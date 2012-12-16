TARÄ°HTE BUGÃœN: Pakistan tarihinin en kanlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±ndan biri yaÅŸandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih DosyasÄ±
GÃœNÃœN OLAYI
PeÅŸaver'de okula dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 134 Ã¶ÄŸrenci Ã¶ldÃ¼ (2014)
PeÅŸaver'de asker Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ okula Taliban tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen baskÄ±nda 134'Ã¼ Ã§ocuk 150 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. BaskÄ±n, Pakistan tarihinin en kanlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±ndan biri olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.Â
Ä°lk OsmanlÄ± MatbaasÄ± AÃ§Ä±ldÄ± (1727)
Ä°brahim MÃ¼teferrika Macaristanâ€™daki Ã¶ÄŸrenimi sÄ±rasÄ±nda matbaa konusunda bilgi sahibi olmuÅŸtu. OsmanlÄ± Ã¼lkesinde matbaa aÃ§mak isteyen Ä°brahim MÃ¼teferrikaâ€™ya en Ã¶nemli destek NevÅŸehirli Damat Ä°brahim PaÅŸaâ€™dan geldi.Â MatbaanÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na ancak dini olmayan eserler basmak ÅŸartÄ±yla fetva verildi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ el yazmacÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile geÃ§inen kiÅŸilerin korunmasÄ± amaÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±. BÃ¶ylece OsmanlÄ±â€™da ilk matbaa 16 AralÄ±k 1727â€™de faaliyete geÃ§ti. Bu matbaada basÄ±lan ilk Ã¶nemli eser Vankulu LugatÄ± oldu.
GÃœNÃœN KÄ°ÅžÄ°SÄ°
ÃœnlÃ¼ Bilim AdamÄ± Ali KuÅŸÃ§u (1403-1474)
Semerkantâ€™ta 1403 tarihinde doÄŸan Ali KuÅŸÃ§uâ€™nun babasÄ± Timurlu hÃ¼kÃ¼mdarÄ± UluÄŸ Beyâ€™in kuÅŸÃ§usu olduÄŸu iÃ§in bu isimle anÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. ZamanÄ±n en Ã¶nemli bilim adamlarÄ±ndan iyi bir ders almÄ±ÅŸtÄ±r. Uzun Hasanâ€™Ä±n elÃ§isi olarak geldiÄŸinde Fatih Sultan Mehmet kendisini keÅŸfetmiÅŸ ve kalmasÄ±nÄ± istemiÅŸtir. Ali KuÅŸÃ§u bu teklifi kabul etmiÅŸ fakat Ã¶nce mevcut gÃ¶revini tamamlamÄ±ÅŸtÄ±r. Fatih tarafÄ±ndan Ayasofyaâ€™ya mÃ¼derris olarak atanmÄ±ÅŸtÄ±r. Astronomi ve Matematik ile Ã¼n salan Ali KuÅŸÃ§u 16 AralÄ±k 1474â€™te Ä°stanbulâ€™da vefat etmiÅŸtir.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Ä°ngiliz Gemilerindeki Ã‡aylar denize DÃ¶kÃ¼ldÃ¼ â€˜â€™ABDâ€™nin Temeli AtÄ±ldÄ±â€™â€™ (1773)
Yedi yÄ±l savaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda mali yÃ¶nden sÄ±kÄ±ntÄ±ya giren Ä°ngiltere bu durumu dÃ¼zeltmek iÃ§in kolonilere ihraÃ§ ettiÄŸi temel ihtiyaÃ§ mallarÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± vergiyi arttÄ±rdÄ±. Bu durum kolonilerde bÃ¼yÃ¼k rahatsÄ±zlÄ±ÄŸa sebebiyet verdi. Ä°ngiltereâ€™nin bu kararÄ±ndan geri adÄ±m atmasÄ±na raÄŸmen Amerikaâ€™da Boston LimanÄ±na demirlemiÅŸ olan Ã§ay yÃ¼klÃ¼ Ä°ngiliz gemilerindeki Ã§aylar bazÄ± protestocular tarafÄ±ndan 16 AralÄ±k 1773â€™te denize atÄ±ldÄ±. Bu olay ABDâ€™nin kurulmasÄ± yolundaki baÅŸlangÄ±Ã§ oldu.
TÃ¼rk Ordusu Sina BÃ¶lgesinden Ã‡ekilmeye BaÅŸladÄ± (1916)
SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±nÄ± ve MÄ±sÄ±râ€™Ä± ele geÃ§irmek iÃ§in baÅŸlatÄ±lan kanal harekatÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸramasÄ± Ã¼zerine TÃ¼rk Ordusu 16 AralÄ±k 1916â€™da Sina Ã‡Ã¶lÃ¼ndeki El AriÅŸ bÃ¶lgesinden geri Ã§ekilmeye baÅŸladÄ±
Ã‡inâ€™de BÃ¼yÃ¼k Bir Deprem Meydana Geldi (1920)
Ã‡inâ€™deÂ Gansu eyaletinde tarihin en bÃ¼yÃ¼k depremlerinden birisi 16 AralÄ±k 1920 â€˜de meydana geldi. Depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 8.6 ÅŸiddetindeydi ve yaklaÅŸÄ±kÂ 200 binÂ kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Milletler Cemiyeti Musulâ€™un Irakâ€™a BÄ±rakÄ±lmasÄ±na Karar Verdi (1925)
TÃ¼rkiye ile Ä°ngiltere Musul konusunda anlaÅŸamadÄ±lar. Son olarak konu Ä°ngilizlerin etkinliÄŸinde ki Milletler Cemiyetine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Milletler Cemiyeti Meclisâ€™i 16 AralÄ±k 1925 tarihinde ki toplantÄ±sÄ±nda Musulâ€™un Irakâ€™a bÄ±rakÄ±lmasÄ±na ve Irakâ€™taki manda yÃ¶netiminin 25 yÄ±l uzatÄ±lmasÄ± iÃ§in Ä°ngiltere ile Irak arasÄ±nda bir ittifak anlaÅŸmasÄ± yapÄ±lmasÄ±na karar verdi. Bu karar aynÄ± gÃ¼n TBMM tarafÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n mektubu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile reddedildi.
BangladeÅŸ BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ä°lan Etti (1971)
DoÄŸu Pakistan adÄ±yla Pakistanâ€™Ä±n bir parÃ§asÄ± sayÄ±lan BangladeÅŸâ€™te baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k hareketleri iyice gÃ¼Ã§lendi ve bir iÃ§ savaÅŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Hindistan kuvvetleri BangladeÅŸâ€™e girdi. Pakistan ordusu karÅŸÄ± koyamadÄ± ve teslim oldu. Hindistanâ€™Ä±n desteÄŸi ile 16 AralÄ±k 1971â€™de BangladeÅŸ devleti baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti. Ä°lerleyen gÃ¼nlerde Hindistan BangladeÅŸâ€™i koruyuculuÄŸu altÄ±na aldÄ±.
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
1918- Giresunâ€™da â€˜â€™IÅŸÄ±kâ€™â€™ adlÄ± milli gazete Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±.
1932- Samsun-Sivas demiryolu hattÄ± iÅŸletmeye aÃ§Ä±ldÄ±.
1949- Ahmet Sukarno Endonezyaâ€™nÄ±n ilk cumhurbaÅŸkanÄ± oldu.
1956- BasÄ±n-YayÄ±n Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KatipliÄŸi yapan; mizah yazarÄ±, romancÄ±, gazeteci ErcÃ¼ment Ekrem Talu, 68 yaÅŸÄ±nda Ä°stanbulâ€™da Ã¶ldÃ¼.
1969- Ä°stanbul BoÄŸaz KÃ¶prÃ¼sÃ¼, 303 milyar liraya ihale edildi.
1986- Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
1996- KerkÃ¼k-YumurtalÄ±k Boru HattÄ± yeniden aÃ§Ä±ldÄ±.
1998- IV. Ulusal YayÄ±n Kongresi Ankaraâ€™da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.
1998 - Amerika, Irak'a "Ã‡Ã¶l Tilkisi" harekatÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±. HarekatÄ±n nedeninin Irak'Ä±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in Ã¼lkede yaptÄ±ÄŸÄ± kitle imha silahlarÄ±nÄ± kontrolÃ¼nÃ¼ engellemesi olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
2002- BasÄ±n Åžeref KartÄ± sahibi RakÄ±m ZiyaoÄŸlu, Ä°stanbulâ€™da Ã¶ldÃ¼
2002 - NATO ile AB arasÄ±nda, "NATO-AB Avrupa GÃ¼venlik ve Savunma PolitikasÄ± Ortak Bildirisi" ile stratejik iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ±na varÄ±ldÄ±.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ali KuÅŸÃ§uâ€™nun vefatÄ±, Ä°lk OsmanlÄ± MatbaasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±, Boston LimanÄ±nda Ä°ngiliz Ã§aylarÄ±nÄ±n denize dÃ¶kÃ¼lmesi, BangladeÅŸâ€™in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABD ordularÄ±na karÅŸÄ± savaÅŸan son yerli liderin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, TuÄŸrul Beyâ€™in Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n koruyucusu olmasÄ±, Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸa hakkÄ±nda idam fermanÄ± Ã§Ä±kmasÄ±, RahÅŸan affÄ±nÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± varâ€¦
Bosna Hersek'te savaÅŸÄ± bitiren ancak bugÃ¼nkÃ¼ karmaÅŸÄ±k siyasi yapÄ±yÄ± hazÄ±rlayan Dayton AnlaÅŸmasÄ± 14 AralÄ±k 1995'te imzalanmÄ±ÅŸtÄ±
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; GÃ¼ney Kutup noktasÄ±nÄ±n keÅŸfi, Ä°srailâ€™in Golan Tepelerini iÅŸgali, Bosna SavaÅŸÄ±nÄ± sona erdiren Dayton AntlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°slam Alimi Biruni'nin vefatÄ±, SÃ¼leyman Åžahâ€™Ä±n Antakyaâ€™yÄ± fethi, Yeni Zelandaâ€™nÄ±n keÅŸfi, Turgut Ã–zalâ€™a hÃ¼kÃ¼met kurma gÃ¶revinin verilmesi, Saddam HÃ¼seyinâ€™in yakalanÄ±ÅŸÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; OsmanlÄ± Devletiâ€™nin Rusya ile antlaÅŸma yollarÄ± aramasÄ±, Kenyaâ€™nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, Yahudilerin bindiÄŸi Salvador Gemisinin Silivri aÃ§Ä±klarÄ±nda batmasÄ±, Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n yargÄ±lanmasÄ±na konu olan ÅŸiiri okumasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABD ve Almanyaâ€™nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± savaÅŸ ilanÄ±, Mustafa MuÄŸlalÄ±â€™nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼, Ruslarâ€™Ä±n Ã‡eÃ§enistanâ€™Ä± iÅŸgale baÅŸlamasÄ±, DTPâ€™nin kapatÄ±lmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesinin kabulÃ¼ , PugaÃ§evâ€™in idamÄ±, Gazi Osman PaÅŸaâ€™nÄ±n Plevne'de teslim olmasÄ±, Alfred Nobelâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼,varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda, HaliÃ§â€™in donmasÄ±, KudÃ¼sâ€™Ã¼n Ä°ngilizler tarafÄ±ndan iÅŸgali, Ã‡in'in, Almanya, Ä°talya Ve Japonyaâ€™ya SavaÅŸ Ä°lanÄ± ve Filistinâ€™de ilk intifada varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Åžiliâ€™de kilise yangÄ±nÄ±, ABD ve Ä°ngiltereâ€™nin Japonyaâ€™ya savaÅŸ ilanÄ±, SSCBâ€™nin resmi olarak sona ermesi, DEP davasÄ±nÄ±n sonuÃ§lanmasÄ± varâ€¦
Japonyaâ€™nÄ±n bu noktaya sÃ¼rÃ¼klenmesinde kurulan yayÄ±lmacÄ± askeri imparatorluÄŸun payÄ± bÃ¼yÃ¼ktÃ¼. FaÅŸist diktatÃ¶rlÃ¼kler Avrupaâ€™yÄ± nasÄ±l kan gÃ¶lÃ¼ne Ã§evirdiyse uzak doÄŸuda da Japon askeri imparatorluÄŸu halkÄ±na ve Asyaâ€™ya aynÄ± acÄ±yÄ± yaÅŸatmÄ±ÅŸtÄ±.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABDâ€™nin Pearl Harbour Ã¼ssÃ¼nÃ¼n Japon saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramasÄ±, Afganistanâ€™da Taliban dÃ¶neminin sona ermesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABDâ€™de kÃ¶leliÄŸin yasaklanmasÄ±, ABDâ€™de 39 KÄ±zÄ±lderilinin idamÄ±, Halifaxâ€™daki patlama, Sait Halim PaÅŸaâ€™nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Mozartâ€™Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼, Cumhuriyetin ilk banknotlarÄ±nÄ±n tedavÃ¼le Ã§Ä±kmasÄ±, KadÄ±nlara seÃ§me seÃ§ilme hakkÄ± verilmesi, Berlin ÅŸehrinin iki farklÄ± yÃ¶netim bÃ¶lgesine ayrÄ±lmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Cemel VakasÄ±, BabÃ¼r Devletiâ€™nin sona ermesi, Yunanistanâ€™Ä±n masada kazanmasÄ±, Tan Gazetesi ve MatbaasÄ±nÄ±n basÄ±lmasÄ± â€˜â€™Tan OlayÄ±â€™â€™ varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; GÃ¼mrÃ¼ BarÄ±ÅŸ AntlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanmasÄ±, Ä°nsandan insana ilk kalp nakli, Binlerce kiÅŸinin fabrikadan atÄ±lan BÃ¶cek Ä°lacÄ± nedeniyle Ã¶lÃ¼mÃ¼, SoÄŸuk SavaÅŸÄ±n sona ermesi var