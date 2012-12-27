TARİHTE BUGÜN: Mehmet Akif Ersoy vefat etti

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası
GÜNÜN KİŞİSİ
Mehmet Akif Ersoy Vefat Etti (1936)
İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy 1935 yılında gittiği Lübnan’da sıtmaya yakalandı. O yılın sonuna doğru İstanbul’a geldiği zaman hastalığı iyice ilerlemiş ve siroz teşhisi kondu. 27 Aralık 1936’da, ikamet ettiği Beyoğlu’ndaki Mısır apartmanında vefat etti. İstiklal marşı şairinin cenazesine Hükümet hiç ilgi göstermedi, hatta duyurulmadı. Neredeyse birkaç vefalı dostunun himmeti ile defnedilecekti. Fakat Türk gençliğinin, Akif’in ölümünü haber almasıyla, hadise büyük bir cenaze merasimine dönüştü ve Akif’in tabutu eller üzerinde Edirnekapı şehitliğine taşındı.
GÜNÜN OLAYI
Dünyanın İlk Uçak Gemisini Türkler Batırdı (1916)
I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri özellikle Anadolu’nun Akdeniz kıyılarına saldırılar düzenliyorlar ve deniz trafiğini kendi lehlerine olacak şekilde kontrol ediyorlardı. Düşman gemilerinin sahillere ve Türk limanlarına zarar vermesini engellemek için Osmanlı Devleti seyyar bir topçu bataryası görevlendirdi. Bu batarya özelliklede bataryanın komutanı Mustafa Ertuğrul kıyılarda destan yazdı.Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul, 27 Aralık 1916 tarihinde Meis limanında bulunan düşman gemilerine ani bir topçu bombardımanı başlattı. Bu bombardıman neticesinde İngilizlerin üzerinde dört uçak bulunan, uçak gemilerinin atalarından Ben My Chree batırıldı. Ayrıca bir torpido muhribine hasar verilerek, limanda bulunan iki yüze yakın yelkenli gemi ve sandal yakılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Ayasofya Büyük Bir Törenle Açıldı (537)
Yapımına 532 yılında başlanan ve yapımı beş yıl süren Ayasofya, 27 Aralık 537 tarihinde, Bizans İmparatoru Justinianus tarafından açılışı yapıldı. Justinianus 14 atın çektiği tören arabasıyla, yapının “Kral Kapısı” denilen büyük kapısının önüne gelip, Ayasofya’yı gururla seyrettikten sonra, arabasıyla yapının içine girmiş ve Hz. Süleyman (as)’ın yaptırdığı mabetden daha büyüğünü yaptırmış olmakla övünmüştür. 1453 yılında İstanbul’u alan Fatih Sultan Mehmet Hırıstiyan dünyasının doğuda ki en büyük tapınağı olan Ayasofya’yı cami haline dönüştürmüştür. Bu olay Hıristiyan dünyası tarafından hiçbir zaman kabullenilememiştir. Ayasofya 1935 yılından beri müze olarak hizmet etmektedir.
Barbaros Hayrettin Paşa Kanuni’nin İsteği İle İstanbul’a Geldi (1533)
Cezayir Beylerbeyi Barbaros Hayrettin Paşa Kanuni Sultan Süleyman’ın fermanı üzerine 26 Aralık 1532’de 44 gemi ve 18 amirali ile İstanbul’a geldi. Gelirken 18 İspanyol gemisini zapt edip hediye olarak getirdi. Ertesi gün Kanuni Sultan Süleyman ile görüştü. Kanuni Sultan Süleyman’ın asıl amacı Barbaros Hayrettin Paşa’yı Kaptan-ı Derya yapmaktı. Böylece Osmanlı’nın kara hakimiyetini denizlerde de sağlamayı düşünüyordu.
Mustafa Kemal Başkanlığındaki Temsil Heyeti Ankara’ya Geldi (1919)
Sivas Kongresinde bütün vatanı temsil etmesi için seçilen Temsil Heyeti Mustafa Kemal başkanlığında Kırşehir üzerinden 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya geldi. Böylece Milli Mücadelenin merkezi olarak Ankara seçilmiş oldu.
Büyük Erzincan Depremi Meydana geldi (1939)
Erzincan’da 27 Aralık 1939 Çarşamba gecesi büyük bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 7.9 olarak belirlenmiştir. Bu depremde Erzincan neredeyse yerle bir olmuş yaklaşık 33 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Deprem büyük bir alanda hissedildi.
Vietnam Kamboçya’yı İşgal Etti (1978)
Vietnam birlikleri 27 Aralık 1978’de tanklar ve zırhlı araçların desteğinde Kamboçya’ya girdi. Kamboçya’yı büyük bir zulümle yöneten diktatör Pol Pot fazla dayanamadı.
Sovyet Özel Birlikleri Kabil’de Resmi Daireleri İşgal Etti (1979)
Sovyet Özel Birlikleri Afgan üniforması giyerek 27 Aralık 1979’da Kabil’deki resmi daireleri işgal ettiler. Bu operasyonun amacı SSCB ile ters düşen Afgan lider Hafizullah Emin’di. Aslında SSCB’yi Afganistan’a davet eden Hafizullah Emin’di. Hatasının bedelini ilk olarak kendi canı ile ödemişti.
İsrail Gazze Kentine Hava Saldırısı Düzenledi (2008)
İsrail 27 Aralık 2008 tarihinde Gazze ve civarına hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 230 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı ise 400 civarında idi. İsrail’in F-16 uçakları ile gerçekleştirdiği saldırıda Gazze ve civarına bir çok füze fırlatıldı.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1928- İstanbul Belediyesi, eski harflerle yazılı tabelalarını değiştirmeyen dükkan sahiplerini cezalandırdı.
1936- İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy 63 yaşında İstanbul’da öldü.
1953- Eski başbakanlardan Şükrü Saraçoğlu öldü.
1976- Van’da, 24 Kasım’daki depremden sonra, bölgede yardım çalışmaları yapan askeri helikopter düştü, 4 subay şehit oldu.
1985 - Roma ve Viyana havaalanlarına eş zamanlı olarak düzenlenen terörist saldırılarda 16 kişi öldü 100 den fazla kişi yaralandı.
2002 - Çeçenistan'ın Moskova yanlısı hükümet karargahına bombalı kamyonla intihar saldırısı düzenlendi: 72 kişi öldü.
2004 - Muhalefet lideri Viktor Yuşçenko Ukrayna seçimlerini kazandı.
2007 - Ülke çapındaki pilot okullarda SBS denemeleri yapıldı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mehmet Akif Ersoy’un vefatı, Ayasofya’nın İmparator Justinianus tarafından açılması, Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi, Erzincan depremi, İsrail’in Gazze’ye hava saldırısı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sakız adasının alınması, Takvim ve saat konusunda düzenleme, Rusya Federasyonu’nun kurulması, Güneydoğu Asya ülkelerini vuran Tsunami felaketi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın idam edilmesi, Türk uçaklarının Kıbrıs üzerinde uyarı uçuşları yapması, İsmet İnönü’nün ölümü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; SSCB'nin Afganistan’ı işgal etmesi, IV.Murat’ın Bağdat’ı geri alması, Libya’nın bağımsızlığı, Ankara’da Modern Çarşı’nın yanması var…
Balkanların fokur fokur kaynadığı, üst üste gelen taht değişiklikleri, devletin içine girdiği ekonomik sıkıntılar gibi kaotik bir dönemde tahtta geçen II. Abdülhamid’i bekleyen pek çok sorun vardı ve bunlardan biri de meşrutiyetin ilanı hadisesiydi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; I.Meşrutiyetin ilanı, Vincent Van Gogh’un kulağını kesmesi, Faysal’ın Irak Kralı olması, Menemen olayı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sarıkamış Harekatının başlaması, Lakonia adlı yolcu gemisinin yanması, İşçi lideri Lech Walesa Polonya Cumhurbaşkanı olması, Rahşan Affının yürürlüğe girmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mısır Valisinin isyanı, Kıbrıs’ta kanlı Noel, Lockerbie olayı, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kurulması, Saparmurat Türkmenbaşı’nın ölümü var…
İngilizler Kut-ül Amare’den savaş yolu ile kurtulamayacaklarını anlayınca Halil Paşa’ya başta rüşvet olmak üzere ilginç tekliflerde bulunmuşlardı.
Kut-ül Amare, Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı sırasında, kenarda kalmış, unutulmaya yüz tutmuş ünlü bir zaferi. Osmanlı'nın bu zaferi, dönemin İngiliz basınında “Britanya tarihinin en aşağılık şartlı teslimi” olarak yer almıştı. Emre Gül'ün makalesi ve bu zaferle ilgili resimler
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Rodos’un alınması, Muharrem Kararnamesinin yayınlanması, Ege adalarının kaybedilmesi, tarihin en büyük feribot kazasının yaşanması var…
Milli Mücadele'de atılan ilk kurşun olarak genelde 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'de Yunanlılara ilk kurşunu atan Hasan Tahsin bilinir. Oysa 19 Aralık 1918'de işgalcilere Hatay'da ilk kurşunu atan Kara Hasan'dır
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Milli Mücadele’nin ilk kurşununun Hatay’da atılması, Maraş olaylarının yaşanması, İlk yerli otomobil Anadol’un üretimine başlanması var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İmam Gazali’nin vefatı, Uzun Mehmet’in öldürülmesi, Necip Hablemitoğlu suikasti, Arap Baharının başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Antakya’da ilk Cuma namazı, Mevlana’nın vefatı, I.Abdülhamit’in Ölümü, Mersin'in işgali var.
Osmanlı Devleti sınırları içinde Türkler tarafından işletilen ilk matbaayı açan Müteferrika'nın bastığı ilk eser bir lugat oldu.