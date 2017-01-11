GÃ¼ncelleme: 08:03, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Tarihte bugÃ¼n: Arnavutluk'ta Enver Hoca dÃ¶nemi baÅŸladÄ±

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni

GÃœNÃœN OLAYI

BÃ¼lent Ecevit AzÄ±nlÄ±k HÃ¼kÃ¼meti Kurdu (1999)

28 Åžubat sÃ¼reci iÃ§erisinde kurulmuÅŸ olan Mesut YÄ±lmaz baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki ANASOL-D HÃ¼kÃ¼meti TBMMâ€™de gensoru ile dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bunun Ã¼zerine 11 Ocak 1999'da Ã¼lkeyi seÃ§ime gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in, diÄŸer partilerin de Ã¼zerinde anlaÅŸmasÄ± Ã¼zerine BÃ¼lent Ecevit baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nda DSP bir azÄ±nlÄ±k hÃ¼kÃ¼meti kurdu. BÃ¶ylece BÃ¼lent Ecevit dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez baÅŸbakanlÄ±k koltuÄŸuna oturdu. Bu hÃ¼kÃ¼met dÃ¶neminin en Ã¶nemli olayÄ± PKKâ€™nÄ±n baÅŸÄ± Abdullah Ã–calanâ€™Ä±n 15 Åžubat 1999 tarihinde Kenyaâ€™da yakalanarak TÃ¼rkiyeâ€™ye getirilmesidir.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

BaÄŸdatlÄ± ÃœnlÃ¼ Åžair Fuzuli Vefat Etti (1556)

BaÄŸdatlÄ± Ã¼nlÃ¼ divan ÅŸairi Fuzuliâ€™nin asÄ±l adÄ± Mehmetâ€™tir. BaÄŸdat Kasidesi, Leyla vÃ¼ Mecnun, Åžikayetname ve Su Kasidesi en meÅŸhur eserleridir.Fuzuli 11 Ocak 1556 tarihinde Kerbelaâ€™da yetmiÅŸ altÄ± yaÅŸÄ±nda iken bir veba salgÄ±nÄ±nda hastalanarak vefat etti.

Ä°nsÃ¼lin Ä°lk Defa Bir Hasta Ãœzerinde Denendi (1922)

Ä°nsÃ¼linâ€™in 1921 yÄ±lÄ±ndaki keÅŸfinin arkasÄ±ndan ilk kez 11 Ocak 1922'de, 14 yaÅŸÄ±nda bir ÅŸeker hastasÄ± olan Leonard Thompson Ã¼zerinde denendi. Ancak bu ilk deneme baÅŸarÄ±lÄ± olmadÄ± ciddi yan etkilere neden oldu. KÄ±sa sÃ¼re sonra insÃ¼lin saf hale getirilerek tekrar denendi ve baÅŸarÄ±lÄ± oldu.

Arnavutlukta Sosyalist YÃ¶netim Kuruldu (1946)

Arnavutlukta KomÃ¼nistler yÃ¶netime el koydu ve kral Zogo Ã¼lkeyi terk etti. KomÃ¼nistlerin lideri Enver Hoca, 11 Ocak 1946 yÄ±lÄ±nda kurulan Arnavutluk Halk Cumhuriyeti'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi. Enver Hoca Ã¼lkesini 41 yÄ±l aralÄ±ksÄ±z Ã¶lÃ¼mÃ¼ne kadar yÃ¶netti.

BaÅŸbakan Necmettin Erbakan Cemaat Liderlerine Ä°ftar Verdi (1997)

BaÅŸbakan Necmettin Erbakan'Ä±n zamanÄ±n belli baÅŸlÄ± 51 cemaat liderine 11 Ocak 1997â€™de BaÅŸbakanlÄ±k Konutu'nda Ã¶zel iftara davet etti. Bu davet bazÄ± Ã§evrelerde bÃ¼yÃ¼k rahatsÄ±zlÄ±k oluÅŸturdu. Davet 28 ÅŸubata giden yolun Ã¶nemli noktalarÄ±ndan birisi oldu.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Â 1905. Mustafa Kemal, kurmay yÃ¼zbaÅŸÄ± rÃ¼tbesiyle Harp Akademisiâ€™nden mezun oldu.

1929. TÃ¼rkiyeâ€™de eski yazÄ±lÄ± kitaplarÄ± yeni harflere Ã§evirmek iÃ§in Dil EncÃ¼meni bÃ¼nyesinde bir komisyon kuruldu.

1939. AydÄ±nâ€™da kÃ¶ylÃ¼ye toprak daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

1940. Ankara KonservatuarÄ± Tatbikat Sahnesi oyuncularÄ± ilk oyunlarÄ±nÄ± sergilediler.

1943. KÄ±zÄ±l Ordu, Stalingrad kuÅŸatmasÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±.

1946. Arnavutlukâ€™ta Kral Zogo tahtan indirildi; halk cumhuriyeti ilan edildi.

1963. TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisiâ€™nde komÃ¼nizmle mÃ¼cadele amacÄ±yla bir komisyon kuruldu.