Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
04:45, 27 Aralık 2017 Çarşamba
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:10, 27 Aralık 2017 Çarşamba

  • Paylaş
TARİHTE BUGÜN: Mehmet Akif Ersoy vefat etti
TARİHTE BUGÜN: Mehmet Akif Ersoy vefat etti

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mehmet Akif Ersoy’un vefatı, Ayasofya’nın İmparator Justinianus tarafından açılması, Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi, Erzincan depremi, İsrail’in Gazze’ye hava saldırısı var…

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN KİŞİSİ 

Mehmet Akif Ersoy Vefat Etti (1936)

İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy 1935 yılında gittiği Lübnan’da sıtmaya yakalandı. O yılın sonuna doğru İstanbul’a geldiği zaman hastalığı iyice ilerlemiş ve siroz teşhisi kondu. 27 Aralık 1936’da, ikamet ettiği Beyoğlu’ndaki Mısır apartmanında vefat etti. İstiklal marşı şairinin cenazesine Hükümet hiç ilgi göstermedi, hatta duyurulmadı. Neredeyse birkaç vefalı dostunun himmeti ile defnedilecekti. Fakat Türk gençliğinin, Akif’in ölümünü haber almasıyla, hadise büyük bir cenaze merasimine dönüştü ve Akif’in tabutu eller üzerinde Edirnekapı şehitliğine taşındı.  

GÜNÜN OLAYI

Dünyanın İlk Uçak Gemisini Türkler Batırdı (1916)

I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri özellikle Anadolu’nun Akdeniz kıyılarına saldırılar düzenliyorlar ve deniz trafiğini kendi lehlerine olacak şekilde kontrol ediyorlardı. Düşman gemilerinin sahillere ve Türk limanlarına zarar vermesini engellemek için Osmanlı Devleti seyyar bir topçu bataryası görevlendirdi. Bu batarya özelliklede bataryanın komutanı Mustafa Ertuğrul kıyılarda destan yazdı.Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul, 27 Aralık 1916 tarihinde Meis limanında bulunan düşman gemilerine ani bir topçu bombardımanı başlattı. Bu bombardıman neticesinde İngilizlerin üzerinde dört uçak bulunan, uçak gemilerinin atalarından Ben My Chree batırıldı. Ayrıca bir torpido muhribine hasar verilerek, limanda bulunan iki yüze yakın yelkenli gemi ve sandal yakılmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Ayasofya Büyük Bir Törenle Açıldı (537)

Yapımına 532 yılında başlanan ve yapımı beş yıl süren Ayasofya, 27 Aralık 537 tarihinde, Bizans İmparatoru Justinianus tarafından açılışı yapıldı. Justinianus 14 atın çektiği tören arabasıyla, yapının “Kral Kapısı” denilen büyük kapısının önüne gelip, Ayasofya’yı gururla seyrettikten sonra, arabasıyla yapının içine girmiş ve Hz. Süleyman (as)’ın yaptırdığı mabetden daha büyüğünü yaptırmış olmakla övünmüştür. 1453 yılında İstanbul’u alan Fatih Sultan Mehmet Hırıstiyan dünyasının doğuda ki en büyük tapınağı olan Ayasofya’yı cami haline dönüştürmüştür. Bu olay Hıristiyan dünyası tarafından hiçbir zaman kabullenilememiştir. Ayasofya 1935 yılından beri müze olarak hizmet etmektedir.

Barbaros Hayrettin Paşa Kanuni’nin İsteği İle İstanbul’a Geldi (1533)

Cezayir Beylerbeyi Barbaros Hayrettin Paşa Kanuni Sultan Süleyman’ın fermanı üzerine 26 Aralık 1532’de 44 gemi ve 18 amirali ile İstanbul’a geldi. Gelirken 18 İspanyol gemisini zapt edip hediye olarak getirdi. Ertesi gün Kanuni Sultan Süleyman ile görüştü. Kanuni Sultan Süleyman’ın asıl amacı Barbaros Hayrettin Paşa’yı Kaptan-ı Derya yapmaktı. Böylece Osmanlı’nın kara hakimiyetini denizlerde de sağlamayı düşünüyordu.

Mustafa Kemal Başkanlığındaki Temsil Heyeti Ankara’ya Geldi (1919)

Sivas Kongresinde bütün vatanı temsil etmesi için seçilen Temsil Heyeti Mustafa Kemal başkanlığında Kırşehir üzerinden 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya geldi. Böylece Milli Mücadelenin merkezi olarak Ankara seçilmiş oldu. 

Büyük Erzincan Depremi Meydana geldi (1939)

Erzincan’da 27 Aralık 1939 Çarşamba gecesi büyük bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti  7.9 olarak belirlenmiştir. Bu depremde Erzincan neredeyse yerle bir olmuş yaklaşık 33 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Deprem büyük bir alanda hissedildi.

 Vietnam Kamboçya’yı İşgal Etti (1978)

Vietnam birlikleri 27 Aralık 1978’de tanklar ve zırhlı araçların desteğinde Kamboçya’ya girdi. Kamboçya’yı büyük bir zulümle yöneten diktatör Pol Pot fazla dayanamadı.

Sovyet Özel Birlikleri Kabil’de Resmi Daireleri İşgal Etti (1979)

Sovyet Özel Birlikleri Afgan üniforması giyerek 27 Aralık 1979’da Kabil’deki resmi daireleri işgal ettiler. Bu operasyonun amacı SSCB ile ters düşen Afgan lider Hafizullah Emin’di. Aslında SSCB’yi Afganistan’a davet eden Hafizullah Emin’di.  Hatasının bedelini ilk olarak kendi canı ile ödemişti.

İsrail Gazze Kentine Hava Saldırısı Düzenledi (2008)

İsrail 27 Aralık 2008 tarihinde Gazze ve civarına hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 230 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı ise 400 civarında idi. İsrail’in F-16 uçakları ile gerçekleştirdiği saldırıda Gazze ve civarına bir çok füze fırlatıldı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1928- İstanbul Belediyesi, eski harflerle yazılı tabelalarını değiştirmeyen dükkan sahiplerini cezalandırdı.

1936- İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy 63 yaşında İstanbul’da öldü.

1953- Eski başbakanlardan Şükrü Saraçoğlu öldü.

1976- Van’da, 24 Kasım’daki depremden sonra, bölgede yardım çalışmaları yapan askeri helikopter düştü, 4 subay şehit oldu.

1985 - Roma ve Viyana havaalanlarına eş zamanlı olarak düzenlenen terörist saldırılarda 16 kişi öldü 100 den fazla kişi yaralandı.

2002 - Çeçenistan'ın Moskova yanlısı hükümet karargahına bombalı kamyonla intihar saldırısı düzenlendi: 72 kişi öldü.

2004 - Muhalefet lideri Viktor Yuşçenko Ukrayna seçimlerini kazandı.

2007 - Ülke çapındaki pilot okullarda SBS denemeleri yapıldı



İlgili Konular tarihte bugün Mehmet Akif Ersoy’un vefatı Ayasofya’nın İmparator Justinianus tarafından açıl Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi Erzincan depremi İsrail’in Gazze’ye hava saldırısı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Tarihte bugün Haberleri
TARİHTE BUGÜN Mehmet Akif Ersoy vefat etti
TARİHTE BUGÜN: Mehmet Akif Ersoy vefat etti

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mehmet Akif Ersoy’un vefatı, Ayasofya’nın İmparator Justinianus tarafından açılması, Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi, Erzincan depremi, İsrail’in Gazze’ye hava saldırısı var…
TARİHTE BUGÜN CHP İsmet İnönü yü Milli Şef ilan etti
TARİHTE BUGÜN: CHP İsmet İnönü’yü ‘’Milli Şef’’ ilan etti

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sakız adasının alınması, Takvim ve saat konusunda düzenleme, Rusya Federasyonu’nun kurulması, Güneydoğu Asya ülkelerini vuran Tsunami felaketi var…
TARİHTE BUGÜN Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edildi
TARİHTE BUGÜN: Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın idam edilmesi, Türk uçaklarının Kıbrıs üzerinde uyarı uçuşları yapması, İsmet İnönü’nün ölümü var…
TARİHTE BUGÜN SSCB Afganistan ı işgal etti
TARİHTE BUGÜN: SSCB Afganistan’ı işgal etti

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; SSCB'nin Afganistan’ı işgal etmesi, IV.Murat’ın Bağdat’ı geri alması, Libya’nın bağımsızlığı, Ankara’da Modern Çarşı’nın yanması var…
Birinci Meşrutiyet neden alelacele ilan edildi
Birinci Meşrutiyet neden alelacele ilan edildi?

Balkanların fokur fokur kaynadığı, üst üste gelen taht değişiklikleri, devletin içine girdiği ekonomik sıkıntılar gibi kaotik bir dönemde tahtta geçen II. Abdülhamid’i bekleyen pek çok sorun vardı ve bunlardan biri de meşrutiyetin ilanı hadisesiydi.
TARİHTE BUGÜN Osmanlı Devleti Meşrutiyet yönetimine geçti
TARİHTE BUGÜN: Osmanlı Devleti Meşrutiyet yönetimine geçti

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; I.Meşrutiyetin ilanı, Vincent Van Gogh’un kulağını kesmesi, Faysal’ın Irak Kralı olması, Menemen olayı var…
TARİHTE BUGÜN Sarıkamış Harekatı başladı
TARİHTE BUGÜN: Sarıkamış Harekatı başladı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sarıkamış Harekatının başlaması, Lakonia adlı yolcu gemisinin yanması, İşçi lideri Lech Walesa Polonya Cumhurbaşkanı olması, Rahşan Affının yürürlüğe girmesi var…
TARİHTE BUGÜN Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' saldırılarında onlarca Türk katledildi
TARİHTE BUGÜN: Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' saldırılarında onlarca Türk katledildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mısır Valisinin isyanı, Kıbrıs’ta kanlı Noel, Lockerbie olayı, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kurulması, Saparmurat Türkmenbaşı’nın ölümü var…
İngilizler Kut-ül Amare de rüşvetle kurtulmaya çalışmışlar
İngilizler Kut-ül Amare’de rüşvetle kurtulmaya çalışmışlar

İngilizler Kut-ül Amare’den savaş yolu ile kurtulamayacaklarını anlayınca Halil Paşa’ya başta rüşvet olmak üzere ilginç tekliflerde bulunmuşlardı.
Unutulmuş bir zafer Kut-ül Amare
Unutulmuş bir zafer: Kut-ül Amare

Kut-ül Amare, Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı sırasında, kenarda kalmış, unutulmaya yüz tutmuş ünlü bir zaferi. Osmanlı'nın bu zaferi, dönemin İngiliz basınında “Britanya tarihinin en aşağılık şartlı teslimi” olarak yer almıştı. Emre Gül'ün makalesi ve bu zaferle ilgili resimler
TARİHTE BUGÜN Osmanlı Ege adalarını kaybetti
TARİHTE BUGÜN: Osmanlı, Ege adalarını kaybetti

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Rodos’un alınması, Muharrem Kararnamesinin yayınlanması, Ege adalarının kaybedilmesi, tarihin en büyük feribot kazasının yaşanması var…
Milli Mücadelenin ilk kurşununu atan Kara Hasan Paşa kimdir
Milli Mücadelenin ilk kurşununu atan Kara Hasan Paşa kimdir?

Milli Mücadele'de atılan ilk kurşun olarak genelde 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'de Yunanlılara ilk kurşunu atan Hasan Tahsin bilinir. Oysa 19 Aralık 1918'de işgalcilere Hatay'da ilk kurşunu atan Kara Hasan'dır
TARİHTE BUGÜN Milli Mücadele'nin ilk kurşunu atıldı
TARİHTE BUGÜN: Milli Mücadele'nin ilk kurşunu atıldı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Milli Mücadele’nin ilk kurşununun Hatay’da atılması, Maraş olaylarının yaşanması, İlk yerli otomobil Anadol’un üretimine başlanması var
TARİHTE BUGÜN İmam-ı Gazali vefat etti
TARİHTE BUGÜN: İmam-ı Gazali vefat etti

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İmam Gazali’nin vefatı, Uzun Mehmet’in öldürülmesi, Necip Hablemitoğlu suikasti, Arap Baharının başlaması var…
TARİHTE BUGÜN Mevlana Celaleddin Rumi Vefat Etti
TARİHTE BUGÜN: Mevlana Celaleddin Rumi Vefat Etti

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Antakya’da ilk Cuma namazı, Mevlana’nın vefatı, I.Abdülhamit’in Ölümü, Mersin'in işgali var.
İbrahim Müteferrika'nın bastığı ilk eser neydi
İbrahim Müteferrika'nın bastığı ilk eser neydi?

Osmanlı Devleti sınırları içinde Türkler tarafından işletilen ilk matbaayı açan Müteferrika'nın bastığı ilk eser bir lugat oldu.

Haberler

TARİHTE BUGÜN: Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edildi
TARİHTE BUGÜN Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edildi

TARİHTE BUGÜN: SSCB Afganistan’ı işgal etti
TARİHTE BUGÜN SSCB Afganistan ı işgal etti

TARİHTE BUGÜN: Osmanlı Devleti Meşrutiyet yönetimine geçti
TARİHTE BUGÜN Osmanlı Devleti Meşrutiyet yönetimine geçti

TARİHTE BUGÜN: Sarıkamış Harekatı başladı
TARİHTE BUGÜN Sarıkamış Harekatı başladı

TARİHTE BUGÜN: Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' saldırılarında onlarca Türk katledildi
TARİHTE BUGÜN Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' saldırılarında onlarca Türk katledildi

TARİHTE BUGÜN: Osmanlı, Ege adalarını kaybetti
TARİHTE BUGÜN Osmanlı Ege adalarını kaybetti

TARİHTE BUGÜN: İmam-ı Gazali vefat etti
TARİHTE BUGÜN İmam-ı Gazali vefat etti

TARİHTE BUGÜN: Mevlana Celaleddin Rumi Vefat Etti
TARİHTE BUGÜN Mevlana Celaleddin Rumi Vefat Etti






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 