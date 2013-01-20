Tarihte bugÃ¼n: KÄ±zÄ±lordu Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k isteyen Azerileri katletti

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih DosyasÄ±
KÄ±zÄ±lordu Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Ä°steyen Azerileri Katletti (1990)
Azerbaycanâ€™da baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k hareketleri gÃ¼Ã§lenmiÅŸti. Esaret zincirinin halkasÄ±nÄ±n kopmasÄ±nÄ± istemeyen SSCB Azerbaycanâ€™a 19-20 Ocak 1990 gecesi Ã¶zel kuvvetlerle girdi. 20 Ocak gÃ¼nÃ¼ BakÃ¼â€™yÃ¼ tamamen iÅŸgal eden KÄ±zÄ±lordu birlikleri herkese her ÅŸeye ateÅŸ aÃ§tÄ±lar. Bir Ã§ok Azeri TÃ¼rkÃ¼â€™nÃ¼n katledildiÄŸi bu olay tarihteâ€™â€™Yanvar KatliamÄ±â€™â€™ olarak yer aldÄ±. Ancak Azeriler hiÃ§bir ÅŸekilde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k isteklerinden vazgeÃ§mediler.
GÃœNÃœN KÄ°ÅžÄ°SÄ°
Ä°mam Åžafi Kahireâ€™de Vefat Etti (820)
MÄ±sÄ±râ€™da doÄŸmuÅŸtur fakat aslen soyu KureyÅŸ kabilesine dayanÄ±r. BabasÄ± vefat edince annesi onu Mekkeâ€™ye getirmiÅŸtir. ZekasÄ± ve ilme meraklÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡ocukluk dÃ¶nemi maddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar iÃ§erisinde geÃ§miÅŸtir. Kurâ€™an-Ä± Kerimâ€™i yedi yaÅŸÄ±nda ezberlemiÅŸti. Ä°mam Malikâ€™den ve Ä°mam-Ä± Azamâ€™Ä±n Ã¶ÄŸrencisi Ä°mam Muhammedâ€™den ders almÄ±ÅŸtÄ±r. Ahmet Bin HanbelÂ ise ondan ders almÄ±ÅŸtÄ±r. Onun ÅŸerâ€™i delillerden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼mlere uyanlara Åžafii denilmiÅŸtir. Ä°mam Åžafi MÄ±sÄ±râ€™da iken elli dÃ¶rt yaÅŸÄ±nda yakalandÄ±ÄŸÄ± bir rahatsÄ±zlÄ±k sonucu vefat etti.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Mustafa Ã‡elebi PadiÅŸahlÄ±k Ä°ddiasÄ± Ä°le Anadoluâ€™ya geÃ§ti (1421)
YÄ±ldÄ±rÄ±m Bayezidâ€™in oÄŸlu Mustafa Ã‡elebi padiÅŸahlÄ±k iddiasÄ± ile tekrar ortaya Ã§Ä±ktÄ± ve Edirneâ€™de tahta oturdu. ArkasÄ±ndan yeÄŸeni Sultan II.Muratâ€™Ä± ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in 20 Ocak 1421â€™de kuvvetleri ile birlikte Geliboluâ€™dan Lapsekiâ€™ye geÃ§ti. Ancak baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ± ve kaÃ§mak isterken Rumeliâ€™de ele geÃ§irildi. GerÃ§ek Mustafa Ã‡elebi olmadÄ±ÄŸÄ± â€˜â€™dÃ¼zmeceâ€™â€™ yani sahte olduÄŸu iddiasÄ± ile asÄ±ldÄ±.
OsmanlÄ± Ordusu Edirneâ€™nin Harap OlmasÄ±nÄ± Ä°stemedi (1878)
1877-1878 OsmanlÄ±-Rus savaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Ruslar Edirne Ã¶nlerine kadar ilerlediler. BaÅŸkumandan MÃ¼ÅŸir SÃ¼leyman HÃ¼snÃ¼ PaÅŸa ÅŸehrin harap olasÄ±nÄ± istemedi ve KÄ±rklareliâ€™ne Ã§ekildi. Ancak fazla cephanenin imhasÄ± sÄ±rasÄ±nda sÄ±Ã§rayan ateÅŸ ile pek Ã§ok tarihi eser zarar gÃ¶rdÃ¼. Bir kÄ±sÄ±m eserleriÂ ise 20 Ocak 1878â€™de ÅŸehre giren Ruslar tahrip ettiler.
Midilli KruvazÃ¶rÃ¼ BattÄ± (1918)
OsmanlÄ± Devletinin I.DÃ¼nya savaÅŸÄ±na giriÅŸinin sorumlularÄ±ndan Midilli KruvazÃ¶rÃ¼ Midilli adasÄ±nda ki Ä°tilaf devletleri donanmasÄ±na baskÄ±n yapmaya giderken mayÄ±n isabet etmesi sonucu Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda Ä°mroz adasÄ± civarÄ±nda 20 Ocak 19218â€™de battÄ±.
Ä°lk Anayasa (TeÅŸkilat-Ä± Esasiye Kanunu) Kabul Edildi (1920)
TBMM tarafÄ±ndan 20 Ocak 1921 tarihinde TÃ¼rkiye Cumhuriyetiâ€™nin ilk anayasasÄ± olan TeÅŸkilat-Ä± Esasiye Kanunu kabul edildi. Bu anayasa dÃ¶nemin ÅŸartlarÄ± nedeniyle gÃ¼Ã§ler birliÄŸi esasÄ±na gÃ¶re hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±r. GeniÅŸ kapsamlÄ± deÄŸildir Ã§Ã¼nkÃ¼ aynÄ± dÃ¶nemde Kanun-i Esasi yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte idi.
MaraÅŸ Kalesinden TÃ¼rk BayraÄŸÄ± Ä°ndirildi (1919)
MaraÅŸâ€™Ä± iÅŸgal eden FransÄ±zlar 20 Ocak 1919 tarihinde MaraÅŸ Kalesinde ki TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± indirdiler. Bu olay halkÄ±n FransÄ±zlara karÅŸÄ± tepkisinin iyice ÅŸiddetlenmesine neden oldu.
Hrant Dinkâ€™in Katil ZanlÄ±sÄ± Samsunâ€™da YakalandÄ± (2007)
Hrant Dinkâ€™in katil zanlÄ±sÄ± OgÃ¼n Samast 20 Ocak 2007 tarihinde samsunâ€™da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan yakalandÄ±. Katil zanlÄ±sÄ±nÄ±n emniyette TÃ¼rk bayraÄŸÄ± ile verdiÄŸi poz tartÄ±ÅŸmalara ve soruÅŸturmaya konu oldu.
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
1918. Gazi Ahmet Muhtar PaÅŸa Ã¶ldÃ¼.
1936. Ankaraâ€™da EndÃ¼stri Kongresi toplandÄ±. ToplantÄ±da Ä°kinci BeÅŸ YÄ±llÄ±k Sanayi PlanÄ± esaslarÄ± kabul edildi.
1947. Fransaâ€™da Charles De Gaulle, politikadan Ã§ekildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ± ve gÃ¶revinden istifa etti.
1949. Gazeteci, yazar Burhan Cahit Morkaya Ã¶ldÃ¼.
1961. Londra KonferansÄ±â€™nda KÄ±brÄ±slÄ± Rumlar, federal yÃ¶netim tezini reddetti. Bunun Ã¼zerine KÄ±brÄ±s TÃ¼rk toplumu temsilcileri konferanstan Ã§ekildi.
1989. Samsunspor kafilesi, Malatyaspor ile yapacaÄŸÄ± lig maÃ§Ä±na giderken kaza geÃ§irdi, 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
1989. Asil Nadir, GÃ¼naydÄ±n gazetesi, GeliÅŸim yayÄ±nlarÄ±ndan sonra GÃ¼neÅŸ gazetesini de satÄ±n aldÄ±.
2001. George W. Bush, Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin 43. baÅŸkanÄ± seÃ§ildi.
2003. MERNÄ°S hizmete girdi.
2009. Barack Obama Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin 44. BaÅŸkanÄ± olarak gÃ¶reve baÅŸladÄ±.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; DÃ¼zmece Mustafa olayÄ±, Edirneâ€™nin Ruslara terki, Ä°lk AnayasanÄ±n kabulÃ¼, KÄ±zÄ±lorduâ€™nun Azerilerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ã‡Ä±raÄŸan SarayÄ±nÄ±n yanmasÄ±, GaliÃ§ya Zaferinin kazanÄ±lmasÄ±, Ä°ndra Gandhiâ€™nin BaÅŸbakan olmasÄ±, KÄ±zÄ±lordunun Azerbaycan'Ä± iÅŸgali,Hrant Dinkâ€™in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Bizans Tarihinin BÃ¼yÃ¼k Ä°yanÄ± â€˜â€™Nika AyaklanmasÄ±â€™â€™, Alman Ulusal BirliÄŸinin KurulmasÄ±, Paris BarÄ±ÅŸ KonferansÄ±nÄ±n BaÅŸlamasÄ±, MÄ±sÄ±r ile Ä°srail ArasÄ±nda 101.Km. AntlaÅŸmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°skender Beyâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼, Polamares olayÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ±, KÃ¶rfez SavaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;Kemal Reisâ€™in ÅŸehit olmasÄ±,KorkunÃ§ Ä°vanâ€™Ä±n tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±, Kaddafiâ€™nin devlet baÅŸkanÄ± olmasÄ±, Refah Partisi'nin Anayasa Mahkemesi tarafÄ±ndan kapatÄ±lmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°stanbul Erkek Lisesinin aÃ§Ä±lmasÄ±, AkÅŸemsettinâ€™in vefatÄ±, Jonhsonâ€™un mektubunun aÃ§Ä±klanmasÄ±, var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; NorveÃ§â€™in Ä°sveÃ§â€™e baÄŸlanmasÄ±, DarÃ¼lfÃ¼nunâ€™un aÃ§Ä±lmasÄ±, TÃ¼rk tarihinin ilk resimli gazetesinin Ã§Ä±kmasÄ±, Kanal harekatÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;Timurâ€™un Hindistan seferi, Medine MÃ¼dafii Fahrettin PaÅŸaâ€™nÄ±n teslim olmasÄ±, Haitiâ€™de bÃ¼yÃ¼k bir deprem yaÅŸanmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Gaznelilerin kurucusu Alptiginâ€™in Gazneâ€™yi ele geÃ§irmesi, Ayasofyaâ€™da HÄ±rÄ±stiyan dÃ¼nyasÄ±nÄ± birleÅŸtirme ayini, Son Ä°stiklal SavaÅŸÄ± gazilerinden Ã–mer KÃ¼yÃ¼kâ€™Ã¼n vefat etmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Fuzuliâ€™nin vefatÄ±, Ä°nsÃ¼linâ€™in ilk kez denenmesi, Arnavutlukâ€™ta Enver Hoca dÃ¶neminin baÅŸlamasÄ±, BÃ¼lent Ecevit AzÄ±nlÄ±k HÃ¼kÃ¼metinin kurulmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; MÄ±sÄ±râ€™da kurulan ilk TÃ¼rk devleti TolunoÄŸullarÄ±â€™nÄ±n sona ermesi,Milletler Cemiyetiâ€™nin kurulmasÄ±, I.Ä°nÃ¶nÃ¼ Zaferiâ€™nin kazanÄ±lmasÄ±, Ali Fuat PaÅŸaâ€™nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n Ruslara bÄ±rakÄ±lmasÄ±, Son dÃ¼ÅŸman birliÄŸinin Ã‡anakkaleâ€™den ayrÄ±lmasÄ±, SabancÄ± Center Suikasti, Ã‡eÃ§en mÃ¼cahitlerin KÄ±zÄ±lyarâ€™da Rus askerlerini rehin almasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Galileâ€™nin Ã¶lÃ¼mÃ¼, Wilson Prensiplerinin ilanÄ±, Fidel Castroâ€™nun baÅŸkent Havanaâ€™ya girmesi var.. (Wilson Prensipleri'nin tam metni)
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; FransÄ±z HaÃ§lÄ±larÄ±n Anadoluâ€™da bozguna uÄŸramasÄ±, Mustafa ReÅŸit PaÅŸaâ€™nÄ±n vefatÄ±, Demokrat Partiâ€™nin kuruluÅŸu, Vietnam gÃ¼Ã§lerinin KamboÃ§yaâ€™yÄ± iÅŸgali var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;OsmanlÄ± Kuvvetlerinin Fas ÅŸehrine girmesi,I.Ä°nÃ¶nÃ¼ savaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±, Tan MatbasÄ±nda patlama olmasÄ±, ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin aracÄ±nÄ±n yakÄ±lmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; 'Bayrak' Åžiirinin Åžairi Arif Nihat Asya'nÄ±n vefatÄ±, BoÄŸazlarÄ±n ilk kez bir antlaÅŸmaya konu olmasÄ±, Fransaâ€™da meÅŸhur hukuk skandalÄ± â€˜â€™Dreyfus OlayÄ±â€™ ve Prag BaharÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± varâ€¦