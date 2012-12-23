GÃ¼ncelleme: 08:01, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Tarihte bugÃ¼n: OsmanlÄ± MeÅŸrutiyet yÃ¶netimine geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih DosyasÄ±Â

GÃœNÃœN OLAYI

OsmanlÄ± Devleti MeÅŸruti Sisteme GeÃ§ti (1876)

GenÃ§ OsmanlÄ±lar denilen bir grup aydÄ±n ve devlet adamÄ±(Mithat PaÅŸa, Ziya PaÅŸa, NamÄ±k Kemal gibi) OsmanlÄ±cÄ±lÄ±k fikri ile yola Ã§Ä±karak OsmanlÄ± Devletinin meÅŸruti sistemle kurtulacaÄŸÄ±nÄ± savunuyorlardÄ±. Bu kiÅŸilerin giriÅŸimleri doÄŸrultusunda PadiÅŸah II. AbdÃ¼lhamit bÃ¼yÃ¼k devletlerin temsilcilerinin etnik sorunlarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplandÄ±ÄŸÄ± 23 AralÄ±k 1876â€™da MeÅŸrutiyeti ilan ettirdi. AynÄ± zamanda Kanun-i Esasi adlÄ± ilk TÃ¼rk Tarihinin ilk anayasasÄ± da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe kondu. Kanuni Esasiye gÃ¶re iki tane meclis kuruldu. Meclis-i Mebusan (Ãœyelerini halk seÃ§ecek), Meclis-i Ayan(Ãœyelerini PadiÅŸah seÃ§ecek).

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Sultan Berkyaruk GenÃ§ YaÅŸta Vefat Etti (1104)

BÃ¼yÃ¼k SelÃ§uklu Devleti hÃ¼kÃ¼mdarÄ± Sultan MelikÅŸahâ€™Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ ile devlet uzun sÃ¼reli taht kavgalarÄ±na sahne olmuÅŸtu. Sonunda halife ve alimlerin araya girmesi ile 23 AralÄ±k 1101â€™de antlaÅŸma saÄŸlanmÄ±ÅŸ ve durum normale dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ancak dine ve ilme ilgisi ile tanÄ±nan Sultan Berkyaruk 25 yaÅŸÄ±nda yakalandÄ±ÄŸÄ± verem hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 23 AralÄ±k 1104 tarihinde vefat etti.

OsmanlÄ± Devleti Ä°ttifaklar Siyasetine Dahil Oldu (1798)

Napolyonâ€™un MÄ±sÄ±râ€™Ä± iÅŸgal etmesi Ã¼zerine ittifak arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§erisine giren OsmanlÄ± Devleti 23 AralÄ±k 1798â€™de Rusya ile bir savunma antlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±. Bu antlaÅŸma ile OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu ile Rusya arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yardÄ±mlaÅŸmayÄ± esas alan bir ittifak kurulmuÅŸtu. OsmanlÄ± Devleti ilk defa yalnÄ±zlÄ±k politikasÄ±nÄ± terk etmiÅŸ ve ittifaklar sistemi iÃ§erisine dahil olmuÅŸtu. BaÅŸka bir ilk ise birbirini yok etmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan iki devletin ortak dÃ¼ÅŸman karÅŸÄ±sÄ±nda yakÄ±nlaÅŸmasÄ± idi. Tabii ki bu durum iki devletin tarihi siyasetlerinden vazgeÃ§tikleri manasÄ±na gelmiyordu.

Åžerif HÃ¼seyinâ€™in OÄŸlu Faysal Irak KralÄ± Oldu (1921)

Suriye kralÄ± olan Åžerif HÃ¼seyinâ€™in oÄŸlu Faysal Suriye FransÄ±z mandasÄ±na devredilince Ä°ngilizler tarafÄ±ndan 23 AralÄ±k 1921â€™de Irak kralÄ± ilan edildi. BÃ¶ylece Ä°ngilizler I.DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Åžerif HÃ¼seyinâ€™e verdikleri sÃ¶zÃ¼n bir kÄ±smÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ oldular.

Menemen OlayÄ± YaÅŸandÄ± (1930)

Ä°zmirâ€™in Menemen ilÃ§esinde 23 AralÄ±k 1930â€™da DerviÅŸ Mehmet Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde bir grup ayaklanma baÅŸlattÄ±lar. Ayaklanmaya mÃ¼dahale eden AsteÄŸmen Mustafa Fehmi Kubilay Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Menemen olayÄ±nÄ±n niteliÄŸi hala tam olarak anlaÅŸÄ±labilmiÅŸ deÄŸildir. Bu olaydan sonra bir daha 1945 yÄ±lÄ±na kadar Ã§ok partili rejim denemesi yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r.

Almanlar Kuzey Afrikaâ€™da Gerilemeye BaÅŸladÄ± (1942)

MareÅŸal Rommel MÄ±sÄ±râ€™Ä± ele geÃ§irmek iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± taarruzlarda Ä°ngilizlerin direniÅŸini kÄ±ramadÄ±. Ä°ngilizler General Montgomery komutasÄ±nda karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±ya geÃ§tiler. Ä°lerleyen Ä°ngiliz kuvvetleri 23 AralÄ±k 1942â€™de Trablus ÅŸehrini ele geÃ§irdiler. Bu olaydan sonra Libyaâ€™nÄ±n tamamÄ±na yakÄ±nÄ± mÃ¼ttefiklerin eline geÃ§miÅŸ bulunuyordu.

TÃ¼rkiye KÄ±brÄ±s OlaylarÄ±nÄ±n DurdurulmasÄ±nÄ± Ä°stedi (1963)

RumlarÄ±n 21 AralÄ±kta TÃ¼rklere karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ± olaylarÄ±n ÅŸiddetlenmesi Ã¼zerine TÃ¼rkiye 23 AralÄ±k 1963â€™de Ä°ngiltere ve Yunanistan RumlarÄ± durdurmalarÄ±nÄ± istedi. AyrÄ±ca bu konuda yapÄ±lacak giriÅŸimin garanti antlaÅŸmasÄ±nÄ±n uygulanacaÄŸÄ±na dair bir baÅŸlangÄ±Ã§ olacaÄŸÄ±nÄ± da ifade etti.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1872- Vefa Lisesiâ€™nde eÄŸitime baÅŸlandÄ±.

1888- AÄŸÄ±r depresyon geÃ§iren ressam Vincent Van Gogh kulaÄŸÄ±nÄ± kesti.

1931- RomancÄ± Mehmet Rauf 56 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼.

1941- Japonya, Hong Kongâ€™u iÅŸgal etti.

1979- TÃ¼rk Hava YollarÄ±â€™nÄ±n Trabzon adlÄ± uÃ§aÄŸÄ± Samsun-Ankara seferini yaparken yoÄŸun sis nedeniyle dÃ¼ÅŸtÃ¼; 39 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

1980- MÄ±sÄ±râ€™Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸiâ€™ni basan 4 Filistinli idama mahkum edildi.

1986- 6 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren Devrimci Ä°ÅŸÃ§i SendikalarÄ± Konfederasyonu davasÄ± sona erdi. DÄ°SK kapatÄ±ldÄ±. 1477 sanÄ±ktan 264â€™Ã¼ iÃ§in 15 yÄ±la kadar varan hapis cezalarÄ± verildi.

1996- Bergama halkÄ± siyanÃ¼rlÃ¼ altÄ±n aranmasÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla Ã§Ä±plak yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±.

2002 - Ä°ran`Ä±n Ardestan kenti yakÄ±nÄ±nda Trabzon aktarmalÄ± Ukrayna uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼. UÃ§aktaki UkraynalÄ± ve Rus 46 bilim adamÄ± Ã¶ldÃ¼.

2004 - GÃ¼ney okyanusundaki Macquarie adasÄ±nda 8.1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem.