TARÄ°HTE BUGÃœN: OsmanlÄ±, Ege adalarÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih DosyasÄ±Â
Trablusgarp SavaÅŸÄ± sonrasÄ± OsmanlÄ±, Ä°talya ile anlaÅŸarak Ege AdalarÄ±nda bir sÃ¼re daha iÅŸgalci olarak kalmasÄ±nÄ± talep etti. BÃ¶ylece Yunanistan'Ä±n iÅŸgalini Ã¶nlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ancak Balkan SavaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda 20 AralÄ±k 1912â€™de Midilli adasÄ± YunanlÄ±larca iÅŸgal edildi. Daha sonra ise Ege adalarÄ±nÄ±n tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ± YunanlÄ±lar iÅŸgal ettiler. OsmanlÄ±â€™nÄ±n Ege adalarÄ±ndaki hakimiyeti Fatih Sultan Mehmet zamanÄ±nda baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Saint-Jean ÅžÃ¶valyeleri Rodosâ€™u Teslim Etti (1522)
Rodosâ€™ta bulunan Saint-Jean ÅŸÃ¶valyeleri bÃ¶lgede korsanlÄ±k yapÄ±yorlar Anadolu sahillerine ve MÃ¼slÃ¼man gemilerine saldÄ±rÄ±yorlardÄ±. Kanuni Sultan SÃ¼leyman Rodosâ€™un alÄ±nmasÄ±na karar verdi. Ordu ve donanma hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yapÄ±p yola Ã§Ä±ktÄ±. Rodos adasÄ± oldukÃ§a saÄŸlam bir kaleye sahipti. Muhasara ve savaÅŸlar dÃ¶rt aya yakÄ±n sÃ¼rdÃ¼. Sonunda Saint-Jean ÅŸÃ¶valyeleri Kanuniâ€™nin bu konuda oldukÃ§a kararlÄ± olduÄŸunu anladÄ±lar ve yok olmamak iÃ§in canlarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Rodosâ€™u 20 AralÄ±k 1522â€™de teslim ettiler.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Muharrem Kararnamesi YayÄ±nlandÄ± â€˜â€™Duyun-u Umumiyeâ€™â€™ Kuruldu(1881)
OsmanlÄ± devleti dÄ±ÅŸ borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶deyemez hale gelince alacaklÄ± devletler ile bir antlaÅŸma yaptÄ±. Bu antlaÅŸma doÄŸrultusunda 20 AralÄ±k 1881â€™de ilan edilen muharrem kararnamesi ile Duyun-u Umumiye(Genel BorÃ§lar Ä°daresi) kuruldu. BÃ¶ylece OsmanlÄ± maliyesinin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ uluslararasÄ± bir kuruluÅŸ tarafÄ±ndan kontrol edilir hale geldi.
Son Hidiv Abbas Hilmi PaÅŸa Vefat Etti (1944)
Abbas Hilmi PaÅŸa 1892â€™de gÃ¶reve gelmiÅŸ Ä°ngiliz iÅŸgal dÃ¶neminde gÃ¶rev de bulunmuÅŸtur. ZamanÄ±nda Ä°ngilizler MÄ±sÄ±r Ã¼zerindeki kontrollerini iyice arttÄ±rmÄ±ÅŸlardÄ±r. I.DÃ¼nya SavaÅŸÄ± baÅŸlayÄ±nca Ä°ngilizler MÄ±sÄ±râ€™Ä± ilhak etmiÅŸler dolayÄ±sÄ±yla Abbas Hilmi PaÅŸaâ€™nÄ±n hidivliÄŸi de sona ermiÅŸtir. Son hidiv Abbas Hilmi PaÅŸa 20 AralÄ±k 1944â€™te Cenevreâ€™de vefat etti.
KÄ±rkkilise KÄ±rklareli YapÄ±ldÄ± (1924)
TBMMâ€™de alÄ±nan 537 nolu kanun ile bir karar ile eski adÄ± KÄ±rkkilise olan KÄ±rklareliâ€™nin adÄ± KÄ±rklareli olarak dÃ¼zenlendi.
Niksar Ve Erbaaâ€™da Deprem Felaketi YaÅŸandÄ± (1942)
Tokatâ€™Ä±n ilÃ§eleri olan NiksarveErbaaâ€™daBÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼20 AralÄ±k 1942â€™de 7 ÅŸiddetinde olan bir deprem yaÅŸandÄ±. Bu depremde Â 3000'e yakÄ±n insan Ã¶ldÃ¼, yaklaÅŸÄ±k 6300 kiÅŸi de yaralandÄ±.
HÃ¼rriyet Partisi Kuruldu (1955)
Demokrat Partiâ€™den ayrÄ±lan milletvekillerinin Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeÂ 20 AralÄ±k 1955â€™te HÃ¼rriyet Partisi kuruldu. Ancak HÃ¼rriyet Partisi 1957 seÃ§imlerinde umduÄŸunu bulamadÄ± ve kendisini fesh ederek CHPâ€™ye katÄ±lma kararÄ± aldÄ±.
Tarihin En BÃ¼yÃ¼k Feribot KazasÄ± (1987)
Filipinlere ait Dona Paz adlÄ± yolcu feribotu, 20 AralÄ±k 1987â€™de Filipinler aÃ§Ä±klarÄ±nda bir tankerle Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra battÄ±. Bu kaza tarihin en Ã¶lÃ¼mcÃ¼l kazalarÄ±ndan biridir. Feribotta bulunan 4000â€™den fazla kiÅŸi bu kaza sonrasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
1938- Ä°lk elektronik televizyon sisteminin patenti alÄ±ndÄ±.
1964- Ä°stanbul Ali Sami Yen StadÄ±â€™nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±, faciaya sahne oldu. TÃ¼rkiye-Bulgaristan milli maÃ§Ä±nÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan Ã¶nce, izdiham sonucu, aÃ§Ä±k tribÃ¼nlerden birinin demir parmaklÄ±klarÄ± parÃ§alandÄ±: 83 kiÅŸi yaralandÄ±.
1968- ABDâ€™li yazar John Steinbeck Ã¶ldÃ¼.
1970- Ä°stanbulâ€™da kapÄ±cÄ±lar yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±.
1973 - Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Amiral Luis Carrero Blanco otomobilinde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. SuikastÄ± kÄ±sa adÄ± ETA olan Bask Yurdu ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼stlendi.
1984 - Kuzey KÄ±brÄ±s'ta Polis Ã–rgÃ¼tÃ¼ kuruldu.
1985 - TÃ¼rkiye'de ilk kez bir kadÄ±n bir batÄ±nda 8 Ã§ocuk doÄŸurdu; 5'i erkek, 3'Ã¼ kÄ±z olan sekizlerden 7'si bir gÃ¼n, 1'i dÃ¶rt gÃ¼n yaÅŸayabildi.
1989 - Panamaâ€™nÄ±n askeri diktatÃ¶rÃ¼ Manuel Noriega Amerikan birliklerince iktidardan dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
1993- Tiyatro ve Sinema SanatÃ§Ä±sÄ± Hulusi Kentmen 81 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼.
1995 - NATO kuvvetleri Bosna'da gÃ¶rev yapmaya baÅŸladÄ±.
1995 - Bir Amerikan yolcu uÃ§aÄŸÄ±, Cali'nin (Kolombiya) 50 km kuzeyinde daÄŸa Ã§arptÄ±: 160 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
1996 - NeXT, Apple Computer ile birleÅŸti ve bÃ¶ylece Mac OS X in doÄŸumuna giden yol aÃ§Ä±ldÄ±.
2002 - ABD, Rusya, AB ve BM`den oluÅŸan OrtadoÄŸu DÃ¶rtler grubu, Ä°srail ve Filistin arasÄ±nda acil ateÅŸkes ilan edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Rodosâ€™un alÄ±nmasÄ±, Muharrem Kararnamesinin yayÄ±nlanmasÄ±, Ege adalarÄ±nÄ±n kaybedilmesi, tarihin en bÃ¼yÃ¼k feribot kazasÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ± varâ€¦
Milli MÃ¼cadele'de atÄ±lan ilk kurÅŸun olarak genelde 15 MayÄ±s 1919 tarihinde Ä°zmir'de YunanlÄ±lara ilk kurÅŸunu atan Hasan Tahsin bilinir. Oysa 19 AralÄ±k 1918'de iÅŸgalcilere Hatay'da ilk kurÅŸunu atan Kara Hasan'dÄ±r
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Milli MÃ¼cadeleâ€™nin ilk kurÅŸununun Hatayâ€™da atÄ±lmasÄ±, MaraÅŸ olaylarÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ±, Ä°lk yerli otomobil Anadolâ€™un Ã¼retimine baÅŸlanmasÄ± var
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°mam Gazaliâ€™nin vefatÄ±, Uzun Mehmetâ€™in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, Necip HablemitoÄŸlu suikasti, Arap BaharÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Antakyaâ€™da ilk Cuma namazÄ±, Mevlanaâ€™nÄ±n vefatÄ±, I.AbdÃ¼lhamitâ€™in Ã–lÃ¼mÃ¼, Mersin'in iÅŸgali var.
OsmanlÄ± Devleti sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde TÃ¼rkler tarafÄ±ndan iÅŸletilen ilk matbaayÄ± aÃ§an MÃ¼teferrika'nÄ±n bastÄ±ÄŸÄ± ilk eser bir lugat oldu.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ali KuÅŸÃ§uâ€™nun vefatÄ±, Ä°lk OsmanlÄ± MatbaasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±, Boston LimanÄ±nda Ä°ngiliz Ã§aylarÄ±nÄ±n denize dÃ¶kÃ¼lmesi, BangladeÅŸâ€™in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABD ordularÄ±na karÅŸÄ± savaÅŸan son yerli liderin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, TuÄŸrul Beyâ€™in Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n koruyucusu olmasÄ±, Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸa hakkÄ±nda idam fermanÄ± Ã§Ä±kmasÄ±, RahÅŸan affÄ±nÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± varâ€¦
Bosna Hersek'te savaÅŸÄ± bitiren ancak bugÃ¼nkÃ¼ karmaÅŸÄ±k siyasi yapÄ±yÄ± hazÄ±rlayan Dayton AnlaÅŸmasÄ± 14 AralÄ±k 1995'te imzalanmÄ±ÅŸtÄ±
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; GÃ¼ney Kutup noktasÄ±nÄ±n keÅŸfi, Ä°srailâ€™in Golan Tepelerini iÅŸgali, Bosna SavaÅŸÄ±nÄ± sona erdiren Dayton AntlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°slam Alimi Biruni'nin vefatÄ±, SÃ¼leyman Åžahâ€™Ä±n Antakyaâ€™yÄ± fethi, Yeni Zelandaâ€™nÄ±n keÅŸfi, Turgut Ã–zalâ€™a hÃ¼kÃ¼met kurma gÃ¶revinin verilmesi, Saddam HÃ¼seyinâ€™in yakalanÄ±ÅŸÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; OsmanlÄ± Devletiâ€™nin Rusya ile antlaÅŸma yollarÄ± aramasÄ±, Kenyaâ€™nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, Yahudilerin bindiÄŸi Salvador Gemisinin Silivri aÃ§Ä±klarÄ±nda batmasÄ±, Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n yargÄ±lanmasÄ±na konu olan ÅŸiiri okumasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABD ve Almanyaâ€™nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± savaÅŸ ilanÄ±, Mustafa MuÄŸlalÄ±â€™nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼, Ruslarâ€™Ä±n Ã‡eÃ§enistanâ€™Ä± iÅŸgale baÅŸlamasÄ±, DTPâ€™nin kapatÄ±lmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesinin kabulÃ¼ , PugaÃ§evâ€™in idamÄ±, Gazi Osman PaÅŸaâ€™nÄ±n Plevne'de teslim olmasÄ±, Alfred Nobelâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼,varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda, HaliÃ§â€™in donmasÄ±, KudÃ¼sâ€™Ã¼n Ä°ngilizler tarafÄ±ndan iÅŸgali, Ã‡in'in, Almanya, Ä°talya Ve Japonyaâ€™ya SavaÅŸ Ä°lanÄ± ve Filistinâ€™de ilk intifada varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Åžiliâ€™de kilise yangÄ±nÄ±, ABD ve Ä°ngiltereâ€™nin Japonyaâ€™ya savaÅŸ ilanÄ±, SSCBâ€™nin resmi olarak sona ermesi, DEP davasÄ±nÄ±n sonuÃ§lanmasÄ± varâ€¦