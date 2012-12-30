GÃ¼ncelleme: 07:56, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Tarihte bugÃ¼n: Saddam HÃ¼seyin idam edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih DosyasÄ±

GÃœNÃœN OLAYI

Saddam HÃ¼seyin Ä°dam Edildi (2006)

Irakâ€™Ä±n devrik devlet baÅŸkanÄ± Saddam HÃ¼seyin 1982â€™de Duceyl kÃ¶yÃ¼nde 148 Åžii kÃ¶ylÃ¼yÃ¼ Ã¶ldÃ¼rmekten idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ± ve 30 AralÄ±k 2006 tarihinde asÄ±larak idam edildi.

Cezayir SeÃ§imlerinde FÄ°S Lider Ã‡Ä±ktÄ± â€˜â€™Ä°ktidar OlamadÄ±â€™â€™ (1991)

Cezayirâ€™de 1989â€™da Ã§ok partili sisteme geÃ§ilmesinin ardÄ±ndan yapÄ±lan ilk genel seÃ§imlerin birinci tur sonuÃ§larÄ± 30 AralÄ±k 1991â€™de aÃ§Ä±klandÄ±. AÃ§Ä±klanan sonuÃ§lara gÃ¶re Ä°slami KurtuluÅŸ Cephesi (FÄ°S) bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ± elde etti. SeÃ§imlerin ikinci turu yapÄ±lamadÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã¼lkede darbe oldu ve FÄ°S Ã¼yelerinin birÃ§oÄŸu tutuklanarak hapse atÄ±ldÄ±. Cezayirâ€™de bir iÃ§ savaÅŸ sÃ¼reci baÅŸladÄ±.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Yavuz Sultan Selim KudÃ¼sâ€™e Geldi (1517)

Yavuz Sultan Selim Suriye ve Filistin bÃ¶lgelerini tam anlamÄ±yla kontrol altÄ±na aldÄ±ktan sonra nihai hedefi olan MÄ±sÄ±râ€™a doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±. Åžamâ€™dan 15 AralÄ±kâ€™ta ayrÄ±ldÄ± ve 30 AralÄ±k 1516â€™da KudÃ¼sâ€™e geldi. KudÃ¼sâ€™te onun ÅŸerefine 12000 kandille aydÄ±nlatÄ±lan Mescid-i Aksaâ€™yÄ± ziyaret ederek iki rekâ€™at hacet namazÄ± kÄ±ldÄ±. O geceyi KudÃ¼sâ€™te geÃ§irdi ve ertesi gÃ¼n Gazzeâ€™ye doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.

GÃ¼lhane Askeri TÄ±p Okulu AÃ§Ä±ldÄ± (1898)

EÄŸitime bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veren Sultan II.AbdÃ¼lhamit askeri tÄ±p okullarÄ±nÄ± da bir dÃ¼zene sokmak istedi. Bu amaÃ§la Almanya ile bir sÃ¶zleÅŸme imzalanarak Almanyaâ€™dan bu konunun uzmanÄ± bilim adamlarÄ± getirildi. Alman profesÃ¶r Robert Rieder Ä°stanbulâ€™a geldi.Sarayburnuâ€™nda yer alan eski GÃ¼lhane RÃ¼ÅŸtiyesi tadilattan geÃ§irildi ve hastaneye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Ä°Ã§erisi Almanyaâ€™da getirilen modern araÃ§ gereÃ§ler ile donatÄ±ldÄ± ve 30 AralÄ±k 1898â€™de o zamanki ismiyle GÃ¼lhane Tababet-i Askeriye Tatbikat Mektebi ve SeriyatÄ± olarak hizmete aÃ§Ä±ldÄ±. Burada askeri hekimlere ihtisas ve idare eÄŸitimi verilecek ve ayrÄ±ca ordunun ihtiyacÄ± olan hastabakÄ±cÄ± yetiÅŸtirilecekti.

II.Yozgat AyaklanmasÄ± Sona Erdi (1920)

Yozgatâ€™taki Ã‡apanoÄŸlu isyanÄ± bastÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Yakalanan bazÄ± asiler affedilmeleri karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kurulan 500 kiÅŸilik AkdaÄŸmadeni alayÄ±na katÄ±larak batÄ± cephesine gitmek iÃ§in yola Ã§Ä±kmÄ±ÅŸlardÄ±. Ancak bunlardan 50 kadarÄ± bu alaydan ayrÄ±larak tekrar isyan Ã§Ä±kardÄ±lar. AkdaÄŸmadeni civarÄ±nda asiler Ã¼zerlerine gÃ¶nderilen kuvvetlere yenildiler ve bÃ¶ylece 30 AralÄ±k 1920â€™de tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±lar.

Demirci Mehmet Efe Ä°syanÄ± Sona Erdi (1920)

BatÄ± cephesinin Ã‡erkez Ethemâ€™den sonraki en Ã¶nemli Kuva-i Milliyecisidir. DÃ¼zenli orduya katÄ±lma kararÄ±nÄ± kabul etmedi Ã¼zerine Albay Refet Bey gÃ¶nderildi. Sonunda Demirci Mehmet Efe ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi baÅŸaran YÃ¼zbaÅŸÄ± Nuri Bey onu 30 AralÄ±k 1930â€™da isyandan vazgeÃ§irdi ve teslim olmaya ikna etti

Cezayirâ€™de Katliam YapÄ±ldÄ± (1997)

Cezayirâ€™de bazÄ± silahlÄ± kiÅŸiler dÃ¶rt kÃ¶yde 30 AralÄ±k 1997 gÃ¼nÃ¼ katliam yaparak yaklaÅŸÄ±k 400 kiÅŸiyi katlettiler. Ä°lginÃ§ olan katliamlarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi yerlerin kÄ±ÅŸla bÃ¶lgelerinde olmasÄ± ve sorumlularÄ±n herhangi bir takibata uÄŸramamasÄ±dÄ±r.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1916- Rusya Ã‡arlÄ±k ailesini nÃ¼fuzu altÄ±na alan Gregoriy Rasputin, soylular tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

1922- Sovyet Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler BirliÄŸi adÄ±nÄ± aldÄ±.

1947- Romanya KralÄ± Michael, Sovyet destekli komÃ¼nistler tarafÄ±ndan gÃ¶revinden Ã§ekilmeye zorlandÄ±. TÃ¼m DoÄŸu Avrupa komÃ¼nist kontrolÃ¼ altÄ±na geÃ§ti.

1948- PolitikacÄ± RÄ±za Tevfik (BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±) 80 yaÅŸÄ±nda Ä°stanbulâ€™da Ã¶ldÃ¼. RÄ±za Tevfik, 1920â€™de Damat Ferit PaÅŸa hÃ¼kÃ¼metinin temsilcisi sÄ±fatÄ±yla Sevr AntlaÅŸmasÄ±â€™nÄ± imzalayan delegelerden biriydi.

1993- Ä°srail ile Vatikan, birbirlerini karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak tanÄ±ma kararÄ± aldÄ±.

1993- Cumhuriyet Senatosu baÅŸkanlarÄ±ndan, Ã‡alÄ±ÅŸma ve DÄ±ÅŸiÅŸleri eski bakanlarÄ±ndan Ä°hsan Sabri Ã‡aÄŸlayangil 85 yaÅŸÄ±nda Ankaraâ€™da vefat etti.

1999- YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Vural SavaÅŸ, idama mahkum edilen Abdullah Ã–calanâ€™Ä±n karar dÃ¼zeltme talebini reddetti. Davada, iÃ§ hukuk yollarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±yla, dosya Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderildi.