Tarihte bugün: İspanya’da Müslüman hakimiyeti sona erdi

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası
GÜNÜN OLAYI
İspanya’da Müslüman Hakimiyeti Sona Erdi (1492)
Aragon ve Kastilya krallığını birleştirerek güç birliğine giden İspanyollar İspanya’da ki Müslüman hakimiyetine son vermek için harekete geçtiler. Müslümanların elindeki şehirleri teker teker aldılar. Son olarak başkent Gırnata 2 Ocak 1492’de teslim oldu. Böylece 711 yılında Tarık Bin Ziyad ile başlayan Müslümanların İspanya hakimiyeti yaklaşık 800 yıl sonra sona erdi. İspanyollar Müslümanların Endülüs olarak adlandırdıkları İspanya’da tek bir Müslüman bırakmamak için ellerinden geleni yaptılar.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Yavuz Sultan Selim Kurban Bayramını Gazze’de Kutladı (1517)
Yavuz Sultan Selim nihai hedefi Kahire’ye doğru ilerlerken 2 Ocak 1517’de Gazze’ye geldi. Burada üç gün kaldı ve kurban bayramını Gazze’de kutladı.
Mısır Çarşısı Tamamen Yandı (1691)
Mısır Çarşısı Hatice Turhan Sultan tarafından Yeni Cami’ye vakıf olarak 1664 yılında bitirilerek hizmete girdi. Yapılışından 30 yıl kadar sonra ilk büyük yangınını 2 Ocak 1691 yılında geçirdi. Bu yangın 24 saat söndürülememiş ve çarşıda hemen ne varsa yanmıştır. Günümüzde halen faaliyetine daha çok baharat ve kuruyemiş üzerine kurulu esnafları ile devam etmektedir.
Bülent Ecevit AP’den Transfer Ettiği Milletvekilleri İle Hükümeti Kurdu (1978)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Bülent Ecevit Milli Cephe hükümetinin düşmesi üzerine hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Bülent Ecevit adalet Partisinden istifa eden 11 milletvekiline bakanlık vererek 2 Ocak 1978 tarihinde hükümeti kurdu. Adalet Partili 11 milletvekili ile Bülent Ecevit Güneş Motel’de görüştüğü için tarihimizde bu olay ‘’Güneş Motel Olayı’’ olarak yer aldı.
Askerler Siyasi Parti Liderlerini Uyardılar (1980)
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve kuvvet komutanlarının 27 Aralık 1979'da kendisine verdikleri ve siyasi partilerin liderlerini uyaran mektubu Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit’e 2 Ocak 1980 günü açıkladı. Bu uyarı mektubu 12 eylül darbesinin de ilk işareti olarak kabul edilmektedir.
Gönenli Mehmet Efendi Vefat Etti (1991)
Son devrin meşhur din adamlarından alim ve hafız Gönenli Mehmet Efendi 2 Ocak 1991 tarihinde vefat etti. Sultan Ahmet Camii’nde uzun süre imamlık görevinde bulunmuştu. Bir çok öğrencisi ve yetiştirdiği hafız vardır. Denizli hapishanesinde 1943 yılında Bediüzzaman Said Nursi ile birlikte kalmışlardı.
Kopenhag Kriterlerine Uyum Yasası TBMM’de Kabul Edildi (2003)
Kopenhag kriterleri doğrultusunda anayasaya uyum için bazı yasalarda değişiklik öngören yasa tasarısı TBMM’de kabul edildi. bu yasa ile siyasi partilerin kapatılmasında 5/3 kuralı getirildi. Ayrıca işkence ve kötü muamele suçları, siyasi partilerin devlet yardımından yoksun bırakılması, cemaat vakıflarının mülk edinmesi ve basın özgürlüğü ile ilgili bazı düzenlemelerde yer alıyordu.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1905-Rus-Japon savaşında Çin’deki Rus üssü Port Arthur, Japon deniz kuvvetlerine teslim oldu. Rus İmparatorluğu’nu çöküşe götüren ve 1905 devriminin kapısını açan yenilgiler dizisi başladı.
1935-Marmara Adası ve Erdek’te şiddetli deprem: 5 kişi öldü, 600 bina hasar gördü.
1935-Soyadı Kanunu yürürlüğe girdi.
1975-Charlie Chaplin’e (Şarlo), İngiltere’de “Sir” unvanı verildi.
1979-Türk ve Amerikan arkeologların 5 yıl süren ortak çalışmalarıyla, dünyanın ilk İslam batığı Ege Denizi’nde bulundu.
1981-“Masalları” ile bilinen yazar Eflatun Cem Güney, 85 yaşında İstanbul’da öldü.
1985-ABD, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) resmen ayrıldı.
1988-Alman Condor Havayolları’nın Stuttgard-İzmir seferini yapan Boeing-737 tipi yolcu uçağı Seferihisar yakınlarında düştü: 11 yolcu ve 5 kişilik mürettebat öldü.
1992-Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çığ düşmesi sonucu 20 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
1993-Mehmetçik Somali’de: Türk Silahlı Kuvvetleri, BM’nin çağrısı üzerine 43 yıl aradan sonra 2. kez bir yabancı ülkenin topraklarına ayak bastı.
1995-Eski İstanbul Su ve Kanalizasyon İşletmesi (İSKİ) Genel Müdürü Ergun Göknel’in 8,5 yıllık hapis cezası kesinleşti.
2006 - Bavyera'da (Almanya) bir buz pistinin çatısı çöktü: 15 kişi öldü.
2007 - Niğde Aladağla'daki Demirkazık zirvesi tırmanışında 1 Ocak'ta mahsur kalan ODTÜ Dağcılık Kulübü üyesi altı dağcıdan Utku Kocabıyık ve Seza Bürkan Yüksel öldü, dört dağcı ise kurtarıldı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İspanya’da Müslüman hakimiyetinin sona ermesi, Mısır Çarşısının yanması, Askerlerin siyasi parti liderlerini uyarması, Gönenli Mehmet Efendi’nin vefatı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mekke’nin fethi, Jülyen Takvim kullanılmaya başlanması, İsyancı Rumların Mora’da bağımsızlık ilan etmesi, Millet Mekteplerinin açılması, Yeni Türk Medeni Kanunun yürürlüğe girmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İstanbul-Ankara demiryolunun açılması, Hindistan bayrağının ilk kez açılması, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gensoru ile hükümet düşürülmesi, Seyyid Ahmet Arvasi’nin vefatı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Gülhane Askeri Tıp Okulunun açılması, Cezayir seçimlerinde FİS'in lider çıkması, Demirci Mehmet Efe isyanının sona ermesi, Saddam Hüseyin’in idamı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Amerikan askerlerinin ‘’Yaralı Diz Katliamı’nı ‘’ yapması, Türk parasını koruma kanunun değiştirilmesi, Vaclav Havel’in Çekoslavakya Devlet Başkanı olması, Türkiye’nin Yunanistan’a nota vermesi var…
Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar Arasında; Dünyanın İlk Ücretli Sinema Gösterimi, Kıbrıs’ta Geçici Türk Yönetimi Kurulması, İsmet İnönü Anıtkabir’e Defnedilmesi, SSCB Afganistan’ı Özgürleştirdiğini İlan Etmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mehmet Akif Ersoy’un vefatı, Ayasofya’nın İmparator Justinianus tarafından açılması, Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi, Erzincan depremi, İsrail’in Gazze’ye hava saldırısı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Sakız adasının alınması, Takvim ve saat konusunda düzenleme, Rusya Federasyonu’nun kurulması, Güneydoğu Asya ülkelerini vuran Tsunami felaketi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın idam edilmesi, Türk uçaklarının Kıbrıs üzerinde uyarı uçuşları yapması, İsmet İnönü’nün ölümü var…
Soğuk Savaş döneminin en kanlı işgallerinden olan Sovyetlerin Afganistan işgali, 37 yıl önce bugün başlamıştı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; SSCB'nin Afganistan’ı işgal etmesi, IV.Murat’ın Bağdat’ı geri alması, Libya’nın bağımsızlığı, Ankara’da Modern Çarşı’nın yanması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; I.Meşrutiyetin ilanı, Vincent Van Gogh’un kulağını kesmesi,Faysal’ın Irak Kralı olması, Menemen olayı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sarıkamış Harekatının başlaması, Lakonia adlı yolcu gemisinin yanması, İşçi lideri Lech Walesa Polonya Cumhurbaşkanı olması, Rahşan Affının yürürlüğe girmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mısır Valisinin isyanı, Kıbrıs’ta kanlı Noel, Lockerbie olayı, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kurulması, Saparmurat Türkmenbaşı’nın ölümü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Rodos’un alınması, Muharrem Kararnamesi yayınlanması, Ege adalarının kaybedilmesi, tarihin en büyük feribot kazasının yaşanması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Milli Mücadele’nin ilk kurşunu Hatay’da atılması, Maraş olaylarının yaşanması, Yerli otomobil Anadol’un üretimine başlanması var..