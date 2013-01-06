TARİHTE BUGÜN: Fas krallığında Osmanlı nüfuz dönemi başladı

Dünya Bülteni / Tarih Servisi
GÜNÜN OLAYI
Osmanlı Kuvvetleri Fas Şehrine Girdi (1554)
Cezayir Beylerbeyi Salih Paşa Cezayir’i tam olarak itaat altına aldıktan sonra Kuzey Afrika’nın büyük devletlerinden Fas üzerine yürüdü. Fas kralını arka arkaya üç defa bozguna uğrattı. İlerlemesine devam eden Salih Paşa 6 Ocak 1554’te Fas şehrine girdi. Böylece Fas krallığında Osmanlı Nüfuz dönemi de başlamış oldu.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Yavuz Hz. İbrahim’in Türbesini Ziyaret Etti (1517)
Yavuz Sultan Selim ordusu ile Mısır’a doğru ilerlerken en son Gazze’ye gelmiş ve burada kurban Bayramını geçirmişti. Gazze’de üç gün kaldıktan sonra 6 Ocak 1517’de Halilü’r-Rahman’a giderek Hz. İbrahim(as)in türbesini ziyaret etti.
Yunan İleri Taarruzu Başladı (1921)
Yunan ordusu keşif yapmak, TBMM ordusunun gücünü ölçmek hatta Eskişehir’i ele geçirmek amacıyla 6 Ocak 1921’de İnönü mevzilerine doğru üç koldan ilerlemeye başladı. Yunanlıların İnönü mevzilerine ulaşmaları üç gün sürmüştür.
Tan Matbaasında Patlama Meydana Geldi (1959)
İstanbul’un Cağaloğlu semtinde Tan matbaasının bulunduğu yerde 6 Ocak 1959 Salı günü büyük bir patlama meydana geldi. Bina tamamen çöktü. Hatta orada geçmekte olan şehir hatlarına ait bir otobüs enkaz altında kaldı. Olayda 16 kişi hayatını kaybetmiş 150 kadar kişide yaralanmıştır.
Mersin Rafinerisinin Temeli Atıldı (1960)
Günümüzde ATAŞ rafinerisi olarak bilinen petrol arıtma tesisinin temeli 6 Ocak 1960 tarihinde Başbakan Adnan Menderes’in katılımı ile atıldı. Tesisin yapımında 15 bin ton demir kullanılacağı ve bittiğinde günde 9 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip olacağı bildirildi.
ABD Büyükelçisinin Aracı Yakıldı (1969)
ABD Büyülelçisi Robert Komer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünün daveti üzerine gittiği Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde rektörlük önünde 6 Ocak 1969’da makam arabası yakıldı. Bu olay ‘’Komer Olayı’’ olarak adlandırılmıştır.
Prof. Dr. Muharrem Ergin Vefat Etti (1995)
Ord.Prof.Reşit Rahmeti Arat’ın asistanı olarak başladığı üniversite görevinde 1971’de profesör oldu. Türk Edebiyat Tarihinin önemli eserlerini günümüz Türkçesine çevirdi. Bu konudaki en önemli çalışmaları arasında ‘’Orhun Abideleri ve Dede Korkut Hikayeleri ‘’sayılabilir. Prof Dr. Muharrem Ergin 6 Ocak 1995 tarihinde vefat etti.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1838. Samuel Morse, kendi geliştirdiği “Morse Alfabesi”ni açıkladı.
1921. Yunan birliklerinin Eskişehir ve Afyon doğrultusundaki taarruzuyla, I. İnönü Savaşı başladı.
1955. On iki ada karasuları sınırının saptanması için, Yunanistan ile görüşmelere başlandı.
1960. Mersin Rafinerisi’nin temeli atıldı.
1963. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Siirt’te zengin bir petrol damarı buldu.
1984. Türk Parasını Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikle, döviz taşımak suç olmaktan çıkarıldı.
1991. İlk Türk operası “Özsoy”un bestecisi Ahmet Adnan Saygun, 84 yaşında öldü.
1993. Balet Rudolf Nureyev öldü.
1998. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na, Ahmet Necdet Sezer seçildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Osmanlı Kuvvetlerinin Fas şehrine girmesi, I.İnönü savaşının başlaması, Tan Matbasında patlama olması, ABD Büyükelçisinin aracının yakılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 'Bayrak' Şiirinin Şairi Arif Nihat Asya'nın vefatı, Boğazların ilk kez bir antlaşmaya konu olması, Fransa’da meşhur hukuk skandalı ‘’Dreyfus Olayı’ ve Prag Baharının başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Haliç’in donması, Burma’nın bağımsız olması, Bâb-ı Âli’de yaşanan büyük yangın ve Zonguldak bölgesindeki maden işçilerinin Ankara’ya yürüyüşü var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ali Şir Nevai’nin vefatı, Ermeni çetelerin Ardahan’da katliam yapması, Mersin’in işgalden kurtulması, Diyarbakır’da bir apartmanın çökmesi var…
İran’dan ayrılarak Mısır’a gelen Şah ve ailesi, Devlet Başkanı Enver Sedat tarafından askeri bir törenle karşılanmış ve Asvan Havaalanı’nda 21 pare top atışı yapılmıştı. 20 kişi ile ülkesini terk eden Şah’ın ardından ise İran’da adeta bir bayram havası esmişti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İspanya’da Müslümanların hakimiyetinin sona ermesi, Mısır Çarşısının yanması, Askerlerin siyasi parti liderlerini uyarması, Gönenli Mehmet Efendi’nin vefatı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mekke’nin fethi, Jülyen Takviminin kullanılmaya başlanması, İsyancı Rumların Mora’da bağımsızlık ilan etmesi, Millet Mekteplerinin açılması, Yeni Türk Medeni Kanunun yürürlüğe girmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İstanbul-Ankara demiryolunun açılması, Hindistan bayrağının ilk kez açılması, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gensoru ile hükümet düşürülmesi, Seyyid Ahmet Arvasi’nin vefatı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Gülhane Askeri Tıp Okulunun açılması, Cezayir seçimlerinde FİS'in lider çıkması, Demirci Mehmet Efe isyanının sona ermesi, Saddam Hüseyin’in idamı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Amerikan askerlerinin ‘’Yaralı Diz Katliamı’nı ‘’ yapması, Türk parasını koruma kanunun değiştirilmesi, Vaclav Havel’in Çekoslavakya Devlet Başkanı olması, Türkiye’nin Yunanistan’a nota vermesi var…
Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar Arasında; Dünyanın İlk Ücretli Sinema Gösterimi, Kıbrıs’ta Geçici Türk Yönetimi Kurulması, İsmet İnönü Anıtkabir’e Defnedilmesi, SSCB Afganistan’ı Özgürleştirdiğini İlan Etmesi var…
Bir çok Arap ülkesinden daha fazla. Yakın tarihimiz boyunca siyasi, kültürel, hatta akraba ilişkilerimiz, sandığımızdan çok daha fazladır. Hidiv ailelerinin İstanbul’a etkisi ve bıraktığı eserler, tarihi mirasımızın vazgeçilmez
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mehmet Akif Ersoy’un vefatı, Ayasofya’nın İmparator Justinianus tarafından açılması, Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi, Erzincan depremi, İsrail’in Gazze’ye hava saldırısı var…
'3 gün sonra beni Yüksek Öğretmen Okulundan Emniyet Müdürlüğüne istediler. Bir şube müdürü beni sorguya çekti. “ Ne sıfatla resmi makamların törene gerek görmediği bir şairin kabri başında konuşma yaptığımı sormuştu. Cevabım yaklaşık olarak şöyleydi:
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sakız adasının alınması, Takvim ve saat konusunda düzenleme, Rusya Federasyonu’nun kurulması, Güneydoğu Asya ülkelerini vuran Tsunami felaketi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın idam edilmesi, Türk uçaklarının Kıbrıs üzerinde uyarı uçuşları yapması, İsmet İnönü’nün ölümü var…