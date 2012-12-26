TARİHTE BUGÜN: CHP İsmet İnönü’yü ‘’Milli Şef’’ ilan etti

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası
GÜNÜN OLAYI
CHP İsmet İnönü’yü ‘’Milli Şef’’ İlan Etti (1938)
CHP olağanüstü kurultayda 26 Aralık 1938’de Mustafa Kemal Atatürk’ü ‘’Ebedi Başkan’’ , Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü ise ‘’Değişmez Başkan’’ ve ‘’Milli Şef’’ ilan etti.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Sakız Adası Alındı (1455)
Fatih Sultan Mehmet kuzey Ege adalarını alarak Anadolu kıyılarının ve Çanakkale boğazının güvenliğini sağlamak istiyordu. Bu amaçla kaptan-ı Derya Hamza Bey ege adaları seferine çıktı. Bu sefer sırasında Anadolu kıyılarına yaklaşık 8 km uzakta bulunan Sakız adası da 26 Aralık 1455 tarihinde alındı.
Takvim Ve Saat Konusunda Yeni Düzenleme Yapıldı (1925)
Hicri ve Rumi takvim yerine 26 Aralık 1925’teçıkarılan bir kanunla Avrupalıların kullandığı miladi takvim kabul edildi. Ayrıca güneşin doğuşunu esas alan saat sistemi yerine Avrupalıların kullandığı saat sistemine geçildi. Miladi takvim 1 Ocak 1926’dan itibaren kullanılmaya başlandı.
Karadeniz’i Akdeniz’e Bağlayan demiryolu Açıldı (1932)
Yapımına Osmanlı devleti zamanında başlanan Samsun-Mersin demiryolu 26 Aralık 1932’de tamamlanarak açıldı. Böylece Karadeniz ile Akdeniz demiryolu ile birbirine bağlanmış oldu. İlk tren Samsun’dan 26 aralık günü hareket etti ve 29 Aralık’ta Mersin’e ulaştı.
Dünyanın En Geniş Ülkesi Rusya Federasyonu Bağımsızlığını İlan Etti (1991)
SSCB’nin resmen dağılmasından sonra Rusya Federasyonu 26 Aralık 1991’de bağımsızlığını ilan etti. Rusya Federasyonu dünyanın en geniş yüzölçümüne sahip ülkesi olma ünvanına sahiptir. Öyle ki bu ülkede 11 saat dilimi yer almaktadır.
Tsunami Güneydoğu Asya Ülkelerini Yerle Bir Etti (2004)
Hint Okyanusunda bugüne kadar en fazla can kaybına neden olan tsunami 26 Aralık 2004 yılında meydana geldi. Hint Okyanusu'nda meydana gelen 9.15 büyüklüğündeki depremden sonra ortaya çıkan tsunami, bölgede bulunan başta Endonezya, Sri Lanka, Tayland, Malezya olmak üzere pek çok ülkede ağır hasara ve can kaybına yol açtı. Hatta Doğu Afrika kıyıları bile etkilendi. Bu büyük çaplı tsunami felaketinde Güney Doğu Asya ülkelerinde 200 binden fazla insan hayatını kaybetti.
Nijerya’da petrol Boru Hattı Patladı (2006)
Nijerya'nın Lagos kentinde bir petrol boru hattında 26 Aralık 2006 tarihinde nedeni bilinmeyen büyük bir patlama meydana geldi. Patlamadan sonra bölgede 500'den fazla yanmış ceset tespit edildi.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1898- Marie ve Pierre Curie, radyumu keşfettiler. Curie’ler, 1903’de bu buluşlarıyla Nobel Fizik Ödülü aldılar.
1992- Ankara-Haydarpaşa arasında çalışacak elektrikli tren hizmete sokuldu.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sakız adasının alınması, Takvim ve saat konusunda düzenleme, Rusya Federasyonu’nun kurulması, Güneydoğu Asya ülkelerini vuran Tsunami felaketi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın idam edilmesi, Türk uçaklarının Kıbrıs üzerinde uyarı uçuşları yapması, İsmet İnönü’nün ölümü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; SSCB'nin Afganistan’ı işgal etmesi, IV.Murat’ın Bağdat’ı geri alması, Libya’nın bağımsızlığı, Ankara’da Modern Çarşı’nın yanması var…
Balkanların fokur fokur kaynadığı, üst üste gelen taht değişiklikleri, devletin içine girdiği ekonomik sıkıntılar gibi kaotik bir dönemde tahtta geçen II. Abdülhamid’i bekleyen pek çok sorun vardı ve bunlardan biri de meşrutiyetin ilanı hadisesiydi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; I.Meşrutiyetin ilanı, Vincent Van Gogh’un kulağını kesmesi, Faysal’ın Irak Kralı olması, Menemen olayı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sarıkamış Harekatının başlaması, Lakonia adlı yolcu gemisinin yanması, İşçi lideri Lech Walesa Polonya Cumhurbaşkanı olması, Rahşan Affının yürürlüğe girmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mısır Valisinin isyanı, Kıbrıs’ta kanlı Noel, Lockerbie olayı, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kurulması, Saparmurat Türkmenbaşı’nın ölümü var…
İngilizler Kut-ül Amare’den savaş yolu ile kurtulamayacaklarını anlayınca Halil Paşa’ya başta rüşvet olmak üzere ilginç tekliflerde bulunmuşlardı.
Kut-ül Amare, Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı sırasında, kenarda kalmış, unutulmaya yüz tutmuş ünlü bir zaferi. Osmanlı'nın bu zaferi, dönemin İngiliz basınında “Britanya tarihinin en aşağılık şartlı teslimi” olarak yer almıştı. Emre Gül'ün makalesi ve bu zaferle ilgili resimler
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Rodos’un alınması, Muharrem Kararnamesinin yayınlanması, Ege adalarının kaybedilmesi, tarihin en büyük feribot kazasının yaşanması var…
Milli Mücadele'de atılan ilk kurşun olarak genelde 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'de Yunanlılara ilk kurşunu atan Hasan Tahsin bilinir. Oysa 19 Aralık 1918'de işgalcilere Hatay'da ilk kurşunu atan Kara Hasan'dır
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Milli Mücadele’nin ilk kurşununun Hatay’da atılması, Maraş olaylarının yaşanması, İlk yerli otomobil Anadol’un üretimine başlanması var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İmam Gazali’nin vefatı, Uzun Mehmet’in öldürülmesi, Necip Hablemitoğlu suikasti, Arap Baharının başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Antakya’da ilk Cuma namazı, Mevlana’nın vefatı, I.Abdülhamit’in Ölümü, Mersin'in işgali var.
Osmanlı Devleti sınırları içinde Türkler tarafından işletilen ilk matbaayı açan Müteferrika'nın bastığı ilk eser bir lugat oldu.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ali Kuşçu’nun vefatı, İlk Osmanlı Matbaasının açılması, Boston Limanında İngiliz çaylarının denize dökülmesi, Bangladeş’in bağımsızlığı var…