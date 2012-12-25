GÃ¼ncelleme: 08:34, 25 AralÄ±k 2016 Pazar

Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸa idam edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni - Tarih DosyasÄ±

GÃœNÃœN OLAYI

Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸa Ä°dam Edildi (1683)

Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸaâ€™nÄ±n Viyanaâ€™da bozguna uÄŸramasÄ± onu istemeyenler iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir fÄ±rsat oldu. PadiÅŸah ikna edildi ve Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸa gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±. AynÄ± zamanda hakkÄ±nda idam fermanÄ± hazÄ±rlandÄ±. Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸa idam fermanÄ±nÄ± cephede orduyu toparlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken aldÄ±. HiÃ§ itiraz etmedi Ã¶nce namazÄ±nÄ± kÄ±ldÄ± sonra cellatlardan gÃ¶revlerini yerine getirmelerini istedi. Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸa 25 AralÄ±k 1683 gÃ¼nÃ¼ Belgratâ€™ta idam edildi.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

BabÃ¼r Devletiâ€™nin Kurucusu BabÃ¼r Åžah Vefat Etti (1530)

AsÄ±l adÄ± ZahÃ¼riddin Muhammed BabÃ¼r Mirzaâ€™dÄ±r. Timurâ€™un birinci kuÅŸaktan torudur. Ã–nce Afganistanâ€™Ä± arkasÄ±ndanda Hindistanâ€™Ä± ele geÃ§irerek BabÃ¼r Ä°mparatorluÄŸunu kurdu. Devlet adamlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda alim, ÅŸair, yazar, bestekar hatta hattattÄ±r. YazdÄ±ÄŸÄ± en Ã¶nemli eser BabÃ¼rnameâ€™dir. Hindistanâ€™da kurduÄŸu TÃ¼rk Ä°mparatorluÄŸu Ä°ngilizler tarafÄ±ndan kasÄ±tlÄ± olarak MoÄŸol Ä°mparatorluÄŸu olarak takdim edilmiÅŸtir. BabÃ¼r Åžah 25 AralÄ±k 1530â€™da Hindistanâ€™Ä±n Agra ÅŸehrinde vefat etti.

MÃ¼lteciler Sorunu Ã‡Ã¶zÃ¼mlendi (1849)

Bir kÄ±sÄ±m Macar ve Leh milliyetÃ§isi Avusturya ve Rusyaâ€™nÄ±n baskÄ±larÄ±ndan kaÃ§arak OsmanlÄ± Devletine sÄ±ÄŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Bu olay batÄ± dÃ¼nyasÄ±nda takdirle karÅŸÄ±lanÄ±rken Rusya ve Avusturya mÃ¼ltecilerin iadesini istedi. Bu istek reddedildi. Sonunda 25 AralÄ±k 1849â€™da ilgili devletlerin temsilcilerinin katÄ±lÄ±mÄ± ile Mustafa reÅŸit PaÅŸaâ€™nÄ±n konaÄŸÄ±nda yapÄ±lan toplantÄ±da sorun OsmanlÄ± Devletinin istediÄŸi ÅŸekilde sonuÃ§landÄ±.

TÃ¼rk UÃ§aklarÄ± KÄ±brÄ±s Ãœzerinde UyarÄ± UÃ§uÅŸlarÄ± YaptÄ± (1963)

Makariosâ€™un olaylarÄ± durdurmak yerine oyalayÄ±cÄ± cevaplar vermesi Ã¼zerine 25 AralÄ±k 1963 gÃ¼nÃ¼ TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± KÄ±brÄ±s Ã¼zerinde uyarÄ± uÃ§uÅŸlarÄ± yaptÄ±lar. AyrÄ±ca KÄ±brÄ±sâ€™ta bulunan TÃ¼rk alayÄ± garnizonundan Ã§Ä±karak KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rkleri korumak iÃ§in LefkoÅŸeâ€™de TÃ¼rk kesiminde savunma mevzilerine yerleÅŸti.

Ä°kinci CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ Ã–ldÃ¼ (1973)

Milli MÃ¼cadele sÄ±rasÄ±nda BatÄ± Cephesi komutanlÄ±ÄŸÄ± yapan, Mudanya ve Lozan AntlaÅŸmalarÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™yi temsil eden, Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n Ã¶lÃ¼mÃ¼ ile Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Fevzi Ã‡akmakâ€™Ä±n Ã¶nerisi ile CumhurbaÅŸkanÄ± olanÂ ve bir Ã§ok defalar baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revinde bulunan Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ 25 AralÄ±k 1973â€™te Ã¶ldÃ¼. II. DÃ¼nya savaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±ndaki uygulamalarÄ± sÃ¼rekli tartÄ±ÅŸma konusu olmuÅŸtur. CHP olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultayda 26 AralÄ±k 1938â€™de Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ â€˜â€™Ebedi BaÅŸkanâ€™â€™ , CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™yÃ¼ ise â€˜â€™DeÄŸiÅŸmez BaÅŸkanâ€™â€™ ve â€˜â€™Milli Åžefâ€™â€™ ilan etmiÅŸti.

Ã‡avuÅŸeskular KurÅŸuna Dizildi (1989)

Romanya Devlet BaÅŸkanÄ± Nikolay Ã‡avuÅŸesku bir halk ayaklanmasÄ± sonrasÄ±nda yirmi dÃ¶rt yÄ±llÄ±k iktidarÄ±ndan indirildi. YapÄ±lan yargÄ±lama sonunda eÅŸiyle birlikte 25 AralÄ±k 1989 tarihinde kurÅŸuna dizilerek idam edildi.Â

Ã‡etinkaya MaÄŸazasÄ± YandÄ± (1991)

Ä°stanbul-BakÄ±rkÃ¶y Ä°stanbul Caddesi Ã¼zerinde PKK lehine sloganlar atarak kanunsuz gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ yapan bir grup 25 AralÄ±k 1991 gÃ¼nÃ¼ Ã§evrede bulunan Egebank, Kit, ArÃ§elik, Emlak BankasÄ±, Ã‡etinkaya MaÄŸazasÄ±na molotof kokteyl attÄ±. Molotof kokteyli nedeniyle Ã‡etinkaya MaÄŸazasÄ±â€™nda Ã§Ä±kan yangÄ±n sonucu 11 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1921- Gaziantep dÃ¼ÅŸman iÅŸgalinden kurtuldu.

1926- Japonya imparatoru YoÅŸitoâ€™nun Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine oÄŸlu Hirohito imparator oldu.

1936- Åžark DemiryollarÄ± hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±ndÄ±.

1950- TÃ¼rkiyeâ€™deki ilk Ã¶zel galerilerden Maya Sanat Galerisi, Ä°stanbul-BeyoÄŸluâ€™nda aÃ§Ä±ldÄ±.

1952- Saidi Nursiâ€™nin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.

1963- KÄ±brÄ±sâ€™ta EOKA, AdanÄ±n her yanÄ±nda TÃ¼rklerâ€™e karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenledi.

1972- Nikaraguaâ€™daki depremde 10 bin kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

1976- Hacdan dÃ¶nerken gemilerinin batmasÄ± sonucu 100 MÃ¼slÃ¼man Ã¶ldÃ¼.

1977- Charlie Chaplin Ã¶ldÃ¼.

1985- TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk hayali ihracat davasÄ± sonuÃ§landÄ±: Yahya Demirel 23 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

1991- Sovyetler BirliÄŸi Devlet BaÅŸkanÄ± GorbaÃ§ov istifa etti.