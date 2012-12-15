TARÄ°HTE BUGÃœN: ABD'ye karÅŸÄ± savaÅŸan son yerli lider Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih DosyasÄ±
GÃœNÃœN OLAYI
ABD ordularÄ±na KarÅŸÄ± SavaÅŸan Son Yerli Lideri Ã–ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ (1890)
KÄ±zÄ±lderili kabilelerinden Titan DakotalarÄ±n lideri Tatonka Ä°yoteke (Oturan BoÄŸa) asÄ±lsÄ±z bir suÃ§lama ile kendisini tutuklamaya gelen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile girdiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸmada 15 AralÄ±k 1890â€™da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ã–ldÃ¼rÃ¼lmeden Ã¶nce kabilesini Kanadaâ€™ya gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸ affedilmesi Ã¼zerine ABDâ€™ye dÃ¶nerek normal bir hayat sÃ¼rmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
AslÄ±nda ilgisi olmamasÄ±na karÅŸÄ±nÂ Hayalet DansÄ±Â hareketinin Ã¶nderliÄŸi ile suÃ§landÄ± ve kendisini tutuklamaya gelen polislerle Ã§atÄ±ÅŸÄ±rken hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ä°ronik bir ÅŸekilde, tutuklamaya gelen polisler, zamanÄ±nda Oturan BoÄŸa'yla birlikte beyazlara karÅŸÄ± savaÅŸan, ancak sonradan beyazlarÄ±n yÃ¶netimine girerekÂ yerli polisi olanÂ kÄ±zÄ±lderililerdir
Oturan BoÄŸa'nÄ±n beyazlar Ã¼zerine yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmadan kesit
(...) Sahip olma isteÄŸi onlarda bir hastalÄ±k olmuÅŸ. Bu insanlar, zenginlerin bozabileceÄŸi ama yoksullarÄ±n bozamayacaÄŸÄ± birÃ§ok kural koymuÅŸlar. YÃ¶netici olan zenginleri gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in yoksullarla gÃ¼Ã§sÃ¼zlerden vergiler alÄ±yorlar. Bizim annemizin, topraÄŸÄ±n, kendilerinin olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor, komÅŸularÄ±nÄ± Ã§itler yaparak kendilerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±yorlar; topraÄŸÄ± binalarÄ±yla ve Ã¶teki sÃ¼prÃ¼ntÃ¼leriyle Ã§irkinleÅŸtiriyorlar. Bu millet, baharda yataÄŸÄ±ndan taÅŸarak, yoluna Ã§Ä±kan her ÅŸeyi yok eden bir Ä±rmaÄŸa benziyor. (...) (Vikipedi)
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Sultan TuÄŸrul Ä°slam DÃ¼nyasÄ±nÄ±n KoruyuculuÄŸunu Ãœstlendi (1055)
Åžii BÃ¼veyhoÄŸullarÄ±nÄ±n baskÄ±sÄ±ndan kurtulmak isteyen halife Kaim Bi Emrillah 15 AralÄ±k 1055â€™te BaÄŸdatâ€™ta kendi isminden sonra Sultan TuÄŸrul adÄ±na hutbe okuttu. Bu olaydan bir sÃ¼re sonra BaÄŸdatâ€™a gelen Sultan TuÄŸrul resmen Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n koruyuculuÄŸunu Ã¼stlendi.
Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸa Ä°Ã§in Ä°dam FermanÄ± HazÄ±rlandÄ± (1683)
Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸaâ€™nÄ±n Viyana Ã¶nlerinde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± bozgun nedeniyle hakkÄ±nda gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve idam edilmesi ÅŸeklindeki ferman 15 AralÄ±k 1683â€™te Ã§Ä±ktÄ±. PadiÅŸahÄ± bu konuda ikna etmek oldukÃ§a zor olmuÅŸtu. Ancak Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸaâ€™dan kurtulmak isteyenler her tÃ¼rlÃ¼ ikna yÃ¶ntemini kullandÄ±lar.
Orhun YazÄ±tlarÄ±nÄ±n Ã‡Ã¶zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ AÃ§Ä±klandÄ± (1893)
1889â€™da MoÄŸolistanâ€™da bulunan Orhun YazÄ±tlarÄ± II. GÃ¶ktÃ¼rk Devletine aittir. TÃ¼rk tarihinin ilk yazÄ±lÄ± eserleri olma Ã¶zelliÄŸine sahiptir.DanimarkalÄ± bilim adamÄ± Wilhelm Ludwig Thomsen, Danimarka Kraliyet Ä°limler Akademisinde 15 AralÄ±k 1893'te sunduÄŸu bildiriyle Orhun alfabesini Ã§Ã¶zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve Orhun Kitabeleri'ni okuduÄŸunu bilim dÃ¼nyasÄ±na aÃ§Ä±kladÄ±.
Rusya SavaÅŸtan Ã‡ekildi (1917)
Rusyaâ€™da 1917 yÄ±lÄ±nda BolÅŸevik Ä°htilali gerÃ§ekleÅŸmiÅŸti. Yeni yÃ¶netim savaÅŸtan Ã§ekilmek istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Bunun Ã¼zerine Rusya ile Almanya, Avusturya, OsmanlÄ± Devleti ve Bulgaristan arasÄ±nda 15 AralÄ±k 1917â€™de Brest Litowsk ateÅŸkesi imzalandÄ±. Daha sonra aynÄ± yerde barÄ±ÅŸ antlaÅŸmasÄ± imzalanacaktÄ±r.
II. Ordu LaÄŸvedildi (1918)
Mondros AteÅŸkes AntlaÅŸmasÄ± ÅŸartlarÄ±nÄ±n yerine getirilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyordu. Harbiye Nezareti 15 AralÄ±k 1918â€™de aldÄ±ÄŸÄ± bir kararla II.Orduyu laÄŸvetti. Ordu komutanÄ± Nihat PaÅŸa Adana ValiliÄŸine getirildi. Ancak Ä°ngilizler Nihat PaÅŸaâ€™nÄ±n halkÄ± Ã¶rgÃ¼tlediÄŸini ileri sÃ¼rerek bu atamaya karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±lar ve Nihat PaÅŸa gÃ¶revine baÅŸlayamadÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ÅžartlÄ± SalÄ±verme YasasÄ±nÄ± Veto Etti (2000)
CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmet Necdet Sezer kamuoyunda â€˜â€™RahÅŸan affÄ±â€™â€™ olarak bilinen ÅŸartlÄ± SalÄ±verme YasasÄ±nÄ± 15 AralÄ±k 2000 tarihinde bir daha gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi isteÄŸi ile TBMMâ€™ye geri gÃ¶nderdi. Ancak yasa hiÃ§bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmadan TBMMâ€™de tekrar kabul edildi. Bu af kanunu kamuoyunda uzun sÃ¼re tartÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ ve gÃ¼ncelliÄŸini korumuÅŸtur.
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
1574- II. Sultan Selim Ã¶ldÃ¼.
1840- Napolyon Bonapartâ€™Ä±n naaÅŸÄ±, St. Helene AdasÄ±â€™ndan Parisâ€™e getirilerek Invalidesâ€™e gÃ¶mÃ¼ldÃ¼.
1934- BingÃ¶lâ€™de 4.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde 12 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
1936- Ankaraâ€™da 19 MayÄ±s Stadyumu, BaÅŸbakan Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™nÃ¼n sÃ¶ylevi ile aÃ§Ä±ldÄ±.
1941- 769 Rumen Yahudisi yolcusuyla Filistinâ€™e giden Struma gemisi, Ä°stanbulâ€™a geldi. Geminin yolcu indirmesi yasaklandÄ±.
1945- Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, profesÃ¶r ve Ã¶ÄŸretmenlerin siyasi yazÄ± yazamayacaklarÄ±nÄ± bildirdi.
1948- Fransa ilk nÃ¼kleer reaktÃ¶rÃ¼n kuruluÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.
1948- TBMMâ€™de Sivas Kongresiâ€™ne SeÃ§ilen Temsil Heyeti Ãœyeleriyle TBMMâ€™nin Birinci DÃ¶neminde Bulunan Ãœyelere Vatani Hizmet Tertibinden AylÄ±k BaÄŸlanmasÄ± HakkÄ±nda Kanun kabul edildi.
1949- BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (UNESCO) Ä°stanbul bÃ¼rosu aÃ§Ä±ldÄ±.
1954- TÃ¼rkiye Petrolleri Anonim OrtaklÄ±ÄŸÄ± kuruldu.
1957- BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu, Yunanistanâ€™Ä±n KÄ±brÄ±s tezini reddetti.
1960- Erzurumâ€™da radyo istasyonu aÃ§Ä±ldÄ±.
1986- Olimpiyat ÅŸampiyonu halterci Naim SÃ¼leymanoÄŸlu, TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± oldu.
1987- Cumhuriyet tarihinde dolar, resmen ilk kez dÃ¶rt haneli rakama ulaÅŸtÄ±. Merkez BankasÄ± Amerikan DolarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ kurunu 1.300 liraya yÃ¼kseltti.
1992- TRTâ€™nin kurucularÄ±ndan ve ilk Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Adnan Ã–ztrak Ã¶ldÃ¼.
2000- Bitlisâ€™in Tatvan ilÃ§esi yakÄ±nÄ±nda 6. ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait askeri helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kazada, 2 asker ÅŸehit oldu, 5 asker yaralandÄ±.
2000- Afyonkarahisar ve Ã§evresinde bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 5.8 olan depremde 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 42 kiÅŸi yaralandÄ±.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABD ordularÄ±na karÅŸÄ± savaÅŸan son yerli liderin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, TuÄŸrul Beyâ€™in Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n koruyucusu olmasÄ±, Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸa hakkÄ±nda idam fermanÄ± Ã§Ä±kmasÄ±, RahÅŸan affÄ±nÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± varâ€¦
Bosna Hersek'te savaÅŸÄ± bitiren ancak bugÃ¼nkÃ¼ karmaÅŸÄ±k siyasi yapÄ±yÄ± hazÄ±rlayan Dayton AnlaÅŸmasÄ± 14 AralÄ±k 1995'te imzalanmÄ±ÅŸtÄ±
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; GÃ¼ney Kutup noktasÄ±nÄ±n keÅŸfi, Ä°srailâ€™in Golan Tepelerini iÅŸgali, Bosna SavaÅŸÄ±nÄ± sona erdiren Dayton AntlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°slam Alimi Biruni'nin vefatÄ±, SÃ¼leyman Åžahâ€™Ä±n Antakyaâ€™yÄ± fethi, Yeni Zelandaâ€™nÄ±n keÅŸfi, Turgut Ã–zalâ€™a hÃ¼kÃ¼met kurma gÃ¶revinin verilmesi, Saddam HÃ¼seyinâ€™in yakalanÄ±ÅŸÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; OsmanlÄ± Devletiâ€™nin Rusya ile antlaÅŸma yollarÄ± aramasÄ±, Kenyaâ€™nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, Yahudilerin bindiÄŸi Salvador Gemisinin Silivri aÃ§Ä±klarÄ±nda batmasÄ±, Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n yargÄ±lanmasÄ±na konu olan ÅŸiiri okumasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABD ve Almanyaâ€™nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± savaÅŸ ilanÄ±, Mustafa MuÄŸlalÄ±â€™nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼, Ruslarâ€™Ä±n Ã‡eÃ§enistanâ€™Ä± iÅŸgale baÅŸlamasÄ±, DTPâ€™nin kapatÄ±lmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesinin kabulÃ¼ , PugaÃ§evâ€™in idamÄ±, Gazi Osman PaÅŸaâ€™nÄ±n Plevne'de teslim olmasÄ±, Alfred Nobelâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼,varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda, HaliÃ§â€™in donmasÄ±, KudÃ¼sâ€™Ã¼n Ä°ngilizler tarafÄ±ndan iÅŸgali, Ã‡in'in, Almanya, Ä°talya Ve Japonyaâ€™ya SavaÅŸ Ä°lanÄ± ve Filistinâ€™de ilk intifada varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Åžiliâ€™de kilise yangÄ±nÄ±, ABD ve Ä°ngiltereâ€™nin Japonyaâ€™ya savaÅŸ ilanÄ±, SSCBâ€™nin resmi olarak sona ermesi, DEP davasÄ±nÄ±n sonuÃ§lanmasÄ± varâ€¦
Japonyaâ€™nÄ±n bu noktaya sÃ¼rÃ¼klenmesinde kurulan yayÄ±lmacÄ± askeri imparatorluÄŸun payÄ± bÃ¼yÃ¼ktÃ¼. FaÅŸist diktatÃ¶rlÃ¼kler Avrupaâ€™yÄ± nasÄ±l kan gÃ¶lÃ¼ne Ã§evirdiyse uzak doÄŸuda da Japon askeri imparatorluÄŸu halkÄ±na ve Asyaâ€™ya aynÄ± acÄ±yÄ± yaÅŸatmÄ±ÅŸtÄ±.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABDâ€™nin Pearl Harbour Ã¼ssÃ¼nÃ¼n Japon saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramasÄ±, Afganistanâ€™da Taliban dÃ¶neminin sona ermesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABDâ€™de kÃ¶leliÄŸin yasaklanmasÄ±, ABDâ€™de 39 KÄ±zÄ±lderilinin idamÄ±, Halifaxâ€™daki patlama, Sait Halim PaÅŸaâ€™nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Mozartâ€™Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼, Cumhuriyetin ilk banknotlarÄ±nÄ±n tedavÃ¼le Ã§Ä±kmasÄ±, KadÄ±nlara seÃ§me seÃ§ilme hakkÄ± verilmesi, Berlin ÅŸehrinin iki farklÄ± yÃ¶netim bÃ¶lgesine ayrÄ±lmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Cemel VakasÄ±, BabÃ¼r Devletiâ€™nin sona ermesi, Yunanistanâ€™Ä±n masada kazanmasÄ±, Tan Gazetesi ve MatbaasÄ±nÄ±n basÄ±lmasÄ± â€˜â€™Tan OlayÄ±â€™â€™ varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; GÃ¼mrÃ¼ BarÄ±ÅŸ AntlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanmasÄ±, Ä°nsandan insana ilk kalp nakli, Binlerce kiÅŸinin fabrikadan atÄ±lan BÃ¶cek Ä°lacÄ± nedeniyle Ã¶lÃ¼mÃ¼, SoÄŸuk SavaÅŸÄ±n sona ermesi var
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Åžah Ä°smailâ€™in sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± MaveraÃ¼nnehirâ€™e kadar geniÅŸletmesi, Vahhabilerin elinden Medineâ€™nin geri alÄ±nmasÄ±, NamÄ±k Kemalâ€™in vefatÄ±, Napolyonâ€™un kendisini imparator ilan etmesi varâ€¦