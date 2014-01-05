Güncelleme: 08:07, 05 Ocak 2017 Perşembe

Tarihte bugün: Arif Nihat Asya vefat etti

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Bayrak Şiirinin Şairi Vefat Etti (1975)

Arif Nihat Asya uzun süre çeşitli illerde edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. Hatta bir ara milletvekili olarak TBMM’de yer aldı. Bayrak şiirinden dolayı ‘’Bayrak Şairi’’ olarak adlandırılmıştır. Arif Nihat Asya 5 Ocak 1975’te Ankara’da vefat etti.

Fransa’da Meşhur Hukuk Skandalı ‘’Dreyfus Olayı’’ Yaşandı (1894)

Fransız genelkurmayında görev yapan Yahudi asıllı Yüzbaşı Alfred Dreyfus, Alman Askeri Ataşesi Von Schwartzkoppen’e bazı gizli askeri belgeleri gönderdiği gerekçesiyle casusluk suçlamasıyla tutuklandı.Ortada yeterli delil olmamasına rağmen basının ve oluşan kamuoyunun baskıları ile mahkeme Dreyfus’u suçlu buldu. Dreyfus’un rütbeleri askeri okulun bahçesinde 5 Ocak 1894’te söküldü ve ömür boyu hapse mahkum oldu. Hatta durum o hale geldi ki Dreyfus’un suçsuz olduğunu söyleyenlerde cezalandırıldılar. İlerleyen zaman içerisinde ilginç yargılama süreçlerinden sonra Fransa cumhurbaşkanının af kararı ile 11 yıl sonra Dreyfus’un suçsuzluğu kabul edildi ve rütbesi iade edildi. http://www.dunyabulteni.net/haber/132176/fransada-yargi-ihlali-mucadelesi-dreyfus-olayi

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Boğazlar Konusu İlk Kez Devletler Arası Bir Antlaşmada Geçti (1809)

Fransa ile Rusya’nın birbirine yakınlaşması Osmanlı ile İngiltere’yi birbirine yakınlaştırdı. Antlaşma yapılmasındaki tek pürüz ise İngiltere’nin iki yıl önce boğazları zorla geçmiş olmasıydı. Sonunda bu pürüz aşıldı ve Osmanlı devleti ile İngiltere arasında hem barış hem de bir savunma antlaşması özelliği taşıyan Kale-i Sultaniye Antlaşması 5 Ocak 1809’da imzalandı. Antlaşmayı ilginç yapan özelliklerden birisi de ilk defa boğazların yabancı devletlere kapalılığı kuralının bir devletlerarası antlaşmada geçmesi idi. Bu antlaşmadan sonra Osmanlı Devleti üzerinde İngiliz etkisi giderek artış gösterecektir.

Adana Fransız Ve Ermeni Zulmünden Kurtuldu (1922)

Mondros Ateşkes antlaşmasının arkasından Adana Fransızlar tarafından işgal edildi. Fransızlar ve yanlarında getirdikleri Ermeniler işgal süresince Adanalılara her türlü zulmü yaptılar ve bir çok masum vatandaşı katlettiler. Fransızlar ile TBMM’nin yaptığı Ankara Antlaşması gereğince şehir 20 Aralık 1921’de Türk askerine teslim edildi. Ancak şehrin tamamen işgalden kurtulması 5 Ocak 1922’dir.



Prag Baharı Başladı (1968)

Çekoslavakya devlet başkanlığına 5 Ocak 1968’de Aleksander Dubcek seçildi. Aleksander Dubçek ülkesinde biraz daha liberalizm yönü ağırlıklı politikalara öncelik vermeye başladı. Bu dönem Çekoslavakya’da başlattığı rahatlama dönemi nedeniyle ‘’Prag Baharı’’ olarak adlandırıldı. Fakat bu durum başta SSCB olmak üzere Varşova Paktı üyelerinin tepkisini çekti ve 1969’da Çekoslavakya işgal edildi.

ABD Jetleri Libya Uçaklarını Düşürdü (1989)

ABD İle Libya arasındaki siyasi uyuşmazlıkta yeni bir safha yaşandı. ABD savaş uçakları 5 Ocak 1989’da Libya Hava Kuvvetlerine ait iki Mig-23 tipi savaş uçağını düşürdü. İki devlet arasında ki gerilim iyice tırmandı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1929. Anadolu-Bağdat ve Mersin-Tarsus demiryolları ile Haydarpaşa Garı devletleştirildi.

1968. Çekoslovakya Komünist Partisi liderliğine Alexander Dubçek getirildi. Dubçek, reformcu kişiliğiyle tanınıyordu.

1983. Türkiye Yazarlar Sendikası’nın 17 yöneticisi ve 1 üyesi hakkında açılan davaya, 1 No’lu Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi’nde başlandı. 1985’te sona eren ve tüm sanıkları beraat eden davada Aziz Nesin, Bekir Yıldız ve Asım Bezirci gibi yazarlar yargılanmıştı.

1987. 1986 Mayıs ve Haziran çay sürgünlerinde radyasyon bulundu; 56 bin ton çay imha edildi.

1993. Avrupa Konseyi’nce her yıl verilen “Yılın Müzesi” ödülünü İstanbul Arkeoloji Müzeleri aldı.

1997. Sabancı Suikastı sanıklarından Mustafa Duyar, Şam’da Türk Büyükelçiliği’ne teslim oldu.

1997. Rusya, barış anlaşması uyarınca Çeçenistan’daki son askerlerini de geri çekti.

2005 - Bilinen en büyük cüce gezegen Eris keşfedildi.