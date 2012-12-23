Tarihte bugÃ¼n: OsmanlÄ± MeÅŸrutiyet yÃ¶netimine geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih DosyasÄ±Â
OsmanlÄ± Devleti MeÅŸruti Sisteme GeÃ§ti (1876)
GenÃ§ OsmanlÄ±lar denilen bir grup aydÄ±n ve devlet adamÄ±(Mithat PaÅŸa, Ziya PaÅŸa, NamÄ±k Kemal gibi) OsmanlÄ±cÄ±lÄ±k fikri ile yola Ã§Ä±karak OsmanlÄ± Devletinin meÅŸruti sistemle kurtulacaÄŸÄ±nÄ± savunuyorlardÄ±. Bu kiÅŸilerin giriÅŸimleri doÄŸrultusunda PadiÅŸah II. AbdÃ¼lhamit bÃ¼yÃ¼k devletlerin temsilcilerinin etnik sorunlarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplandÄ±ÄŸÄ± 23 AralÄ±k 1876â€™da MeÅŸrutiyeti ilan ettirdi. AynÄ± zamanda Kanun-i Esasi adlÄ± ilk TÃ¼rk Tarihinin ilk anayasasÄ± da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe kondu. Kanuni Esasiye gÃ¶re iki tane meclis kuruldu. Meclis-i Mebusan (Ãœyelerini halk seÃ§ecek), Meclis-i Ayan(Ãœyelerini PadiÅŸah seÃ§ecek).
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Sultan Berkyaruk GenÃ§ YaÅŸta Vefat Etti (1104)
BÃ¼yÃ¼k SelÃ§uklu Devleti hÃ¼kÃ¼mdarÄ± Sultan MelikÅŸahâ€™Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ ile devlet uzun sÃ¼reli taht kavgalarÄ±na sahne olmuÅŸtu. Sonunda halife ve alimlerin araya girmesi ile 23 AralÄ±k 1101â€™de antlaÅŸma saÄŸlanmÄ±ÅŸ ve durum normale dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ancak dine ve ilme ilgisi ile tanÄ±nan Sultan Berkyaruk 25 yaÅŸÄ±nda yakalandÄ±ÄŸÄ± verem hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 23 AralÄ±k 1104 tarihinde vefat etti.
OsmanlÄ± Devleti Ä°ttifaklar Siyasetine Dahil Oldu (1798)
Napolyonâ€™un MÄ±sÄ±râ€™Ä± iÅŸgal etmesi Ã¼zerine ittifak arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§erisine giren OsmanlÄ± Devleti 23 AralÄ±k 1798â€™de Rusya ile bir savunma antlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±. Bu antlaÅŸma ile OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu ile Rusya arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yardÄ±mlaÅŸmayÄ± esas alan bir ittifak kurulmuÅŸtu. OsmanlÄ± Devleti ilk defa yalnÄ±zlÄ±k politikasÄ±nÄ± terk etmiÅŸ ve ittifaklar sistemi iÃ§erisine dahil olmuÅŸtu. BaÅŸka bir ilk ise birbirini yok etmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan iki devletin ortak dÃ¼ÅŸman karÅŸÄ±sÄ±nda yakÄ±nlaÅŸmasÄ± idi. Tabii ki bu durum iki devletin tarihi siyasetlerinden vazgeÃ§tikleri manasÄ±na gelmiyordu.
Åžerif HÃ¼seyinâ€™in OÄŸlu Faysal Irak KralÄ± Oldu (1921)
Suriye kralÄ± olan Åžerif HÃ¼seyinâ€™in oÄŸlu Faysal Suriye FransÄ±z mandasÄ±na devredilince Ä°ngilizler tarafÄ±ndan 23 AralÄ±k 1921â€™de Irak kralÄ± ilan edildi. BÃ¶ylece Ä°ngilizler I.DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Åžerif HÃ¼seyinâ€™e verdikleri sÃ¶zÃ¼n bir kÄ±smÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ oldular.
Menemen OlayÄ± YaÅŸandÄ± (1930)
Ä°zmirâ€™in Menemen ilÃ§esinde 23 AralÄ±k 1930â€™da DerviÅŸ Mehmet Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde bir grup ayaklanma baÅŸlattÄ±lar. Ayaklanmaya mÃ¼dahale eden AsteÄŸmen Mustafa Fehmi Kubilay Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Menemen olayÄ±nÄ±n niteliÄŸi hala tam olarak anlaÅŸÄ±labilmiÅŸ deÄŸildir. Bu olaydan sonra bir daha 1945 yÄ±lÄ±na kadar Ã§ok partili rejim denemesi yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r.
Almanlar Kuzey Afrikaâ€™da Gerilemeye BaÅŸladÄ± (1942)
MareÅŸal Rommel MÄ±sÄ±râ€™Ä± ele geÃ§irmek iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± taarruzlarda Ä°ngilizlerin direniÅŸini kÄ±ramadÄ±. Ä°ngilizler General Montgomery komutasÄ±nda karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±ya geÃ§tiler. Ä°lerleyen Ä°ngiliz kuvvetleri 23 AralÄ±k 1942â€™de Trablus ÅŸehrini ele geÃ§irdiler. Bu olaydan sonra Libyaâ€™nÄ±n tamamÄ±na yakÄ±nÄ± mÃ¼ttefiklerin eline geÃ§miÅŸ bulunuyordu.
TÃ¼rkiye KÄ±brÄ±s OlaylarÄ±nÄ±n DurdurulmasÄ±nÄ± Ä°stedi (1963)
RumlarÄ±n 21 AralÄ±kta TÃ¼rklere karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ± olaylarÄ±n ÅŸiddetlenmesi Ã¼zerine TÃ¼rkiye 23 AralÄ±k 1963â€™de Ä°ngiltere ve Yunanistan RumlarÄ± durdurmalarÄ±nÄ± istedi. AyrÄ±ca bu konuda yapÄ±lacak giriÅŸimin garanti antlaÅŸmasÄ±nÄ±n uygulanacaÄŸÄ±na dair bir baÅŸlangÄ±Ã§ olacaÄŸÄ±nÄ± da ifade etti.
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
1872- Vefa Lisesiâ€™nde eÄŸitime baÅŸlandÄ±.
1888- AÄŸÄ±r depresyon geÃ§iren ressam Vincent Van Gogh kulaÄŸÄ±nÄ± kesti.
1931- RomancÄ± Mehmet Rauf 56 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼.
1941- Japonya, Hong Kongâ€™u iÅŸgal etti.
1979- TÃ¼rk Hava YollarÄ±â€™nÄ±n Trabzon adlÄ± uÃ§aÄŸÄ± Samsun-Ankara seferini yaparken yoÄŸun sis nedeniyle dÃ¼ÅŸtÃ¼; 39 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
1980- MÄ±sÄ±râ€™Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸiâ€™ni basan 4 Filistinli idama mahkum edildi.
1986- 6 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren Devrimci Ä°ÅŸÃ§i SendikalarÄ± Konfederasyonu davasÄ± sona erdi. DÄ°SK kapatÄ±ldÄ±. 1477 sanÄ±ktan 264â€™Ã¼ iÃ§in 15 yÄ±la kadar varan hapis cezalarÄ± verildi.
1996- Bergama halkÄ± siyanÃ¼rlÃ¼ altÄ±n aranmasÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla Ã§Ä±plak yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±.
2002 - Ä°ran`Ä±n Ardestan kenti yakÄ±nÄ±nda Trabzon aktarmalÄ± Ukrayna uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼. UÃ§aktaki UkraynalÄ± ve Rus 46 bilim adamÄ± Ã¶ldÃ¼.
2004 - GÃ¼ney okyanusundaki Macquarie adasÄ±nda 8.1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; I.MeÅŸrutiyetin ilanÄ±, Vincent Van Goghâ€™un kulaÄŸÄ±nÄ± kesmesi,Faysalâ€™Ä±n Irak KralÄ± olmasÄ±, Menemen olayÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±, Lakonia adlÄ± yolcu gemisinin yanmasÄ±, Ä°ÅŸÃ§i lideri Lech Walesa Polonya CumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ±, RahÅŸan AffÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;MÄ±sÄ±r Valisinin isyanÄ±, KÄ±brÄ±sâ€™ta kanlÄ± Noel, Lockerbie olayÄ±, BaÄŸÄ±msÄ±z Devletler TopluluÄŸu (BDT) kurulmasÄ±, Saparmurat TÃ¼rkmenbaÅŸÄ±â€™nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Rodosâ€™un alÄ±nmasÄ±, Muharrem Kararnamesi yayÄ±nlanmasÄ±, Ege adalarÄ±nÄ±n kaybedilmesi, tarihin en bÃ¼yÃ¼k feribot kazasÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Milli MÃ¼cadeleâ€™nin ilk kurÅŸunu Hatayâ€™da atÄ±lmasÄ±, MaraÅŸ olaylarÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ±, Yerli otomobil Anadolâ€™un Ã¼retimine baÅŸlanmasÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°mam Gazaliâ€™nin vefatÄ±, Uzun Mehmetâ€™in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, Necip HaplemitoÄŸlu suikasti, Arap BaharÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Antakyaâ€™da ilk Cuma namazÄ±, Mevlanaâ€™nÄ±n vefatÄ±, I.AbdÃ¼lhamitâ€™in Ã–lÃ¼mÃ¼,Mersin iÅŸgali varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ali KuÅŸÃ§uâ€™nun vefatÄ±, Ä°lk OsmanlÄ± MatbaasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±, Boston LimanÄ±nda Ä°ngiliz Ã§aylarÄ±nÄ±n denize dÃ¶kÃ¼lmesi, BangladeÅŸâ€™in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABD ordularÄ±na karÅŸÄ± savaÅŸan son yerli liderin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, TuÄŸrul Beyâ€™in Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n koruyucusu olmasÄ±, Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸa hakkÄ±nda idam fermanÄ± Ã§Ä±kmasÄ±, , RahÅŸan affÄ±nÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± varâ€¦
Bosna Hersek'te savaÅŸÄ± bitiren ancak bugÃ¼nkÃ¼ karmaÅŸÄ±k siyasi yapÄ±yÄ± hazÄ±rlayan Dayton AnlaÅŸmasÄ± 14 AralÄ±k 1995'te imzalanmÄ±ÅŸtÄ±
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;GÃ¼ney Kutup noktasÄ±nÄ±n keÅŸfi, Ä°srailâ€™in Golan Tepelerini iÅŸgali, Bosna SavaÅŸÄ±nÄ± sona erdiren Dayton AntlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°slam Alimi Biruni'nin vefatÄ±, SÃ¼leyman Åžahâ€™Ä±n Antakyaâ€™yÄ± fethi, Yeni Zelandaâ€™nÄ±n keÅŸfi, Turgut Ã–zalâ€™a hÃ¼kÃ¼met kurma gÃ¶revinin verilmesi, Saddam HÃ¼seyinâ€™in yakalanÄ±ÅŸÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; OsmanlÄ± Devletiâ€™nin Rusya ile antlaÅŸma yollarÄ± aramasÄ±, Kenyaâ€™nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, Yahudilerin bindiÄŸi Salvador Gemisinin Silivri aÃ§Ä±klarÄ±nda batmasÄ±, Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n yargÄ±lanmasÄ±na konu olan ÅŸiiri okumasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABD ve Almanyaâ€™nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± savaÅŸ ilanÄ±, Mustafa MuÄŸlalÄ±â€™nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼, Ruslarâ€™Ä±n Ã‡eÃ§enistanâ€™Ä± iÅŸgale baÅŸlamasÄ±, DTPâ€™nin kapatÄ±lmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesinin kabulÃ¼ , PugaÃ§evâ€™in idamÄ±, Gazi Osman PaÅŸaâ€™nÄ±n Plevne'de teslim olmasÄ±, Alfred Nobelâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼,varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda, HaliÃ§â€™in donmasÄ±, KudÃ¼sâ€™Ã¼n Ä°ngilizler tarafÄ±ndan iÅŸgali, SakallÄ± Nurettin PaÅŸaâ€™nÄ±n iÃ§ isyanlarÄ±n bastÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in kurulan Merkez Ordusu KomutanlÄ±ÄŸÄ±na getirilmesi, Fenerlilerin Eva Peronâ€™a Mevlit okutmasÄ±, Filistinâ€™de ilk Ä°ntifada Varâ€¦