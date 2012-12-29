GÃ¼ncelleme: 08:00, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Tarihte bugÃ¼n: TÃ¼rkiye'den Yunanistanâ€™a Kardak notasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih DosyasÄ±

GÃœNÃœN OLAYI

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TÃ¼rkiye Yunanistanâ€™a Nota Verdi (1995)

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Kardak kayalÄ±klarÄ±na oturan bir teknenin hangi tarafÃ§a kurtarÄ±lacaÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ±yla 27 AralÄ±kta 1995 tarihinde TÃ¼rkiye ile Yunanistan arasÄ±nda Kardak krizi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. TÃ¼rkiye 29 AralÄ±k 1995 gÃ¼nÃ¼ bu konuda Yunanistanâ€™a nota verdi. Kardak kayalÄ±klarÄ±na iki tarafta kendilerine ait olduÄŸu gerekÃ§esi ile bayrak dikti. YunanlÄ±larÄ±nÄ±n TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± indirmesi ile gerilim iyice tÄ±rmandÄ±. TÃ¼rk timlerinin adaya Ã§Ä±kÄ±p Yunan bayraÄŸÄ±nÄ± indirmesi ve ABDâ€™nin de araya girmesi ile kriz sona erdi.

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Amerikan Askerleri â€˜â€™YaralÄ± Diz KatliamÄ±â€™nÄ± â€˜â€™ YaptÄ± (1890)

Amerikan HÃ¼kÃ¼meti KÄ±zÄ±lderililerin yaptÄ±klarÄ± kutsal dansÄ± ayaklanma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± olarak yorumladÄ±. BÃ¶lgeye 500 kiÅŸilik bir sÃ¼vari grubu gÃ¶nderilerek bu dansa katÄ±lanlarÄ±n tutuklanmasÄ±nÄ± istedi. SÃ¼variler tarafÄ±ndan Ã§evrilen kampta 29 AralÄ±k 1890â€™da Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda Siu kabilesine mensup yarÄ±ya yakÄ±nÄ± kadÄ±n ve Ã§ocuklardan oluÅŸan 150 civarÄ±nda KÄ±zÄ±lderili katledildi. Bu olay â€˜â€™YaralÄ± Diz KatliamÄ±â€™â€™ olarak bilinmektedir.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

TÃ¼rk ParasÄ±nÄ± Koruma Kanunu deÄŸiÅŸtirildi (1983)

TÃ¼rk ParasÄ±nÄ± Koruma Kanunu 29 AralÄ±k 1983 tarihinde deÄŸiÅŸtirilerek yasak olan dÃ¶viz alÄ±m satÄ±mÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. DÃ¶viz bulundurmak, alÄ±p satmak suÃ§ olmaktan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Vaclav Havel Ã‡ekoslavakya Devlet BaÅŸkanÄ± Oldu (1989)

Åžair, yazar ve siyasetÃ§i Vaclav Havel, 1989'daki Kadife devrim'in Ã¶ncÃ¼sÃ¼ oldu. Vaclav Havel devrimi gerÃ§ekleÅŸtiren Civic Forum tarafÄ±ndan 29 AralÄ±k 1989'da Ã‡ekoslovakya Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi. Ã‡ekoslavakyaâ€™da 1990 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan ilk serbest seÃ§imlerde CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi. Ã‡ekoslavakyaâ€™nÄ±n herhangi bir Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸanmadan barÄ±ÅŸÃ§Ä± bir ÅŸekilde Ã‡ek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak bÃ¶lÃ¼nmesinde Ã¶nemli rol oynadÄ±. BÃ¶lÃ¼nmenin arkasÄ±ndan yeni Ã‡ek Cumhuriyeti'nin de ilk baÅŸkanÄ± oldu. 1998â€™de tekrar seÃ§ilmeyi baÅŸardÄ± ancak 2003 yÄ±lÄ±ndaki seÃ§imleri kaybetti ve gÃ¶revini devretti.

THYâ€™nin Mersin UÃ§aÄŸÄ± DÃ¼ÅŸtÃ¼ (1994)

TÃ¼rk Hava YollarÄ±na ait Ankara-Van seferini yapan Boeing-737 tipi mersin adlÄ± yolcu uÃ§aÄŸÄ± 29 AralÄ±k 1994 tarihinde vanâ€™da iniÅŸe geÃ§tiÄŸi sÄ±rada dÃ¼ÅŸtÃ¼. UÃ§ak kazasÄ±na kar ve fÄ±rtÄ±nalÄ± havanÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Kazada elli dokuz kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1941- NBC, TÃ¼rkÃ§e radyo yayÄ±nÄ±na baÅŸladÄ±.

1964- SÃ¼leyman Demirel, APâ€™nin ilk genel baÅŸkanÄ± RagÄ±p GÃ¼mÃ¼ÅŸpalaâ€™nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine, partinin genel baÅŸkanÄ± seÃ§ildi.

1976- Bursa TOFAÅž Otomobil FabrikasÄ±â€™nda Murat 131â€™in imalatÄ±na baÅŸlandÄ±.

1984- Hindistanâ€™da 31 Ekimâ€™de Ã¶ldÃ¼rÃ¼len BaÅŸbakan Ä°ndra Gandhiâ€™nin yerine oÄŸlu Rajiv Gandhi geÃ§ti.

1987- Hattat ve cilt sanatÃ§Ä±sÄ± Prof. Emin BarÄ±n 74 yaÅŸÄ±nda Ä°stanbulâ€™da Ã¶ldÃ¼.

1990- 1961 yÄ±lÄ±nda iÅŸletmeden kaldÄ±rÄ±lan tramvay, Ä°stiklal Caddesiâ€™nde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

1996 - Guatemala'da 36 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren sivil Ã§atÄ±ÅŸmalara, gerilla gÃ¼Ã§leri ile hÃ¼kÃ¼met liderleri arasÄ±nda imzalanan antlaÅŸmayla son verildi.

1998-KÄ±zÄ±l Kimerlerin liderleri, KamboÃ§ya'da 1970'de bir milyon kiÅŸinin hayatÄ±na mal olan soykÄ±rÄ±m iÃ§in Ã¶zÃ¼r diledi.

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