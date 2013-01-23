Tarihte bugün: Bab-ı Ali Baskını yapıldı

Dünya Bülteni / Tarih Servisi
GÜNÜN OLAYI
İstanbul’da Bab-ı Ali Baskını İle Hükümet Darbesi Gerçekleştirildi (1913)
Balkan savaşlarının yenilgi ile sonuçlanması üzerine harekete geçen İttihat Ve Terakki önde gelenleri 23 Ocak 1913’te Bab-ı Ali baskınını gerçekleştirdiler. Bu baskın ile sadrazam Kamil Paşa istifa ettirildi ve yerine Mahmut Şevket Paşa getirildi. Böylece İttihat ve Terakkiciler doğrudan idareyi ele geçirdiler.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Hazreti Ali Şehit Oldu (661)
Hazreti Muhammed’in (Sav) yeğeni,damadı ve ilk Müslümanlardan olan dördüncü İslam halifesi Hazreti Ali sabah namazı için gittiği Kufe camiinde Abdullah İbn Mülcem adlı haricinin saldırısı ile ağır şekilde yaralandı. Bu olaydan birkaç gün sonra aldığı yaranın etkisi ile 23 Ocak 661 günü vefat etti. Bazı kaynaklar ölüm tarihi olarak 24 Ocak gününü kabul ederler.
Çerkez Ethem isyanı Tamamen Sona Erdi (1921)
TBMM ile ters düşen Çerkez Ethem düzenli orduya katılmayı reddetmiş ve hain ilan edilerek üstüne ordu sevk edilmişti. Çerkez Ethem olayı 23 Ocak 1921’de tamamen sona erdi. Çerkez Ethem yurtdışına çıktı ve 1948 yılına kadar Ürdün’de yaşadı ve orada vefat etti.
İlk Kez Türkçe Kur’an-ı Kerim Okundu (1932)
İstanbul’da Mustafa Kemal’in isteği ile Hafız Yaşar (Okur) tarafından Yerebatan Camii’nde 23 Ocak 1932’de ilk kez Türkçe Kur’an-ı Kerim okundu. Cuma namazının arkasından Yasin Suresi önce Arapça sonrada Türkçe olarak okundu. Daha sonra bu uygulama yaygınlaştırıldı. İlk zamanlar kadınlar tarafından ilgi gördü.
Lefkoşe’deki Bayraktar Camii Bombalandı (1964)
Osmanlı Devletinin Kıbrıs’ta inşa ettiği ilk cami olma özelliği taşıyan Lefkoşe’de ki bayraktar Cami’in 23 Ocak 1964’te bombalanması Rum ve Türk toplumu arasında ki düşmanlığı iyice tırmandırmıştır. Günümüzde Bayraktar Camii Güney Kıbrıs Rum Yönetimine ait bölgede yer almaktadır. Bu bombalamanın Türkleri örgütlemeye çalışan TMT tarafından yapıldığını iddia edenlerde vardır. Kıbrıs Cumhuriyeti Devlet Başkanı Makarios Türklerden özür dilemişti.
Vietnam Savaşı Sona Erdi (1973)
ABD ile Vietnam temsilcileri arasında Paris’te Vietnam savaşını sona erdiren antlaşma 23 Ocak 1973’te imzalandı. Antlaşma ile ABD, Vietnam’da bulunan tüm askerlerini geri çekmeyi kabul etmiştir. Ayrıca ABD Güney Vietnam’a karışmamayı da taahhüt ediyordu.
‘’Hepimiz Hrant'ız ve Hepimiz Ermeniyiz ‘’Pankartı Açıldı (2007)
Öldürülen Ermeni asıllı gazeteci Hrant Dink'in cenazesi, İstanbul'da 23 Ocak 2007 tarihinde toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında bazı kişiler tarafından Hepimiz Hrant'ız ve Hepimiz Ermeniyiz yazılı pankartı açıldı ve sloganlar atıldı. Bu durum kamuoyunda rahatsızlıklara neden olmuştur.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1941. I. Türk Karikatür Sergisi, İstanbul’da açıldı.
1961. Dolandırıcılık olaylarıyla ünlenen Sülün Osman, Zeytinburnu’nda kumar oynarken yakalandı.
1973. Vietnam’da ateşkes ilan edildi.
1978. Türkiye 1. Kömür Kongresi Zonguldak’ta yapıldı.
1989. Ressam Salvador Dali, 84 yaşında İspanya’da öldü.
1990. Kızıl Ordu, 41 yıl sonra Macaristan’dan ayrıldı.
1995. Posta gazetesi, Yeni Şafak gazetesi, yayın hayatına başladılar.
2005 . Viktor Yuşçenko Ukrayna devlet başkanlığı görevine başladı.
2006 .Sırbistan-Karadağ'da başkent Podgoriça'nın 15 kilometre kuzeydoğusundaki Bioçe köyü yakınında yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 48 kişi öldü, 198 kişi yaralandı.
2006 .Ankara'da İstanbul Yolu üzerinde meydana gelen kaza sonucunda Dışişleri Bakanlığı personeli 8 kişi yaşamını yitirdi.
2007 - Yapımına 16 yıl önce başlanan ve yaklaşık 1 milyar dolara mal olan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul'a gidiş yönü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Romano Prodi tarafından açıldı.
2008 - Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis, Türkiye'ye tarihi ziyarette bulundu. Türkiye'yi 49 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk Yunanistan Başbakanı olan Karamanlis, Türk-Yunan ilişkilerinin tamamen uyumlaştırılmasının temel hedef olduğunu söyledi.
2008 - Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) Türkiye'nin yeni yargıcı olarak seçildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Çin’de büyük deprem, Bab-ı Ali baskını, İlk kez Türkçe Kur’an-ı Kerim okunması,Vietnam savaşının bitmesi var..
Osmanlı devleti tarafından “Zengibar” olarak isimlendirilmiş olan Zanzibar, Tanzanya sahiline 72 km uzaklıkta bulunan bir adadır
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında Osmanlı Kuvvetleri Memluk ordusuna Ridaniye’de son darbeyi indirmesi, Tac Mahal’ı Yaptıran Şah Cihan vefat etmesi, Rus askerleri işçilerin üzerine ateş açması ve Ergenekon operasyonunun yapılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Maraşlıların Fransızlara karşı büyük bir mücadele başlatması, İstanbul Rasathanesinin yıkılması, Fransa Kralının idamı , İran’ın ABD’li rehineleri bırakması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Düzmece Mustafa olayı, Edirne’nin Ruslara terki, İlk Anayasanın kabulü, Kızılordu’nun Azerilerin üzerine ateş açması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Çırağan Sarayının yanması, Galiçya Zaferinin kazanılması, İndra Gandhi’nin Başbakan olması, Kızılordunun Azerbaycan'ı işgali,Hrant Dink’in öldürülmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Bizans Tarihinin Büyük İyanı ‘’Nika Ayaklanması’’, Alman Ulusal Birliğinin Kurulması, Paris Barış Konferansının Başlaması, Mısır ile İsrail Arasında 101.Km. Antlaşması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İskender Bey’in ölümü, Polamares olayının yaşanması, Körfez Savaşının başlaması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Kemal Reis’in şehit olması,Korkunç İvan’ın tahta çıkışı, Kaddafi’nin devlet başkanı olması, Refah Partisi'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İstanbul Erkek Lisesinin açılması, Akşemsettin’in vefatı, Jonhson’un mektubunun açıklanması, var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Norveç’in İsveç’e bağlanması, Darülfünun’un açılması, Türk tarihinin ilk resimli gazetesinin çıkması, Kanal harekatının başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Timur’un Hindistan seferi, Medine Müdafii Fahrettin Paşa’nın teslim olması, Haiti’de büyük bir deprem yaşanması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Gaznelilerin kurucusu Alptigin’in Gazne’yi ele geçirmesi, Ayasofya’da Hırıstiyan dünyasını birleştirme ayini, Son İstiklal Savaşı gazilerinden Ömer Küyük’ün vefat etmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Fuzuli’nin vefatı, İnsülin’in ilk kez denenmesi, Arnavutluk’ta Enver Hoca döneminin başlaması, Bülent Ecevit Azınlık Hükümetinin kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mısır’da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları’nın sona ermesi,Milletler Cemiyeti’nin kurulması, I.İnönü Zaferi’nin kazanılması, Ali Fuat Paşa’nın ölümü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kırım’ın Ruslara bırakılması, Son düşman birliğinin Çanakkale’den ayrılması, Sabancı Center Suikasti, Çeçen mücahitlerin Kızılyar’da Rus askerlerini rehin alması var…