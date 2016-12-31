Tarihte bugÃ¼n: Seyyid Ahmet Arvasi vefat etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih DosyasÄ±
GÃœNÃœN OLAYI
ÃœnlÃ¼ Fikir AdamlarÄ±ndan Ahmet Arvasi Vefat Etti (1988)
Gazi EÄŸitim EnstitÃ¼sÃ¼ Pedagoji bÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezunudur. Eserlerin de Ã§oÄŸunlukla milli ve manevi deÄŸerleri konu olarak almÄ±ÅŸtÄ±r. MÃ¼tefekkir ve eÄŸitimci yazar Seyyit Ahmet Arvasi 31 AralÄ±k 1988â€™de Ä°stanbulâ€™da vefat etti.
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GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Ä°stanbul-Ankara Demiryolu AÃ§Ä±ldÄ± (1892)
Ä°stanbul- Ankara demiryolu yapÄ±mÄ± 1880â€™lerde baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Sonunda 1892 yÄ±lÄ±nda tamamlanan demiryolu 31 aralÄ±k 1892 tarihinde tamamlanarak resmi tÃ¶ren ile hizmete aÃ§Ä±ldÄ±. Demiryolu Almanlar tarafÄ±ndan tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r.
OsmanlÄ± Devleti Ermeniler Ä°Ã§in Islahat Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Ä°ptal Etti (1914)
Rusyaâ€™nÄ±n isteÄŸi doÄŸrultusunda 1878 Berlin AntlaÅŸmasÄ±nda imzasÄ± olan devletler DoÄŸu Anadoluâ€™da Ermeniler iÃ§in yapÄ±lacak Ä±slahat projesini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere bir toplantÄ± yapÄ±ldÄ±. SonuÃ§ta DoÄŸu Anadolu ve DoÄŸu Karadeniz bÃ¶lgeleri iÃ§in iki yabancÄ± mÃ¼fettiÅŸin gÃ¶revlendirilmesine karar verildi. Ancak I. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± ile mÃ¼fettiÅŸler gÃ¶reve baÅŸlayamadÄ±lar. OsmanlÄ± Devleti de 31 AralÄ±k 1914â€™te aldÄ±ÄŸÄ± bir karar ile mÃ¼fettiÅŸlerin gÃ¶revlerine son verdi.
Lahorâ€™da Hindistan BayraÄŸÄ± AÃ§Ä±ldÄ± (1929)
Ä°ngilizlerin Hindistanâ€™a atadÄ±klarÄ± anayasa komisyonunda Hintlilere hiÃ§ yer vermemeleri Hindistanâ€™da ki tepkileri arttÄ±rdÄ±. Gandhi 1928â€™de KalkÃ¼taâ€™da yapÄ±lan toplantÄ±da Hindistanâ€™a Ä°ngiliz milletler TopluluÄŸu iÃ§erisinde kendisini yÃ¶netme hakkÄ± verilmesini istedi. Aksi durumda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan edeceklerini bunun iÃ§in Ä°ngiltereâ€™ye bir yÄ±l sÃ¼re verdiklerini bildirdi. Ä°ngilizlerin herhangi bir giriÅŸimde bulunmamalarÄ± Ã¼zerine 31 AralÄ±k 1929â€™da Lahorâ€™da Hindistan bayraÄŸÄ± aÃ§Ä±ldÄ±. BÃ¶ylece baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mÃ¼cadelesi yolundaki ilk ciddi adÄ±m atÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.
Cumhuriyet Tarihinde Ä°lk Kez Gensoru Ä°le HÃ¼kÃ¼met DÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ (1977)
CHP 1977 seÃ§imlerinde birinci parti Ã§Ä±kmasÄ±na raÄŸmen hÃ¼kÃ¼meti kuramadÄ±. Bunun Ã¼zerine Adalet Partisi, MilliyetÃ§i Hareket Partisi ve Milli Selamet Partisi arasÄ±nda SÃ¼leyman Demirel baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nda ikinci MilliyetÃ§i cephe olarak adlandÄ±rÄ±lan hÃ¼kÃ¼met kuruldu. Ancak bu hÃ¼kÃ¼metten 11 milletvekilinin istifasÄ± hÃ¼kÃ¼metin yeterli Ã§oÄŸunluÄŸu kaybetmesine neden oldu. SonuÃ§ta CHPâ€™nin Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde hÃ¼kÃ¼metin karÅŸÄ±sÄ±ndaki cephe birleÅŸerek gensoru ile ikinci milliyetÃ§i cephe hÃ¼kÃ¼metini 31 AralÄ±k 1977â€™de dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ler.
Rusya Federasyonâ€™u BaÅŸkanÄ± Boris Yeltsin GÃ¶revi BÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± AÃ§Ä±kladÄ± (1999)
Rusya Federasyonâ€™u baÅŸkanÄ± Boris Yeltsin 31 AralÄ±k 1999 akÅŸamÄ± Rus televizyonlarÄ±ndan gÃ¶revini baÅŸbakan Viladimir Putinâ€™e devrettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Boris Yeltsin 1991 yÄ±lÄ±ndan beri Rusya Federasyonu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu. DÃ¶neminin en Ã¶nemli olaylarÄ± BDTâ€™nin kurulmasÄ± ve Ã‡eÃ§enistanâ€™a yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahaledir. Son zamanlarda kamuoyu desteÄŸini iyice yitirmiÅŸ ve akrabalarÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yolsuzluk olaylarÄ± iyice onu zor durumda bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
1609- Ä°stanbulâ€™da, Sultanahmet Camiiâ€™nin temeli atÄ±ldÄ±. MimarÄ± Sedefkar Mehmet AÄŸa olan cami 8 yÄ±lda tamamlandÄ±.
1879- Edison, ilk elektrik lambasÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ± gÃ¼ndelik hayata soktu.
1892- Deutche Bankâ€™Ä±n bulunduÄŸu grubun yaptÄ±ÄŸÄ± demiryolu Ankaraâ€™ya ulaÅŸtÄ±.
1921- Mustafa Kemal, Ã‡erkes Ethem gÃ¼Ã§lerinin daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in BatÄ± Cephesi KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na talimat verdi.
1961- Eski DPâ€™li bakanlardan ve YassÄ±adaâ€™da mahkum edilenlerden Tevfik Ä°leri, Ankaraâ€™da 50 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼.
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