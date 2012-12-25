TARİHTE BUGÜN: Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edildi

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası
GÜNÜN OLAYI
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa İdam Edildi (1683)
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Viyana’da bozguna uğraması onu istemeyenler için büyük bir fırsat oldu. Padişah ikna edildi ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa görevinden alındı. Aynı zamanda hakkında idam fermanı hazırlandı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam fermanını cephede orduyu toparlamaya çalışırken aldı. Hiç itiraz etmedi önce namazını kıldı sonra cellatlardan görevlerini yerine getirmelerini istedi. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 25 Aralık 1683 günü Belgrat’ta idam edildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Babür Devleti’nin Kurucusu Babür Şah Vefat Etti (1530)
Asıl adı Zahüriddin Muhammed Babür Mirza’dır. Timur’un birinci kuşaktan torudur. Önce Afganistan’ı arkasındanda Hindistan’ı ele geçirerek Babür İmparatorluğunu kurdu. Devlet adamlığının yanında alim, şair, yazar, bestekar hatta hattattır. Yazdığı en önemli eser Babürname’dir. Hindistan’da kurduğu Türk İmparatorluğu İngilizler tarafından kasıtlı olarak Moğol İmparatorluğu olarak takdim edilmiştir. Babür Şah 25 Aralık 1530’da Hindistan’ın Agra şehrinde vefat etti.
Mülteciler Sorunu Çözümlendi (1849)
Bir kısım Macar ve Leh milliyetçisi Avusturya ve Rusya’nın baskılarından kaçarak Osmanlı Devletine sığınmıştı. Bu olay batı dünyasında takdirle karşılanırken Rusya ve Avusturya mültecilerin iadesini istedi. Bu istek reddedildi. Sonunda 25 Aralık 1849’da ilgili devletlerin temsilcilerinin katılımı ile Mustafa reşit Paşa’nın konağında yapılan toplantıda sorun Osmanlı Devletinin istediği şekilde sonuçlandı.
Türk Uçakları Kıbrıs Üzerinde Uyarı Uçuşları Yaptı (1963)
Makarios’un olayları durdurmak yerine oyalayıcı cevaplar vermesi üzerine 25 Aralık 1963 günü Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları Kıbrıs üzerinde uyarı uçuşları yaptılar. Ayrıca Kıbrıs’ta bulunan Türk alayı garnizonundan çıkarak Kıbrıslı Türkleri korumak için Lefkoşe’de Türk kesiminde savunma mevzilerine yerleşti.
İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Öldü (1973)
Milli Mücadele sırasında Batı Cephesi komutanlığı yapan, Mudanya ve Lozan Antlaşmalarında Türkiye’yi temsil eden, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü ile Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak’ın önerisi ile Cumhurbaşkanı olan ve bir çok defalar başbakanlık görevinde bulunan İsmet İnönü 25 Aralık 1973’te öldü. II. Dünya savaşı sırasındaki uygulamaları sürekli tartışma konusu olmuştur. CHP olağanüstü kurultayda 26 Aralık 1938’de Mustafa Kemal Atatürk’ü ‘’Ebedi Başkan’’ , Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü ise ‘’Değişmez Başkan’’ ve ‘’Milli Şef’’ ilan etmişti.
Çavuşeskular Kurşuna Dizildi (1989)
Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku bir halk ayaklanması sonrasında yirmi dört yıllık iktidarından indirildi. Yapılan yargılama sonunda eşiyle birlikte 25 Aralık 1989 tarihinde kurşuna dizilerek idam edildi.
Çetinkaya Mağazası Yandı (1991)
İstanbul-Bakırköy İstanbul Caddesi üzerinde PKK lehine sloganlar atarak kanunsuz gösteri yürüyüşü yapan bir grup 25 Aralık 1991 günü çevrede bulunan Egebank, Kit, Arçelik, Emlak Bankası, Çetinkaya Mağazasına molotof kokteyl attı. Molotof kokteyli nedeniyle Çetinkaya Mağazası’nda çıkan yangın sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1921- Gaziantep düşman işgalinden kurtuldu.
1926- Japonya imparatoru Yoşito’nun ölümü üzerine oğlu Hirohito imparator oldu.
1936- Şark Demiryolları hükümet tarafından satın alındı.
1950- Türkiye’deki ilk özel galerilerden Maya Sanat Galerisi, İstanbul-Beyoğlu’nda açıldı.
1952- Saidi Nursi’nin yargılanmasına başlandı.
1963- Kıbrıs’ta EOKA, Adanın her yanında Türkler’e karşı saldırılar düzenledi.
1972- Nikaragua’daki depremde 10 bin kişi öldü.
1976- Hacdan dönerken gemilerinin batması sonucu 100 Müslüman öldü.
1977- Charlie Chaplin öldü.
1985- Türkiye’nin ilk hayali ihracat davası sonuçlandı: Yahya Demirel 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1991- Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Gorbaçov istifa etti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın idam edilmesi, Türk uçaklarının Kıbrıs üzerinde uyarı uçuşları yapması, İsmet İnönü’nün ölümü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; SSCB'nin Afganistan’ı işgal etmesi, IV.Murat’ın Bağdat’ı geri alması, Libya’nın bağımsızlığı, Ankara’da Modern Çarşı’nın yanması var…
Balkanların fokur fokur kaynadığı, üst üste gelen taht değişiklikleri, devletin içine girdiği ekonomik sıkıntılar gibi kaotik bir dönemde tahtta geçen II. Abdülhamid’i bekleyen pek çok sorun vardı ve bunlardan biri de meşrutiyetin ilanı hadisesiydi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; I.Meşrutiyetin ilanı, Vincent Van Gogh’un kulağını kesmesi, Faysal’ın Irak Kralı olması, Menemen olayı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sarıkamış Harekatının başlaması, Lakonia adlı yolcu gemisinin yanması, İşçi lideri Lech Walesa Polonya Cumhurbaşkanı olması, Rahşan Affının yürürlüğe girmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mısır Valisinin isyanı, Kıbrıs’ta kanlı Noel, Lockerbie olayı, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kurulması, Saparmurat Türkmenbaşı’nın ölümü var…
İngilizler Kut-ül Amare’den savaş yolu ile kurtulamayacaklarını anlayınca Halil Paşa’ya başta rüşvet olmak üzere ilginç tekliflerde bulunmuşlardı.
Kut-ül Amare, Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı sırasında, kenarda kalmış, unutulmaya yüz tutmuş ünlü bir zaferi. Osmanlı'nın bu zaferi, dönemin İngiliz basınında “Britanya tarihinin en aşağılık şartlı teslimi” olarak yer almıştı. Emre Gül'ün makalesi ve bu zaferle ilgili resimler
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Rodos’un alınması, Muharrem Kararnamesinin yayınlanması, Ege adalarının kaybedilmesi, tarihin en büyük feribot kazasının yaşanması var…
Milli Mücadele'de atılan ilk kurşun olarak genelde 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'de Yunanlılara ilk kurşunu atan Hasan Tahsin bilinir. Oysa 19 Aralık 1918'de işgalcilere Hatay'da ilk kurşunu atan Kara Hasan'dır
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Milli Mücadele’nin ilk kurşununun Hatay’da atılması, Maraş olaylarının yaşanması, İlk yerli otomobil Anadol’un üretimine başlanması var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İmam Gazali’nin vefatı, Uzun Mehmet’in öldürülmesi, Necip Hablemitoğlu suikasti, Arap Baharının başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Antakya’da ilk Cuma namazı, Mevlana’nın vefatı, I.Abdülhamit’in Ölümü, Mersin'in işgali var.
Osmanlı Devleti sınırları içinde Türkler tarafından işletilen ilk matbaayı açan Müteferrika'nın bastığı ilk eser bir lugat oldu.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ali Kuşçu’nun vefatı, İlk Osmanlı Matbaasının açılması, Boston Limanında İngiliz çaylarının denize dökülmesi, Bangladeş’in bağımsızlığı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD ordularına karşı savaşan son yerli liderin öldürülmesi, Tuğrul Bey’in İslam dünyasının koruyucusu olması, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa hakkında idam fermanı çıkması, Rahşan affının çıkması var…