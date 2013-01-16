Güncelleme: 00:10, 16 Ocak 2018 Salı

TARİHTE BUGÜN: Refah Partisi kapatıldı

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Refah Partisi Anayasa Mahkemesi Tarafından Kapatıldı (1998)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, iktidarda iken RP hakkında, "Lâik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri" gerekçesiyle dava açtı. Sekiz ay süren dava sonunda refah Partisi, 16 Ocak 1998'de Anayasa Mahkemesi tarafından parti görevlilerinin laiklik karşıtı eylemleri, devletin kurucusuna karşı suçlamaları ve türbanla ilgili siyaseti gibi iddiaları ile kapatıldı. Dava devam ederken Necmettin Erbakan başkanlığında ki Refah Partisi 28 Şubat süreci içerisinde iktidardan uzaklaştırılmıştı.

GÜNÜN KİŞİSİ

Çağdaş Osmanlı Donanmasının Kurucusu Kemal Reis Şehit Oldu (1511)

Kemal Reis Osmanlı Donanmasını çağdaşı büyük denizci devletler ile mücadele edebilecek seviyeye getirdi. Endülüslü Müslüman ve Yahudileri Hıristiyan zulmünden kaçırmak için büyük çabalar sarf etti. Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye adlı kitabında amcası Kemal Reis’in 1465 yılında Antilya dediği Amerika’ya gittiğini yazması ilginçtir. Çünkü bu olay Amerika’nın 1492’de ki keşfinden öncedir. Kemal Reis İspanya Seferinden Gelibolu’da ki üssüne dönerken üssün yakınlarında 16 Ocak 1511’de gemisinin batması nedeniyle şehit oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Korkunç İvan Tahta Geçti (1550)

Büyük Rusya İmparatorluğunun temellerini atan IV.İvan (Korkunç İvan) 16 Ocak 1550’de tahta geçti. Rusya’da ilk kez halk meclisi topladı ve büyük bir baskı rejimi kurdu. Türk Hanlıkları üzerine yönelerek Rusya Devletini doğuya doğru genişleme imkanı ve yolunu gösterdi.

Kaddafi Libya Devlet Başkanı Oldu (1970)

Muammer Kaddafi okul arkadaşları ile Özgür Subaylar Hareketi adını alacak gizli bir örgüt kurdu.Kaddafi, bu gizli örgüte dayanarak, Kral İdris'e karşı darbe yaptı. Devrim Komuta Konseyi adına denetimi ele geçirip anayasal kuruluşları feshetti. Sosyalizme dayanan bir İslam devleti kuracağını ilan etti. Mısır Devlet başkanı Cemal Abdünnasır’ı örnek alarak düzenlemelere girişti. ABD’nin Kaddafi’ye destek vermesi üzerine ülkeyi terk eden Kral İdris’in yerine 16 Ocak 1970’te devlet başkanı oldu.Kıbrıs olayında Türkiye’ye destek vermiştir.

İran Şah’ı Ülkesini Terk Etti (1979)

Ayetullah Humeyni taraftarlarının başlatmış olduğu muhalefet sonrası 1978'de İran'ın büyük kentlerinde başlayan ayaklanma ve karışıklıkların şiddetlenmesi üzerine İran Şahı Rıza Pehlevi 16 Ocak 1979'da ülkeyi terk etti. Enver Sedat Mısır’da onu törenle karşıladı.

Cezayir’de Ordu devlet Yönetimine El Koydu (1992)

Cezayir’de ilk kez yapılan serbest genel seçimlerde İslami Kurtuluş cephesi (FİS) büyük başarı elde etti. Bu başarı bazı çevreler tarafından hazmedilemedi ve seçimlerin ikinci turu yapılamadan 16 Ocak 1992’de ordu yönetime el koydu. İslami Kurtuluş Cephesi Genel Başkanı Prof.Dr.Abbas Medeni başta olmak üzere bir çok partili tutuklandı ve çeşitli hapis cezalarına çarptırıldılar.

Çeçen Eylemciler Avrasya Feribotunu Kaçırdılar (1996)

Trabzon’dan Rusya’nın Soçi limanına hareket etmekte olan “Avrasya” feribotuna baskın düzenleyen 9 Çeçen eylemci, 16 Ocak 1996’da feribotu kaçırdılar. Gemide bulunanları rehin alan eylemciler gemiyi İstanbul’a doğru hareket ettirdiler. Eylemciler amaçlarının kan dökmek olmadığını, Rus askerlerinin kuşatması altındaki 250 Çeçen savaşçıyı kurtarmak için bu eylemi yaptıklarını açıkladılar. Eylem 19 Ocakta kansız bir şekilde sona erdi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1595. Padişah III. Murat, 49 yaşında öldü. III. Mehmet tahta çıktı.

1920. Milletler Cemiyeti ilk toplantısını Paris’te yaptı.

1923. Mustafa Kemal, İzmit’te, İstanbul’dan gelen gazetecilere açıklamalarda bulundu.

1928. Cemal Reşit Rey’in “12 Anadolu Türküsü” adlı ses ve piyano için yapıtı ilk kez seslendirildi.

1958. Dokuz subayın, “isyan muharrikliği (kışkırtıcılığı) yapmak ve fesat çıkarmak”tan tutuklandıkları açıklandı. “Dokuz Subay” diye anılan olayın sanıklarından Kurmay Binbaşı Samet Kuşçu 2 yıl hapis ve “ordudan tart” cezasına çarptırıldı, öteki sanıklar beraat etti.

1983. Türk Hava Yolları’nın “Afyon” uçağı Ankara’da düştü: 47 yolcu öldü.

1986. Tezhip sanatçısı Rikkat Kunt, 83 yaşında öldü.

1987. 1 Ocak’ta Çin’de Tiananmen Meydanı’nda öğrencilerin başlattığı gösteriler sonunda Komünist Partisi lideri Hu Yaobang istifa etti; yerine Zao Ziyang getirildi.

1991. ABD, Irak’a hava akınları ve füze saldırısı başlattı.

2000. Ricardo Lagos Şili'nin Salvador Allende'den bu yana ilk sosyalist başkanı seçildi.

2001.Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkanı Laurent-Désiré Kabila, Kinşasa'daki evinde, özel korumalarından biri tarafından öldürüldü.

2002. BM Güvenlik Konseyi, Usame bin Ladin'in ve Taliban üyelerinin tüm varlıklarını dondurma kararı aldı.

2003. Uzay mekiği Columbia, Cape Canaveral (Amerika Birleşik Devletleri) üssünden ayrıldı. (Mekik, 1 Şubat'ta dünyaya dönüşü sırasında parçalandı ve 7 kişilik uçuş ekibi yaşamını yitirdi).

2005.Adriana Iliescu, 66 yaşında doğum yaparak dünyanın en yaşlı annesi unvanını aldı.