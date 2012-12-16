GÃ¼ncelleme: 00:03, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Tarihte bugÃ¼n: Pakistan tarihinin en kanlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih DosyasÄ±

GÃœNÃœN OLAYI

PeÅŸaver'de okula dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 134 Ã¶ÄŸrenci Ã¶ldÃ¼ (2014)

PeÅŸaver'de asker Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ okula Taliban tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen baskÄ±nda 134'Ã¼ Ã§ocuk 150 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. BaskÄ±n, Pakistan tarihinin en kanlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±ndan biri olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. .

Ä°lk OsmanlÄ± MatbaasÄ± AÃ§Ä±ldÄ± (1727)

Ä°brahim MÃ¼teferrika Macaristanâ€™daki Ã¶ÄŸrenimi sÄ±rasÄ±nda matbaa konusunda bilgi sahibi olmuÅŸtu. OsmanlÄ± Ã¼lkesinde matbaa aÃ§mak isteyen Ä°brahim MÃ¼teferrikaâ€™ya en Ã¶nemli destek NevÅŸehirli Damat Ä°brahim PaÅŸaâ€™dan geldi.Â MatbaanÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na ancak dini olmayan eserler basmak ÅŸartÄ±yla fetva verildi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ el yazmacÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile geÃ§inen kiÅŸilerin korunmasÄ± amaÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±. BÃ¶ylece OsmanlÄ±â€™da ilk matbaa 16 AralÄ±k 1727â€™de faaliyete geÃ§ti. Bu matbaada basÄ±lan ilk Ã¶nemli eser Vankulu LugatÄ± oldu.

GÃœNÃœN KÄ°ÅžÄ°SÄ°

ÃœnlÃ¼ Bilim AdamÄ± Ali KuÅŸÃ§u (1403-1474)

Semerkantâ€™ta 1403 tarihinde doÄŸan Ali KuÅŸÃ§uâ€™nun babasÄ± Timurlu hÃ¼kÃ¼mdarÄ± UluÄŸ Beyâ€™in kuÅŸÃ§usu olduÄŸu iÃ§in bu isimle anÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. ZamanÄ±n en Ã¶nemli bilim adamlarÄ±ndan iyi bir ders almÄ±ÅŸtÄ±r. Uzun Hasanâ€™Ä±n elÃ§isi olarak geldiÄŸinde Fatih Sultan Mehmet kendisini keÅŸfetmiÅŸ ve kalmasÄ±nÄ± istemiÅŸtir. Ali KuÅŸÃ§u bu teklifi kabul etmiÅŸ fakat Ã¶nce mevcut gÃ¶revini tamamlamÄ±ÅŸtÄ±r. Fatih tarafÄ±ndan Ayasofyaâ€™ya mÃ¼derris olarak atanmÄ±ÅŸtÄ±r. Astronomi ve Matematik ile Ã¼n salan Ali KuÅŸÃ§u 16 AralÄ±k 1474â€™te Ä°stanbulâ€™da vefat etmiÅŸtir.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Ä°ngiliz Gemilerindeki Ã‡aylar denize DÃ¶kÃ¼ldÃ¼ â€˜â€™ABDâ€™nin Temeli AtÄ±ldÄ±â€™â€™ (1773)

Yedi yÄ±l savaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda mali yÃ¶nden sÄ±kÄ±ntÄ±ya giren Ä°ngiltere bu durumu dÃ¼zeltmek iÃ§in kolonilere ihraÃ§ ettiÄŸi temel ihtiyaÃ§ mallarÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± vergiyi arttÄ±rdÄ±. Bu durum kolonilerde bÃ¼yÃ¼k rahatsÄ±zlÄ±ÄŸa sebebiyet verdi. Ä°ngiltereâ€™nin bu kararÄ±ndan geri adÄ±m atmasÄ±na raÄŸmen Amerikaâ€™da Boston LimanÄ±na demirlemiÅŸ olan Ã§ay yÃ¼klÃ¼ Ä°ngiliz gemilerindeki Ã§aylar bazÄ± protestocular tarafÄ±ndan 16 AralÄ±k 1773â€™te denize atÄ±ldÄ±. Bu olay ABDâ€™nin kurulmasÄ± yolundaki baÅŸlangÄ±Ã§ oldu.

TÃ¼rk Ordusu Sina BÃ¶lgesinden Ã‡ekilmeye BaÅŸladÄ± (1916)

SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±nÄ± ve MÄ±sÄ±râ€™Ä± ele geÃ§irmek iÃ§in baÅŸlatÄ±lan kanal harekatÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸramasÄ± Ã¼zerine TÃ¼rk Ordusu 16 AralÄ±k 1916â€™da Sina Ã‡Ã¶lÃ¼ndeki El AriÅŸ bÃ¶lgesinden geri Ã§ekilmeye baÅŸladÄ±

Ã‡inâ€™de BÃ¼yÃ¼k Bir Deprem Meydana Geldi (1920)

Ã‡inâ€™deÂ Gansu eyaletinde tarihin en bÃ¼yÃ¼k depremlerinden birisi 16 AralÄ±k 1920 â€˜de meydana geldi. Depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 8.6 ÅŸiddetindeydi ve yaklaÅŸÄ±kÂ 200 binÂ kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Milletler Cemiyeti Musulâ€™un Irakâ€™a BÄ±rakÄ±lmasÄ±na Karar Verdi (1925)

TÃ¼rkiye ile Ä°ngiltere Musul konusunda anlaÅŸamadÄ±lar. Son olarak konu Ä°ngilizlerin etkinliÄŸinde ki Milletler Cemiyetine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Milletler Cemiyeti Meclisâ€™i 16 AralÄ±k 1925 tarihinde ki toplantÄ±sÄ±nda Musulâ€™un Irakâ€™a bÄ±rakÄ±lmasÄ±na ve Irakâ€™taki manda yÃ¶netiminin 25 yÄ±l uzatÄ±lmasÄ± iÃ§in Ä°ngiltere ile Irak arasÄ±nda bir ittifak anlaÅŸmasÄ± yapÄ±lmasÄ±na karar verdi. Bu karar aynÄ± gÃ¼n TBMM tarafÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n mektubu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile reddedildi.

BangladeÅŸ BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ä°lan Etti (1971)

DoÄŸu Pakistan adÄ±yla Pakistanâ€™Ä±n bir parÃ§asÄ± sayÄ±lan BangladeÅŸâ€™te baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k hareketleri iyice gÃ¼Ã§lendi ve bir iÃ§ savaÅŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Hindistan kuvvetleri BangladeÅŸâ€™e girdi. Pakistan ordusu karÅŸÄ± koyamadÄ± ve teslim oldu. Hindistanâ€™Ä±n desteÄŸi ile 16 AralÄ±k 1971â€™de BangladeÅŸ devleti baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti. Ä°lerleyen gÃ¼nlerde Hindistan BangladeÅŸâ€™i koruyuculuÄŸu altÄ±na aldÄ±.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1918- Giresunâ€™da â€˜â€™IÅŸÄ±kâ€™â€™ adlÄ± milli gazete Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±.

1932- Samsun-Sivas demiryolu hattÄ± iÅŸletmeye aÃ§Ä±ldÄ±.

1949- Ahmet Sukarno Endonezyaâ€™nÄ±n ilk cumhurbaÅŸkanÄ± oldu.

1956- BasÄ±n-YayÄ±n Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KatipliÄŸi yapan; mizah yazarÄ±, romancÄ±, gazeteci ErcÃ¼ment Ekrem Talu, 68 yaÅŸÄ±nda Ä°stanbulâ€™da Ã¶ldÃ¼.

1969- Ä°stanbul BoÄŸaz KÃ¶prÃ¼sÃ¼, 303 milyar liraya ihale edildi.

1986- Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1996- KerkÃ¼k-YumurtalÄ±k Boru HattÄ± yeniden aÃ§Ä±ldÄ±.

1998- IV. Ulusal YayÄ±n Kongresi Ankaraâ€™da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.

1998 - Amerika, Irak'a "Ã‡Ã¶l Tilkisi" harekatÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±. HarekatÄ±n nedeninin Irak'Ä±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in Ã¼lkede yaptÄ±ÄŸÄ± kitle imha silahlarÄ±nÄ± kontrolÃ¼nÃ¼ engellemesi olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

2002- BasÄ±n Åžeref KartÄ± sahibi RakÄ±m ZiyaoÄŸlu, Ä°stanbulâ€™da Ã¶ldÃ¼

2002 - NATO ile AB arasÄ±nda, "NATO-AB Avrupa GÃ¼venlik ve Savunma PolitikasÄ± Ortak Bildirisi" ile stratejik iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ±na varÄ±ldÄ±.