TARÄ°HTE BUGÃœN: Mevlana Celaleddin Rumi Vefat Etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih DosyasÄ±
GÃœNÃœN OLAYI
Mevlana Celaleddin Rumi Vefat Etti (1273)
Aslen 1207 Afganistan Belh doÄŸumlu olan, yaÅŸamÄ±nÄ± "HamdÄ±m, piÅŸtim, yandÄ±m" sÃ¶zleri ile Ã¶zetleyen Ã¼nlÃ¼ mutasavvÄ±f MevlÃ¢na Celaleddin Rumi 17 AralÄ±k 1273 Pazar gÃ¼nÃ¼ Konyaâ€™da vefat etti. MevlÃ¢na'nÄ±n cenaze namazÄ±nÄ± MevlÃ¢na'nÄ±n vasiyetine uygun olarak, kÄ±ldÄ±rmak isteyen zamanÄ±n Ã¼nlÃ¼ mutasavvÄ±flarÄ±ndan Sadreddin Konevi bayÄ±lÄ±nca, MevlÃ¢na'nÄ±n cenaze namazÄ±nÄ± KadÄ± SÄ±raceddin kÄ±ldÄ±rdÄ±. Mevlana Ã¶lÃ¼m gÃ¼nÃ¼nÃ¼ bir kavuÅŸma gÃ¼nÃ¼ olarak deÄŸerlendirmiÅŸ ve "Åžeb-i ArÃ»s"(dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼)olarak adlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Mevlanaâ€™nÄ±n 800. DoÄŸum yÄ±lÄ± olan 2007 tarihi UNESCO tarafÄ±ndan Mevlana YÄ±lÄ± olarak ilan edilmiÅŸtir.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Antakyaâ€™da 110 MÃ¼ezzinin OkuduÄŸu Ezandan Sonra Ä°lk Cuma NamazÄ± KÄ±lÄ±ndÄ± (1084)
Anadolu SelÃ§uklu Devleti hÃ¼kÃ¼mdarÄ± SÃ¼leyman Åžah Antakyaâ€™yÄ± fethettikten sonra fethin niÅŸanesi olarak Kawasiana denilen ÅŸehrin en bÃ¼yÃ¼k kilisesi Mar Cassaianusâ€™u camiye Ã§evirdi. Fetihten sonraki ilk Cuma namazÄ± burada 17 AralÄ±k 1084â€™te 110 mÃ¼ezzinin okuduÄŸu ezandan sonra kalabalÄ±k bir cemaatle kÄ±lÄ±ndÄ±.
Ruslar Ã–ziâ€™de Katliam YaptÄ±lar PadiÅŸah Bu Habere DayanamadÄ± (1788)
Prens Potemkin kumandasÄ±ndaki yaklaÅŸÄ±k 80000 kiÅŸilik Rus ordusu Ã–zi kalesini 17 AralÄ±k 1788â€™de ele geÃ§irdi. Åžehirdeki asker ve sivil 25000â€™e yakÄ±n kiÅŸi en aÄŸÄ±r iÅŸkenceler ile katledildi. PadiÅŸah I. AbdÃ¼lhamit bu olayÄ± duyunca bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸadÄ± ve inme inmesi sonucu Ã¶ldÃ¼. OsmanlÄ± Devletiâ€™nin KÄ±rÄ±mâ€™Ä± almak iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bu savaÅŸ 1792 yÄ±lÄ±nda YaÅŸ AntlaÅŸmasÄ± ile KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n tamamen Ruslara bÄ±rakÄ±lmasÄ± ile sonuÃ§landÄ±.
GÃ¼ney Amerikaâ€™nÄ±n KurtarÄ±cÄ±sÄ± Simon Bolivar Ã–ldÃ¼ (1830)
Ä°spanyollara karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadele sonrasÄ±nda â€˜â€™BÃ¼yÃ¼k Kolombiyaâ€™â€™ olarak adlandÄ±rÄ±lan iÃ§erisinde Venezuela, Ekvador, Kolombiya, Panama ve Peru'nun bulunduÄŸu bÃ¶lgeyi kurtardÄ±. KurduÄŸu bu bÃ¼yÃ¼k Ã¼lke daha onun saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda iken bÃ¶lÃ¼nmeye baÅŸladÄ±. Simon Bolivar 17 AralÄ±k 1830â€™da veremden Ã¶ldÃ¼.
Meclis-i Mebusan Ä°lk ToplantÄ±sÄ±nÄ± YaptÄ± (1908)
II.MeÅŸrutiyetin ilanÄ± ile aÃ§Ä±lan Meclis-i Mebusan ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± 17 AralÄ±k 1908â€™de yaptÄ±. Bu mecliste bulunan sadece 107 milletvekili TÃ¼rk kÃ¶kenliydi.
Mersin Ä°ÅŸgal Edildi (1918)
Mondros AteÅŸkes AntlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanmasÄ±ndan sonra Mersin ilk olarak 17 AralÄ±k 1918â€™de Ä°ngilizler tarafÄ±ndan iÅŸgal edildi. Bir sÃ¼re sonra Ä°ngilizler yerlerini FransÄ±zlara bÄ±raktÄ±lar.
TÃ¼rkiye ile SSCB Birbirine YakÄ±nlaÅŸtÄ± (1925)
DÃ¼nya siyasetindeki bazÄ± geliÅŸmeler iki devleti birbirine yakÄ±nlaÅŸtÄ±rdÄ±. Bunun sonucunda 17 AralÄ±k 1925â€™te Parisâ€™te TÃ¼rk Sovyet TarafsÄ±zlÄ±k ve SaldÄ±rmazlÄ±k AntlaÅŸmasÄ± Ä°mzalandÄ±. Bu antlaÅŸmada iki tarafÄ±nda Ã§Ä±karlarÄ± gÃ¶zetilerek yakÄ±nlaÅŸma esaslarÄ± belirlenmiÅŸtir.
Ä°sa Yusuf Alptekin Vefat Etti (1995)
Ã‡inâ€™deki MÃ¼slÃ¼man TÃ¼rkler 1944 yÄ±lÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±z bir DoÄŸu TÃ¼rkistan Cumhuriyeti kurmuÅŸlardÄ±. Bu devlet 1949â€™da Ã‡inlilerin istilasÄ±na uÄŸradÄ±. BaÄŸÄ±msÄ±z DoÄŸu TÃ¼rkistan Cumhuriyetinin Genel SekreterliÄŸini yapmÄ±ÅŸ olan Ä°sa Yusuf Alptekin 94 yaÅŸÄ±nda 17 AralÄ±k 1995â€™te Ä°stanbulâ€™da yaÅŸamÄ±nÄ± kaybetti. Ä°stanbulâ€™da DoÄŸu TÃ¼rkistan GÃ¶Ã§menler DerneÄŸini kurmuÅŸtu ve ayrÄ±ca DoÄŸu TÃ¼rkistanâ€™Ä±n Sesi adlÄ± bir dergi Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Â
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
1777- Fransa, Amerikaâ€™nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etti.
1903- Wright kardeÅŸler ilk uÃ§uÅŸu gerÃ§ekleÅŸtirdi.
1908- Ä°ttihat ve Terakki Cemiyeti, II. MeÅŸrutiyetâ€™in ilanÄ±ndan sonra Ä°ttihat ve Terakki FÄ±rkasÄ± adÄ±nÄ± aldÄ±.
1926- UÅŸak Åžeker FabrikasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±.
1930- Serbest Cumhuriyet FÄ±rkasÄ±, kendisini feshetti.
1934-AtatÃ¼rk soyadÄ±nÄ±n kimsenin alamayacaÄŸÄ± hakkÄ±nda kanun TBMMâ€™de kabul edildi.
1971- Pakistan, Hindistan yenildi ve ateÅŸkes ilan edildi.
1981- KÄ±zÄ±l Tugaylar terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, Ä°talyaâ€™daki en yÃ¼ksek rÃ¼tbeli NATO askeri olan General James Dozierâ€™i kaÃ§Ä±rdÄ±.
1997- Avukat Ä°smail Alptekin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Fazilet Partisi kuruldu.
1997 - Ukrayna'dan kalkan bir yolcu uÃ§aÄŸÄ±, Katerini (Yunanistan) yakÄ±nlarÄ±nda daÄŸa Ã§arparak dÃ¼ÅŸtÃ¼: 70 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
1998 - Safranbolu kÃ¼ltÃ¼rel varlÄ±k olarak DÃ¼nya Miras Listesi'ne alÄ±ndÄ±.
2002 - Londra`da toplanan IraklÄ± rejim muhalifleri, Saddam HÃ¼seyin rejiminin devrilmesinin ardÄ±ndan 2 yÄ±lÄ± aÅŸmayacak bir sÃ¼rede demokratik ve federal bir Irak'Ä±n kurulmasÄ±, serbest seÃ§imlerin yapÄ±lmasÄ± ve anayasanÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± Ã¼zerinde anlaÅŸmaya vardÄ±lar.
2002 - Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Parlamentosu, Bosna-Hersek'te Â 43 ay sÃ¼ren savaÅŸa son veren Dayton BarÄ±ÅŸ AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± yedi yÄ±l sonra onayladÄ±.
2002 - ABD BaÅŸkanÄ± George Bush, balistik fÃ¼zelere karÅŸÄ± savunma amacÄ±yla geliÅŸtirilen ve fÃ¼ze kalkanÄ± olarak bilinen savunma sisteminin konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ± talimatÄ±nÄ± verdi.
2004 - Irak'Ä±n Musul kenti yakÄ±nlarÄ±nda uÄŸradÄ±klarÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu 5 TÃ¼rk gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Ã¶ldÃ¼.
2004 - AB, TÃ¼rkiye ile 3 Ekim 2005'te mÃ¼zakerelere baÅŸlama kararÄ± aldÄ±.
2010 - ABD internet devi Google insan vÃ¼cudunun tamamÄ±nÄ±n haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±karan yeni bir aÄŸ tarayÄ±cÄ±sÄ± geliÅŸtirdi. Ä°smini google body olarak belirledi.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Antakyaâ€™da ilk Cuma namazÄ±, Mevlanaâ€™nÄ±n vefatÄ±, I.AbdÃ¼lhamitâ€™in Ã–lÃ¼mÃ¼, Mersin'in iÅŸgali var.
OsmanlÄ± Devleti sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde TÃ¼rkler tarafÄ±ndan iÅŸletilen ilk matbaayÄ± aÃ§an MÃ¼teferrika'nÄ±n bastÄ±ÄŸÄ± ilk eser bir lugat oldu.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ali KuÅŸÃ§uâ€™nun vefatÄ±, Ä°lk OsmanlÄ± MatbaasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±, Boston LimanÄ±nda Ä°ngiliz Ã§aylarÄ±nÄ±n denize dÃ¶kÃ¼lmesi, BangladeÅŸâ€™in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABD ordularÄ±na karÅŸÄ± savaÅŸan son yerli liderin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, TuÄŸrul Beyâ€™in Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n koruyucusu olmasÄ±, Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸa hakkÄ±nda idam fermanÄ± Ã§Ä±kmasÄ±, RahÅŸan affÄ±nÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± varâ€¦
Bosna Hersek'te savaÅŸÄ± bitiren ancak bugÃ¼nkÃ¼ karmaÅŸÄ±k siyasi yapÄ±yÄ± hazÄ±rlayan Dayton AnlaÅŸmasÄ± 14 AralÄ±k 1995'te imzalanmÄ±ÅŸtÄ±
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; GÃ¼ney Kutup noktasÄ±nÄ±n keÅŸfi, Ä°srailâ€™in Golan Tepelerini iÅŸgali, Bosna SavaÅŸÄ±nÄ± sona erdiren Dayton AntlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°slam Alimi Biruni'nin vefatÄ±, SÃ¼leyman Åžahâ€™Ä±n Antakyaâ€™yÄ± fethi, Yeni Zelandaâ€™nÄ±n keÅŸfi, Turgut Ã–zalâ€™a hÃ¼kÃ¼met kurma gÃ¶revinin verilmesi, Saddam HÃ¼seyinâ€™in yakalanÄ±ÅŸÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; OsmanlÄ± Devletiâ€™nin Rusya ile antlaÅŸma yollarÄ± aramasÄ±, Kenyaâ€™nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, Yahudilerin bindiÄŸi Salvador Gemisinin Silivri aÃ§Ä±klarÄ±nda batmasÄ±, Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n yargÄ±lanmasÄ±na konu olan ÅŸiiri okumasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABD ve Almanyaâ€™nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± savaÅŸ ilanÄ±, Mustafa MuÄŸlalÄ±â€™nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼, Ruslarâ€™Ä±n Ã‡eÃ§enistanâ€™Ä± iÅŸgale baÅŸlamasÄ±, DTPâ€™nin kapatÄ±lmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesinin kabulÃ¼ , PugaÃ§evâ€™in idamÄ±, Gazi Osman PaÅŸaâ€™nÄ±n Plevne'de teslim olmasÄ±, Alfred Nobelâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼,varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda, HaliÃ§â€™in donmasÄ±, KudÃ¼sâ€™Ã¼n Ä°ngilizler tarafÄ±ndan iÅŸgali, Ã‡in'in, Almanya, Ä°talya Ve Japonyaâ€™ya SavaÅŸ Ä°lanÄ± ve Filistinâ€™de ilk intifada varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Åžiliâ€™de kilise yangÄ±nÄ±, ABD ve Ä°ngiltereâ€™nin Japonyaâ€™ya savaÅŸ ilanÄ±, SSCBâ€™nin resmi olarak sona ermesi, DEP davasÄ±nÄ±n sonuÃ§lanmasÄ± varâ€¦
Japonyaâ€™nÄ±n bu noktaya sÃ¼rÃ¼klenmesinde kurulan yayÄ±lmacÄ± askeri imparatorluÄŸun payÄ± bÃ¼yÃ¼ktÃ¼. FaÅŸist diktatÃ¶rlÃ¼kler Avrupaâ€™yÄ± nasÄ±l kan gÃ¶lÃ¼ne Ã§evirdiyse uzak doÄŸuda da Japon askeri imparatorluÄŸu halkÄ±na ve Asyaâ€™ya aynÄ± acÄ±yÄ± yaÅŸatmÄ±ÅŸtÄ±.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABDâ€™nin Pearl Harbour Ã¼ssÃ¼nÃ¼n Japon saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramasÄ±, Afganistanâ€™da Taliban dÃ¶neminin sona ermesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABDâ€™de kÃ¶leliÄŸin yasaklanmasÄ±, ABDâ€™de 39 KÄ±zÄ±lderilinin idamÄ±, Halifaxâ€™daki patlama, Sait Halim PaÅŸaâ€™nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Mozartâ€™Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼, Cumhuriyetin ilk banknotlarÄ±nÄ±n tedavÃ¼le Ã§Ä±kmasÄ±, KadÄ±nlara seÃ§me seÃ§ilme hakkÄ± verilmesi, Berlin ÅŸehrinin iki farklÄ± yÃ¶netim bÃ¶lgesine ayrÄ±lmasÄ± varâ€¦