Güncelleme: 00:10, 06 Ocak 2018 Cumartesi

TARİHTE BUGÜN: Fas krallığında Osmanlı nüfuz dönemi başladı

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Osmanlı Kuvvetleri Fas Şehrine Girdi (1554)

Cezayir Beylerbeyi Salih Paşa Cezayir’i tam olarak itaat altına aldıktan sonra Kuzey Afrika’nın büyük devletlerinden Fas üzerine yürüdü. Fas kralını arka arkaya üç defa bozguna uğrattı. İlerlemesine devam eden Salih Paşa 6 Ocak 1554’te Fas şehrine girdi. Böylece Fas krallığında Osmanlı Nüfuz dönemi de başlamış oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Yavuz Hz. İbrahim’in Türbesini Ziyaret Etti (1517)

Yavuz Sultan Selim ordusu ile Mısır’a doğru ilerlerken en son Gazze’ye gelmiş ve burada kurban Bayramını geçirmişti. Gazze’de üç gün kaldıktan sonra 6 Ocak 1517’de Halilü’r-Rahman’a giderek Hz. İbrahim(as)in türbesini ziyaret etti.

Yunan İleri Taarruzu Başladı (1921)

Yunan ordusu keşif yapmak, TBMM ordusunun gücünü ölçmek hatta Eskişehir’i ele geçirmek amacıyla 6 Ocak 1921’de İnönü mevzilerine doğru üç koldan ilerlemeye başladı. Yunanlıların İnönü mevzilerine ulaşmaları üç gün sürmüştür.

Tan Matbaasında Patlama Meydana Geldi (1959)

İstanbul’un Cağaloğlu semtinde Tan matbaasının bulunduğu yerde 6 Ocak 1959 Salı günü büyük bir patlama meydana geldi. Bina tamamen çöktü. Hatta orada geçmekte olan şehir hatlarına ait bir otobüs enkaz altında kaldı. Olayda 16 kişi hayatını kaybetmiş 150 kadar kişide yaralanmıştır.

Mersin Rafinerisinin Temeli Atıldı (1960)

Günümüzde ATAŞ rafinerisi olarak bilinen petrol arıtma tesisinin temeli 6 Ocak 1960 tarihinde Başbakan Adnan Menderes’in katılımı ile atıldı. Tesisin yapımında 15 bin ton demir kullanılacağı ve bittiğinde günde 9 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip olacağı bildirildi.

ABD Büyükelçisinin Aracı Yakıldı (1969)

ABD Büyülelçisi Robert Komer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünün daveti üzerine gittiği Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde rektörlük önünde 6 Ocak 1969’da makam arabası yakıldı. Bu olay ‘’Komer Olayı’’ olarak adlandırılmıştır.

Prof. Dr. Muharrem Ergin Vefat Etti (1995)

Ord.Prof.Reşit Rahmeti Arat’ın asistanı olarak başladığı üniversite görevinde 1971’de profesör oldu. Türk Edebiyat Tarihinin önemli eserlerini günümüz Türkçesine çevirdi. Bu konudaki en önemli çalışmaları arasında ‘’Orhun Abideleri ve Dede Korkut Hikayeleri ‘’sayılabilir. Prof Dr. Muharrem Ergin 6 Ocak 1995 tarihinde vefat etti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1838. Samuel Morse, kendi geliştirdiği “Morse Alfabesi”ni açıkladı.

1921. Yunan birliklerinin Eskişehir ve Afyon doğrultusundaki taarruzuyla, I. İnönü Savaşı başladı.

1955. On iki ada karasuları sınırının saptanması için, Yunanistan ile görüşmelere başlandı.

1960. Mersin Rafinerisi’nin temeli atıldı.

1963. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Siirt’te zengin bir petrol damarı buldu.

1984. Türk Parasını Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikle, döviz taşımak suç olmaktan çıkarıldı.

1991. İlk Türk operası “Özsoy”un bestecisi Ahmet Adnan Saygun, 84 yaşında öldü.

1993. Balet Rudolf Nureyev öldü.

1998. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na, Ahmet Necdet Sezer seçildi.