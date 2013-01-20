GÃ¼ncelleme: 00:10, 20 Ocak 2018 Cumartesi

TARÄ°HTE BUGÃœN: KÄ±zÄ±lordu, Azerbaycan'da '20 Ocak KatliamÄ±'nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih DosyasÄ±

GÃœNÃœN OLAYI

KÄ±zÄ±lordu Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Ä°steyen Azerileri Katletti (1990)

Azerbaycanâ€™da baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k hareketleri gÃ¼Ã§lenmiÅŸti. Esaret zincirinin halkasÄ±nÄ±n kopmasÄ±nÄ± istemeyen SSCB Azerbaycanâ€™a 19-20 Ocak 1990 gecesi Ã¶zel kuvvetlerle girdi. 20 Ocak gÃ¼nÃ¼ BakÃ¼â€™yÃ¼ tamamen iÅŸgal eden KÄ±zÄ±lordu birlikleri herkese her ÅŸeye ateÅŸ aÃ§tÄ±lar. Bir Ã§ok Azeri TÃ¼rkÃ¼â€™nÃ¼n katledildiÄŸi bu olay tarihteâ€™â€™Yanvar KatliamÄ±â€™â€™ olarak yer aldÄ±. Ancak Azeriler hiÃ§bir ÅŸekilde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k isteklerinden vazgeÃ§mediler.

GÃœNÃœN KÄ°ÅžÄ°SÄ°

Ä°mam Åžafi Kahireâ€™de Vefat Etti (820)

MÄ±sÄ±râ€™da doÄŸmuÅŸtur fakat aslen soyu KureyÅŸ kabilesine dayanÄ±r. BabasÄ± vefat edince annesi onu Mekkeâ€™ye getirmiÅŸtir. ZekasÄ± ve ilme meraklÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡ocukluk dÃ¶nemi maddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar iÃ§erisinde geÃ§miÅŸtir. Kurâ€™an-Ä± Kerimâ€™i yedi yaÅŸÄ±nda ezberlemiÅŸti. Ä°mam Malikâ€™den ve Ä°mam-Ä± Azamâ€™Ä±n Ã¶ÄŸrencisi Ä°mam Muhammedâ€™den ders almÄ±ÅŸtÄ±r. Ahmet Bin HanbelÂ ise ondan ders almÄ±ÅŸtÄ±r. Onun ÅŸerâ€™i delillerden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼mlere uyanlara Åžafii denilmiÅŸtir. Ä°mam Åžafi MÄ±sÄ±râ€™da iken elli dÃ¶rt yaÅŸÄ±nda yakalandÄ±ÄŸÄ± bir rahatsÄ±zlÄ±k sonucu vefat etti.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Mustafa Ã‡elebi PadiÅŸahlÄ±k Ä°ddiasÄ± Ä°le Anadoluâ€™ya geÃ§ti (1421)

YÄ±ldÄ±rÄ±m Bayezidâ€™in oÄŸlu Mustafa Ã‡elebi padiÅŸahlÄ±k iddiasÄ± ile tekrar ortaya Ã§Ä±ktÄ± ve Edirneâ€™de tahta oturdu. ArkasÄ±ndan yeÄŸeni Sultan II.Muratâ€™Ä± ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in 20 Ocak 1421â€™de kuvvetleri ile birlikte Geliboluâ€™dan Lapsekiâ€™ye geÃ§ti. Ancak baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ± ve kaÃ§mak isterken Rumeliâ€™de ele geÃ§irildi. GerÃ§ek Mustafa Ã‡elebi olmadÄ±ÄŸÄ± â€˜â€™dÃ¼zmeceâ€™â€™ yani sahte olduÄŸu iddiasÄ± ile asÄ±ldÄ±.

OsmanlÄ± Ordusu Edirneâ€™nin Harap OlmasÄ±nÄ± Ä°stemedi (1878)

1877-1878 OsmanlÄ±-Rus savaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Ruslar Edirne Ã¶nlerine kadar ilerlediler. BaÅŸkumandan MÃ¼ÅŸir SÃ¼leyman HÃ¼snÃ¼ PaÅŸa ÅŸehrin harap olasÄ±nÄ± istemedi ve KÄ±rklareliâ€™ne Ã§ekildi. Ancak fazla cephanenin imhasÄ± sÄ±rasÄ±nda sÄ±Ã§rayan ateÅŸ ile pek Ã§ok tarihi eser zarar gÃ¶rdÃ¼. Bir kÄ±sÄ±m eserleriÂ ise 20 Ocak 1878â€™de ÅŸehre giren Ruslar tahrip ettiler.

Midilli KruvazÃ¶rÃ¼ BattÄ± (1918)

OsmanlÄ± Devletinin I.DÃ¼nya savaÅŸÄ±na giriÅŸinin sorumlularÄ±ndan Midilli KruvazÃ¶rÃ¼ Midilli adasÄ±nda ki Ä°tilaf devletleri donanmasÄ±na baskÄ±n yapmaya giderken mayÄ±n isabet etmesi sonucu Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda Ä°mroz adasÄ± civarÄ±nda 20 Ocak 19218â€™de battÄ±.

Ä°lk Anayasa (TeÅŸkilat-Ä± Esasiye Kanunu) Kabul Edildi (1920)

TBMM tarafÄ±ndan 20 Ocak 1921 tarihinde TÃ¼rkiye Cumhuriyetiâ€™nin ilk anayasasÄ± olan TeÅŸkilat-Ä± Esasiye Kanunu kabul edildi. Bu anayasa dÃ¶nemin ÅŸartlarÄ± nedeniyle gÃ¼Ã§ler birliÄŸi esasÄ±na gÃ¶re hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±r. GeniÅŸ kapsamlÄ± deÄŸildir Ã§Ã¼nkÃ¼ aynÄ± dÃ¶nemde Kanun-i Esasi yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte idi.

MaraÅŸ Kalesinden TÃ¼rk BayraÄŸÄ± Ä°ndirildi (1919)

MaraÅŸâ€™Ä± iÅŸgal eden FransÄ±zlar 20 Ocak 1919 tarihinde MaraÅŸ Kalesinde ki TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± indirdiler. Bu olay halkÄ±n FransÄ±zlara karÅŸÄ± tepkisinin iyice ÅŸiddetlenmesine neden oldu.

Hrant Dinkâ€™in Katil ZanlÄ±sÄ± Samsunâ€™da YakalandÄ± (2007)

Hrant Dinkâ€™in katil zanlÄ±sÄ± OgÃ¼n Samast 20 Ocak 2007 tarihinde samsunâ€™da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan yakalandÄ±. Katil zanlÄ±sÄ±nÄ±n emniyette TÃ¼rk bayraÄŸÄ± ile verdiÄŸi poz tartÄ±ÅŸmalara ve soruÅŸturmaya konu oldu.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1918. Gazi Ahmet Muhtar PaÅŸa Ã¶ldÃ¼.

1936. Ankaraâ€™da EndÃ¼stri Kongresi toplandÄ±. ToplantÄ±da Ä°kinci BeÅŸ YÄ±llÄ±k Sanayi PlanÄ± esaslarÄ± kabul edildi.

1947. Fransaâ€™da Charles De Gaulle, politikadan Ã§ekildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ± ve gÃ¶revinden istifa etti.

1949. Gazeteci, yazar Burhan Cahit Morkaya Ã¶ldÃ¼.

1961. Londra KonferansÄ±â€™nda KÄ±brÄ±slÄ± Rumlar, federal yÃ¶netim tezini reddetti. Bunun Ã¼zerine KÄ±brÄ±s TÃ¼rk toplumu temsilcileri konferanstan Ã§ekildi.

1989. Samsunspor kafilesi, Malatyaspor ile yapacaÄŸÄ± lig maÃ§Ä±na giderken kaza geÃ§irdi, 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

1989. Asil Nadir, GÃ¼naydÄ±n gazetesi, GeliÅŸim yayÄ±nlarÄ±ndan sonra GÃ¼neÅŸ gazetesini de satÄ±n aldÄ±.

2001. George W. Bush, Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin 43. baÅŸkanÄ± seÃ§ildi.

2003. MERNÄ°S hizmete girdi.

2009. Barack Obama Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin 44. BaÅŸkanÄ± olarak gÃ¶reve baÅŸladÄ±.