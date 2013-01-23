Güncelleme: 08:07, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Tarihte bugün: Bab-ı Ali Baskını yapıldı

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

İstanbul’da Bab-ı Ali Baskını İle Hükümet Darbesi Gerçekleştirildi (1913)

Balkan savaşlarının yenilgi ile sonuçlanması üzerine harekete geçen İttihat Ve Terakki önde gelenleri 23 Ocak 1913’te Bab-ı Ali baskınını gerçekleştirdiler. Bu baskın ile sadrazam Kamil Paşa istifa ettirildi ve yerine Mahmut Şevket Paşa getirildi. Böylece İttihat ve Terakkiciler doğrudan idareyi ele geçirdiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Hazreti Ali Şehit Oldu (661)

Hazreti Muhammed’in (Sav) yeğeni,damadı ve ilk Müslümanlardan olan dördüncü İslam halifesi Hazreti Ali sabah namazı için gittiği Kufe camiinde Abdullah İbn Mülcem adlı haricinin saldırısı ile ağır şekilde yaralandı. Bu olaydan birkaç gün sonra aldığı yaranın etkisi ile 23 Ocak 661 günü vefat etti. Bazı kaynaklar ölüm tarihi olarak 24 Ocak gününü kabul ederler.

Çerkez Ethem isyanı Tamamen Sona Erdi (1921)

TBMM ile ters düşen Çerkez Ethem düzenli orduya katılmayı reddetmiş ve hain ilan edilerek üstüne ordu sevk edilmişti. Çerkez Ethem olayı 23 Ocak 1921’de tamamen sona erdi. Çerkez Ethem yurtdışına çıktı ve 1948 yılına kadar Ürdün’de yaşadı ve orada vefat etti.

İlk Kez Türkçe Kur’an-ı Kerim Okundu (1932)

İstanbul’da Mustafa Kemal’in isteği ile Hafız Yaşar (Okur) tarafından Yerebatan Camii’nde 23 Ocak 1932’de ilk kez Türkçe Kur’an-ı Kerim okundu. Cuma namazının arkasından Yasin Suresi önce Arapça sonrada Türkçe olarak okundu. Daha sonra bu uygulama yaygınlaştırıldı. İlk zamanlar kadınlar tarafından ilgi gördü.

Lefkoşe’deki Bayraktar Camii Bombalandı (1964)

Osmanlı Devletinin Kıbrıs’ta inşa ettiği ilk cami olma özelliği taşıyan Lefkoşe’de ki bayraktar Cami’in 23 Ocak 1964’te bombalanması Rum ve Türk toplumu arasında ki düşmanlığı iyice tırmandırmıştır. Günümüzde Bayraktar Camii Güney Kıbrıs Rum Yönetimine ait bölgede yer almaktadır. Bu bombalamanın Türkleri örgütlemeye çalışan TMT tarafından yapıldığını iddia edenlerde vardır. Kıbrıs Cumhuriyeti Devlet Başkanı Makarios Türklerden özür dilemişti.

Vietnam Savaşı Sona Erdi (1973)

ABD ile Vietnam temsilcileri arasında Paris’te Vietnam savaşını sona erdiren antlaşma 23 Ocak 1973’te imzalandı. Antlaşma ile ABD, Vietnam’da bulunan tüm askerlerini geri çekmeyi kabul etmiştir. Ayrıca ABD Güney Vietnam’a karışmamayı da taahhüt ediyordu.

‘’Hepimiz Hrant'ız ve Hepimiz Ermeniyiz ‘’Pankartı Açıldı (2007)

Öldürülen Ermeni asıllı gazeteci Hrant Dink'in cenazesi, İstanbul'da 23 Ocak 2007 tarihinde toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında bazı kişiler tarafından Hepimiz Hrant'ız ve Hepimiz Ermeniyiz yazılı pankartı açıldı ve sloganlar atıldı. Bu durum kamuoyunda rahatsızlıklara neden olmuştur.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1941. I. Türk Karikatür Sergisi, İstanbul’da açıldı.

1961. Dolandırıcılık olaylarıyla ünlenen Sülün Osman, Zeytinburnu’nda kumar oynarken yakalandı.

1973. Vietnam’da ateşkes ilan edildi.

1978. Türkiye 1. Kömür Kongresi Zonguldak’ta yapıldı.

1989. Ressam Salvador Dali, 84 yaşında İspanya’da öldü.

1990. Kızıl Ordu, 41 yıl sonra Macaristan’dan ayrıldı.

1995. Posta gazetesi, Yeni Şafak gazetesi, yayın hayatına başladılar.

2005 . Viktor Yuşçenko Ukrayna devlet başkanlığı görevine başladı.

2006 .Sırbistan-Karadağ'da başkent Podgoriça'nın 15 kilometre kuzeydoğusundaki Bioçe köyü yakınında yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 48 kişi öldü, 198 kişi yaralandı.

2006 .Ankara'da İstanbul Yolu üzerinde meydana gelen kaza sonucunda Dışişleri Bakanlığı personeli 8 kişi yaşamını yitirdi.

2007 - Yapımına 16 yıl önce başlanan ve yaklaşık 1 milyar dolara mal olan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul'a gidiş yönü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Romano Prodi tarafından açıldı.

2008 - Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis, Türkiye'ye tarihi ziyarette bulundu. Türkiye'yi 49 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk Yunanistan Başbakanı olan Karamanlis, Türk-Yunan ilişkilerinin tamamen uyumlaştırılmasının temel hedef olduğunu söyledi.

2008 - Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) Türkiye'nin yeni yargıcı olarak seçildi.