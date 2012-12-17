GÃ¼ncelleme: 00:44, 17 AralÄ±k 2017 Pazar

TARÄ°HTE BUGÃœN: Mevlana Celaleddin Rumi Vefat Etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih DosyasÄ±

GÃœNÃœN OLAYI

Mevlana Celaleddin Rumi Vefat Etti (1273)

Aslen 1207 Afganistan Belh doÄŸumlu olan, yaÅŸamÄ±nÄ± "HamdÄ±m, piÅŸtim, yandÄ±m" sÃ¶zleri ile Ã¶zetleyen Ã¼nlÃ¼ mutasavvÄ±f MevlÃ¢na Celaleddin Rumi 17 AralÄ±k 1273 Pazar gÃ¼nÃ¼ Konyaâ€™da vefat etti. MevlÃ¢na'nÄ±n cenaze namazÄ±nÄ± MevlÃ¢na'nÄ±n vasiyetine uygun olarak, kÄ±ldÄ±rmak isteyen zamanÄ±n Ã¼nlÃ¼ mutasavvÄ±flarÄ±ndan Sadreddin Konevi bayÄ±lÄ±nca, MevlÃ¢na'nÄ±n cenaze namazÄ±nÄ± KadÄ± SÄ±raceddin kÄ±ldÄ±rdÄ±. Mevlana Ã¶lÃ¼m gÃ¼nÃ¼nÃ¼ bir kavuÅŸma gÃ¼nÃ¼ olarak deÄŸerlendirmiÅŸ ve "Åžeb-i ArÃ»s"(dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼)olarak adlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Mevlanaâ€™nÄ±n 800. DoÄŸum yÄ±lÄ± olan 2007 tarihi UNESCO tarafÄ±ndan Mevlana YÄ±lÄ± olarak ilan edilmiÅŸtir.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Antakyaâ€™da 110 MÃ¼ezzinin OkuduÄŸu Ezandan Sonra Ä°lk Cuma NamazÄ± KÄ±lÄ±ndÄ± (1084)

Anadolu SelÃ§uklu Devleti hÃ¼kÃ¼mdarÄ± SÃ¼leyman Åžah Antakyaâ€™yÄ± fethettikten sonra fethin niÅŸanesi olarak Kawasiana denilen ÅŸehrin en bÃ¼yÃ¼k kilisesi Mar Cassaianusâ€™u camiye Ã§evirdi. Fetihten sonraki ilk Cuma namazÄ± burada 17 AralÄ±k 1084â€™te 110 mÃ¼ezzinin okuduÄŸu ezandan sonra kalabalÄ±k bir cemaatle kÄ±lÄ±ndÄ±.

Ruslar Ã–ziâ€™de Katliam YaptÄ±lar PadiÅŸah Bu Habere DayanamadÄ± (1788)

Prens Potemkin kumandasÄ±ndaki yaklaÅŸÄ±k 80000 kiÅŸilik Rus ordusu Ã–zi kalesini 17 AralÄ±k 1788â€™de ele geÃ§irdi. Åžehirdeki asker ve sivil 25000â€™e yakÄ±n kiÅŸi en aÄŸÄ±r iÅŸkenceler ile katledildi. PadiÅŸah I. AbdÃ¼lhamit bu olayÄ± duyunca bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸadÄ± ve inme inmesi sonucu Ã¶ldÃ¼. OsmanlÄ± Devletiâ€™nin KÄ±rÄ±mâ€™Ä± almak iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bu savaÅŸ 1792 yÄ±lÄ±nda YaÅŸ AntlaÅŸmasÄ± ile KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n tamamen Ruslara bÄ±rakÄ±lmasÄ± ile sonuÃ§landÄ±.

GÃ¼ney Amerikaâ€™nÄ±n KurtarÄ±cÄ±sÄ± Simon Bolivar Ã–ldÃ¼ (1830)

Ä°spanyollara karÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadele sonrasÄ±nda â€˜â€™BÃ¼yÃ¼k Kolombiyaâ€™â€™ olarak adlandÄ±rÄ±lan iÃ§erisinde Venezuela, Ekvador, Kolombiya, Panama ve Peru'nun bulunduÄŸu bÃ¶lgeyi kurtardÄ±. KurduÄŸu bu bÃ¼yÃ¼k Ã¼lke daha onun saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda iken bÃ¶lÃ¼nmeye baÅŸladÄ±. Simon Bolivar 17 AralÄ±k 1830â€™da veremden Ã¶ldÃ¼.

Meclis-i Mebusan Ä°lk ToplantÄ±sÄ±nÄ± YaptÄ± (1908)

II.MeÅŸrutiyetin ilanÄ± ile aÃ§Ä±lan Meclis-i Mebusan ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± 17 AralÄ±k 1908â€™de yaptÄ±. Bu mecliste bulunan sadece 107 milletvekili TÃ¼rk kÃ¶kenliydi.

Mersin Ä°ÅŸgal Edildi (1918)

Mondros AteÅŸkes AntlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanmasÄ±ndan sonra Mersin ilk olarak 17 AralÄ±k 1918â€™de Ä°ngilizler tarafÄ±ndan iÅŸgal edildi. Bir sÃ¼re sonra Ä°ngilizler yerlerini FransÄ±zlara bÄ±raktÄ±lar.

TÃ¼rkiye ile SSCB Birbirine YakÄ±nlaÅŸtÄ± (1925)

DÃ¼nya siyasetindeki bazÄ± geliÅŸmeler iki devleti birbirine yakÄ±nlaÅŸtÄ±rdÄ±. Bunun sonucunda 17 AralÄ±k 1925â€™te Parisâ€™te TÃ¼rk Sovyet TarafsÄ±zlÄ±k ve SaldÄ±rmazlÄ±k AntlaÅŸmasÄ± Ä°mzalandÄ±. Bu antlaÅŸmada iki tarafÄ±nda Ã§Ä±karlarÄ± gÃ¶zetilerek yakÄ±nlaÅŸma esaslarÄ± belirlenmiÅŸtir.

Ä°sa Yusuf Alptekin Vefat Etti (1995)

Ã‡inâ€™deki MÃ¼slÃ¼man TÃ¼rkler 1944 yÄ±lÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±z bir DoÄŸu TÃ¼rkistan Cumhuriyeti kurmuÅŸlardÄ±. Bu devlet 1949â€™da Ã‡inlilerin istilasÄ±na uÄŸradÄ±. BaÄŸÄ±msÄ±z DoÄŸu TÃ¼rkistan Cumhuriyetinin Genel SekreterliÄŸini yapmÄ±ÅŸ olan Ä°sa Yusuf Alptekin 94 yaÅŸÄ±nda 17 AralÄ±k 1995â€™te Ä°stanbulâ€™da yaÅŸamÄ±nÄ± kaybetti. Ä°stanbulâ€™da DoÄŸu TÃ¼rkistan GÃ¶Ã§menler DerneÄŸini kurmuÅŸtu ve ayrÄ±ca DoÄŸu TÃ¼rkistanâ€™Ä±n Sesi adlÄ± bir dergi Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1777- Fransa, Amerikaâ€™nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etti.

1903- Wright kardeÅŸler ilk uÃ§uÅŸu gerÃ§ekleÅŸtirdi.

1908- Ä°ttihat ve Terakki Cemiyeti, II. MeÅŸrutiyetâ€™in ilanÄ±ndan sonra Ä°ttihat ve Terakki FÄ±rkasÄ± adÄ±nÄ± aldÄ±.

1926- UÅŸak Åžeker FabrikasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±.

1930- Serbest Cumhuriyet FÄ±rkasÄ±, kendisini feshetti.

1934-AtatÃ¼rk soyadÄ±nÄ±n kimsenin alamayacaÄŸÄ± hakkÄ±nda kanun TBMMâ€™de kabul edildi.

1971- Pakistan, Hindistan yenildi ve ateÅŸkes ilan edildi.

1981- KÄ±zÄ±l Tugaylar terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, Ä°talyaâ€™daki en yÃ¼ksek rÃ¼tbeli NATO askeri olan General James Dozierâ€™i kaÃ§Ä±rdÄ±.

1997- Avukat Ä°smail Alptekin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Fazilet Partisi kuruldu.

1997 - Ukrayna'dan kalkan bir yolcu uÃ§aÄŸÄ±, Katerini (Yunanistan) yakÄ±nlarÄ±nda daÄŸa Ã§arparak dÃ¼ÅŸtÃ¼: 70 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

1998 - Safranbolu kÃ¼ltÃ¼rel varlÄ±k olarak DÃ¼nya Miras Listesi'ne alÄ±ndÄ±.

2002 - Londra`da toplanan IraklÄ± rejim muhalifleri, Saddam HÃ¼seyin rejiminin devrilmesinin ardÄ±ndan 2 yÄ±lÄ± aÅŸmayacak bir sÃ¼rede demokratik ve federal bir Irak'Ä±n kurulmasÄ±, serbest seÃ§imlerin yapÄ±lmasÄ± ve anayasanÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± Ã¼zerinde anlaÅŸmaya vardÄ±lar.

2002 - Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Parlamentosu, Bosna-Hersek'te Â 43 ay sÃ¼ren savaÅŸa son veren Dayton BarÄ±ÅŸ AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± yedi yÄ±l sonra onayladÄ±.

2002 - ABD BaÅŸkanÄ± George Bush, balistik fÃ¼zelere karÅŸÄ± savunma amacÄ±yla geliÅŸtirilen ve fÃ¼ze kalkanÄ± olarak bilinen savunma sisteminin konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ± talimatÄ±nÄ± verdi.

2004 - Irak'Ä±n Musul kenti yakÄ±nlarÄ±nda uÄŸradÄ±klarÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu 5 TÃ¼rk gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Ã¶ldÃ¼.

2004 - AB, TÃ¼rkiye ile 3 Ekim 2005'te mÃ¼zakerelere baÅŸlama kararÄ± aldÄ±.

2010 - ABD internet devi Google insan vÃ¼cudunun tamamÄ±nÄ±n haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±karan yeni bir aÄŸ tarayÄ±cÄ±sÄ± geliÅŸtirdi. Ä°smini google body olarak belirledi.