Güncelleme: 07:48, 03 Ocak 2017 Salı

Tarihte bugün: Ali Şir Nevai vefat etti

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Türk Edebiyatının Önemli Şahsiyetlerinden Ali Şir Nevai Vefat Etti (1501)

Timurlular Devleti zamanında Horasan’da yaşamıştır. Ünlü bilim ve devlet adamı Hüseyin Baykara ile arkadaştırlar. Şair, yazar ve mimardır. Türkçeye verdiği büyük değer ile bilinir. Hatta Muhakemet’ül Lügateyn (iki dilin karşılaştırılması) adlı eseri Türkçenin Farsça’dan üstün bir dil olduğunu ispatlamak için yazmıştır. Çağatay Türkçesinin tanınmış edebiyat adamı Ali Şir Nevai 3 Ocak 1501 yılında vefat etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İngiltere Osmanlı – Rus Savaşında aracılık Yapmayı Kabul Etmedi (1878)

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Rusların doğuda Erzurum’a, batıda ise İstanbul önlerine kadar gelmesi üzerine savaşın durdurulması için girişimlere başladı. Paris Antlaşmasında imzası bulunan devletler Osmanlı devletini yalnız bıraktılar. Bu durum üzerine Osmanlı devleti İngiltere’den arabuluculuk yapmasını istedi. Fakat İngiltere hükümeti 3 Ocak 1878’de aracılık teklifini kabul etmediğini ve Osmanlı devletinin barış için doğrudan Rusya’ya başvurması gerektiğini bildirdi.

Enver Paşa 33 Yaşında Harbiye Nazırı Oldu (1914)

Kurmay Yarbay Enver Bey, hiç albaylık yapmadan Mirliva(general)lığa yükseltildi ve arkasındanda 3 Ocak 1914 tarihinde Harbiye Nazırı oldu. Harbiye Nazırı olduğunda Enver paşa 33 yaşına girmek üzereydi. Şehzade Süleyman Efendi’nin kızı Naciye Sultan’la evlenerek saray ile ilişkilerini de daha yakın boyutlara taşımıştır.http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=218607

Ermeni Çeteleri Ardahan’da Katliam Yaptı (1917)

Ermeni çeteciler Ardahan Arap Camii’ne kapattıkları 373 Müslüman Türk’ü ateşe verdikleri cami ile birlikte 3 Ocak 1917 tarihinde yakarak katlettiler.

Mersin İşgalden Kurtuldu (1922)

Mersin Mondros Ateşkes antlaşmasının yedinci maddesine dayanılarak önce İngilizler tarafından daha sonra ise Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Kuva-i milliyeciler tarafından özellikle Fransızlara karşı bölgede direniş yapılmıştır. Fransızlar ile TBMM’nin 20 Ekim 1921 tarihinde yapılan Ankara antlaşması ile işgal kuvvetleri bölgeden çekilmişlerdir. Mersin’in tam olarak işgalden kurtulduğu gün 3 Ocak 1922’dir.

Solcu Militanlar İle Sınırda Çatışma Çıktı (1973)

Filistin’de ki kamplarda eğitim alarak Türkiye’ye sızmaya çalışan solcu militanlar ile askerler arasında 3 Ocak 1973 tarihinde çatışma çıktı. Çatışmada iki asker ve iki vatandaş hayatlarını kaybettiler.

Diyarbakır’da Apartman Çöktü (1983)

Diyarbakır’ın Şehitlik semtinde 3 Ocak 1983 tarihinde 7 katlı ve 28 daireli ‘Hicret' apartmanı sabaha karşı çöktü. Enkaz altında kalan bina sakinlerinden 84 kişi öldü. Yapılan araştırmalarda binanın yıkılmasında müteahhitlik hatası tespit edildi. Yapılan yargılama sonrasında binanın müteahhidi 2,5 yıl hapis yattıktan sonra çıktı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1521. Martin Luther, Roma Katolik Kilisesi tarafından aforoz edildi.

1925. İtalya’da Benitto Mussolini, bütün yetkileri elinde topladı.

1941. Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban derileri ve bağırsaklarının Türk Hava Kurumu’na bağışlanmasına ilişkin görüş açıkladı.

1945. TBMM, Japonya ile ilişkilerini kesmeye karar verdi.

1952. Erzurum ve Hasankale’de deprem: 69 kişi öldü, 299 kişi yaralandı.

1953. Samuel Beckett’in oyunu “Godot’yu Beklerken” Paris’te sahnelenmeye başlandı.

1963. Türk Halk Müziği Sanatçısı, Araştırmacı ve Derlemeci Muzaffer Sarısözen, 65 yaşında öldü.

1977. Beylerbeyi’deki tarihi Halil Paşa yalısı yandı.

1978. Hindistan’da İndra Gandhi Kongre Partisi’nden çıkarıldı.

1983. Diyarbakır’da 7 katlı, 28 daireli bir apartman çöktü; enkazdan 83 ceset çıkarıldı.

1986. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) hisse senetleri alım satımı başladı.

1993. ABD Başkanı George Bush ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin, stratejik nükleer silahlarda indirimi öngören START-2 anlaşmasını imzaladılar.

2002. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadınların “streç, kot ve benzeri” dışında pantolonları giyebilmelerine olanak tanındı. (Kadın memurlar 7 Aralık 2001’de pantolon giyebilmek için ülke genelinde eylemler yapmıştı.

2004. Mısır'ın özel havayolu şirketi Flash Air'e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Kızıldeniz'e düştü: 148 kişi öldü.

2007. Kütahya'da öğrenci otobüsü takla attı: 21 yaralı

2009. İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatına başladı.