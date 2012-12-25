Güncelleme: 00:04, 25 Aralık 2017 Pazartesi

TARİHTE BUGÜN: Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edildi

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa İdam Edildi (1683)

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Viyana’da bozguna uğraması onu istemeyenler için büyük bir fırsat oldu. Padişah ikna edildi ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa görevinden alındı. Aynı zamanda hakkında idam fermanı hazırlandı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam fermanını cephede orduyu toparlamaya çalışırken aldı. Hiç itiraz etmedi önce namazını kıldı sonra cellatlardan görevlerini yerine getirmelerini istedi. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 25 Aralık 1683 günü Belgrat’ta idam edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Babür Devleti’nin Kurucusu Babür Şah Vefat Etti (1530)

Asıl adı Zahüriddin Muhammed Babür Mirza’dır. Timur’un birinci kuşaktan torudur. Önce Afganistan’ı arkasındanda Hindistan’ı ele geçirerek Babür İmparatorluğunu kurdu. Devlet adamlığının yanında alim, şair, yazar, bestekar hatta hattattır. Yazdığı en önemli eser Babürname’dir. Hindistan’da kurduğu Türk İmparatorluğu İngilizler tarafından kasıtlı olarak Moğol İmparatorluğu olarak takdim edilmiştir. Babür Şah 25 Aralık 1530’da Hindistan’ın Agra şehrinde vefat etti.

Mülteciler Sorunu Çözümlendi (1849)

Bir kısım Macar ve Leh milliyetçisi Avusturya ve Rusya’nın baskılarından kaçarak Osmanlı Devletine sığınmıştı. Bu olay batı dünyasında takdirle karşılanırken Rusya ve Avusturya mültecilerin iadesini istedi. Bu istek reddedildi. Sonunda 25 Aralık 1849’da ilgili devletlerin temsilcilerinin katılımı ile Mustafa reşit Paşa’nın konağında yapılan toplantıda sorun Osmanlı Devletinin istediği şekilde sonuçlandı.

Türk Uçakları Kıbrıs Üzerinde Uyarı Uçuşları Yaptı (1963)

Makarios’un olayları durdurmak yerine oyalayıcı cevaplar vermesi üzerine 25 Aralık 1963 günü Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları Kıbrıs üzerinde uyarı uçuşları yaptılar. Ayrıca Kıbrıs’ta bulunan Türk alayı garnizonundan çıkarak Kıbrıslı Türkleri korumak için Lefkoşe’de Türk kesiminde savunma mevzilerine yerleşti.

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Öldü (1973)

Milli Mücadele sırasında Batı Cephesi komutanlığı yapan, Mudanya ve Lozan Antlaşmalarında Türkiye’yi temsil eden, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü ile Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak’ın önerisi ile Cumhurbaşkanı olan ve bir çok defalar başbakanlık görevinde bulunan İsmet İnönü 25 Aralık 1973’te öldü. II. Dünya savaşı sırasındaki uygulamaları sürekli tartışma konusu olmuştur. CHP olağanüstü kurultayda 26 Aralık 1938’de Mustafa Kemal Atatürk’ü ‘’Ebedi Başkan’’ , Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü ise ‘’Değişmez Başkan’’ ve ‘’Milli Şef’’ ilan etmişti.

Çavuşeskular Kurşuna Dizildi (1989)

Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku bir halk ayaklanması sonrasında yirmi dört yıllık iktidarından indirildi. Yapılan yargılama sonunda eşiyle birlikte 25 Aralık 1989 tarihinde kurşuna dizilerek idam edildi.

Çetinkaya Mağazası Yandı (1991)

İstanbul-Bakırköy İstanbul Caddesi üzerinde PKK lehine sloganlar atarak kanunsuz gösteri yürüyüşü yapan bir grup 25 Aralık 1991 günü çevrede bulunan Egebank, Kit, Arçelik, Emlak Bankası, Çetinkaya Mağazasına molotof kokteyl attı. Molotof kokteyli nedeniyle Çetinkaya Mağazası’nda çıkan yangın sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1921- Gaziantep düşman işgalinden kurtuldu.

1926- Japonya imparatoru Yoşito’nun ölümü üzerine oğlu Hirohito imparator oldu.

1936- Şark Demiryolları hükümet tarafından satın alındı.

1950- Türkiye’deki ilk özel galerilerden Maya Sanat Galerisi, İstanbul-Beyoğlu’nda açıldı.

1952- Saidi Nursi’nin yargılanmasına başlandı.

1963- Kıbrıs’ta EOKA, Adanın her yanında Türkler’e karşı saldırılar düzenledi.

1972- Nikaragua’daki depremde 10 bin kişi öldü.

1976- Hacdan dönerken gemilerinin batması sonucu 100 Müslüman öldü.

1977- Charlie Chaplin öldü.

1985- Türkiye’nin ilk hayali ihracat davası sonuçlandı: Yahya Demirel 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1991- Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Gorbaçov istifa etti.