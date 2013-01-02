Güncelleme: 07:33, 02 Ocak 2017 Pazartesi

Tarihte bugün: İspanya’da Müslüman hakimiyeti sona erdi

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

İspanya’da Müslüman Hakimiyeti Sona Erdi (1492)

Aragon ve Kastilya krallığını birleştirerek güç birliğine giden İspanyollar İspanya’da ki Müslüman hakimiyetine son vermek için harekete geçtiler. Müslümanların elindeki şehirleri teker teker aldılar. Son olarak başkent Gırnata 2 Ocak 1492’de teslim oldu. Böylece 711 yılında Tarık Bin Ziyad ile başlayan Müslümanların İspanya hakimiyeti yaklaşık 800 yıl sonra sona erdi. İspanyollar Müslümanların Endülüs olarak adlandırdıkları İspanya’da tek bir Müslüman bırakmamak için ellerinden geleni yaptılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Yavuz Sultan Selim Kurban Bayramını Gazze’de Kutladı (1517)

Yavuz Sultan Selim nihai hedefi Kahire’ye doğru ilerlerken 2 Ocak 1517’de Gazze’ye geldi. Burada üç gün kaldı ve kurban bayramını Gazze’de kutladı.

Mısır Çarşısı Tamamen Yandı (1691)

Mısır Çarşısı Hatice Turhan Sultan tarafından Yeni Cami’ye vakıf olarak 1664 yılında bitirilerek hizmete girdi. Yapılışından 30 yıl kadar sonra ilk büyük yangınını 2 Ocak 1691 yılında geçirdi. Bu yangın 24 saat söndürülememiş ve çarşıda hemen ne varsa yanmıştır. Günümüzde halen faaliyetine daha çok baharat ve kuruyemiş üzerine kurulu esnafları ile devam etmektedir.

Bülent Ecevit AP’den Transfer Ettiği Milletvekilleri İle Hükümeti Kurdu (1978)

Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Bülent Ecevit Milli Cephe hükümetinin düşmesi üzerine hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Bülent Ecevit adalet Partisinden istifa eden 11 milletvekiline bakanlık vererek 2 Ocak 1978 tarihinde hükümeti kurdu. Adalet Partili 11 milletvekili ile Bülent Ecevit Güneş Motel’de görüştüğü için tarihimizde bu olay ‘’Güneş Motel Olayı’’ olarak yer aldı.

Askerler Siyasi Parti Liderlerini Uyardılar (1980)

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve kuvvet komutanlarının 27 Aralık 1979'da kendisine verdikleri ve siyasi partilerin liderlerini uyaran mektubu Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit’e 2 Ocak 1980 günü açıkladı. Bu uyarı mektubu 12 eylül darbesinin de ilk işareti olarak kabul edilmektedir.

Gönenli Mehmet Efendi Vefat Etti (1991)

Son devrin meşhur din adamlarından alim ve hafız Gönenli Mehmet Efendi 2 Ocak 1991 tarihinde vefat etti. Sultan Ahmet Camii’nde uzun süre imamlık görevinde bulunmuştu. Bir çok öğrencisi ve yetiştirdiği hafız vardır. Denizli hapishanesinde 1943 yılında Bediüzzaman Said Nursi ile birlikte kalmışlardı.

Kopenhag Kriterlerine Uyum Yasası TBMM’de Kabul Edildi (2003)

Kopenhag kriterleri doğrultusunda anayasaya uyum için bazı yasalarda değişiklik öngören yasa tasarısı TBMM’de kabul edildi. bu yasa ile siyasi partilerin kapatılmasında 5/3 kuralı getirildi. Ayrıca işkence ve kötü muamele suçları, siyasi partilerin devlet yardımından yoksun bırakılması, cemaat vakıflarının mülk edinmesi ve basın özgürlüğü ile ilgili bazı düzenlemelerde yer alıyordu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1905-Rus-Japon savaşında Çin’deki Rus üssü Port Arthur, Japon deniz kuvvetlerine teslim oldu. Rus İmparatorluğu’nu çöküşe götüren ve 1905 devriminin kapısını açan yenilgiler dizisi başladı.

1935-Marmara Adası ve Erdek’te şiddetli deprem: 5 kişi öldü, 600 bina hasar gördü.

1935-Soyadı Kanunu yürürlüğe girdi.

1975-Charlie Chaplin’e (Şarlo), İngiltere’de “Sir” unvanı verildi.

1979-Türk ve Amerikan arkeologların 5 yıl süren ortak çalışmalarıyla, dünyanın ilk İslam batığı Ege Denizi’nde bulundu.

1981-“Masalları” ile bilinen yazar Eflatun Cem Güney, 85 yaşında İstanbul’da öldü.

1985-ABD, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) resmen ayrıldı.

1988-Alman Condor Havayolları’nın Stuttgard-İzmir seferini yapan Boeing-737 tipi yolcu uçağı Seferihisar yakınlarında düştü: 11 yolcu ve 5 kişilik mürettebat öldü.

1992-Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çığ düşmesi sonucu 20 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

1993-Mehmetçik Somali’de: Türk Silahlı Kuvvetleri, BM’nin çağrısı üzerine 43 yıl aradan sonra 2. kez bir yabancı ülkenin topraklarına ayak bastı.

1995-Eski İstanbul Su ve Kanalizasyon İşletmesi (İSKİ) Genel Müdürü Ergun Göknel’in 8,5 yıllık hapis cezası kesinleşti.

2006 - Bavyera'da (Almanya) bir buz pistinin çatısı çöktü: 15 kişi öldü.

2007 - Niğde Aladağla'daki Demirkazık zirvesi tırmanışında 1 Ocak'ta mahsur kalan ODTÜ Dağcılık Kulübü üyesi altı dağcıdan Utku Kocabıyık ve Seza Bürkan Yüksel öldü, dört dağcı ise kurtarıldı.