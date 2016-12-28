Tarihte bugÃ¼n: KÄ±brÄ±sâ€™ta GeÃ§ici TÃ¼rk YÃ¶netimi kuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih DosyasÄ±
GÃœNÃœN OLAYI
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KÄ±brÄ±sâ€™ta GeÃ§ici TÃ¼rk YÃ¶netimi Kuruldu (1967)
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KÄ±brÄ±sâ€™ta iki toplum arasÄ±nda 1963 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan olaylar ayrÄ±ÅŸmaya neden olmuÅŸtu. KÄ±brÄ±s TÃ¼rk toplumu liderleri yÃ¶netimde ortaya Ã§Ä±kan aksaklÄ±k ve boÅŸluklarÄ± gidermek iÃ§in 28 AralÄ±k 1967â€™deâ€™â€™GeÃ§ici TÃ¼rk YÃ¶netimiâ€™â€™ni kurduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±lar. Bunun iÃ§inde bir yÃ¼rÃ¼tme kurulu meydana getirildi. KÄ±brÄ±s Cumhuriyetini oluÅŸturan antlaÅŸmalarÄ±n ve KÄ±brÄ±s anayasasÄ±nÄ±n ihlal edilmediÄŸi ilan edildi. YÃ¼rÃ¼tme kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Dr. FazÄ±l KÃ¼Ã§Ã¼k, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ise Rauf DenktaÅŸ getirildiler.
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SSCB Afganistanâ€™Ä± Ã–zgÃ¼rleÅŸtirdiÄŸini Ä°lan Etti (1979)
SSCB 1978 yÄ±lÄ±nda Afganistan ile imzaladÄ±ÄŸÄ± Dostluk ve Ä°ÅŸbirliÄŸi antlaÅŸmasÄ±nÄ±n gereÄŸi olarak Afganistanâ€™Ä± iÅŸgal etmiÅŸti. SSCB Ã¶zel birlikleri yaptÄ±klarÄ± bir operasyon ile Afgan lider Hafizullah Eminâ€™i feci bir ÅŸekilde ortadan kaldÄ±rdÄ±lar. Ertesi gÃ¼n yani 28 AralÄ±k 1979 sabahÄ± Termezâ€™de ki Sovyet komutanlÄ±ÄŸÄ± Kabil radyosundan Hafizullah Emin yÃ¶netiminin sona erdiÄŸini ve Afganistan halkÄ±nÄ±n Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirildiÄŸini ilan etti. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde SSCB daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ ama ABD dÃ¼nyayÄ± Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirme (!) gÃ¶revine devam etmektedir.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
DÃ¼nyanÄ±n Ä°lk Ãœcretli Sinema GÃ¶sterimi YapÄ±ldÄ± (1895)
FransÄ±z LumiÃ¨re kardeÅŸler, Paris'te Grand Cafeâ€™de izleyiciden Ã¼cret alÄ±nan ilk gÃ¶sterimlerini yaparak dÃ¼nyanÄ±n ilk gerÃ§ek sinema gÃ¶sterisini gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ oldular. Sinema tarihÃ§ileri LumiÃ©re kardeÅŸlerin Grand CafÃ©'de ki bu sunumlarÄ±nÄ± sinemanÄ±n gerÃ§ek doÄŸuÅŸu olarak kabul ederler. YaklaÅŸÄ±k 46 saniyeden oluÅŸan iki film gÃ¶sterimi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Filmler fabrikadan Ã§Ä±kan iÅŸÃ§ileri ve istasyona giren bir treni konu alÄ±yordu. Trenin Ã¼zerlerine geldiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nen seyirciler salonu terk etmek istediler. BÃ¶ylece sinema adÄ±nda yeni bir ticari ve sanatsal sektÃ¶r ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Sicilya BÃ¼yÃ¼k Bir Deprem YaÅŸadÄ± (1908)
Ä°talya son yÃ¼zyÄ±ldaki en bÃ¼yÃ¼k depremini yaÅŸadÄ±. Sicilyaâ€™daki Messina ÅŸehri merkez olmak Ã¼zere 28 AralÄ±k 1908 tarihinde 7.2 ÅŸiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremde 80 binin Ã¼zerinde can kaybÄ± meydana geldi. Depremin arkasÄ±ndan oluÅŸan dev dalgalar kayÄ±p ve hasarÄ± arttÄ±rÄ±rken bazÄ± yerlerde bataklÄ±klarÄ±n meydana gelmesine neden oldu.
Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ AnÄ±tkabirâ€™e Defnedildi (1973)
Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ 25 AralÄ±k 1973 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n arkasÄ±ndan 28 AralÄ±k 1973 tarihinde devlet tÃ¶reni ile AnÄ±tkabirâ€™e defnedildi.Â
Ä°skenderun Demir Ã‡elik FabrikasÄ± AÃ§Ä±ldÄ± (1975)
Temeli 1970 yÄ±lÄ±nda atÄ±lan ve TÃ¼rk-Sovyet ortaklÄ±ÄŸÄ± ile inÅŸa edilen Ä°skenderun Demir Ã‡elik FabrikasÄ± BaÅŸbakan SÃ¼leyman Demirel ve SSCB BaÅŸbakanÄ± Kosigin tarafÄ±ndan 28 AralÄ±k 1975 tarihinde tÃ¶renle hizmete aÃ§Ä±ldÄ±.
PalandÃ¶kenâ€™de Ã‡Ä±ÄŸ FaciasÄ± YaÅŸandÄ± (1996)
Erzurum PalandÃ¶ken'de 28 AralÄ±k 1996â€™daÂ Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu Erzurum Kayak KulÃ¼bÃ¼ Ã¶ÄŸrencisi olan 6 Ã§ocuk Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
1908- Sicilya Messinaâ€™da 7.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem: 70 bin kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
1913- Gazeteci ve Yazar Ahmet Mithat Efendi Ã¶ldÃ¼.
1938- Hasan Ali YÃ¼cel, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na getirildi.
1941- Gazeteci yazar Ahmet Ä°hsan TokgÃ¶z Ã¶ldÃ¼.
1960- Yazar ReÅŸat Nuri GÃ¼ntekinâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden 4 yÄ±l sonra â€˜â€™Son SÄ±ÄŸÄ±nakâ€™â€™ adÄ±nda yeni bir romanÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
1975- TÃ¼rk-Sovyet iÅŸbirliÄŸiyle inÅŸa edilen Ä°skenderun Demir- Ã‡elik Tesisleri, BaÅŸbakan SÃ¼leyman Demirel ve Sovyetler BirliÄŸi BaÅŸbakanÄ± Kosiginâ€™in de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle aÃ§Ä±ldÄ±.
1995- YargÄ±tay, 12 EylÃ¼lâ€™den sonra aÃ§Ä±lan 359 sanÄ±klÄ± Devrimci-Yol davasÄ±nda verilen kararÄ± onayladÄ±.
1997- Ankara Metrosu aÃ§Ä±ldÄ±.
Tarihte BugÃ¼n YaÅŸanan Olaylar ArasÄ±nda; DÃ¼nyanÄ±n Ä°lk Ãœcretli Sinema GÃ¶sterimi, KÄ±brÄ±sâ€™ta GeÃ§ici TÃ¼rk YÃ¶netimi KurulmasÄ±, Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ AnÄ±tkabirâ€™e Defnedilmesi, SSCB Afganistanâ€™Ä± Ã–zgÃ¼rleÅŸtirdiÄŸini Ä°lan Etmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Mehmet Akif Ersoyâ€™un vefatÄ±, Ayasofyaâ€™nÄ±n Ä°mparator Justinianus tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lmasÄ±, Temsil Heyetiâ€™nin Ankaraâ€™ya gelmesi, Erzincan depremi, Ä°srailâ€™in Gazzeâ€™ye hava saldÄ±rÄ±sÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;SakÄ±z adasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±, Takvim ve saat konusunda dÃ¼zenleme, Rusya Federasyonuâ€™nun kurulmasÄ±, GÃ¼neydoÄŸu Asya Ã¼lkelerini vuran Tsunami felaketi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸa'nÄ±n idam edilmesi, TÃ¼rk uÃ§aklarÄ±nÄ±n KÄ±brÄ±s Ã¼zerinde uyarÄ± uÃ§uÅŸlarÄ± yapmasÄ±, Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™nÃ¼n Ã¶lÃ¼mÃ¼ varâ€¦
SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶neminin en kanlÄ± iÅŸgallerinden olan Sovyetlerin Afganistan iÅŸgali, 37 yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; SSCB'nin Afganistanâ€™Ä± iÅŸgal etmesi, IV.Muratâ€™Ä±n BaÄŸdatâ€™Ä± geri almasÄ±, Libyaâ€™nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, Ankaraâ€™da Modern Ã‡arÅŸÄ±â€™nÄ±n yanmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; I.MeÅŸrutiyetin ilanÄ±, Vincent Van Goghâ€™un kulaÄŸÄ±nÄ± kesmesi,Faysalâ€™Ä±n Irak KralÄ± olmasÄ±, Menemen olayÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±, Lakonia adlÄ± yolcu gemisinin yanmasÄ±, Ä°ÅŸÃ§i lideri Lech Walesa Polonya CumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ±, RahÅŸan AffÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;MÄ±sÄ±r Valisinin isyanÄ±, KÄ±brÄ±sâ€™ta kanlÄ± Noel, Lockerbie olayÄ±, BaÄŸÄ±msÄ±z Devletler TopluluÄŸu (BDT) kurulmasÄ±, Saparmurat TÃ¼rkmenbaÅŸÄ±â€™nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Rodosâ€™un alÄ±nmasÄ±, Muharrem Kararnamesi yayÄ±nlanmasÄ±, Ege adalarÄ±nÄ±n kaybedilmesi, tarihin en bÃ¼yÃ¼k feribot kazasÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Milli MÃ¼cadeleâ€™nin ilk kurÅŸunu Hatayâ€™da atÄ±lmasÄ±, MaraÅŸ olaylarÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ±, Yerli otomobil Anadolâ€™un Ã¼retimine baÅŸlanmasÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°mam Gazaliâ€™nin vefatÄ±, Uzun Mehmetâ€™in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, Necip HaplemitoÄŸlu suikasti, Arap BaharÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Antakyaâ€™da ilk Cuma namazÄ±, Mevlanaâ€™nÄ±n vefatÄ±, I.AbdÃ¼lhamitâ€™in Ã–lÃ¼mÃ¼,Mersin iÅŸgali varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ali KuÅŸÃ§uâ€™nun vefatÄ±, Ä°lk OsmanlÄ± MatbaasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±, Boston LimanÄ±nda Ä°ngiliz Ã§aylarÄ±nÄ±n denize dÃ¶kÃ¼lmesi, BangladeÅŸâ€™in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABD ordularÄ±na karÅŸÄ± savaÅŸan son yerli liderin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, TuÄŸrul Beyâ€™in Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n koruyucusu olmasÄ±, Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸa hakkÄ±nda idam fermanÄ± Ã§Ä±kmasÄ±, , RahÅŸan affÄ±nÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± varâ€¦
Bosna Hersek'te savaÅŸÄ± bitiren ancak bugÃ¼nkÃ¼ karmaÅŸÄ±k siyasi yapÄ±yÄ± hazÄ±rlayan Dayton AnlaÅŸmasÄ± 14 AralÄ±k 1995'te imzalanmÄ±ÅŸtÄ±