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Günün Haberleri
04:10, 24 Aralık 2017 Pazar
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:10, 24 Aralık 2017 Pazar

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TARİHTE BUGÜN: SSCB Afganistan’ı işgal etti
TARİHTE BUGÜN: SSCB Afganistan’ı işgal etti

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; SSCB'nin Afganistan’ı işgal etmesi, IV.Murat’ın Bağdat’ı geri alması, Libya’nın bağımsızlığı, Ankara’da Modern Çarşı’nın yanması var…

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

SSCB Afganistan’ı İşgal Etti (1979)

SSCB 1978 yılında Afganistan ile imzaladığı Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasına dayanarak 24 Aralık 1979’da Afganistan’ı işgal etti. Binlerce Rus askeri ve savaş malzemesi Kabil havaalanına indirildi. Sovyet işgali 1989 yılına kadar devam etti. Mücahitlerin direnişi karşısında SSCB 1989 yılında Afganistan’dan çekilmek zorunda kaldı. Günümüzde ise NATO destekli ABD tarafından Afganistan kontrol edilmeye çalışılmaktadır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Haçlıların Kurduğu Urfa Kontluğu Tarih Oldu (1144)

Musul-Halep atabeyi İmadeddin Zengi Haçlıların elindeki Urfa’yı ele geçirmek için harekete geçti. Bir aylık bir kuşatmadan sonra 24 Aralık 1144’te Türklerin eline geçti. Böylece Urfa kontluğu tarihe karıştı. Aynı şeyin bölgedeki diğer Haçlı devletlerinin de başına gelmesinden endişelenen Avrupalılar yeni bir Haçlı seferi başlattılar.

Sultan Murat Hünyadi Yanoş Karşısında Geri Çekilmek Zorunda Kaldı (1443)

Macar komutan Hünyadi Yanoş kendisine tek amaç olarak Türkleri Balkanlardan çıkarmayı edinmişti. Önce Osmanlı ordusunu ve savaş sitemini iyice inceledi. Planlarını bunun üzerine geliştirdi. Hatta bazı başarılar kazanmaya başladı. Bu durum üzerine Sultan II.Murat bizzat sefere çıktı. Ancak ordunun öncü kuvvetlerinin İzladi geçidinde başarısızlığa uğraması üzerine baharı beklemek üzere 24 Aralık 1443’te Edirne’ye çekildi. Durum oldukça kritikleşmişti. Ancak Varna (1444) ve II.Kosova zaferleri  sonrası Macarların efsane komutanı Hünyadi Yanoş silinip gitti.

Sultan IV. Murat Bağdat’ı Geri Aldı (1638)

Bağdat şehri Abbasi Halifesi Ebu Cafer el- Mansur tarafından 766 yılında Darüsselam adıyla kurulmuştu. Bağdat ilk en büyük yıkımı 1258’de Moğollardan görmüştü. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlıların eline geçen Bağdat bir ara İranlılar tarafından alındı. Sultan IV.Murat çıktığı sefer sonrasında 23 Aralık 1638’de Bağdat’ı tekrar geri aldı. Bağdat I.Dünya Savaşına kadar Osmanlı yönetiminde kalmıştır.

Libya Bağımsız Oldu (1951)

İtalyanlar tarafından 1911 yılında işgal edilen Libya 24 Aralık 1951’de Birleşmiş Milletlerin kararı ile bağımsız oldu. Ömer Muhtar liderliğindeki Libyalı mücahitler İtalyanlara karşı verdikleri bağımsızlık mücadelesi ile meşhur olmuşlardı.

Üç Garantör Devlet Kıbrıs İçin Bildiri Yayınladı (1963)

Türkiye’nin uyarısı ile üç garantör devlet Türkiye, İngiltere ve Yunanistan 24 Aralık 1963’te Lefkoşe’de bir bildiri yayınladılar. Adadaki Türk ve Rum toplumları arasındaki olayların ve karışıklıkların sona erdirilmesini istediler.

Ankara’da Modern Çarşı Yandı (2003)

Ankara Ulus'ta bulunan yanıcı, patlayıcı ve uçucu madde satan işyerleriyle dolu Modern Çarşı 24 Aralık 2003 günü çıkan bir yangınla büyük hasara uğradı. Bir çalışanın, çalışır haldeki jeneratöre benzin koymak istemesiyle çıkan yangının erken saatlerde başlaması ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi bir faciayı önledi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1524- Portekizli kaşif Vasco da Gama öldü.

1638- Padişah IV. Murat, Bağdat’ı ele geçirdi.

1867- Şair Tevfik Fikret doğdu.

1947- Gerilla lideri Markos Vafthiades önderliğindeki yaklaşık 20 bin komünist, Yunanistan’ın kuzeyinde ‘’Serbest Yunan Hükümeti’’ ilan etti.

1963- TRT Kanunu kabul edildi.

1966- Sovyet araştırma istasyonu ‘’Luna 13’’ ay yüzeyine yumuşak iniş yaptı.

1923- Arnavutluk’ta cumhuriyet ilan edildi.

1931- Türkiye’nin ilk sivil havacılık kulübü Aero Kulüp İstanbul’da kuruldu.

1976- Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, zam talebini kabul etmeyince, Türkiye’de Renault otomobil üretimi durduruldu.

1979- Sovyetler Birliği Afganistan’ı işgale başladı.

1994- Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti birleşme kararı aldı.

1998- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Sivas Katliamı Davası’nda 33 kişi hakkındaki idam kararlarını, ‘’usul eksiklikleri’’ nedeniyle bozdu. 16 Haziran 2000’de Ankara 1 Numaralı DGM, Yargıtay’ın yerel mahkeme kararını iki kez bozduğu davanın ‘’üçüncü yargılamasında’’ 33 sanık hakkında idam cezası verdi. 10 Mayıs 2001’de Yargıtay, 31 kişinin idam cezasını onadı. 2 kişi hakkındaki karar bozuldu.



İlgili Konular Üç Garantör Devlet Kıbrıs İçin Bildiri Yayınladı Ankara’da Modern Çarşı’nın yanması Libya’nın bağımsızlığı IV.Murat’ın Bağdat’ı geri alması SSCB'nin Afganistan’ı işgal etmesi tarihte bugün
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