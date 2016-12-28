GÃ¼ncelleme: 07:56, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Tarihte bugÃ¼n: KÄ±brÄ±sâ€™ta GeÃ§ici TÃ¼rk YÃ¶netimi kuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih DosyasÄ±

GÃœNÃœN OLAYI

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KÄ±brÄ±sâ€™ta GeÃ§ici TÃ¼rk YÃ¶netimi Kuruldu (1967)

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KÄ±brÄ±sâ€™ta iki toplum arasÄ±nda 1963 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan olaylar ayrÄ±ÅŸmaya neden olmuÅŸtu. KÄ±brÄ±s TÃ¼rk toplumu liderleri yÃ¶netimde ortaya Ã§Ä±kan aksaklÄ±k ve boÅŸluklarÄ± gidermek iÃ§in 28 AralÄ±k 1967â€™deâ€™â€™GeÃ§ici TÃ¼rk YÃ¶netimiâ€™â€™ni kurduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±lar. Bunun iÃ§inde bir yÃ¼rÃ¼tme kurulu meydana getirildi. KÄ±brÄ±s Cumhuriyetini oluÅŸturan antlaÅŸmalarÄ±n ve KÄ±brÄ±s anayasasÄ±nÄ±n ihlal edilmediÄŸi ilan edildi. YÃ¼rÃ¼tme kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Dr. FazÄ±l KÃ¼Ã§Ã¼k, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ise Rauf DenktaÅŸ getirildiler.

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SSCB Afganistanâ€™Ä± Ã–zgÃ¼rleÅŸtirdiÄŸini Ä°lan Etti (1979)

SSCB 1978 yÄ±lÄ±nda Afganistan ile imzaladÄ±ÄŸÄ± Dostluk ve Ä°ÅŸbirliÄŸi antlaÅŸmasÄ±nÄ±n gereÄŸi olarak Afganistanâ€™Ä± iÅŸgal etmiÅŸti. SSCB Ã¶zel birlikleri yaptÄ±klarÄ± bir operasyon ile Afgan lider Hafizullah Eminâ€™i feci bir ÅŸekilde ortadan kaldÄ±rdÄ±lar. Ertesi gÃ¼n yani 28 AralÄ±k 1979 sabahÄ± Termezâ€™de ki Sovyet komutanlÄ±ÄŸÄ± Kabil radyosundan Hafizullah Emin yÃ¶netiminin sona erdiÄŸini ve Afganistan halkÄ±nÄ±n Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirildiÄŸini ilan etti. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde SSCB daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ ama ABD dÃ¼nyayÄ± Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirme (!) gÃ¶revine devam etmektedir.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

DÃ¼nyanÄ±n Ä°lk Ãœcretli Sinema GÃ¶sterimi YapÄ±ldÄ± (1895)

FransÄ±z LumiÃ¨re kardeÅŸler, Paris'te Grand Cafeâ€™de izleyiciden Ã¼cret alÄ±nan ilk gÃ¶sterimlerini yaparak dÃ¼nyanÄ±n ilk gerÃ§ek sinema gÃ¶sterisini gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ oldular. Sinema tarihÃ§ileri LumiÃ©re kardeÅŸlerin Grand CafÃ©'de ki bu sunumlarÄ±nÄ± sinemanÄ±n gerÃ§ek doÄŸuÅŸu olarak kabul ederler. YaklaÅŸÄ±k 46 saniyeden oluÅŸan iki film gÃ¶sterimi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Filmler fabrikadan Ã§Ä±kan iÅŸÃ§ileri ve istasyona giren bir treni konu alÄ±yordu. Trenin Ã¼zerlerine geldiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nen seyirciler salonu terk etmek istediler. BÃ¶ylece sinema adÄ±nda yeni bir ticari ve sanatsal sektÃ¶r ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Sicilya BÃ¼yÃ¼k Bir Deprem YaÅŸadÄ± (1908)

Ä°talya son yÃ¼zyÄ±ldaki en bÃ¼yÃ¼k depremini yaÅŸadÄ±. Sicilyaâ€™daki Messina ÅŸehri merkez olmak Ã¼zere 28 AralÄ±k 1908 tarihinde 7.2 ÅŸiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremde 80 binin Ã¼zerinde can kaybÄ± meydana geldi. Depremin arkasÄ±ndan oluÅŸan dev dalgalar kayÄ±p ve hasarÄ± arttÄ±rÄ±rken bazÄ± yerlerde bataklÄ±klarÄ±n meydana gelmesine neden oldu.

Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ AnÄ±tkabirâ€™e Defnedildi (1973)

Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ 25 AralÄ±k 1973 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n arkasÄ±ndan 28 AralÄ±k 1973 tarihinde devlet tÃ¶reni ile AnÄ±tkabirâ€™e defnedildi.Â

Ä°skenderun Demir Ã‡elik FabrikasÄ± AÃ§Ä±ldÄ± (1975)

Temeli 1970 yÄ±lÄ±nda atÄ±lan ve TÃ¼rk-Sovyet ortaklÄ±ÄŸÄ± ile inÅŸa edilen Ä°skenderun Demir Ã‡elik FabrikasÄ± BaÅŸbakan SÃ¼leyman Demirel ve SSCB BaÅŸbakanÄ± Kosigin tarafÄ±ndan 28 AralÄ±k 1975 tarihinde tÃ¶renle hizmete aÃ§Ä±ldÄ±.

PalandÃ¶kenâ€™de Ã‡Ä±ÄŸ FaciasÄ± YaÅŸandÄ± (1996)

Erzurum PalandÃ¶ken'de 28 AralÄ±k 1996â€™daÂ Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu Erzurum Kayak KulÃ¼bÃ¼ Ã¶ÄŸrencisi olan 6 Ã§ocuk Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1908- Sicilya Messinaâ€™da 7.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem: 70 bin kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

1913- Gazeteci ve Yazar Ahmet Mithat Efendi Ã¶ldÃ¼.

1938- Hasan Ali YÃ¼cel, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na getirildi.

1941- Gazeteci yazar Ahmet Ä°hsan TokgÃ¶z Ã¶ldÃ¼.

1960- Yazar ReÅŸat Nuri GÃ¼ntekinâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden 4 yÄ±l sonra â€˜â€™Son SÄ±ÄŸÄ±nakâ€™â€™ adÄ±nda yeni bir romanÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

1975- TÃ¼rk-Sovyet iÅŸbirliÄŸiyle inÅŸa edilen Ä°skenderun Demir- Ã‡elik Tesisleri, BaÅŸbakan SÃ¼leyman Demirel ve Sovyetler BirliÄŸi BaÅŸbakanÄ± Kosiginâ€™in de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle aÃ§Ä±ldÄ±.

1995- YargÄ±tay, 12 EylÃ¼lâ€™den sonra aÃ§Ä±lan 359 sanÄ±klÄ± Devrimci-Yol davasÄ±nda verilen kararÄ± onayladÄ±.

1997- Ankara Metrosu aÃ§Ä±ldÄ±.