren  Dayton Anlaşması,  Bosna-Hersek Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç, Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç ve Hırvatistan Devlet Başkanı Franjo Tudjman tarafından  ABD'nin Dayton kenti yakınında uzlaşma sağlanmış ve 14 Aralık 1995'te  antlaşma resmen imzalanmıştır. Barış antlaşmasının en dikkat çekici yönü Bosna ordusunun üstünlük sağlamaya başladığı bir zamana denk gelmesidir. Sırpların katliamlarına seyirci kalanlar, Sırpların üstünlüğü kaybetmesi üzerine  hemen barış çabalarına başlatmışlar ve bu yönde baskıları arttırmışlardır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Bağdat Büveyhoğullarından Kurtarıldı (1059)

Bağdat Büveyhoğullarının eline geçti ve hutbe Fatimi halifesi adına okundu. Sultan Tuğrul, İbrahim Yinal isyanını bastırdıktan sonra hızla Bağdat’a geldi. Büveyhoğullarından Bağdat’ı 14 Aralık 1059’da alan Tuğrul Bey Abbasi halifesini tekrar Bağdat’a getirdi. Büveyhoğullarının komutanı Arslan Besasri yakalanarak ortadan kaldırıldı.

İspanyollar Cezayir’de ki Son Üslerini Kaybettiler (1708)

Cezayir Beylerbeyi 14 Aralık 1708’de İspanyolların Cezayir’deki son üsleri olan Vahran’ı (Oran)aldı ve anahtarlarını İstanbul’a gönderdi. Karlofça Antlaşmasının şokunu atlatmaya çalışan İstanbul’da bu haber büyük sevinç oluşturdu.

Güney Kutup Noktası Keşfedildi (1911)

Güney Kutbuna ulaşmak için her türlü hazırlığı yaparak yola çıkan Norveçli kaşif Amundsen köpeklerin çektiği kızaklarla 14 Aralık 1911’de güney kutup noktasına ulaşmayı başardı.

Liman Von Sanders İstanbul’a Geldi (1913)

Alman General Liman Von Sanders başkanlığındaki Alman Askeri Islah heyeti 14 Aralık 1913’te İstanbul’a geldi. Balkan savaşlarında alınan kötü sonuçlar bu heyetin çağrılmasında etkili olmuştur. Almanya’nın Osmanlı Devleti üzerinde ki etkisinin artması diğer devletlerde rahatsızlığa neden oluyordu.

Hatay Sorunu Milletler Cemiyetinde Ele Alındı (1936)

Fransa’nın Hatay’ı Suriye’ye bırakarak çekilmek istemesi Türkiye ile Fransa arasında Hatay sorununu ortaya çıkardı. Bu sorun 14 Aralık 1936’da Milletler Cemiyetinde ele alındı ve bölgeye bir gözlemci heyetin gönderilmesine karar verildi.

SSCB Milletler Cemiyetinden Çıkarıldı (1939)

SSCB Finlandiya’dan üs talep etti. Bu isteği reddedilince Finlandiya’ya savaş açtı. Bu halsız savaş dünyada tepki ile karşılandı. Bu olay üzerine SSCB 14 Aralık 1939’da Milletler Cemiyetinden çıkarıldı. Bunun dışında başka bir destek göremeyen Finlandiya SSCB isteklerine boyun eğdi.

İsrail Zengin Su Kaynakları Olan Golan Tepelerini İlhak Etti (1981)

Suriye’nin güneybatı ucunda yer alan Golan Tepeleri 1967 Arap-İsrail savaşları sırasında İsrail’in işgaline uğramıştı. İsrail zengin su kaynakları olan bu bölgeyi 14 Aralık 1981’de ilhak ettiğini ilan etti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1799- ABD’nin kurucusu ve ilk başkanı George Washington öldü.

1900- Bilim adamı Max Planck, kuantum teorisini Berlin Fizik Birliği’nde sundu.

1911- Güney Kutbu’nu keşfetmek için bir yıl boyunca hazırlıklar yapan Norveçli kaşif Ronald Amundsen, bu bölgeye ulaştı.

1960- İstanbul Boğazı'nda Yunan World Harmony ve Yugoslav Peter Verovitz tankerleri çarpıştı. İskeledeki Tarsus yolcu gemisinin de yanmasına neden olan kazada 20 kişi öldü, tonlarca petrol denize döküldü.

1967- Yunanistan Kralı Konstantin’in cuntaya karşı darbe girişimi başarısız oldu. Albaylar Cuntası iktidarı sürdü. Kral ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

1989- Şili’de ilk demokratik seçimler yapıldı.

2002- Çankırı’da Vali Ayhan Çevik’e bombalı saldırıya karışmaktan aranan terör örgütü TKP-ML-TİKKO üyesi, Sivas’ta Emniyet güçlerine teslim oldu.

2002- DYP 7. Olağan Büyük Kongresi’nde, Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar, Genel Başkan seçildi.

2004- İstanbul’da G-MALL Kültür ve Alışveriş Merkezi’ndeki ‘’Büyü’’ filminin galasında çıkan yangında 164 kişi dumandan etkilendi, 3 kişide yanıklar oluştu.



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