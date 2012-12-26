CHP Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™yÃ¼ â€˜â€™Milli Åžefâ€™â€™ ilan etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih DosyasÄ±
GÃœNÃœN OLAYI
CHP Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™yÃ¼ â€˜â€™Milli Åžefâ€™â€™ Ä°lan Etti (1938)
CHP olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultayda 26 AralÄ±k 1938â€™de Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ â€˜â€™Ebedi BaÅŸkanâ€™â€™ , CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™yÃ¼ ise â€˜â€™DeÄŸiÅŸmez BaÅŸkanâ€™â€™ ve â€˜â€™Milli Åžefâ€™â€™ ilan etti.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
SakÄ±z AdasÄ± AlÄ±ndÄ± (1455)
Fatih Sultan Mehmet kuzey Ege adalarÄ±nÄ± alarak Anadolu kÄ±yÄ±larÄ±nÄ±n ve Ã‡anakkale boÄŸazÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak istiyordu. Bu amaÃ§la kaptan-Ä± Derya Hamza Bey ege adalarÄ± seferine Ã§Ä±ktÄ±. Bu sefer sÄ±rasÄ±nda Anadolu kÄ±yÄ±larÄ±na yaklaÅŸÄ±k 8 km uzakta bulunan SakÄ±z adasÄ± da 26 AralÄ±k 1455 tarihinde alÄ±ndÄ±.
Takvim Ve Saat Konusunda Yeni DÃ¼zenleme YapÄ±ldÄ± (1925)
Hicri ve Rumi takvim yerine 26 AralÄ±k 1925â€™teÃ§Ä±karÄ±lan bir kanunla AvrupalÄ±larÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± miladi takvim kabul edildi. AyrÄ±ca gÃ¼neÅŸin doÄŸuÅŸunu esas alan saat sistemi yerine AvrupalÄ±larÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± saat sistemine geÃ§ildi. Miladi takvim 1 Ocak 1926â€™dan itibaren kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.
Karadenizâ€™i Akdenizâ€™e BaÄŸlayan demiryolu AÃ§Ä±ldÄ± (1932)
YapÄ±mÄ±na OsmanlÄ± devleti zamanÄ±nda baÅŸlanan Samsun-Mersin demiryolu 26 AralÄ±k 1932â€™de tamamlanarak aÃ§Ä±ldÄ±. BÃ¶ylece Karadeniz ile Akdeniz demiryolu ile birbirine baÄŸlanmÄ±ÅŸ oldu. Ä°lk tren Samsunâ€™dan 26 aralÄ±k gÃ¼nÃ¼ hareket etti ve 29 AralÄ±kâ€™ta Mersinâ€™e ulaÅŸtÄ±.
DÃ¼nyanÄ±n En GeniÅŸ Ãœlkesi Rusya Federasyonu BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ä°lan Etti (1991)
SSCBâ€™nin resmen daÄŸÄ±lmasÄ±ndan sonra Rusya Federasyonu 26 AralÄ±k 1991â€™de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti. Rusya Federasyonu dÃ¼nyanÄ±n en geniÅŸ yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼ne sahip Ã¼lkesi olma Ã¼nvanÄ±na sahiptir. Ã–yle ki bu Ã¼lkede 11 saat dilimi yer almaktadÄ±r.
Tsunami GÃ¼neydoÄŸu Asya Ãœlkelerini Yerle Bir Etti (2004)
Hint Okyanusunda bugÃ¼ne kadar en fazla can kaybÄ±na neden olan tsunami 26 AralÄ±k 2004 yÄ±lÄ±nda meydana geldi. Hint Okyanusu'nda meydana gelen 9.15 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremden sonra ortaya Ã§Ä±kan tsunami, bÃ¶lgede bulunan baÅŸta Endonezya, Sri Lanka, Tayland, Malezya olmak Ã¼zere pek Ã§ok Ã¼lkede aÄŸÄ±r hasara ve can kaybÄ±na yol aÃ§tÄ±. Hatta DoÄŸu Afrika kÄ±yÄ±larÄ± bile etkilendi. Bu bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± tsunami felaketinde GÃ¼ney DoÄŸu Asya Ã¼lkelerinde 200 binden fazla insan hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Nijeryaâ€™da petrol Boru HattÄ± PatladÄ± (2006)
Nijerya'nÄ±n Lagos kentinde bir petrol boru hattÄ±nda 26 AralÄ±k 2006 tarihinde nedeni bilinmeyen bÃ¼yÃ¼k bir patlama meydana geldi. Patlamadan sonra bÃ¶lgede 500'den fazla yanmÄ±ÅŸ ceset tespit edildi.
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
1898- Marie ve Pierre Curie, radyumu keÅŸfettiler. Curieâ€™ler, 1903â€™de bu buluÅŸlarÄ±yla Nobel Fizik Ã–dÃ¼lÃ¼ aldÄ±lar.
1992- Ankara-HaydarpaÅŸa arasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸacak elektrikli tren hizmete sokuldu.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;SakÄ±z adasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±, Takvim ve saat konusunda dÃ¼zenleme, Rusya Federasyonuâ€™nun kurulmasÄ±, GÃ¼neydoÄŸu Asya Ã¼lkelerini vuran Tsunami felaketi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸa'nÄ±n idam edilmesi, TÃ¼rk uÃ§aklarÄ±nÄ±n KÄ±brÄ±s Ã¼zerinde uyarÄ± uÃ§uÅŸlarÄ± yapmasÄ±, Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™nÃ¼n Ã¶lÃ¼mÃ¼ varâ€¦
SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶neminin en kanlÄ± iÅŸgallerinden olan Sovyetlerin Afganistan iÅŸgali, 37 yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; SSCB'nin Afganistanâ€™Ä± iÅŸgal etmesi, IV.Muratâ€™Ä±n BaÄŸdatâ€™Ä± geri almasÄ±, Libyaâ€™nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, Ankaraâ€™da Modern Ã‡arÅŸÄ±â€™nÄ±n yanmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; I.MeÅŸrutiyetin ilanÄ±, Vincent Van Goghâ€™un kulaÄŸÄ±nÄ± kesmesi,Faysalâ€™Ä±n Irak KralÄ± olmasÄ±, Menemen olayÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±, Lakonia adlÄ± yolcu gemisinin yanmasÄ±, Ä°ÅŸÃ§i lideri Lech Walesa Polonya CumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ±, RahÅŸan AffÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;MÄ±sÄ±r Valisinin isyanÄ±, KÄ±brÄ±sâ€™ta kanlÄ± Noel, Lockerbie olayÄ±, BaÄŸÄ±msÄ±z Devletler TopluluÄŸu (BDT) kurulmasÄ±, Saparmurat TÃ¼rkmenbaÅŸÄ±â€™nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Rodosâ€™un alÄ±nmasÄ±, Muharrem Kararnamesi yayÄ±nlanmasÄ±, Ege adalarÄ±nÄ±n kaybedilmesi, tarihin en bÃ¼yÃ¼k feribot kazasÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Milli MÃ¼cadeleâ€™nin ilk kurÅŸunu Hatayâ€™da atÄ±lmasÄ±, MaraÅŸ olaylarÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ±, Yerli otomobil Anadolâ€™un Ã¼retimine baÅŸlanmasÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°mam Gazaliâ€™nin vefatÄ±, Uzun Mehmetâ€™in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, Necip HaplemitoÄŸlu suikasti, Arap BaharÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Antakyaâ€™da ilk Cuma namazÄ±, Mevlanaâ€™nÄ±n vefatÄ±, I.AbdÃ¼lhamitâ€™in Ã–lÃ¼mÃ¼,Mersin iÅŸgali varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ali KuÅŸÃ§uâ€™nun vefatÄ±, Ä°lk OsmanlÄ± MatbaasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±, Boston LimanÄ±nda Ä°ngiliz Ã§aylarÄ±nÄ±n denize dÃ¶kÃ¼lmesi, BangladeÅŸâ€™in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABD ordularÄ±na karÅŸÄ± savaÅŸan son yerli liderin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, TuÄŸrul Beyâ€™in Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n koruyucusu olmasÄ±, Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸa hakkÄ±nda idam fermanÄ± Ã§Ä±kmasÄ±, , RahÅŸan affÄ±nÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± varâ€¦
Bosna Hersek'te savaÅŸÄ± bitiren ancak bugÃ¼nkÃ¼ karmaÅŸÄ±k siyasi yapÄ±yÄ± hazÄ±rlayan Dayton AnlaÅŸmasÄ± 14 AralÄ±k 1995'te imzalanmÄ±ÅŸtÄ±
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;GÃ¼ney Kutup noktasÄ±nÄ±n keÅŸfi, Ä°srailâ€™in Golan Tepelerini iÅŸgali, Bosna SavaÅŸÄ±nÄ± sona erdiren Dayton AntlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°slam Alimi Biruni'nin vefatÄ±, SÃ¼leyman Åžahâ€™Ä±n Antakyaâ€™yÄ± fethi, Yeni Zelandaâ€™nÄ±n keÅŸfi, Turgut Ã–zalâ€™a hÃ¼kÃ¼met kurma gÃ¶revinin verilmesi, Saddam HÃ¼seyinâ€™in yakalanÄ±ÅŸÄ± varâ€¦