Tarihte bugün: Ekmek karneye bağlandı

Dünya Bülteni / Tarih Servisi
GÜNÜN OLAYI
Ekmek Karnesi Uygulaması Başladı (1942)
Türkiye II.Dünya savaşına girmediği halde savaşın sıkıntılarını yakından hissetti. Savaş çıkma ihtimaline karşı erkek nüfusun büyük bir bölümünün silah altına alınması ülkedeki buğday üretimini düşürdü. Bu nedenle un tüketimini kontrol altına almak için ekmek karnesi uygulamasına karar verildi ve 13 Ocak 1942 tarihinde uygulama başladı. Mahalle muhtarları hanedeki kişi sayısı kadar karne veriyorlardı. Kişi başı günlük 375 gr. ekmek alınabiliyordu. Yedi yaşından küçük çocuklara ise bu miktarın yarısı veriliyordu.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Timur Hindistan Seferini Tamamladı (1399)
Timur 1398 yılında Delhi Sultanlığında iktidarda bulunan Tuğluk Hanedanının Müslümanlıktan uzaklaşarak bölgede Hinduizme taviz verdiği iddiasıyla Hindistan seferine çıktı. Bir dizi savaştan sonra başkent Delhi’ye kadar bütün bölgeyi ele geçirdi. Bu savaşlarda fillere karşı develeri kullanması ve başarılı olması ilginçtir. Hindistan seferini tamamlayan Timur 13 Ocak 1399’da Delhi’den ayrıldı. Hindistan seferinden sonra ordusunda fillere yer vermeye başlamıştır.
II.Abdülhamit Rus Çarından Savaşın Durdurulmasını İstedi (1878)
1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Ruslar karşısında çaresiz kalan Osmanlı devleti savaşı durdurmanın yollarını aramaya başladı. Osmanlı Devleti Avrupalı devletler tarafından bu konuda tamamen yalnız bırakıldı. Hiçbir devlet arabuluculuğu kabul etmeyince II.Abdülhamit savaşın durdurulması için 13 Ocak 18782de Rus Çarına telgraf çekti.
Liman Von Sanders Orgeneralliğe Yükseltildi (1914)
Liman Von Sanders’in yetkileri devletlerarası bir sorun haline geldi. İngiltere, Fransa ve Rusya’nın baskıları sonrası Osmanlı Devleti Liman Von Sanders’i 13 Ocak 1914’te orgenaralliğe terfi ettirip Ordu Genel Müfettişliği gibi pasif bir göreve baskıları atlatmayı düşündü. Aynı zamanda Liman Von Sanders’e mareşallik rütbesi de verildi.
Fahrettin Paşa Teslim Oldu (1919)
Mondros Ateşkes Antlaşmasına rağmen Fahrettin Paşa Medine’yi İngilizlere teslim etmeyi reddetti. Defalarca teslim olması yönündeki baskılara karşı koydu ve 72 gün boyunca Medine’yi tüm imkansızlıklara rağmen savundu. Sonunda İstanbul’dan subaylarına gönderilen bir emirle tutuklandı. Bunun üzerine Fahrettin Paşa şehri İngilizlere değil isyancı Müslüman Araplara 13 Ocak 1919’da teslim ettirdi.
Kıbrıs Barış Harekatında ki Kayıplar Açıklandı (1975)
Kıbrıs Barış Harekatı’nın bilançosu 13 Ocak 1975’te kamuoyuna açıklandı. Buna göre Kıbrıs Barış Harekatı sırasında 38 subay, 36 astsubay ve 409 erin şehit olduğu belirtildi.
Haiti’de Büyük Bir Deprem Yaşandı (2010)
Haiti’de 13 Ocak 2010 tarihinde 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremle Haiti neredeyse yerle bir oldu. Depremde elli bine yakın insanın hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1920. Sultanahmet Meydanı’nda 150 bin kişinin katılımıyla büyük bir miting yapıldı.
1925. Kurtuluş Savaşı komutanlarından Halit Paşa, Meclis’te Ali Çetinkaya tarafından vuruldu.
1931. Japon Prensi Takamutsu Türkiye’ye geldi.
1944. “Refah faciası” davası sona erdi. Amiral Mehmet Ali Ülgen ve bütün sanıklar beraat etti.
1952. Hasankale’de, 5.8 büyüklüğündeki depremde 133 kişi öldü.
1958. ABD, uzay uydusu Explorer1’i fırlattı.
1966. Hürriyet gazetesi, ABD Başkanı Lyndon Johnson’un eski Başbakan İsmet İnönü’ye yazdığı mektuba ilişkin, Gazeteci Cüneyt Arcayürek’in haberini yayımladı. Mektup ve İnönü’nün cevabi mektubu, 14 Ocak’ta Meclis’te görüşüldükten sonra, 15 Ocak’ta kamuoyuna açıklandı.
1986. Savunma Sanayii Müsteşarlığı kuruldu.
1990. Atatürk Barajı’nda su tutulmaya başlandı.
1993. Irak’a karşı başlatılan ikinci harekata İncirlik Üssü’nden kalkan “Çekiç Güç” uçakları da katıldı.
2001 . El Salvador'da 7,6 büyüklüğünde deprem: 840 kişi öldü.
2007 . Japonya'nın kuzeyinde, Büyük Okyanus'da 8,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
2010 . Hulki Cevizoğlu, DSHP genel başkanlığından istifa etti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Timur’un Hindistan seferi, Medine Müdafii Fahrettin Paşa’nın teslim olması, Haiti’de büyük bir deprem yaşanması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Gaznelilerin kurucusu Alptigin’in Gazne’yi ele geçirmesi, Ayasofya’da Hırıstiyan dünyasını birleştirme ayini, Son İstiklal Savaşı gazilerinden Ömer Küyük’ün vefat etmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Fuzuli’nin vefatı, İnsülin’in ilk kez denenmesi, Arnavutluk’ta Enver Hoca döneminin başlaması, Bülent Ecevit Azınlık Hükümetinin kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mısır’da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları’nın sona ermesi,Milletler Cemiyeti’nin kurulması, I.İnönü Zaferi’nin kazanılması, Ali Fuat Paşa’nın ölümü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kırım’ın Ruslara bırakılması, Son düşman birliğinin Çanakkale’den ayrılması, Sabancı Center Suikasti, Çeçen mücahitlerin Kızılyar’da Rus askerlerini rehin alması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Galile’nin ölümü, Wilson Prensiplerinin ilanı, Fidel Castro’nun başkent Havana’ya girmesi var.. (Wilson Prensipleri'nin tam metni)
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Fransız Haçlıların Anadolu’da bozguna uğraması, Mustafa Reşit Paşa’nın vefatı, Demokrat Parti’nin kuruluşu, Vietnam güçlerinin Kamboçya’yı işgali var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Osmanlı Kuvvetlerinin Fas şehrine girmesi,I.İnönü savaşının başlaması, Tan Matbasında patlama olması, ABD Büyükelçisinin aracının yakılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 'Bayrak' Şiirinin Şairi Arif Nihat Asya'nın vefatı, Boğazların ilk kez bir antlaşmaya konu olması, Fransa’da meşhur hukuk skandalı ‘’Dreyfus Olayı’ ve Prag Baharının başlaması var…
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Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ali Şir Nevai’nin vefatı, Ermeni çetelerin Ardahan’da katliam yapması, Mersin’in işgalden kurtulması, Diyarbakır’da bir apartmanın çökmesi var…
İspanya'daki son İslam toprağı olan Gırnata Emirliği, 10 yıllık bir savaşın ardından 2 Ocak 1492'de düşmüş, böylece Avrupa'daki İslam varlığı sona ermişti
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Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mekke’nin fethi, Jülyen Takvim kullanılmaya başlanması, İsyancı Rumların Mora’da bağımsızlık ilan etmesi, Millet Mekteplerinin açılması, Yeni Türk Medeni Kanunun yürürlüğe girmesi var..
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Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Gülhane Askeri Tıp Okulunun açılması, Cezayir seçimlerinde FİS'in lider çıkması, Demirci Mehmet Efe isyanının sona ermesi, Saddam Hüseyin’in idamı var…