Güncelleme: 08:06, 19 Ocak 2017 Perşembe

Tarihte bugün: Hrant Dink katledildi

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Hrant Dink Öldürüldü (2007)

Hrant Dink Malatya doğumlu olup Ermeni Yetimhanesinde büyümüş Ermeni asıllı bir Türk vatandaşıdır. Sıyasi görüş olarak Marksist-Leninist bir çizgiyi seçti ve siyasi çalışmalarına Türkiye Komünist Partisi içerisinde başladı. Hatta bu nedenle yakalanacak olursa Ermeni Cemaatını korumak amacıyla adını Fırat olarak değiştirmiştir. Türklüğe hakaret ve aşağılamak gibi nedenlerle hakkında bir çok kez soruşturma açıldı ve çeşitli cezalar aldı. Agos Gazetesinin sahibi ve genel yayın yönetmenidir.

Hrant Dink 19 Ocak 2007 tarihinde öğleden sonra genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin Şişli Halaskârgazi Caddesi üzerindeki binası önünde Ogün Samast adlı saldırganın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Bu olay son dönemin en çok tartışılan gündem konularından birisi olmuştur ve dava halen sürmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Çırağan Sarayı Yandı (1910)

Çırağan Sarayı Sultan Abdülaziz zamanında Kuzey Afrika mimari stilinde Ermeni Müteahhitler Sarkis Balyan ve ortağı Narsisyan Kirkor tarafından inşa edilmişti. Çırağan Sarayı 1909’da Meclis-i Mebusan olarak kullanılmaya başlamıştı. Bu saray sebebi bilinmeyen bir şekilde 19 Ocak 1910’da çıkan bir yangında büyük hasar gördü. Yangından sonra güvenlik önleminin alınmaması sarayda bulunan bir çok değerli eserin çalınmasına ve yağmalanmasına yol açtı.

Galiçya Zaferi Kazanıldı (1917)

I.Dünya Savaşında Osmanlı Devleti kendi savaştığı cepheler dışında müttefiklerine yardım için de balkanlar bölgesine kuvvet göndermişti. Galiçya ve Romanya bölgesinde bulunan Osmanlı Yardım Kuvvetleri Romanya’da Seret cephesinde Rus ve Romen birliklerini 19 Ocak 1917’de bozguna uğrattı.

Kapitülasyonlar Geri mi Döndü? (1959)

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 1954 yılında imzalanan Vergi Muafiyetleri Anlaşması Amerikan vatandaşlarına büyük imtiyazlar veriyordu. Görünüşte karşılıklı olan bu antlaşma daha çok ABD’nin işine yaradı. Bu anlaşma, Türkiye’deki ABD şirketlerine gümrüksüz, vergisiz, denetimsiz, yargı organlarından uzak bir statü kazandırmıştı. Bu antlaşmanın arkasından 19 Ocak 1959’da imzalanan İstimlâk ve Müsadere Garantisi Anlaşmasın 1954 antlaşmasının getirdiği hakları geliştirdi ve pekiştirdi. Bazı milletvekilleri bu yasayı kapitülasyonların geri dönüşü olarak nitelendirmiştir.

İndira Ghandi Hindistan Başbakanı Oldu (1967)

Hindistan'ın ilk başbakanı olan Cevahir Lal Nehru'nun kızı olan İndira Ghandi1959'da Kongre Partisi liderliğine seçildi. Nehru’dan sonra başbakan olan Lal Bahadur Şastri 'nin 1966'da aniden ölümü üzerine, Enformasyon ve Radyo Yayın Bakanı olan İndra Gandi, parlamentonun kararı ile başbakanlığa getirildi. İndira Ghandi son başbakanlığı döneminde uğradığı silahlı bir saldırıda hayatını kaybetti.

Kızılordu Azerbaycan’a Girdi (1990)

Azerbaycan’daki bağımsızlık hareketlerini bastırmak isteyen SSCB Kızılordu birlikleri 19-20 Ocak 1990 Tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye girdi. Kızılordu’nun yaklaşık 35 bin kişilik özel birlik ve ağır silahlarla müdahalesine Azeriler bedenleri ile karşı koymaya çalıştılar. Bir çok Azeri Türk’ü Ruslar tarafından şehit edildi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1945. Türkiye’de Deutsche Bank ve Deutsche Orient Bank faaliyetlerini durdurdu ve tasfiye hazırlıklarına başladı.

1960. İsveç’in Başkenti Stockholm’den Ankara’ya gelen İskandinav Havayolları’na (SAS) ait yolcu uçağı Esenboğa Havaalanı yakınlarında düştü, 42 kişi öldü.

1969. Prag’da Jan Palach adındaki öğrenci, Sovyetler Birliği’nin Çekoslovakya’yı işgalini protesto için kendini yaktıktan üç gün sonra öldü. Prag’da protesto gösterileri düzenlendi.

1970. “Beyaz Kelebekler” müzik topluluğunun üç elemanı, Adapazarı yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında öldü.

1977 . Miami-Florida'da kar yağışı: Florida'nın tarihinde ilk kez gerçekleşti.

1978 .1938'den beri üretilen Volkswagen Beetle (Kaplumbağa) modeli otomobillerden sonuncusu Volkswagen'in Emden'deki fabrikalarında üretildi. Kaplumbağaların üretimine Latin Amerika'da 2003 yılına kadar daha devam edilecektir.

1983. Lyon Kasabı olarak da bilinen Nazi savaş suçlusu Klaus Barbie Bolivya'da tutuklandı.

1983 .Apple şirketi, bir mouse ve "grafik ara yüzü" ne sahip ilk ticari bilgisayar olan The Apple Lisa yı duyurdu.

1988. Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Milletvekili Mehmet Ali Eren Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu ve Kürtlere baskı yapıldığını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olaylar çıktı.

1997 . Yaser Arafat, İsrail kontrolü altındaki son Batı Şeria şehri Hebron'un Filistin'e verilmesini kutlamak üzere 30 yıl aradan sonra ilk kez Hebron'a geldi.

2005 -.SEKA İzmit İşletmesinin kapatılma kararını protesto eden çalışanlar, fabrikadan çıkmama kararı aldı.

2005 . "Türkler: Bin Yılın Yolculuğu 600-1600" sergisi, Londra'daki Kraliyet Sanatlar Akademisi'nde açıldı.

2006 . NASA'nın uzay sondası New Horizons, Plüton'a doğru yolculuğuna çıktı.