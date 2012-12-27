Güncelleme: 00:10, 27 Aralık 2017 Çarşamba

TARİHTE BUGÜN: Mehmet Akif Ersoy vefat etti

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN KİŞİSİ

Mehmet Akif Ersoy Vefat Etti (1936)

İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy 1935 yılında gittiği Lübnan’da sıtmaya yakalandı. O yılın sonuna doğru İstanbul’a geldiği zaman hastalığı iyice ilerlemiş ve siroz teşhisi kondu. 27 Aralık 1936’da, ikamet ettiği Beyoğlu’ndaki Mısır apartmanında vefat etti. İstiklal marşı şairinin cenazesine Hükümet hiç ilgi göstermedi, hatta duyurulmadı. Neredeyse birkaç vefalı dostunun himmeti ile defnedilecekti. Fakat Türk gençliğinin, Akif’in ölümünü haber almasıyla, hadise büyük bir cenaze merasimine dönüştü ve Akif’in tabutu eller üzerinde Edirnekapı şehitliğine taşındı.

GÜNÜN OLAYI

Dünyanın İlk Uçak Gemisini Türkler Batırdı (1916)

I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri özellikle Anadolu’nun Akdeniz kıyılarına saldırılar düzenliyorlar ve deniz trafiğini kendi lehlerine olacak şekilde kontrol ediyorlardı. Düşman gemilerinin sahillere ve Türk limanlarına zarar vermesini engellemek için Osmanlı Devleti seyyar bir topçu bataryası görevlendirdi. Bu batarya özelliklede bataryanın komutanı Mustafa Ertuğrul kıyılarda destan yazdı.Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul, 27 Aralık 1916 tarihinde Meis limanında bulunan düşman gemilerine ani bir topçu bombardımanı başlattı. Bu bombardıman neticesinde İngilizlerin üzerinde dört uçak bulunan, uçak gemilerinin atalarından Ben My Chree batırıldı. Ayrıca bir torpido muhribine hasar verilerek, limanda bulunan iki yüze yakın yelkenli gemi ve sandal yakılmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Ayasofya Büyük Bir Törenle Açıldı (537)

Yapımına 532 yılında başlanan ve yapımı beş yıl süren Ayasofya, 27 Aralık 537 tarihinde, Bizans İmparatoru Justinianus tarafından açılışı yapıldı. Justinianus 14 atın çektiği tören arabasıyla, yapının “Kral Kapısı” denilen büyük kapısının önüne gelip, Ayasofya’yı gururla seyrettikten sonra, arabasıyla yapının içine girmiş ve Hz. Süleyman (as)’ın yaptırdığı mabetden daha büyüğünü yaptırmış olmakla övünmüştür. 1453 yılında İstanbul’u alan Fatih Sultan Mehmet Hırıstiyan dünyasının doğuda ki en büyük tapınağı olan Ayasofya’yı cami haline dönüştürmüştür. Bu olay Hıristiyan dünyası tarafından hiçbir zaman kabullenilememiştir. Ayasofya 1935 yılından beri müze olarak hizmet etmektedir.

Barbaros Hayrettin Paşa Kanuni’nin İsteği İle İstanbul’a Geldi (1533)

Cezayir Beylerbeyi Barbaros Hayrettin Paşa Kanuni Sultan Süleyman’ın fermanı üzerine 26 Aralık 1532’de 44 gemi ve 18 amirali ile İstanbul’a geldi. Gelirken 18 İspanyol gemisini zapt edip hediye olarak getirdi. Ertesi gün Kanuni Sultan Süleyman ile görüştü. Kanuni Sultan Süleyman’ın asıl amacı Barbaros Hayrettin Paşa’yı Kaptan-ı Derya yapmaktı. Böylece Osmanlı’nın kara hakimiyetini denizlerde de sağlamayı düşünüyordu.

Mustafa Kemal Başkanlığındaki Temsil Heyeti Ankara’ya Geldi (1919)

Sivas Kongresinde bütün vatanı temsil etmesi için seçilen Temsil Heyeti Mustafa Kemal başkanlığında Kırşehir üzerinden 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya geldi. Böylece Milli Mücadelenin merkezi olarak Ankara seçilmiş oldu.

Büyük Erzincan Depremi Meydana geldi (1939)

Erzincan’da 27 Aralık 1939 Çarşamba gecesi büyük bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 7.9 olarak belirlenmiştir. Bu depremde Erzincan neredeyse yerle bir olmuş yaklaşık 33 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Deprem büyük bir alanda hissedildi.

Vietnam Kamboçya’yı İşgal Etti (1978)

Vietnam birlikleri 27 Aralık 1978’de tanklar ve zırhlı araçların desteğinde Kamboçya’ya girdi. Kamboçya’yı büyük bir zulümle yöneten diktatör Pol Pot fazla dayanamadı.

Sovyet Özel Birlikleri Kabil’de Resmi Daireleri İşgal Etti (1979)

Sovyet Özel Birlikleri Afgan üniforması giyerek 27 Aralık 1979’da Kabil’deki resmi daireleri işgal ettiler. Bu operasyonun amacı SSCB ile ters düşen Afgan lider Hafizullah Emin’di. Aslında SSCB’yi Afganistan’a davet eden Hafizullah Emin’di. Hatasının bedelini ilk olarak kendi canı ile ödemişti.

İsrail Gazze Kentine Hava Saldırısı Düzenledi (2008)

İsrail 27 Aralık 2008 tarihinde Gazze ve civarına hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 230 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı ise 400 civarında idi. İsrail’in F-16 uçakları ile gerçekleştirdiği saldırıda Gazze ve civarına bir çok füze fırlatıldı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1928- İstanbul Belediyesi, eski harflerle yazılı tabelalarını değiştirmeyen dükkan sahiplerini cezalandırdı.

1936- İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy 63 yaşında İstanbul’da öldü.

1953- Eski başbakanlardan Şükrü Saraçoğlu öldü.

1976- Van’da, 24 Kasım’daki depremden sonra, bölgede yardım çalışmaları yapan askeri helikopter düştü, 4 subay şehit oldu.

1985 - Roma ve Viyana havaalanlarına eş zamanlı olarak düzenlenen terörist saldırılarda 16 kişi öldü 100 den fazla kişi yaralandı.

2002 - Çeçenistan'ın Moskova yanlısı hükümet karargahına bombalı kamyonla intihar saldırısı düzenlendi: 72 kişi öldü.

2004 - Muhalefet lideri Viktor Yuşçenko Ukrayna seçimlerini kazandı.

2007 - Ülke çapındaki pilot okullarda SBS denemeleri yapıldı