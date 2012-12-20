GÃ¼ncelleme: 00:10, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

TARÄ°HTE BUGÃœN: OsmanlÄ±, Ege adalarÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih DosyasÄ±Â

GÃœNÃœN OLAYI

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OsmanlÄ± Ege AdalarÄ±nÄ± Kaybetti (1912)

Trablusgarp SavaÅŸÄ± sonrasÄ± OsmanlÄ±, Ä°talya ile anlaÅŸarak Ege AdalarÄ±nda bir sÃ¼re daha iÅŸgalci olarak kalmasÄ±nÄ± talep etti. BÃ¶ylece Yunanistan'Ä±n iÅŸgalini Ã¶nlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ancak Balkan SavaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda 20 AralÄ±k 1912â€™de Midilli adasÄ± YunanlÄ±larca iÅŸgal edildi. Daha sonra ise Ege adalarÄ±nÄ±n tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ± YunanlÄ±lar iÅŸgal ettiler. OsmanlÄ±â€™nÄ±n Ege adalarÄ±ndaki hakimiyeti Fatih Sultan Mehmet zamanÄ±nda baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Saint-Jean ÅžÃ¶valyeleri Rodosâ€™u Teslim Etti (1522)

Rodosâ€™ta bulunan Saint-Jean ÅŸÃ¶valyeleri bÃ¶lgede korsanlÄ±k yapÄ±yorlar Anadolu sahillerine ve MÃ¼slÃ¼man gemilerine saldÄ±rÄ±yorlardÄ±. Kanuni Sultan SÃ¼leyman Rodosâ€™un alÄ±nmasÄ±na karar verdi. Ordu ve donanma hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yapÄ±p yola Ã§Ä±ktÄ±. Rodos adasÄ± oldukÃ§a saÄŸlam bir kaleye sahipti. Muhasara ve savaÅŸlar dÃ¶rt aya yakÄ±n sÃ¼rdÃ¼. Sonunda Saint-Jean ÅŸÃ¶valyeleri Kanuniâ€™nin bu konuda oldukÃ§a kararlÄ± olduÄŸunu anladÄ±lar ve yok olmamak iÃ§in canlarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Rodosâ€™u 20 AralÄ±k 1522â€™de teslim ettiler.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Muharrem Kararnamesi YayÄ±nlandÄ± â€˜â€™Duyun-u Umumiyeâ€™â€™ Kuruldu(1881)

OsmanlÄ± devleti dÄ±ÅŸ borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶deyemez hale gelince alacaklÄ± devletler ile bir antlaÅŸma yaptÄ±. Bu antlaÅŸma doÄŸrultusunda 20 AralÄ±k 1881â€™de ilan edilen muharrem kararnamesi ile Duyun-u Umumiye(Genel BorÃ§lar Ä°daresi) kuruldu. BÃ¶ylece OsmanlÄ± maliyesinin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ uluslararasÄ± bir kuruluÅŸ tarafÄ±ndan kontrol edilir hale geldi.

Son Hidiv Abbas Hilmi PaÅŸa Vefat Etti (1944)

Abbas Hilmi PaÅŸa 1892â€™de gÃ¶reve gelmiÅŸ Ä°ngiliz iÅŸgal dÃ¶neminde gÃ¶rev de bulunmuÅŸtur. ZamanÄ±nda Ä°ngilizler MÄ±sÄ±r Ã¼zerindeki kontrollerini iyice arttÄ±rmÄ±ÅŸlardÄ±r. I.DÃ¼nya SavaÅŸÄ± baÅŸlayÄ±nca Ä°ngilizler MÄ±sÄ±râ€™Ä± ilhak etmiÅŸler dolayÄ±sÄ±yla Abbas Hilmi PaÅŸaâ€™nÄ±n hidivliÄŸi de sona ermiÅŸtir. Son hidiv Abbas Hilmi PaÅŸa 20 AralÄ±k 1944â€™te Cenevreâ€™de vefat etti.

KÄ±rkkilise KÄ±rklareli YapÄ±ldÄ± (1924)

TBMMâ€™de alÄ±nan 537 nolu kanun ile bir karar ile eski adÄ± KÄ±rkkilise olan KÄ±rklareliâ€™nin adÄ± KÄ±rklareli olarak dÃ¼zenlendi.

Niksar Ve Erbaaâ€™da Deprem Felaketi YaÅŸandÄ± (1942)

Tokatâ€™Ä±n ilÃ§eleri olan NiksarveErbaaâ€™daBÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼20 AralÄ±k 1942â€™de 7 ÅŸiddetinde olan bir deprem yaÅŸandÄ±. Bu depremde Â 3000'e yakÄ±n insan Ã¶ldÃ¼, yaklaÅŸÄ±k 6300 kiÅŸi de yaralandÄ±.

HÃ¼rriyet Partisi Kuruldu (1955)

Demokrat Partiâ€™den ayrÄ±lan milletvekillerinin Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeÂ 20 AralÄ±k 1955â€™te HÃ¼rriyet Partisi kuruldu. Ancak HÃ¼rriyet Partisi 1957 seÃ§imlerinde umduÄŸunu bulamadÄ± ve kendisini fesh ederek CHPâ€™ye katÄ±lma kararÄ± aldÄ±.

Tarihin En BÃ¼yÃ¼k Feribot KazasÄ± (1987)

Filipinlere ait Dona Paz adlÄ± yolcu feribotu, 20 AralÄ±k 1987â€™de Filipinler aÃ§Ä±klarÄ±nda bir tankerle Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra battÄ±. Bu kaza tarihin en Ã¶lÃ¼mcÃ¼l kazalarÄ±ndan biridir. Feribotta bulunan 4000â€™den fazla kiÅŸi bu kaza sonrasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1938- Ä°lk elektronik televizyon sisteminin patenti alÄ±ndÄ±.

1964- Ä°stanbul Ali Sami Yen StadÄ±â€™nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±, faciaya sahne oldu. TÃ¼rkiye-Bulgaristan milli maÃ§Ä±nÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan Ã¶nce, izdiham sonucu, aÃ§Ä±k tribÃ¼nlerden birinin demir parmaklÄ±klarÄ± parÃ§alandÄ±: 83 kiÅŸi yaralandÄ±.

1968- ABDâ€™li yazar John Steinbeck Ã¶ldÃ¼.

1970- Ä°stanbulâ€™da kapÄ±cÄ±lar yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±.

1973 - Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Amiral Luis Carrero Blanco otomobilinde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. SuikastÄ± kÄ±sa adÄ± ETA olan Bask Yurdu ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼stlendi.

1984 - Kuzey KÄ±brÄ±s'ta Polis Ã–rgÃ¼tÃ¼ kuruldu.

1985 - TÃ¼rkiye'de ilk kez bir kadÄ±n bir batÄ±nda 8 Ã§ocuk doÄŸurdu; 5'i erkek, 3'Ã¼ kÄ±z olan sekizlerden 7'si bir gÃ¼n, 1'i dÃ¶rt gÃ¼n yaÅŸayabildi.

1989 - Panamaâ€™nÄ±n askeri diktatÃ¶rÃ¼ Manuel Noriega Amerikan birliklerince iktidardan dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

1993- Tiyatro ve Sinema SanatÃ§Ä±sÄ± Hulusi Kentmen 81 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼.

1995 - NATO kuvvetleri Bosna'da gÃ¶rev yapmaya baÅŸladÄ±.

1995 - Bir Amerikan yolcu uÃ§aÄŸÄ±, Cali'nin (Kolombiya) 50 km kuzeyinde daÄŸa Ã§arptÄ±: 160 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

1996 - NeXT, Apple Computer ile birleÅŸti ve bÃ¶ylece Mac OS X in doÄŸumuna giden yol aÃ§Ä±ldÄ±.

2002 - ABD, Rusya, AB ve BM`den oluÅŸan OrtadoÄŸu DÃ¶rtler grubu, Ä°srail ve Filistin arasÄ±nda acil ateÅŸkes ilan edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.