Güncelleme: 08:10, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Tarihte bugün: Paris Barış Konferansı toplandı

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Paris Barış Konferansı Toplandı (1919)

Yenilen devletlerin durumunu görüşmek ve yapılacak barış anlaşmalarının şartlarını belirlemek için 18 Ocak 1919’da 32 devletin katılımı ile Paris Barış Konferansı toplandı. Konferansta en etkin devletler İngiltere ve Fransa idi. Konferansta ilk olarak Milletler Cemiyeti konusu görüşüldü. Antlaşma şartları belirlenirken Wilson İlkeleri fazla dikkate alınmadı. Bu yüzden ABD uluslararası politikalarla ilgilenmeyi bıraktı. Konferansın Osmanlı Devleti ile ilgili en önemli sonucu ise İzmir ve civarının İngiltere’nin desteği ile Yunanistan’a verilmesi oldu.

GÜNÜN KİŞİSİ

Sultan Tuğrul Abbasi Halifesini Büveyhoğullarının Baskısından Kurtardı (1060)

Arslan Besasri Şii Büveyhoğullarının komutanıydı. Bağdat’ı ele geçirmiş İslam halifesini zor durumda bırakmıştı. Sultan Tuğrul bu duruma müdahale ederek halifeyi Şii baskısından kurtardı. Kaçmak zorunda kalan Arslan Besasri 18 Ocak 1060 tarihinde yakalanarak öldürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İstanbul’da Büyük Bir İsyan Çıktı 30 Bin Kişi İdam Edildi (532)

Bizans İmparatorluğunun başkenti Konstantinepolis (İstanbul)’de düzenlenen at yarışları sırasında Bizans İmparatoru Justinianus’a karşı, büyük bir ayaklanma çıktı. Ayaklanma sırasında İstanbul’un neredeyse yarısı yandı.İmparator Justianus ayaklanmayı beş gün sonra 18 Ocak 532 tarihinde ancak kontrol altına alabildi. Ayaklanmadan sorumlu tutulan yaklaşık otuz bin kişi hipodromda idam edildi. Bu ayaklanma Bizans Tarihinde Nika Ayaklanması olarak geçmektedir.

Tulunoğulları Devleti Hükümdarı Humareveyh Öldürüldü (896)

Tulunoğulları Devleti hükümdarı Humareveyh Suriye’ye yaptığı bir sefer sırasında köleleri tarafından 32 yaşında 18 Ocak 896’da öldürüldü. O müsrifliğiyle tanınıyordu ve bu yüzden devletin mali durumu iyice sarsılmıştı. Onun ölümü Tulunoğulları Devleti’ni zor durumda bıraktı. Çünkü veliaht şehzadeler daha küçük birer çocuktu. Bu yüzden devlet içerisinde çıkan iç karışıklıklar Tulunoğullarının sonunu hazırladı.

Alman Ulusal Birliği Resmen Kuruldu (1871)

Bavyera kralı II. Ludwikg Versailles sarayında büyük bir törenle Alman hükümdarları ve bağımsız şehirleri adına, Alman imparatorluk tacını 18 Ocak 1871’de Prusya kralı I. Wilhelm’e sundu. Böylece Alman ulusal birliği resmen kuruldu ve ilan edildi.

ABD Senatosu Lozan Antlaşmasını Reddetti (1927)

Lozan Antlaşması ABD’de iç politika malzemesi haline getirilmişti. Antlaşma üzerindeki tartışmalar 1923 yılında başlamış ve 18 Ocak 1927 tarihine kadar devam etmişti. Bu tarihte senatoda yapılan oylamada 34’e karşı 50 oy ile Lozan Antlaşması reddedildi. Türkiye ABD’ye fazla bir tepki göstermedi.

Mısır ile İsrail Arasında 101. km Antlaşması İmzalandı (1974)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin müdahalesiyle 4. Arap İsrail savaşı sona erdi. ABD dışişleri bakanı Kissinger’ın arabuluculuğu sonunda Mısır ile İsrail arasında 18 Ocak 1974’te Süveyş-Kahire yolunun 101. Kilometresinde İsrail’in Sina bölgesinden belli bir ölçüde geri çekilmesini sağlayan bir antlaşma imzalandı. Bu antlaşma iki devletin genelkurmay başkanları arasında imzalanmıştı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1778- İngiliz kaşif James Cook, Hawai adalarına ulaştı.

1886- Kadınlar, Şukufezar dergisinde “saçı uzun aklı kısa” deyimine karşı mücadele başlattı.

1910- Çırağan Sarayı yandı. Saray 1865’te Sultan Abdülaziz tarafından inşa ettirilmişti.

1924- İstanbul’da Milli Türk Ticaret Birliği Kongresi toplandı.

1944- “Trak” adlı yolcu vapuru, Çanakkale’den Bandırma’ya giderken kayalara bindirerek battı; 24 kişi öldü.

1946- Madame Butterfly Operası, Ankara’da sahnelendi.

1956- Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Atadan, vefat etti.

1982- Tarihçi Prof. Dr. Enver Ziya Karal, 76 yaşında öldü.

1991- Hükümet, TBMM’den gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışında görevlendirilmesi ve yabancı askerlerin Türkiye’de bulundurulması konusunda yetki aldı.

1991 - Irak, İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa şehirlerine Scud füzesi attı.

1992- Klasik Türk müziği bestecisi Yesari Asım Arsoy, 92 yaşında İstanbul’da öldü.

1993 - Bayburt'un Üzengili köyü üzerine çığ düştü; 56 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

2005 - 800 yolcu kapasiteli yolcu uçağı Airbus A380, Toulouse'da (Fransa) basına tanıtıldı.