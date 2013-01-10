TARİHTE BUGÜN: Milletler Cemiyeti kuruldu

Dünya Bülteni / Tarih Servisi
GÜNÜN OLAYI
Milletler Cemiyeti Resmen Kuruldu (1920)
Dünya barışının korunması için ABD başkanı Wilson’un ilkeleri doğrultusunda Milletler Cemiyetinin kurulmasına Paris Barış Konferansında karar verilmişti. Milletler cemiyeti Yasası Versailles Antlaşmasının bir parçası olduğu için Versailles Antlaşması onaylandıktan sonra 10 Ocak 1920’de Milletler Cemiyeti resmen kurulmuş oldu.
Mısır’da Kurulan İlk Türk Devleti Tolunoğulları Sona Erdi (905)
Abbasi Devletinin Türk asıllı Mısır valisi Tolunoğlu Ahmet tarafından kurulan Tolunoğulları Devletine Abbasiler 10 Ocak 905 tarihinde son verdiler. Kırk yıla yakın devam eden Tolunoğulları devleti Mısır’da ki Türk hakimiyetinin öncüsü olmuşlardır.Tulunoğulları ile başlayan Mısır’da Türk hakimiyeti İhşitler, Eyyubiler, Memluk Devleti ve Osmanlılar ile devam etti.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Karadağ İlk Kez Adriyatik’e Ulaştı (1878)
1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında Osmanlı ordusunun yenilmesini fırsat bilen Balkan milletleri fırsatı kaçırmak istemediler. Karadağlılar 10 Ocak 1878’de Bar iskelesini ele geçirerek ilk kez Adriyatik denizine ulaştılar. Bu tarihlerde Karadağ Osmanlı Devletine bağlı özerk bir devlet idi. Bu savaş sonunda imzalanan Berlin Antlaşması ile bağımsız oldular.
Kafkasya Cephesinde Türk Ordusu Geri Çekildi (1915)
Enver Paşa’nın emrinde ki Türk kuvvetleri aralık 1914’te Ruslara karşı büyük bir harekat başlatmıştı. Ancak iyi planlama yapılmamış olması nedeniyle soğuk ve açlıktan büyük kayıp verildi. Bu nedenle taarruz başarısızlığa uğradı ve 10 Ocak 1915 tarihinde Türk ordusu geri çekildi.
TBMM’nin Kurduğu Düzenli Ordu İlk Zaferini Kazandı ‘’I.İnönü Zaferi’’ (1921)
Eskişehir yönüne doğru saldırıya geçen Yunan ordusu İnönü mevzilerini geçemedi ve 10 Ocak 1921 tarihinde geri çekildi. I.İnönü savaşı olarak tarihe geçen bu savaş TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun ilk zaferi oldu.
Castro ‘’Ben Komünist Değilim’’ Dedi (1959)
SSCB Fidel Castro başkent Havana’ya girdikten sonra 10 Ocak 1959’da yeni yönetimi tanıdığını ilan etti. Ancak Castro SSCB’ye mesafeli davranmayı tercih etti ve ben komünist değilim açıklamasında bulundu. Kurduğu ilk kabinede komünistlere yer vermedi.
Pakistan Ve Hindistan arasında Antlaşma Sağlandı (1966)
Savaş durumundaki Hindistan ve Pakistan devlet adamları SSCB’nin aracılığı ile Özbekistan’da bir araya geldiler. İki devlet arasında ki görüşmeler sonrasında Keşmir konusunda 10 Ocak 1966’da Taşkent Deklarasyonu adlı bir belge kabul edildi. Pakistan ve Hindistan savaş öncesi duruma geri dönmeyi kabul ediyorlar ve meselelerini barışçı yoldan çözmeyi kabul ediyorlardı.
Kurtuluş Savaşını Fiilen Başlatan Ali Fuat Paşa Vefat Etti (1968)
İzmit’ten Ankara’ya gitmek isteyen İngiliz askerlerini durdurma emri vererek Kurtuluş Savaşı’nı fiilen başlatan kişi oldu. Mustafa Kemal ile birlikte Milli Mücadele’yi başlatan önemli kişilerdir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile başladığı siyasal yaşamına Demokrat Parti ile devam etti. Bayındırlık Bakanlığı ve TBMM başkanlığı yaptı. Yassı Ada’da yargılandı. Ali Fuat Paşa 10 Ocak 1968’de vefat etti.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1863. Dünyanın ilk metrosu olan Londra metrosunun “Metropolitan” adı verilen ilk hattı açıldı.
1900. Dünya Şampiyonu, Pehlivan Kara Ahmet, “Şampiyonlar Şampiyonu” unvanını aldı.
1944. Nuri Demirağ’ın fabrikasında üretilen yolcu uçağının uçuş denemesi Yeşilköy’de yapıldı.
1945. Teşrinievvel, Teşrinisani, Kanunuevvel ve Kanunusani aylarının adları, Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak olarak değiştirildi.
1947. Demokrat Parti 1. Kongresi’nde, “Hürriyet Misakı” kabul edildi.
1961. Basın çalışanlarıyla ilgili 212 sayılı Yasa yürürlüğe girdi.
1972. Askeri Yargıtay; Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan hakkındaki ölüm cezalarını onayladı.
1995. The Marmara Oteli Pastanesi’nin 30 Aralık 1994’te bombalanması sırasında ağır yaralanarak, tedavi altına alınan Cumhuriyet Gazetesi sinema eleştirmeni, yazar Onat Kutlar öldü.
2001. Türk edebiyatının usta kalemlerinden, ünlü şair ve yazar Necati Cumalı, 80 yaşında vefat etti
2006 - İran'ın nükleer programı uluslararası krize yol açtı. Tahran atom bombası sahibi olmak istediği iddialarını reddederken, nükleer programının sivil olduğunu ve programını geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. 25 Ocak'ta Fransa, Birleşik Krallık ve Almanya ile ABD, İran'a ekonomik ve ticari yaptırımları kabul ettirmeye çalıştı, ama tasarı başlangıç aşamasında Rusya tarafından reddedildi.
2008 - Çin'in merkezi kısımlarının büyük bölümünü ve güneyini etkileyen kar fırtınası başladı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mısır’da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları’nın sona ermesi, Milletler Cemiyeti’nin kurulması, I.İnönü Zaferi’nin kazanılması, Ali Fuat Paşa’nın ölümü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kırım’ın Ruslara bırakılması, Son düşman birliğinin Çanakkale’den ayrılması, Sabancı Center Suikasti, Çeçen mücahitlerin Kızılyar’da Rus askerlerini rehin alması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Galile’nin ölümü, Wilson Prensiplerinin ilanı, Fidel Castro’nun başkent Havana’ya girmesi var.. (Wilson Prensipleri'nin tam metni)
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Fransız Haçlıların Anadolu’da bozguna uğraması, Mustafa Reşit Paşa’nın vefatı, Demokrat Parti’nin kuruluşu, Vietnam güçlerinin Kamboçya’yı işgali var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Osmanlı Kuvvetlerinin Fas şehrine girmesi, I.İnönü savaşının başlaması, Tan Matbasında patlama olması, ABD Büyükelçisinin aracının yakılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 'Bayrak' Şiirinin Şairi Arif Nihat Asya'nın vefatı, Boğazların ilk kez bir antlaşmaya konu olması, Fransa’da meşhur hukuk skandalı ‘’Dreyfus Olayı’ ve Prag Baharının başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Haliç’in donması, Burma’nın bağımsız olması, Bâb-ı Âli’de yaşanan büyük yangın ve Zonguldak bölgesindeki maden işçilerinin Ankara’ya yürüyüşü var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ali Şir Nevai’nin vefatı, Ermeni çetelerin Ardahan’da katliam yapması, Mersin’in işgalden kurtulması, Diyarbakır’da bir apartmanın çökmesi var…
İran’dan ayrılarak Mısır’a gelen Şah ve ailesi, Devlet Başkanı Enver Sedat tarafından askeri bir törenle karşılanmış ve Asvan Havaalanı’nda 21 pare top atışı yapılmıştı. 20 kişi ile ülkesini terk eden Şah’ın ardından ise İran’da adeta bir bayram havası esmişti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İspanya’da Müslümanların hakimiyetinin sona ermesi, Mısır Çarşısının yanması, Askerlerin siyasi parti liderlerini uyarması, Gönenli Mehmet Efendi’nin vefatı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mekke’nin fethi, Jülyen Takviminin kullanılmaya başlanması, İsyancı Rumların Mora’da bağımsızlık ilan etmesi, Millet Mekteplerinin açılması, Yeni Türk Medeni Kanunun yürürlüğe girmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İstanbul-Ankara demiryolunun açılması, Hindistan bayrağının ilk kez açılması, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gensoru ile hükümet düşürülmesi, Seyyid Ahmet Arvasi’nin vefatı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Gülhane Askeri Tıp Okulunun açılması, Cezayir seçimlerinde FİS'in lider çıkması, Demirci Mehmet Efe isyanının sona ermesi, Saddam Hüseyin’in idamı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Amerikan askerlerinin ‘’Yaralı Diz Katliamı’nı ‘’ yapması, Türk parasını koruma kanunun değiştirilmesi, Vaclav Havel’in Çekoslavakya Devlet Başkanı olması, Türkiye’nin Yunanistan’a nota vermesi var…
Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar Arasında; Dünyanın İlk Ücretli Sinema Gösterimi, Kıbrıs’ta Geçici Türk Yönetimi Kurulması, İsmet İnönü Anıtkabir’e Defnedilmesi, SSCB Afganistan’ı Özgürleştirdiğini İlan Etmesi var…
Bir çok Arap ülkesinden daha fazla. Yakın tarihimiz boyunca siyasi, kültürel, hatta akraba ilişkilerimiz, sandığımızdan çok daha fazladır. Hidiv ailelerinin İstanbul’a etkisi ve bıraktığı eserler, tarihi mirasımızın vazgeçilmez