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Güncelleme: 00:10, 21 Aralık 2017 Perşembe

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TARİHTE BUGÜN: Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' saldırılarında onlarca Türk katledildi
TARİHTE BUGÜN: Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' saldırılarında onlarca Türk katledildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mısır Valisinin isyanı, Kıbrıs’ta kanlı Noel, Lockerbie olayı, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kurulması, Saparmurat Türkmenbaşı’nın ölümü var…

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Kıbrıs’ta "Kanlı Noel olayı" Yaşandı (1963)

Tarihe "kara harfler" ile yazılmış "Kanlı Noel", 21-26 Aralık1963 tarihleri arasında, Yunan desteği ile Kıbrıs rumları'nın, Kıbrıslı Türkler'e karşı başlattıkları silahlı saldırılara ve sonrasındaki katliam ve soykırıma verilen isimdir.

Makarios’un isteklerinin reddi ve Rumların adadaki Türklere karşı tutumları ortamı iyice germişti. Bu sırada 21 Aralık 1963 tarihinde Rum polislerinin otomobillere ateş açması sonucu bir Türk kadınının ölmesi toplumlar arasında kanlı çatışmalara neden oldu. Rumların sistemli saldırıları sonucu bir çok Türk öldü.

Mısır Valisinin Kuvvetleri Osmanlı Kuvvetlerini Yendi (1832)

Mısır valisi Mehmet Ali Paşa isteklerinin kabul edilmemesi üzerine isyan etti ve Osmanlı devleti üzerine ordu gönderdi. Yeniçeri ocağı kaldırılmış yeni orduyu oluşturma çabaları sürerken önce Ruslar saldırmış arkasından Mehmet Ali Paşa isyanı baş göstermişti. Mehmet Ali Paşa devletin bu durumundan istifade etmeye çalışıyordu. İlerleyen Mısır kuvvetleri Reşit Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetlerini 21 Aralık 1832’de Konya’da mağlup ettiler. Artık Mısır kuvvetlerini durduracak bir kuvvet kalmamıştı. Çaresiz kalan padişah II.Mahmut dış yardım aramış hatta Ruslardan bile yardım istemiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Yunan Prensi Girit’e Vali Olarak Atandı (1898)

İngiltere, Rusya, Fransa ve İtalya Girit’in yönetimine el koymuşlardı. Bu devletler Girit sorununu Yunanistan lehine çözümlemek istiyorlardı. Bu dört devletin Osmanlı Devletine baskıları sonrasında Yunan Prensi Yorgi 21 Aralık 1898’de Girit’e vali olarak atandı. Böylece Girit fiilen Yunanistan’a bağlanmış ve ayrıca 1897 savaşında yenilen Yunanistan ödüllendirilmiş, Osmanlı Devleti yenik muamelesi görmüştür.

 Lockerbie Olayı Yaşandı, Libya Suçlandı (1988)

 Bir Pan Am uçağı İskoçya’nın Lockerbie kasabasının üzerinde 21 Aralık 1988’de infılak etti. Olayda uçakta bulunan 259 yolcu ve mürettebat ile Lockerbie kasabasından 11 kişi hayatını kaybetti. Uçağa bomba koyanların Libyalı oldukları iddia edilmiş ve Libya vatandaşı iki kişinin teslim edilmesi için Libya’ya Birleşmiş Milletler ambargosu uygulandı. Libya baskılar sonunda ismi geçen iki kişiyi teslim etti. Lockerbie davasının sonunda,  Abdülbassit El Megrahi suçlu bulunarak ömür boyu hapse mahkum edildi,  El Emin Halife Fehime ise serbest bırakıldı.

ABD Panama Devlet Başkanını Tutukladı (1989)

Panama Devlet Başkanı Noriega’yı uyuşturucu ticareti yapmakla suçlayan ABD 21 Aralık 19892da Panama’ya bir müdahale gerçekleştirdi. ABD’nin Panama’yı işgalinin arkasındaki asıl gerçeğin Panama devlet başkanı Noriega'nın ülkesi ile ABD arasında Panama kanalı ile ilgili olarak imzalanan anlaşmayı yenilemek istememesi olduğu iddia edilmektedir.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Kuruldu (1991)

Bağımsız Devletler Topluluğu'nun oluşturulması anlaşmasını 21 Aralık 1991 yılında Baltık Devletleri ve Gürcistan hariç, tüm eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri imzaladılar. Böylece resmen sona eren SSCB yerine BDT oluşturuldu. 

Saparmurat Türkmenbaşı Vefat Etti (2006)

Türk dünyasının renkli liderlerinden Türkmenistan cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşı 21 Aralık 2006’da kalp krizinden vefat etti.Babasını ve diğer aile fertlerini çok küçük yaşta kaybeden Türkmenbaşı SSCB zamanında önemli görevlerde bulunmuş Türkmenistan’ın bağımsızlığından sonra ise 15 yıl cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuştu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1918- Padişah Sultan Vahdettin, Meclisi Mebusan’ı feshetti.

1948- Serbest İrlanda bağımsızlığını ilan etti.

1958- De Gaulle, Fransa’da 5. Cumhuriyet’in başkanı seçildi.

1961- Londra’dan Tel Aviv’e giden İngiliz Havayolları British Airways’a ait yolcu uçağı, Esenboğa Havaalanı’ndan ayrılışından bir dakika sonra düşerek parçalandı. 26 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

1971- TL’nin değeri yeniden belirlendi. 1 dolar 14 lira oldu.

1972- Doğu Berlin’de iki Almanya arasında ‘’Temel Anlaşma’’ imzalandı.

1988- Pan-Am Havayolları’na ait Boeing 747 tipi yolcu uçağı, Londra-New York seferini yaparken, İskoçya’nın Lockerbie kasabası üzerinde infilak etti: 275 kişi öldü.

1995 - Beytüllahim şehrinin kontrolü İsrail'den Filistin'e geçti

2000- 23 Nisan 1999’a kadar işlenen suçlardan dolayı şartla salıvermeye, dava ve cezaların ertelenmesine olanak tanıyan yasa, TBMM’de kabul edildi.



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