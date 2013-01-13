Güncelleme: 08:04, 13 Ocak 2017 Cuma

Tarihte bugün: Ekmek karneye bağlandı

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Ekmek Karnesi Uygulaması Başladı (1942)

Türkiye II.Dünya savaşına girmediği halde savaşın sıkıntılarını yakından hissetti. Savaş çıkma ihtimaline karşı erkek nüfusun büyük bir bölümünün silah altına alınması ülkedeki buğday üretimini düşürdü. Bu nedenle un tüketimini kontrol altına almak için ekmek karnesi uygulamasına karar verildi ve 13 Ocak 1942 tarihinde uygulama başladı. Mahalle muhtarları hanedeki kişi sayısı kadar karne veriyorlardı. Kişi başı günlük 375 gr. ekmek alınabiliyordu. Yedi yaşından küçük çocuklara ise bu miktarın yarısı veriliyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Timur Hindistan Seferini Tamamladı (1399)

Timur 1398 yılında Delhi Sultanlığında iktidarda bulunan Tuğluk Hanedanının Müslümanlıktan uzaklaşarak bölgede Hinduizme taviz verdiği iddiasıyla Hindistan seferine çıktı. Bir dizi savaştan sonra başkent Delhi’ye kadar bütün bölgeyi ele geçirdi. Bu savaşlarda fillere karşı develeri kullanması ve başarılı olması ilginçtir. Hindistan seferini tamamlayan Timur 13 Ocak 1399’da Delhi’den ayrıldı. Hindistan seferinden sonra ordusunda fillere yer vermeye başlamıştır.

II.Abdülhamit Rus Çarından Savaşın Durdurulmasını İstedi (1878)

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Ruslar karşısında çaresiz kalan Osmanlı devleti savaşı durdurmanın yollarını aramaya başladı. Osmanlı Devleti Avrupalı devletler tarafından bu konuda tamamen yalnız bırakıldı. Hiçbir devlet arabuluculuğu kabul etmeyince II.Abdülhamit savaşın durdurulması için 13 Ocak 18782de Rus Çarına telgraf çekti.

Liman Von Sanders Orgeneralliğe Yükseltildi (1914)

Liman Von Sanders’in yetkileri devletlerarası bir sorun haline geldi. İngiltere, Fransa ve Rusya’nın baskıları sonrası Osmanlı Devleti Liman Von Sanders’i 13 Ocak 1914’te orgenaralliğe terfi ettirip Ordu Genel Müfettişliği gibi pasif bir göreve baskıları atlatmayı düşündü. Aynı zamanda Liman Von Sanders’e mareşallik rütbesi de verildi.

Fahrettin Paşa Teslim Oldu (1919)

Mondros Ateşkes Antlaşmasına rağmen Fahrettin Paşa Medine’yi İngilizlere teslim etmeyi reddetti. Defalarca teslim olması yönündeki baskılara karşı koydu ve 72 gün boyunca Medine’yi tüm imkansızlıklara rağmen savundu. Sonunda İstanbul’dan subaylarına gönderilen bir emirle tutuklandı. Bunun üzerine Fahrettin Paşa şehri İngilizlere değil isyancı Müslüman Araplara 13 Ocak 1919’da teslim ettirdi.

Kıbrıs Barış Harekatında ki Kayıplar Açıklandı (1975)

Kıbrıs Barış Harekatı’nın bilançosu 13 Ocak 1975’te kamuoyuna açıklandı. Buna göre Kıbrıs Barış Harekatı sırasında 38 subay, 36 astsubay ve 409 erin şehit olduğu belirtildi.

Haiti’de Büyük Bir Deprem Yaşandı (2010)

Haiti’de 13 Ocak 2010 tarihinde 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremle Haiti neredeyse yerle bir oldu. Depremde elli bine yakın insanın hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1920. Sultanahmet Meydanı’nda 150 bin kişinin katılımıyla büyük bir miting yapıldı.

1925. Kurtuluş Savaşı komutanlarından Halit Paşa, Meclis’te Ali Çetinkaya tarafından vuruldu.

1931. Japon Prensi Takamutsu Türkiye’ye geldi.

1944. “Refah faciası” davası sona erdi. Amiral Mehmet Ali Ülgen ve bütün sanıklar beraat etti.

1952. Hasankale’de, 5.8 büyüklüğündeki depremde 133 kişi öldü.

1958. ABD, uzay uydusu Explorer1’i fırlattı.

1966. Hürriyet gazetesi, ABD Başkanı Lyndon Johnson’un eski Başbakan İsmet İnönü’ye yazdığı mektuba ilişkin, Gazeteci Cüneyt Arcayürek’in haberini yayımladı. Mektup ve İnönü’nün cevabi mektubu, 14 Ocak’ta Meclis’te görüşüldükten sonra, 15 Ocak’ta kamuoyuna açıklandı.

1986. Savunma Sanayii Müsteşarlığı kuruldu.

1990. Atatürk Barajı’nda su tutulmaya başlandı.

1993. Irak’a karşı başlatılan ikinci harekata İncirlik Üssü’nden kalkan “Çekiç Güç” uçakları da katıldı.

2001 . El Salvador'da 7,6 büyüklüğünde deprem: 840 kişi öldü.

2007 . Japonya'nın kuzeyinde, Büyük Okyanus'da 8,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

2010 . Hulki Cevizoğlu, DSHP genel başkanlığından istifa etti.