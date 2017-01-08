Tarihte bugün: Wilson prensipleri ilan edildi

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
ABD başkanı Wilson kongrede 8 Ocak 1918’de I.Dünya Savaşı sonunda dünya barışının kurulması için gerekli olduğunu söylediği 14 ilkeyi açıkladı. İlkeler galiplerin mağlup olanlarını ezmesini engelleyecek düzenlemeler içeriyordu. Yenilen devletler için önemli bir güvence oluşturuyordu. Hatta Osmanlı Devleti bile Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalarken bu ilkelere çok güvenmişti. Ancak savaş sonunda bu ilkeler bir çok yöntem bulunarak çiğnendi ve ABD bu duruma fazla müdahil olmadı.
Fidel Castro Başkent Havana’ya Girdi (1959)
Fidel Castro Küba diktatörü Batista’ya karşı 1956 yılında gerilla harbi başlattı. Fidel Castro gerilla mücadelesinde komünistlerinde kısmen desteğini alarak 8 Ocak 1959’da başarıya ulaştı ve başkent Havana’ya girdi. Batista’nın halka karşı yaptığı baskılar ve zulümler onun başarısını arttıran en önemli etkenlerden biri olmuştur. Fidel Castro’nu hareketinin başlangıçta komünizmle herhangi bir bağlantısı yoktu. Hatta SSCB ile ilişkilerinde oldukça mesafeli davranmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Ünlü Venedikli Gezgin Marco Polo Öldü (1324)
Venedikli bir tüccar ailedendir. Papa IX.Gregoris’un babası ve amcasını Kubilay Han’a mektup götürmek üzere görevlendirmesi üzerine Marco Polo’da onlarla birlikte gitti. On yedi yıl boyunca bir çok ülkeyi ve bölgeyi gezdi. Ülkesine döndüğünde bir savaş sırasında Cenevizlilere esir düştü. Hapishanede ünlü seyahatnamesi Milyon’u yazdı. Bu eser Avrupalılara doğu dünyasını tanıtmıştır. Marco Polo 1324 yılında 8 Ocak 1324 tarihinde öldü.
Galileo Galilei Öldü (1642)
Modern fiziğin ve teleskopik astronominin kurucusu İtalyan bilim adamı Galileo Galilei 8 Ocak 1642’de öldü. Dünya dönüyor dediği için engizisyon mahkemesi tarafından idama mahkum edilmiş sözünü geri alması karşılığında affedilmiştir. Anca o mahkemeden çıkarken ‘’Siz isteseniz de istemeseniz de dünya dönüyor’’diye mırıldanmıştı.
Dünya Şampiyonu Güreşçi Yaşar Doğu Vefat Etti (1961)
Samsun ‘un Kavak ilçesi doğumlu Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Yaşar Doğu 46 yaşında iken 8 Ocak 1961’de vefat etti. Uzun süre milli güreşçi olarak görev yapan Yaşar Doğu güreş antrenörlüğü görevinde de bulunmuştu.
Yılmaz Güney Hapis Cezası Aldı (1982)
Yılmaz Güney komünizm propagandası yapmaktan 8 Ocak 1982’de yedi buçuk yıl hapis cezası aldı. Bu olayın arkasından Adana’daki bir gazinoda kendisine ceza veren hakimi vurarak ölümüne neden olmuş ve 19 yıl ceza almıştı. Cezası dolmadan hapishaneden kaçmış ve Fransa’ya gitmiştir.
Vehbi Koç’un Çalınan Cesedi Bulundu (1997)
Ünlü işadamı Vehbi Koç’un mezarından çalınan cesedi 8 Ocak 1997’dekabrinin bulunduğu yerin 200 metre kadar ilerisinde bulundu. Olayın failleri yakalandılar.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1916-Müttefik kuvvetleri, Osmanlı ordusunun Çanakkale direnişini kıramadı. İngiliz Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Winston Churchill, görevinden istifa etti.
1933- I. Beş Yıllık Kalkınma Planı kabul edildi.
1945- Büyük İskenderun Limanı hizmete açıldı.
1986- 8 sanatçıya Yükseköğrenim Kurulu’nca “profesörlük” unvanı verildi. Bu sanatçılar arasında Yıldız Kenter, Hikmet Şimşek ve Nevit Kodallı da vardı.
1989 - Birleşik Krallık'ta East Midlands havaalanı yakınlarında Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı karayolu üzerine düştü: 46 kişi öldü, 80 kişi yaralı kurtuldu.
1991 - Hükümetle anlaşan maden işçileri eylemlerine son vererek Zonguldak'a döndüler.
1992 - Ankara'da bir depoda kilitli tutulan "yasak" kitaplar Kültür Bakanlığı'nda sergilenmeye başladı. Kitaplar ileride oluşturulacak Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi'ne konulacak.
1993 - Aziz Nesin, "12 Eylül'de 5 deli bir kuyuya taş attı, 60 milyon insan çıkaramıyor" dedi.
1996 - Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe polis tarafından gözaltına alındıktan sonra Eyüp Spor Salonu yanındaki parkta ölü bulundu.
1996 - Antonov 32 tipi bir kargo uçağı, Kinşasa'da (Zaire) bir pazar yerine düştü: 350 kişi öldü.
2003 - THY'nin İstanbul-Diyarbakır seferini yapan RC-100 tipi uçağı Diyarbakır'a inişi sırasında düştü: 74 kişi öldü, 3 kişi yaralanarak kurtuldu.
2003 - Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan'da askeri üsler kurmaya başladı.
2008 - Orhan Alkaya, İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliğine getirildi.
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Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Osmanlı Kuvvetlerinin Fas şehrine girmesi,I.İnönü savaşının başlaması, Tan Matbasında patlama olması, ABD Büyükelçisinin aracının yakılması var…
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