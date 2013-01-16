Güncelleme: 08:14, 17 Ocak 2017 Salı

Tarihte bugün: Körfez Savaşı başladı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Körfez Savaşı Başladı (1991)

Irak devlet başkanı Saddam Hüseyin Kuveyt’i işgal etti. Böylece dünya petrol rezervinin %20’si Irak’ın kontrolüne geçmişti. Birleşmiş milletler Güvenlik Konseyi Irak'dan derhal bu işgale son vermesini aksi durumda kuvvet kullanılacağını bildirdi. ABD öncülüğünde bölgeye bir çok devletin katılımı ile koalisyon gücü gönderildi. Koalisyon güçlerine ait savaş uçakları 16-17 Ocak 1991 gecesi Irak’a karşı büyük bir hava harekatı başlattı. Böylece körfez savaşı başlamış oldu.

GÜNÜN KİŞİSİ

Arnavutların Milli Kahramanı İskender Bey Öldü (1468)

Aslen Arnavut olan İskender Bey, Macarların Osmanlı ordusuna karşı kazandığı bir savaş sonrasında Osmanlı ordusundan kaçarak tekrar Hıristiyan oldu ve Arnavutluk’ta bir isyan başlattı.(1443) Başlattığı isyan Fatih Sultan Mehmet dönemindeki tüm çabalara rağmen Arnavutluğun arazi yapısı ve İskender Bey’in Osmanlı Ordusunu iyi tanıması nedeniyle bastırılamadı. İskender Bey 17 Ocak 1468’de öldü ve Arnavutluk’da Osmanlı hakimiyeti tam olarak sağlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Aleksander Cuza Boğdan Voyvoda’sı Oldu ve Romanya’nın Temeli Atıldı (1859)

Eflak ve Boğdan’a tanınan imtiyazlar birleşmenin önünü açmıştı. Nitekim, 17 Ocak 1859’da Boğdan Meclisi Fransa’da yaşayan Aleksandr Cuza’yı voyvodalığa seçti. Daha sonra Eflak Meclisinin de aynı şeyi yapması ile Eflak ve Boğdan Aleksandr Cuza’nın kişiliğinde birleşmiş oldu.

İstanbul Galata Tüneli İşletmeye Açıldı (1875)

Fransız Mühendis E.Henri Gavand’ın hazırladığı proje doğrultusunda 1871’de inşaatına başlanan Galata’yı Beyoğluna bağlayacak tünel 17 Ocak 1875’te açıldı. Tünelin genişliği 6.6 m yüksekliği 4.6 m ve uzunluğu 573 m idi. İlk zamanlar şeyhülislam yeraltından giden arabalarda insan taşınamayacağına dair verdiği fetvadan dolayı sadece hayvan ve eşya taşınmasında kullanılmıştı. Daha sonra herhangi bir tehlike olmadığı görülünce yolcu taşınmasına da izin verilmiştir.

Hidrojen Bombaları Uçaktan Düştü (1966)

ABD Hava Kuvvetlerine ait bir B-52 bombardıman uçağı, İspanya üzerinde bir yakıt tanker uçağı ile yakıt ikmali sırasında 17 Ocak 1966tarihinde çarpıştı ve dört hidrojen bombasını İspanya’nın Palomares köyü yakınlarına düşürdü. Palomares olayı denilen bu olayda ispanya’nın Polamares köyü çevresinde radyoaktif kirlilik oluştu. Kaybolan hidrojen bombalarından birisi ancak iki ay sonra bulunabildi.

Japon Teknolojisi Depreme Yenildi (1995)

Japonya’da Kobe merkez olmak üzere 17 Ocak 1995’te 7.2 şiddetinde büyük bir deprem meydana geldi. Depremde büyük miktarda maddi hasar meydana gelirken altı bin beş yüz kişi de hayatını kaybetti. Depremlere karşı teknolojisini kullanarak hazır olmaya çalışan Japonya yaşadığı bu deprem karşısında çaresiz kaldı.

Hizbullah Lideri Hüseyin Velioğlu Öldürüldü (2000)

Hizbullah örgütünün lideri olduğu iddia edilen Hüseyin Velioğlu İstanbul Beykoz’da polisin 17 Ocak 2000 tarihinde yaptığı bir operasyonda ölü olarak ele geçirildi. Çatışma yaklaşık dört buçuk saat sürmüş ve canlı olarak yayınlanmıştı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1936. İngiliz Yazar Rudyard Kipling öldü.

1946. BM Güvenlik Konseyi, ilk toplantısını yaptı.

1954. Edebiyat tarihçisi İsmail Habib Sevük, 62 yaşında öldü.

1955. Nükleer enerjiyle çalışan ilk denizaltı olan, ABD’ye ait “Nautilus” suya indirildi.

1958. Modern psikolojinin Türkiye’deki kurucusu Ord. Prof. Mustafa Şekip Tunç İstanbul’da öldü.

1960. Yahya Kemal Müzesi açıldı. Müze Fatih Külliyesi’nin Baş Kurşunlu Medresesi’nde bulunuyor.

1987. Bülent Ecevit, 11 ay 20 gün hapse mahkum edildi.

1994. 21 Ocak’ta fırlatılması planlanan ilk Türk uydusu Türsat-1’i taşıyacak Arien füzesi arızalandı. Fırlatma işlemi 10 gün ertelendi.