Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸa idam edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni - Tarih DosyasÄ±
GÃœNÃœN OLAYI
Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸa Ä°dam Edildi (1683)
Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸaâ€™nÄ±n Viyanaâ€™da bozguna uÄŸramasÄ± onu istemeyenler iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir fÄ±rsat oldu. PadiÅŸah ikna edildi ve Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸa gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±. AynÄ± zamanda hakkÄ±nda idam fermanÄ± hazÄ±rlandÄ±. Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸa idam fermanÄ±nÄ± cephede orduyu toparlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken aldÄ±. HiÃ§ itiraz etmedi Ã¶nce namazÄ±nÄ± kÄ±ldÄ± sonra cellatlardan gÃ¶revlerini yerine getirmelerini istedi. Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸa 25 AralÄ±k 1683 gÃ¼nÃ¼ Belgratâ€™ta idam edildi.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
BabÃ¼r Devletiâ€™nin Kurucusu BabÃ¼r Åžah Vefat Etti (1530)
AsÄ±l adÄ± ZahÃ¼riddin Muhammed BabÃ¼r Mirzaâ€™dÄ±r. Timurâ€™un birinci kuÅŸaktan torudur. Ã–nce Afganistanâ€™Ä± arkasÄ±ndanda Hindistanâ€™Ä± ele geÃ§irerek BabÃ¼r Ä°mparatorluÄŸunu kurdu. Devlet adamlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda alim, ÅŸair, yazar, bestekar hatta hattattÄ±r. YazdÄ±ÄŸÄ± en Ã¶nemli eser BabÃ¼rnameâ€™dir. Hindistanâ€™da kurduÄŸu TÃ¼rk Ä°mparatorluÄŸu Ä°ngilizler tarafÄ±ndan kasÄ±tlÄ± olarak MoÄŸol Ä°mparatorluÄŸu olarak takdim edilmiÅŸtir. BabÃ¼r Åžah 25 AralÄ±k 1530â€™da Hindistanâ€™Ä±n Agra ÅŸehrinde vefat etti.
MÃ¼lteciler Sorunu Ã‡Ã¶zÃ¼mlendi (1849)
Bir kÄ±sÄ±m Macar ve Leh milliyetÃ§isi Avusturya ve Rusyaâ€™nÄ±n baskÄ±larÄ±ndan kaÃ§arak OsmanlÄ± Devletine sÄ±ÄŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Bu olay batÄ± dÃ¼nyasÄ±nda takdirle karÅŸÄ±lanÄ±rken Rusya ve Avusturya mÃ¼ltecilerin iadesini istedi. Bu istek reddedildi. Sonunda 25 AralÄ±k 1849â€™da ilgili devletlerin temsilcilerinin katÄ±lÄ±mÄ± ile Mustafa reÅŸit PaÅŸaâ€™nÄ±n konaÄŸÄ±nda yapÄ±lan toplantÄ±da sorun OsmanlÄ± Devletinin istediÄŸi ÅŸekilde sonuÃ§landÄ±.
TÃ¼rk UÃ§aklarÄ± KÄ±brÄ±s Ãœzerinde UyarÄ± UÃ§uÅŸlarÄ± YaptÄ± (1963)
Makariosâ€™un olaylarÄ± durdurmak yerine oyalayÄ±cÄ± cevaplar vermesi Ã¼zerine 25 AralÄ±k 1963 gÃ¼nÃ¼ TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± KÄ±brÄ±s Ã¼zerinde uyarÄ± uÃ§uÅŸlarÄ± yaptÄ±lar. AyrÄ±ca KÄ±brÄ±sâ€™ta bulunan TÃ¼rk alayÄ± garnizonundan Ã§Ä±karak KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rkleri korumak iÃ§in LefkoÅŸeâ€™de TÃ¼rk kesiminde savunma mevzilerine yerleÅŸti.
Ä°kinci CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ Ã–ldÃ¼ (1973)
Milli MÃ¼cadele sÄ±rasÄ±nda BatÄ± Cephesi komutanlÄ±ÄŸÄ± yapan, Mudanya ve Lozan AntlaÅŸmalarÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™yi temsil eden, Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n Ã¶lÃ¼mÃ¼ ile Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Fevzi Ã‡akmakâ€™Ä±n Ã¶nerisi ile CumhurbaÅŸkanÄ± olanÂ ve bir Ã§ok defalar baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revinde bulunan Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ 25 AralÄ±k 1973â€™te Ã¶ldÃ¼. II. DÃ¼nya savaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±ndaki uygulamalarÄ± sÃ¼rekli tartÄ±ÅŸma konusu olmuÅŸtur. CHP olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultayda 26 AralÄ±k 1938â€™de Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ â€˜â€™Ebedi BaÅŸkanâ€™â€™ , CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™yÃ¼ ise â€˜â€™DeÄŸiÅŸmez BaÅŸkanâ€™â€™ ve â€˜â€™Milli Åžefâ€™â€™ ilan etmiÅŸti.
Ã‡avuÅŸeskular KurÅŸuna Dizildi (1989)
Romanya Devlet BaÅŸkanÄ± Nikolay Ã‡avuÅŸesku bir halk ayaklanmasÄ± sonrasÄ±nda yirmi dÃ¶rt yÄ±llÄ±k iktidarÄ±ndan indirildi. YapÄ±lan yargÄ±lama sonunda eÅŸiyle birlikte 25 AralÄ±k 1989 tarihinde kurÅŸuna dizilerek idam edildi.Â
Ã‡etinkaya MaÄŸazasÄ± YandÄ± (1991)
Ä°stanbul-BakÄ±rkÃ¶y Ä°stanbul Caddesi Ã¼zerinde PKK lehine sloganlar atarak kanunsuz gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ yapan bir grup 25 AralÄ±k 1991 gÃ¼nÃ¼ Ã§evrede bulunan Egebank, Kit, ArÃ§elik, Emlak BankasÄ±, Ã‡etinkaya MaÄŸazasÄ±na molotof kokteyl attÄ±. Molotof kokteyli nedeniyle Ã‡etinkaya MaÄŸazasÄ±â€™nda Ã§Ä±kan yangÄ±n sonucu 11 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
1921- Gaziantep dÃ¼ÅŸman iÅŸgalinden kurtuldu.
1926- Japonya imparatoru YoÅŸitoâ€™nun Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine oÄŸlu Hirohito imparator oldu.
1936- Åžark DemiryollarÄ± hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±ndÄ±.
1950- TÃ¼rkiyeâ€™deki ilk Ã¶zel galerilerden Maya Sanat Galerisi, Ä°stanbul-BeyoÄŸluâ€™nda aÃ§Ä±ldÄ±.
1952- Saidi Nursiâ€™nin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.
1963- KÄ±brÄ±sâ€™ta EOKA, AdanÄ±n her yanÄ±nda TÃ¼rklerâ€™e karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenledi.
1972- Nikaraguaâ€™daki depremde 10 bin kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
1976- Hacdan dÃ¶nerken gemilerinin batmasÄ± sonucu 100 MÃ¼slÃ¼man Ã¶ldÃ¼.
1977- Charlie Chaplin Ã¶ldÃ¼.
1985- TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk hayali ihracat davasÄ± sonuÃ§landÄ±: Yahya Demirel 23 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
1991- Sovyetler BirliÄŸi Devlet BaÅŸkanÄ± GorbaÃ§ov istifa etti.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸa'nÄ±n idam edilmesi, TÃ¼rk uÃ§aklarÄ±nÄ±n KÄ±brÄ±s Ã¼zerinde uyarÄ± uÃ§uÅŸlarÄ± yapmasÄ±, Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™nÃ¼n Ã¶lÃ¼mÃ¼ varâ€¦
SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶neminin en kanlÄ± iÅŸgallerinden olan Sovyetlerin Afganistan iÅŸgali, 37 yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; SSCB'nin Afganistanâ€™Ä± iÅŸgal etmesi, IV.Muratâ€™Ä±n BaÄŸdatâ€™Ä± geri almasÄ±, Libyaâ€™nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, Ankaraâ€™da Modern Ã‡arÅŸÄ±â€™nÄ±n yanmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; I.MeÅŸrutiyetin ilanÄ±, Vincent Van Goghâ€™un kulaÄŸÄ±nÄ± kesmesi,Faysalâ€™Ä±n Irak KralÄ± olmasÄ±, Menemen olayÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±, Lakonia adlÄ± yolcu gemisinin yanmasÄ±, Ä°ÅŸÃ§i lideri Lech Walesa Polonya CumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ±, RahÅŸan AffÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;MÄ±sÄ±r Valisinin isyanÄ±, KÄ±brÄ±sâ€™ta kanlÄ± Noel, Lockerbie olayÄ±, BaÄŸÄ±msÄ±z Devletler TopluluÄŸu (BDT) kurulmasÄ±, Saparmurat TÃ¼rkmenbaÅŸÄ±â€™nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Rodosâ€™un alÄ±nmasÄ±, Muharrem Kararnamesi yayÄ±nlanmasÄ±, Ege adalarÄ±nÄ±n kaybedilmesi, tarihin en bÃ¼yÃ¼k feribot kazasÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Milli MÃ¼cadeleâ€™nin ilk kurÅŸunu Hatayâ€™da atÄ±lmasÄ±, MaraÅŸ olaylarÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ±, Yerli otomobil Anadolâ€™un Ã¼retimine baÅŸlanmasÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°mam Gazaliâ€™nin vefatÄ±, Uzun Mehmetâ€™in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, Necip HaplemitoÄŸlu suikasti, Arap BaharÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Antakyaâ€™da ilk Cuma namazÄ±, Mevlanaâ€™nÄ±n vefatÄ±, I.AbdÃ¼lhamitâ€™in Ã–lÃ¼mÃ¼,Mersin iÅŸgali varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ali KuÅŸÃ§uâ€™nun vefatÄ±, Ä°lk OsmanlÄ± MatbaasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±, Boston LimanÄ±nda Ä°ngiliz Ã§aylarÄ±nÄ±n denize dÃ¶kÃ¼lmesi, BangladeÅŸâ€™in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABD ordularÄ±na karÅŸÄ± savaÅŸan son yerli liderin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, TuÄŸrul Beyâ€™in Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n koruyucusu olmasÄ±, Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸa hakkÄ±nda idam fermanÄ± Ã§Ä±kmasÄ±, , RahÅŸan affÄ±nÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± varâ€¦
Bosna Hersek'te savaÅŸÄ± bitiren ancak bugÃ¼nkÃ¼ karmaÅŸÄ±k siyasi yapÄ±yÄ± hazÄ±rlayan Dayton AnlaÅŸmasÄ± 14 AralÄ±k 1995'te imzalanmÄ±ÅŸtÄ±
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;GÃ¼ney Kutup noktasÄ±nÄ±n keÅŸfi, Ä°srailâ€™in Golan Tepelerini iÅŸgali, Bosna SavaÅŸÄ±nÄ± sona erdiren Dayton AntlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°slam Alimi Biruni'nin vefatÄ±, SÃ¼leyman Åžahâ€™Ä±n Antakyaâ€™yÄ± fethi, Yeni Zelandaâ€™nÄ±n keÅŸfi, Turgut Ã–zalâ€™a hÃ¼kÃ¼met kurma gÃ¶revinin verilmesi, Saddam HÃ¼seyinâ€™in yakalanÄ±ÅŸÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; OsmanlÄ± Devletiâ€™nin Rusya ile antlaÅŸma yollarÄ± aramasÄ±, Kenyaâ€™nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, Yahudilerin bindiÄŸi Salvador Gemisinin Silivri aÃ§Ä±klarÄ±nda batmasÄ±, Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n yargÄ±lanmasÄ±na konu olan ÅŸiiri okumasÄ± varâ€¦