Güncelleme: 00:10, 22 Ocak 2018 Pazartesi

TARİHTE BUGÜN: Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye Zaferi

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

Ergenekon Operasyonu Yapıldı (2008)

Kamuoyunda Ergenekon olayı olarak bilinen operasyonun en önemli ayaklarından birisi 22 Ocak 2008 tarihinde gerçekleştirildi. Bu operasyonda Emekli Tuğgeneral Veli Küçük, avukat Kemal Kerinçsiz, gazeteci Güler Kömürcü, Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın ve Halkla İlişkiler Sözcüsü Sevgi Erenerol, Susurluk davasından tanınan Sami Hoştan'ın da aralarında bulunduğu otuz üç kişi gözaltına alınmıştı. Bu operasyonun başlangıç noktasını Ümraniye’de bulunan el bombaları oluşturmuştu. Bu davanın sanıkları silahlı terör örgütü kurma, yönetme TC hükümetine karşı silahlı isyana tahrik, zorla hükümeti ıskata teşebbüs gibi bir çok suç iddiası ile yargılandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Osmanlı Kuvvetleri Memluk Ordusuna Ridaniye’de Son Darbeyi İndirdi (1517)

Yavuz Sultan selim memluklulara karşı kazandığı Mercidabık zaferinden nihai hedef Mısır’a yönelmişti. Sina çölünü 13 günde geçmeyi başardı. Memluk ordusu Sultan Tumanbay komutasında Ridaniye bölgesinde Osmanlı kuvvetlerini bekliyordu. Hatta Osmanlı Kuvvetlerinin geliş istikametine sabit toplar yerleştirilmişti. Ancak Yavuz zor olanı yaptı ve güneyden dolaşarak Memluk ordusuna beklemediği yönden taarruz ve 22 Ocak 1517’de Ridaniye zaferini kazandı.

Tac Mahal’ı Yaptıran Şah Cihan Vefat Etti (1566)

Hindistan’da kurulmuş olan Babür Devletinin önemli hükümdarlarından birisidir. Dedesi Timur’un topraklarına sahip olmak için Maveraünnehir bölgesine bir çok defa sefer düzenlemiş hatta Semerkant’ı ele geçirmiş ama kalıcı hakimiyet kuramamıştır. Şah Cihan’ı asıl meşhur eden icraatı eşi için yaptırdığı ‘’Tac Mahal’’adlı Hindistan’ın Agra şehrinde yer alan türbedir. Şah Cihan 22 Ocak 1666’da gözaltında iken vefat etti.

Rus Askerleri İşçilerin Üzerine Ateş Açtı ‘’Kanlı Pazar’’(1905)

Rusya’nın St. Petersburg şehrindeki işçiler çalışma şartlarının ve ücretlerinin iyileştirilmesi isteğiyle çarlık sarayı etrafında bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Bu miting ve yürüyüş esnasında Çar II. Nikolay’ın emri ile Rus ordusu 22 Ocak 1905’te işçilerin üzerine ateş açtı. Çak sayıda işçi öldü ve bir çoğu da yaralandı. Bu olaya ‘’kanlı pazar’’ adı verildi. Bu olay Rusya’da ki işçi ve köylü eylemlerinin hız kazanmasına neden oldu.

Hükümet Edirne’de Bir Çok Caminin Mülkiyetini Yahudilere Sattı (1948)

İktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti Edirne’de başta Balaban Camii olmak üzere on üç camiinin mülkiyetini açık arttırma yoluyla 22 Ocak 1948’de Yahudilere sattı. Edirne başta olmak üzere bir çok yerde satılan cami, mescit gibi vakıf eserlerden bazıları yeniden inşa edilmeye çalışılmaktadır.

TARİŞ Olayları Yaşandı (1980)

Güvenlik güçleri 22 Ocak 1980’de arama yapmak için TARİŞ (İzmir, İncir, Üzüm, Pamuk ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği) işletmelerine operasyon düzenledi. Çalışanların ve öğrencilerin karşı koyması üzerine çıkan çatışmada bir çok kişi yaralandı. Sonra ki günlerde de eylemlerin devam etmesi üzerine bir çok eylemci çoğunluğu öğrenci olmak üzere göz altına alındı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1842. Baytar Mektebi (Veteriner Fakültesi) açıldı.

1938. Yalova’da “Termal Oteli” açıldı.

1949. Çin’de Mao Zedung, Kızıl Ordu ile Pekin’e girdi.

1972. Brüksel Antlaşması imzalandı. Antlaşma; İngiltere, İrlanda, Danimarka ve Norveç’in, 1 Ocak 1973’ten itibaren Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) üye olmalarını öngörüyordu.

1987. Yüksek Sağlık Şurası, tüp bebek uygulamasının Türkiye’de de başlatılmasını kararlaştırdı.

1991 .Bir Irak scud füzesi İsrail'e düştü,üç kişi öldü.

1997. Amerika Birleşik Devletleri senatosu, Madeleine Albright'ın ülkenin ilk kadın dışişleri bakanı olarak atanmasını onayladı.

2006.Mersin'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

2006.BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Yemen açıklarında kaçakları taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 22 kişinin öldüğünü bildirdi.

2007. Bağdat'taki bombalı saldırılarda 73 kişi öldü, 138 kişi yaralandı.

2007.Bolu Tüneli'nin sağ tüpü açıldı.