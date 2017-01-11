Tarihte bugÃ¼n: Arnavutluk'ta Enver Hoca dÃ¶nemi baÅŸladÄ±

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni
BÃ¼lent Ecevit AzÄ±nlÄ±k HÃ¼kÃ¼meti Kurdu (1999)
28 Åžubat sÃ¼reci iÃ§erisinde kurulmuÅŸ olan Mesut YÄ±lmaz baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki ANASOL-D HÃ¼kÃ¼meti TBMMâ€™de gensoru ile dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bunun Ã¼zerine 11 Ocak 1999'da Ã¼lkeyi seÃ§ime gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in, diÄŸer partilerin de Ã¼zerinde anlaÅŸmasÄ± Ã¼zerine BÃ¼lent Ecevit baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nda DSP bir azÄ±nlÄ±k hÃ¼kÃ¼meti kurdu. BÃ¶ylece BÃ¼lent Ecevit dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez baÅŸbakanlÄ±k koltuÄŸuna oturdu. Bu hÃ¼kÃ¼met dÃ¶neminin en Ã¶nemli olayÄ± PKKâ€™nÄ±n baÅŸÄ± Abdullah Ã–calanâ€™Ä±n 15 Åžubat 1999 tarihinde Kenyaâ€™da yakalanarak TÃ¼rkiyeâ€™ye getirilmesidir.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
BaÄŸdatlÄ± ÃœnlÃ¼ Åžair Fuzuli Vefat Etti (1556)
BaÄŸdatlÄ± Ã¼nlÃ¼ divan ÅŸairi Fuzuliâ€™nin asÄ±l adÄ± Mehmetâ€™tir. BaÄŸdat Kasidesi, Leyla vÃ¼ Mecnun, Åžikayetname ve Su Kasidesi en meÅŸhur eserleridir.Fuzuli 11 Ocak 1556 tarihinde Kerbelaâ€™da yetmiÅŸ altÄ± yaÅŸÄ±nda iken bir veba salgÄ±nÄ±nda hastalanarak vefat etti.
Ä°nsÃ¼lin Ä°lk Defa Bir Hasta Ãœzerinde Denendi (1922)
Ä°nsÃ¼linâ€™in 1921 yÄ±lÄ±ndaki keÅŸfinin arkasÄ±ndan ilk kez 11 Ocak 1922'de, 14 yaÅŸÄ±nda bir ÅŸeker hastasÄ± olan Leonard Thompson Ã¼zerinde denendi. Ancak bu ilk deneme baÅŸarÄ±lÄ± olmadÄ± ciddi yan etkilere neden oldu. KÄ±sa sÃ¼re sonra insÃ¼lin saf hale getirilerek tekrar denendi ve baÅŸarÄ±lÄ± oldu.
Arnavutlukta Sosyalist YÃ¶netim Kuruldu (1946)
Arnavutlukta KomÃ¼nistler yÃ¶netime el koydu ve kral Zogo Ã¼lkeyi terk etti. KomÃ¼nistlerin lideri Enver Hoca, 11 Ocak 1946 yÄ±lÄ±nda kurulan Arnavutluk Halk Cumhuriyeti'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi. Enver Hoca Ã¼lkesini 41 yÄ±l aralÄ±ksÄ±z Ã¶lÃ¼mÃ¼ne kadar yÃ¶netti.
BaÅŸbakan Necmettin Erbakan Cemaat Liderlerine Ä°ftar Verdi (1997)
BaÅŸbakan Necmettin Erbakan'Ä±n zamanÄ±n belli baÅŸlÄ± 51 cemaat liderine 11 Ocak 1997â€™de BaÅŸbakanlÄ±k Konutu'nda Ã¶zel iftara davet etti. Bu davet bazÄ± Ã§evrelerde bÃ¼yÃ¼k rahatsÄ±zlÄ±k oluÅŸturdu. Davet 28 ÅŸubata giden yolun Ã¶nemli noktalarÄ±ndan birisi oldu.
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Â 1905. Mustafa Kemal, kurmay yÃ¼zbaÅŸÄ± rÃ¼tbesiyle Harp Akademisiâ€™nden mezun oldu.
1929. TÃ¼rkiyeâ€™de eski yazÄ±lÄ± kitaplarÄ± yeni harflere Ã§evirmek iÃ§in Dil EncÃ¼meni bÃ¼nyesinde bir komisyon kuruldu.
1939. AydÄ±nâ€™da kÃ¶ylÃ¼ye toprak daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
1940. Ankara KonservatuarÄ± Tatbikat Sahnesi oyuncularÄ± ilk oyunlarÄ±nÄ± sergilediler.
1943. KÄ±zÄ±l Ordu, Stalingrad kuÅŸatmasÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±.
1946. Arnavutlukâ€™ta Kral Zogo tahtan indirildi; halk cumhuriyeti ilan edildi.
1963. TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisiâ€™nde komÃ¼nizmle mÃ¼cadele amacÄ±yla bir komisyon kuruldu.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Fuzuliâ€™nin vefatÄ±, Ä°nsÃ¼linâ€™in ilk kez denenmesi, Arnavutlukâ€™ta Enver Hoca dÃ¶neminin baÅŸlamasÄ±, BÃ¼lent Ecevit AzÄ±nlÄ±k HÃ¼kÃ¼metinin kurulmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; MÄ±sÄ±râ€™da kurulan ilk TÃ¼rk devleti TolunoÄŸullarÄ±â€™nÄ±n sona ermesi,Milletler Cemiyetiâ€™nin kurulmasÄ±, I.Ä°nÃ¶nÃ¼ Zaferiâ€™nin kazanÄ±lmasÄ±, Ali Fuat PaÅŸaâ€™nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n Ruslara bÄ±rakÄ±lmasÄ±, Son dÃ¼ÅŸman birliÄŸinin Ã‡anakkaleâ€™den ayrÄ±lmasÄ±, SabancÄ± Center Suikasti, Ã‡eÃ§en mÃ¼cahitlerin KÄ±zÄ±lyarâ€™da Rus askerlerini rehin almasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Galileâ€™nin Ã¶lÃ¼mÃ¼, Wilson Prensiplerinin ilanÄ±, Fidel Castroâ€™nun baÅŸkent Havanaâ€™ya girmesi var.. (Wilson Prensipleri'nin tam metni)
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; FransÄ±z HaÃ§lÄ±larÄ±n Anadoluâ€™da bozguna uÄŸramasÄ±, Mustafa ReÅŸit PaÅŸaâ€™nÄ±n vefatÄ±, Demokrat Partiâ€™nin kuruluÅŸu, Vietnam gÃ¼Ã§lerinin KamboÃ§yaâ€™yÄ± iÅŸgali var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;OsmanlÄ± Kuvvetlerinin Fas ÅŸehrine girmesi,I.Ä°nÃ¶nÃ¼ savaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±, Tan MatbasÄ±nda patlama olmasÄ±, ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin aracÄ±nÄ±n yakÄ±lmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; 'Bayrak' Åžiirinin Åžairi Arif Nihat Asya'nÄ±n vefatÄ±, BoÄŸazlarÄ±n ilk kez bir antlaÅŸmaya konu olmasÄ±, Fransaâ€™da meÅŸhur hukuk skandalÄ± â€˜â€™Dreyfus OlayÄ±â€™ ve Prag BaharÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; HaliÃ§â€™in donmasÄ±, Burmaâ€™nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z olmasÄ±, Zonguldak bÃ¶lgesindeki maden iÅŸÃ§ilerinin Ankaraâ€™ya yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ali Åžir Nevaiâ€™nin vefatÄ±, Ermeni Ã§etelerin Ardahanâ€™da katliam yapmasÄ±, Mersinâ€™in iÅŸgalden kurtulmasÄ±, DiyarbakÄ±râ€™da bir apartmanÄ±n Ã§Ã¶kmesi varâ€¦
Ä°spanya'daki son Ä°slam topraÄŸÄ± olan GÄ±rnata EmirliÄŸi, 10 yÄ±llÄ±k bir savaÅŸÄ±n ardÄ±ndan 2 Ocak 1492'de dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, bÃ¶ylece Avrupa'daki Ä°slam varlÄ±ÄŸÄ± sona ermiÅŸti
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°spanyaâ€™da MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n hakimiyetinin sona ermesi, MÄ±sÄ±r Ã‡arÅŸÄ±sÄ±nÄ±n yanmasÄ±, Askerlerin siyasi parti liderlerini uyarmasÄ±, GÃ¶nenli Mehmet Efendiâ€™nin vefatÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;Mekkeâ€™nin fethi, JÃ¼lyen Takvim kullanÄ±lmaya baÅŸlanmasÄ±, Ä°syancÄ± RumlarÄ±n Moraâ€™da baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmesi, Millet Mekteplerinin aÃ§Ä±lmasÄ±, Yeni TÃ¼rk Medeni Kanunun yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°stanbul-Ankara demiryolunun aÃ§Ä±lmasÄ±, Hindistan bayraÄŸÄ±nÄ±n ilk kez aÃ§Ä±lmasÄ±, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gensoru ile hÃ¼kÃ¼met dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi, Seyyid Ahmet Arvasiâ€™nin vefatÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; GÃ¼lhane Askeri TÄ±p Okulunun aÃ§Ä±lmasÄ±, Cezayir seÃ§imlerinde FÄ°S'in lider Ã§Ä±kmasÄ±, Demirci Mehmet Efe isyanÄ±nÄ±n sona ermesi, Saddam HÃ¼seyinâ€™in idamÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Amerikan askerlerinin â€˜â€™YaralÄ± Diz KatliamÄ±â€™nÄ± â€˜â€™ yapmasÄ±, TÃ¼rk parasÄ±nÄ± koruma kanunun deÄŸiÅŸtirilmesi, Vaclav Havelâ€™in Ã‡ekoslavakya Devlet BaÅŸkanÄ± olmasÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin Yunanistanâ€™a nota vermesi varâ€¦
Tarihte BugÃ¼n YaÅŸanan Olaylar ArasÄ±nda; DÃ¼nyanÄ±n Ä°lk Ãœcretli Sinema GÃ¶sterimi, KÄ±brÄ±sâ€™ta GeÃ§ici TÃ¼rk YÃ¶netimi KurulmasÄ±, Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ AnÄ±tkabirâ€™e Defnedilmesi, SSCB Afganistanâ€™Ä± Ã–zgÃ¼rleÅŸtirdiÄŸini Ä°lan Etmesi varâ€¦