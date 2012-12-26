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Günün Haberleri
04:34, 26 Aralık 2017 Salı
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:10, 26 Aralık 2017 Salı

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TARİHTE BUGÜN: CHP İsmet İnönü’yü ‘’Milli Şef’’ ilan etti
TARİHTE BUGÜN: CHP İsmet İnönü’yü ‘’Milli Şef’’ ilan etti

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sakız adasının alınması, Takvim ve saat konusunda düzenleme, Rusya Federasyonu’nun kurulması, Güneydoğu Asya ülkelerini vuran Tsunami felaketi var…

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

CHP İsmet İnönü’yü ‘’Milli Şef’’ İlan Etti (1938)

CHP olağanüstü kurultayda 26 Aralık 1938’de Mustafa Kemal Atatürk’ü ‘’Ebedi Başkan’’ , Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü ise ‘’Değişmez Başkan’’ ve ‘’Milli Şef’’ ilan etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Sakız Adası Alındı (1455)

Fatih Sultan Mehmet kuzey Ege adalarını alarak Anadolu kıyılarının ve Çanakkale boğazının güvenliğini sağlamak istiyordu. Bu amaçla kaptan-ı Derya Hamza Bey ege adaları seferine çıktı. Bu sefer sırasında Anadolu kıyılarına yaklaşık 8 km uzakta bulunan Sakız adası da 26 Aralık 1455 tarihinde alındı.

Takvim Ve Saat Konusunda Yeni Düzenleme Yapıldı (1925)

Hicri ve Rumi takvim yerine 26 Aralık 1925’teçıkarılan bir kanunla Avrupalıların kullandığı miladi takvim kabul edildi. Ayrıca güneşin doğuşunu esas alan saat sistemi yerine Avrupalıların kullandığı saat sistemine geçildi. Miladi takvim 1 Ocak 1926’dan itibaren kullanılmaya başlandı.

Karadeniz’i Akdeniz’e Bağlayan demiryolu Açıldı (1932)

Yapımına Osmanlı devleti zamanında başlanan Samsun-Mersin demiryolu 26 Aralık 1932’de tamamlanarak açıldı. Böylece Karadeniz ile Akdeniz demiryolu ile birbirine bağlanmış oldu. İlk tren Samsun’dan 26 aralık günü hareket etti ve 29 Aralık’ta Mersin’e ulaştı.

Dünyanın En Geniş Ülkesi Rusya Federasyonu Bağımsızlığını İlan Etti (1991)

SSCB’nin resmen dağılmasından sonra Rusya Federasyonu 26 Aralık 1991’de bağımsızlığını ilan etti. Rusya Federasyonu dünyanın en geniş yüzölçümüne sahip ülkesi olma ünvanına sahiptir. Öyle ki bu ülkede 11 saat dilimi yer almaktadır.

Tsunami Güneydoğu Asya Ülkelerini Yerle Bir Etti (2004)

Hint Okyanusunda bugüne kadar en fazla can kaybına neden olan tsunami 26 Aralık 2004 yılında meydana geldi. Hint Okyanusu'nda meydana gelen 9.15 büyüklüğündeki depremden sonra ortaya çıkan tsunami, bölgede bulunan başta Endonezya, Sri Lanka, Tayland, Malezya olmak üzere pek çok ülkede ağır hasara ve can kaybına yol açtı. Hatta Doğu Afrika kıyıları bile etkilendi. Bu büyük çaplı tsunami felaketinde Güney Doğu Asya ülkelerinde 200 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Nijerya’da petrol Boru Hattı Patladı (2006)

Nijerya'nın Lagos kentinde bir petrol boru hattında 26 Aralık 2006 tarihinde nedeni bilinmeyen büyük bir patlama meydana geldi. Patlamadan sonra bölgede 500'den fazla yanmış ceset tespit edildi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1898- Marie ve Pierre Curie, radyumu keşfettiler. Curie’ler, 1903’de bu buluşlarıyla Nobel Fizik Ödülü aldılar.

1992- Ankara-Haydarpaşa arasında çalışacak elektrikli tren hizmete sokuldu.



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