GÃ¼ncelleme: 07:00, 09 Ocak 2017 Pazartesi

Tarihte bugÃ¼n: KÄ±rÄ±m tamamen kaybedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih Servisi

GÃœNÃœN OLAYI

KÄ±rÄ±m Tamamen Kaybedildi (1792)

OsmanlÄ± Devleti KÃ¼Ã§Ã¼k Kaynarca ile baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k verdiÄŸi KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n Rusya tarafÄ±ndan iÅŸgalini kabullenmemiÅŸ Ã§Ä±kan savaÅŸÄ± ise kaybetmiÅŸti. SavaÅŸ sonunda 9 ocak 1792â€™de imzalanan YaÅŸ AntlaÅŸmasÄ± ile OsmanlÄ± devleti KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n Rus topraÄŸÄ± olduÄŸunu kabul etti. Fatih Sultan Mehmet zamanÄ±nda OsmanlÄ± Devletine baÄŸlanmÄ±ÅŸ olan KÄ±rÄ±m HanlÄ±ÄŸÄ± kaybedildi.

Son DÃ¼ÅŸman BirliÄŸi de Ã‡anakkaleâ€™den AyrÄ±ldÄ± (1916)

Ä°tilaf Devletleri OsmanlÄ± Devletiâ€™ni savaÅŸ dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakmak ve mÃ¼ttefikleri Rusyaâ€™ya yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rarak I.DÃ¼nya SavaÅŸÄ±nÄ± daha erken bitirmek iÃ§in 19 Åžubat 1915 tarihinde Ã‡anakkale savaÅŸÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±lar. Denizden geÃ§me teÅŸebbÃ¼sÃ¼ 18 Mart 1915 tarihinde hezimetle sonuÃ§lanÄ±nca kara harekatÄ±na baÅŸladÄ±lar. Fakat kara harekatÄ±nda da beklemedikleri bir direniÅŸle karÅŸÄ±laÅŸan ve baÅŸarÄ± saÄŸlayamayan Ä°tilaf Devletleri, Ã‡anakkaleâ€™den Ã§ekilme kararÄ± aldÄ±lar. Ã‡anakkaleâ€™de bulunan son dÃ¼ÅŸman birlikleri 9 Ocak 1916â€™da SeddÃ¼lbahir bÃ¶lgesinden ayrÄ±ldÄ±.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Yavuz Sultan Selim Sina Ã‡Ã¶lÃ¼ne Girdi (1517)

Yavuz Sultan Selim MÄ±sÄ±râ€™a doÄŸru ilerlerken 9 Ocak 1517â€™de Sina Ã§Ã¶lÃ¼ne girdi. Sina Ã§Ã¶lÃ¼nÃ¼ on Ã¼Ã§ gÃ¼nde geÃ§ilebilecektir. Asker gÃ¼nde ortalama on sekiz kilometre yÃ¼rÃ¼yebilmiÅŸtir. Tarihte Sina Ã§Ã¶lÃ¼nÃ¼ bÃ¼yÃ¼k bir ordu ile geÃ§ebilen Ã§ok az kiÅŸi bulunmaktadÄ±r.

Ä°ngiltere MÄ±sÄ±râ€™dan Ã‡ekildi (1803)

Ä°ngilizler Napoleonâ€™u MÄ±sÄ±râ€™dan uzaklaÅŸtÄ±rarak OsmanlÄ± Devletine yardÄ±m etmek amacÄ±yla MÄ±sÄ±râ€™a asker Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlardÄ±. Ancak Ä°ngilizler Ä°skenderiyeâ€™de bulunan askerlerini geri Ã§ekmediler ve MÄ±sÄ±râ€™Ä±n iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±lar. Bu yeni sorun iki yÄ±l devam etti. Ancak Napoleonâ€™un Avrupaâ€™da yeniden tehlike oluÅŸturmaya baÅŸlamasÄ± Ã¼zerine Ä°ngilizler 9 Ocak 1803â€™te OsmanlÄ± Devleti ile antlaÅŸma imzalayarak MÄ±sÄ±râ€™da Ã§ekilme kararÄ± aldÄ±lar.

I.Ä°nÃ¶nÃ¼ SavaÅŸÄ± BaÅŸladÄ± (1921)

YunanlÄ±lar Ä±n 9 Ocak 1921â€™de Ä°nÃ¶nÃ¼ mevzilerine gelmesi Ã¼zerine savaÅŸ baÅŸladÄ±. O sÄ±rada cephe komutanÄ± Albay Ä°smet bey Ã‡erkez Ethemâ€™le uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in KÃ¼tahyaâ€™da bulunuyordu. Ä°smet Bey ancak YunanlÄ±larÄ±n geri Ã§ekilmeye baÅŸladÄ±klarÄ± ertesi gÃ¼n cepheye geldi.

Ahmet Hamdi Akseki Vefat Etti (1951)

TÃ¼rkiye Cumhuriyetinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ahmet Hamdi Akseki 9 Ocak 1951 tarihinde vefat etti. ArapÃ§a, FarsÃ§a ve Ä°ngilizce bilmekteydi. Son yÃ¼zyÄ±lÄ±n Ã¶nemli din alimleri arasÄ±nda yer almaktadÄ±r.Â

Ankara BehiÃ§beyâ€™de Tren KazasÄ± YaÅŸandÄ± (1979)

Ankara BehiÃ§bey yakÄ±nlarÄ±nda arÄ±zalanarak bekleyen trene sinyalizasyon hatasÄ± nedeniyle 9 Ocak 1979â€™da baÅŸka bir tren arkadan Ã§arptÄ±. Bu kazada toplam 33 yolcu yanarak feci ÅŸekilde hayatlarÄ±nÄ± kaybettiler. YaklaÅŸÄ±k 80 kiÅŸide Ã§eÅŸitli yerlerinden yaralandÄ±lar.

KÄ±zÄ±lyarâ€™da Rus Askerleri Rehin AlÄ±ndÄ± (1996)

Ã‡eÃ§enistan direniÅŸinin sembol isimlerinden Salman Raduyev bir avuÃ§ arkadaÅŸÄ± ile DaÄŸÄ±stanâ€™Ä±n KÄ±zÄ±lyar KasabasÄ±nda 9 Ocak 1996â€™da Rus askerlerini rehin aldÄ±lar. BaskÄ±ndan sonra Rus kuÅŸatmasÄ±ndan baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde sÄ±yrÄ±larak Ã‡eÃ§enistanâ€™a dÃ¶ndÃ¼ler. Bu olaydan sonra Ruslar Ã‡eÃ§en direniÅŸÃ§iler ile masaya oturmayÄ± kabul ettiler.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Â 1936-Ankara Ãœniversitesi Dil ve Tarih CoÄŸrafya FakÃ¼ltesi, AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle Ã¶ÄŸrenime baÅŸladÄ±.

Â 1937-Josef Stalinâ€™in sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderdiÄŸi Lev TroÃ§ki Meksikaâ€™ya gitti.

Â 1964-Halide Edip AdÄ±var, Ä°stanbulâ€™da 80 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼.

1991-Toplu taÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nda sigara iÃ§ilmesi ve tÃ¼tÃ¼n mamullerinin reklamÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± yasaklandÄ±.

1996-SabancÄ± Holding YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Ã–zdemir SabancÄ±, Toyotasa Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Haluk GÃ¶rgÃ¼n ve sekreter NilgÃ¼n Hasefe, SabancÄ± Centerâ€™da vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ler. OlayÄ±, DHKP-C Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼stlendi.

1997 - BaÅŸbakanlÄ±k Kriz YÃ¶netimi Merkezi yÃ¶netmeliÄŸi Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. YÃ¶netmelik kriz hallerinde kimi yÃ¼rÃ¼tme yetkilerini Genelkurmay Genel SekreterliÄŸi'ne veriyor.

2003 - Ä°kinci Afrika Sosyal Forumu sona erdi.

2003 - Aile mahkemeleri kuruldu.

2005 - Mahmud Abbas Filistin devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ildi.

2007 - Merkez Ã¼ssÃ¼ Ã–zbekistan'Ä±n baÅŸkenti TaÅŸkent'in 200 kilometre gÃ¼neydoÄŸusu olan 8 ÅŸiddetinde deprem meydana geldi.

2007 - Adana'dan Irak'a giden, iÃ§inde TÃ¼rk iÅŸÃ§ilerinin bulunduÄŸu, Moldova'lÄ± bir ÅŸirkete ait Antonov tipi bir uÃ§ak BaÄŸdat'Ä±n Beled havaalanÄ± pistine 200 metre kala dÃ¼ÅŸtÃ¼: 34 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

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