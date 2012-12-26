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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
08:38, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi
Tarihte bugÃ¼n
GÃ¼ncelleme: 08:05, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

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CHP Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™yÃ¼ â€˜â€™Milli Åžefâ€™â€™ ilan etti
CHP Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™yÃ¼ â€˜â€™Milli Åžefâ€™â€™ ilan etti

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;SakÄ±z adasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±, Takvim ve saat konusunda dÃ¼zenleme, Rusya Federasyonuâ€™nun kurulmasÄ±, GÃ¼neydoÄŸu Asya Ã¼lkelerini vuran Tsunami felaketi varâ€¦

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GÃœNÃœN OLAYI

CHP Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™yÃ¼ â€˜â€™Milli Åžefâ€™â€™ Ä°lan Etti (1938)

CHP olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultayda 26 AralÄ±k 1938â€™de Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ â€˜â€™Ebedi BaÅŸkanâ€™â€™ , CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™yÃ¼ ise â€˜â€™DeÄŸiÅŸmez BaÅŸkanâ€™â€™ ve â€˜â€™Milli Åžefâ€™â€™ ilan etti.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

SakÄ±z AdasÄ± AlÄ±ndÄ± (1455)

Fatih Sultan Mehmet kuzey Ege adalarÄ±nÄ± alarak Anadolu kÄ±yÄ±larÄ±nÄ±n ve Ã‡anakkale boÄŸazÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak istiyordu. Bu amaÃ§la kaptan-Ä± Derya Hamza Bey ege adalarÄ± seferine Ã§Ä±ktÄ±. Bu sefer sÄ±rasÄ±nda Anadolu kÄ±yÄ±larÄ±na yaklaÅŸÄ±k 8 km uzakta bulunan SakÄ±z adasÄ± da 26 AralÄ±k 1455 tarihinde alÄ±ndÄ±.

Takvim Ve Saat Konusunda Yeni DÃ¼zenleme YapÄ±ldÄ± (1925)

Hicri ve Rumi takvim yerine 26 AralÄ±k 1925â€™teÃ§Ä±karÄ±lan bir kanunla AvrupalÄ±larÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± miladi takvim kabul edildi. AyrÄ±ca gÃ¼neÅŸin doÄŸuÅŸunu esas alan saat sistemi yerine AvrupalÄ±larÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± saat sistemine geÃ§ildi. Miladi takvim 1 Ocak 1926â€™dan itibaren kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

Karadenizâ€™i Akdenizâ€™e BaÄŸlayan demiryolu AÃ§Ä±ldÄ± (1932)

YapÄ±mÄ±na OsmanlÄ± devleti zamanÄ±nda baÅŸlanan Samsun-Mersin demiryolu 26 AralÄ±k 1932â€™de tamamlanarak aÃ§Ä±ldÄ±. BÃ¶ylece Karadeniz ile Akdeniz demiryolu ile birbirine baÄŸlanmÄ±ÅŸ oldu. Ä°lk tren Samsunâ€™dan 26 aralÄ±k gÃ¼nÃ¼ hareket etti ve 29 AralÄ±kâ€™ta Mersinâ€™e ulaÅŸtÄ±.

DÃ¼nyanÄ±n En GeniÅŸ Ãœlkesi Rusya Federasyonu BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ä°lan Etti (1991)

SSCBâ€™nin resmen daÄŸÄ±lmasÄ±ndan sonra Rusya Federasyonu 26 AralÄ±k 1991â€™de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti. Rusya Federasyonu dÃ¼nyanÄ±n en geniÅŸ yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼ne sahip Ã¼lkesi olma Ã¼nvanÄ±na sahiptir. Ã–yle ki bu Ã¼lkede 11 saat dilimi yer almaktadÄ±r.

Tsunami GÃ¼neydoÄŸu Asya Ãœlkelerini Yerle Bir Etti (2004)

Hint Okyanusunda bugÃ¼ne kadar en fazla can kaybÄ±na neden olan tsunami 26 AralÄ±k 2004 yÄ±lÄ±nda meydana geldi. Hint Okyanusu'nda meydana gelen 9.15 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremden sonra ortaya Ã§Ä±kan tsunami, bÃ¶lgede bulunan baÅŸta Endonezya, Sri Lanka, Tayland, Malezya olmak Ã¼zere pek Ã§ok Ã¼lkede aÄŸÄ±r hasara ve can kaybÄ±na yol aÃ§tÄ±. Hatta DoÄŸu Afrika kÄ±yÄ±larÄ± bile etkilendi. Bu bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± tsunami felaketinde GÃ¼ney DoÄŸu Asya Ã¼lkelerinde 200 binden fazla insan hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Nijeryaâ€™da petrol Boru HattÄ± PatladÄ± (2006)

Nijerya'nÄ±n Lagos kentinde bir petrol boru hattÄ±nda 26 AralÄ±k 2006 tarihinde nedeni bilinmeyen bÃ¼yÃ¼k bir patlama meydana geldi. Patlamadan sonra bÃ¶lgede 500'den fazla yanmÄ±ÅŸ ceset tespit edildi.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1898- Marie ve Pierre Curie, radyumu keÅŸfettiler. Curieâ€™ler, 1903â€™de bu buluÅŸlarÄ±yla Nobel Fizik Ã–dÃ¼lÃ¼ aldÄ±lar.

1992- Ankara-HaydarpaÅŸa arasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸacak elektrikli tren hizmete sokuldu.



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