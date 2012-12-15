GÃ¼ncelleme: 00:11, 15 AralÄ±k 2017 Cuma

TARÄ°HTE BUGÃœN: ABD'ye karÅŸÄ± savaÅŸan son yerli lider Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih DosyasÄ±

GÃœNÃœN OLAYI

ABD ordularÄ±na KarÅŸÄ± SavaÅŸan Son Yerli Lideri Ã–ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ (1890)

KÄ±zÄ±lderili kabilelerinden Titan DakotalarÄ±n lideri Tatonka Ä°yoteke (Oturan BoÄŸa) asÄ±lsÄ±z bir suÃ§lama ile kendisini tutuklamaya gelen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile girdiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸmada 15 AralÄ±k 1890â€™da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ã–ldÃ¼rÃ¼lmeden Ã¶nce kabilesini Kanadaâ€™ya gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸ affedilmesi Ã¼zerine ABDâ€™ye dÃ¶nerek normal bir hayat sÃ¼rmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

AslÄ±nda ilgisi olmamasÄ±na karÅŸÄ±nÂ Hayalet DansÄ±Â hareketinin Ã¶nderliÄŸi ile suÃ§landÄ± ve kendisini tutuklamaya gelen polislerle Ã§atÄ±ÅŸÄ±rken hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ä°ronik bir ÅŸekilde, tutuklamaya gelen polisler, zamanÄ±nda Oturan BoÄŸa'yla birlikte beyazlara karÅŸÄ± savaÅŸan, ancak sonradan beyazlarÄ±n yÃ¶netimine girerekÂ yerli polisi olanÂ kÄ±zÄ±lderililerdir

Oturan BoÄŸa'nÄ±n beyazlar Ã¼zerine yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmadan kesit

(...) Sahip olma isteÄŸi onlarda bir hastalÄ±k olmuÅŸ. Bu insanlar, zenginlerin bozabileceÄŸi ama yoksullarÄ±n bozamayacaÄŸÄ± birÃ§ok kural koymuÅŸlar. YÃ¶netici olan zenginleri gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in yoksullarla gÃ¼Ã§sÃ¼zlerden vergiler alÄ±yorlar. Bizim annemizin, topraÄŸÄ±n, kendilerinin olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor, komÅŸularÄ±nÄ± Ã§itler yaparak kendilerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±yorlar; topraÄŸÄ± binalarÄ±yla ve Ã¶teki sÃ¼prÃ¼ntÃ¼leriyle Ã§irkinleÅŸtiriyorlar. Bu millet, baharda yataÄŸÄ±ndan taÅŸarak, yoluna Ã§Ä±kan her ÅŸeyi yok eden bir Ä±rmaÄŸa benziyor. (...) (Vikipedi)

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI



Sultan TuÄŸrul Ä°slam DÃ¼nyasÄ±nÄ±n KoruyuculuÄŸunu Ãœstlendi (1055)

Åžii BÃ¼veyhoÄŸullarÄ±nÄ±n baskÄ±sÄ±ndan kurtulmak isteyen halife Kaim Bi Emrillah 15 AralÄ±k 1055â€™te BaÄŸdatâ€™ta kendi isminden sonra Sultan TuÄŸrul adÄ±na hutbe okuttu. Bu olaydan bir sÃ¼re sonra BaÄŸdatâ€™a gelen Sultan TuÄŸrul resmen Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n koruyuculuÄŸunu Ã¼stlendi.

Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸa Ä°Ã§in Ä°dam FermanÄ± HazÄ±rlandÄ± (1683)

Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸaâ€™nÄ±n Viyana Ã¶nlerinde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± bozgun nedeniyle hakkÄ±nda gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve idam edilmesi ÅŸeklindeki ferman 15 AralÄ±k 1683â€™te Ã§Ä±ktÄ±. PadiÅŸahÄ± bu konuda ikna etmek oldukÃ§a zor olmuÅŸtu. Ancak Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸaâ€™dan kurtulmak isteyenler her tÃ¼rlÃ¼ ikna yÃ¶ntemini kullandÄ±lar.

Orhun YazÄ±tlarÄ±nÄ±n Ã‡Ã¶zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ AÃ§Ä±klandÄ± (1893)

1889â€™da MoÄŸolistanâ€™da bulunan Orhun YazÄ±tlarÄ± II. GÃ¶ktÃ¼rk Devletine aittir. TÃ¼rk tarihinin ilk yazÄ±lÄ± eserleri olma Ã¶zelliÄŸine sahiptir.DanimarkalÄ± bilim adamÄ± Wilhelm Ludwig Thomsen, Danimarka Kraliyet Ä°limler Akademisinde 15 AralÄ±k 1893'te sunduÄŸu bildiriyle Orhun alfabesini Ã§Ã¶zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve Orhun Kitabeleri'ni okuduÄŸunu bilim dÃ¼nyasÄ±na aÃ§Ä±kladÄ±.

Rusya SavaÅŸtan Ã‡ekildi (1917)

Rusyaâ€™da 1917 yÄ±lÄ±nda BolÅŸevik Ä°htilali gerÃ§ekleÅŸmiÅŸti. Yeni yÃ¶netim savaÅŸtan Ã§ekilmek istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Bunun Ã¼zerine Rusya ile Almanya, Avusturya, OsmanlÄ± Devleti ve Bulgaristan arasÄ±nda 15 AralÄ±k 1917â€™de Brest Litowsk ateÅŸkesi imzalandÄ±. Daha sonra aynÄ± yerde barÄ±ÅŸ antlaÅŸmasÄ± imzalanacaktÄ±r.

II. Ordu LaÄŸvedildi (1918)

Mondros AteÅŸkes AntlaÅŸmasÄ± ÅŸartlarÄ±nÄ±n yerine getirilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyordu. Harbiye Nezareti 15 AralÄ±k 1918â€™de aldÄ±ÄŸÄ± bir kararla II.Orduyu laÄŸvetti. Ordu komutanÄ± Nihat PaÅŸa Adana ValiliÄŸine getirildi. Ancak Ä°ngilizler Nihat PaÅŸaâ€™nÄ±n halkÄ± Ã¶rgÃ¼tlediÄŸini ileri sÃ¼rerek bu atamaya karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±lar ve Nihat PaÅŸa gÃ¶revine baÅŸlayamadÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ÅžartlÄ± SalÄ±verme YasasÄ±nÄ± Veto Etti (2000)

CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmet Necdet Sezer kamuoyunda â€˜â€™RahÅŸan affÄ±â€™â€™ olarak bilinen ÅŸartlÄ± SalÄ±verme YasasÄ±nÄ± 15 AralÄ±k 2000 tarihinde bir daha gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi isteÄŸi ile TBMMâ€™ye geri gÃ¶nderdi. Ancak yasa hiÃ§bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmadan TBMMâ€™de tekrar kabul edildi. Bu af kanunu kamuoyunda uzun sÃ¼re tartÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ ve gÃ¼ncelliÄŸini korumuÅŸtur.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1574- II. Sultan Selim Ã¶ldÃ¼.

1840- Napolyon Bonapartâ€™Ä±n naaÅŸÄ±, St. Helene AdasÄ±â€™ndan Parisâ€™e getirilerek Invalidesâ€™e gÃ¶mÃ¼ldÃ¼.

1934- BingÃ¶lâ€™de 4.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde 12 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

1936- Ankaraâ€™da 19 MayÄ±s Stadyumu, BaÅŸbakan Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™nÃ¼n sÃ¶ylevi ile aÃ§Ä±ldÄ±.

1941- 769 Rumen Yahudisi yolcusuyla Filistinâ€™e giden Struma gemisi, Ä°stanbulâ€™a geldi. Geminin yolcu indirmesi yasaklandÄ±.

1945- Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, profesÃ¶r ve Ã¶ÄŸretmenlerin siyasi yazÄ± yazamayacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

1948- Fransa ilk nÃ¼kleer reaktÃ¶rÃ¼n kuruluÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.

1948- TBMMâ€™de Sivas Kongresiâ€™ne SeÃ§ilen Temsil Heyeti Ãœyeleriyle TBMMâ€™nin Birinci DÃ¶neminde Bulunan Ãœyelere Vatani Hizmet Tertibinden AylÄ±k BaÄŸlanmasÄ± HakkÄ±nda Kanun kabul edildi.

1949- BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (UNESCO) Ä°stanbul bÃ¼rosu aÃ§Ä±ldÄ±.

1954- TÃ¼rkiye Petrolleri Anonim OrtaklÄ±ÄŸÄ± kuruldu.

1957- BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu, Yunanistanâ€™Ä±n KÄ±brÄ±s tezini reddetti.

1960- Erzurumâ€™da radyo istasyonu aÃ§Ä±ldÄ±.

1986- Olimpiyat ÅŸampiyonu halterci Naim SÃ¼leymanoÄŸlu, TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± oldu.

1987- Cumhuriyet tarihinde dolar, resmen ilk kez dÃ¶rt haneli rakama ulaÅŸtÄ±. Merkez BankasÄ± Amerikan DolarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ kurunu 1.300 liraya yÃ¼kseltti.

1992- TRTâ€™nin kurucularÄ±ndan ve ilk Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Adnan Ã–ztrak Ã¶ldÃ¼.

2000- Bitlisâ€™in Tatvan ilÃ§esi yakÄ±nÄ±nda 6. ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait askeri helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kazada, 2 asker ÅŸehit oldu, 5 asker yaralandÄ±.

2000- Afyonkarahisar ve Ã§evresinde bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 5.8 olan depremde 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 42 kiÅŸi yaralandÄ±.