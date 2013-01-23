GÃ¼ncelleme: 00:10, 23 Ocak 2018 SalÄ±

TARÄ°HTE BUGÃœN: Hazreti Ali (RA) Åžehit Oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih Servisi

GÃœNÃœN OLAYI

Hazreti Ali (RA) Åžehit Oldu (661)

Hazreti Muhammedâ€™in (Sav) yeÄŸeni,damadÄ± ve ilk MÃ¼slÃ¼manlardan olan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ä°slam halifesi Hazreti Ali sabah namazÄ± iÃ§in gittiÄŸi Kufe camiinde Abdullah Ä°bn MÃ¼lcem adlÄ± haricinin saldÄ±rÄ±sÄ± ile aÄŸÄ±r ÅŸekilde yaralandÄ±. Bu olaydan birkaÃ§ gÃ¼n sonra aldÄ±ÄŸÄ± yaranÄ±n etkisi ile 23 Ocak 661 gÃ¼nÃ¼ vefat etti. BazÄ± kaynaklar Ã¶lÃ¼m tarihi olarak 24 Ocak gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kabul ederler.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Ä°stanbulâ€™da Bab-Ä± Ali BaskÄ±nÄ± Ä°le HÃ¼kÃ¼met Darbesi GerÃ§ekleÅŸtirildi (1913)

Balkan savaÅŸlarÄ±nÄ±n yenilgi ile sonuÃ§lanmasÄ± Ã¼zerine harekete geÃ§en Ä°ttihat Ve Terakki Ã¶nde gelenleri 23 Ocak 1913â€™te Bab-Ä± Ali baskÄ±nÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiler. Bu baskÄ±n ile sadrazam Kamil PaÅŸa istifa ettirildi ve yerine Mahmut Åževket PaÅŸa getirildi. BÃ¶ylece Ä°ttihat ve Terakkiciler doÄŸrudan idareyi ele geÃ§irdiler.

Ã‡erkez Ethem isyanÄ± Tamamen Sona Erdi (1921)

TBMM ile ters dÃ¼ÅŸen Ã‡erkez Ethem dÃ¼zenli orduya katÄ±lmayÄ± reddetmiÅŸ ve hain ilan edilerek Ã¼stÃ¼ne ordu sevk edilmiÅŸti. Ã‡erkez Ethem olayÄ± 23 Ocak 1921â€™de tamamen sona erdi. Ã‡erkez Ethem yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ± ve 1948 yÄ±lÄ±na kadar ÃœrdÃ¼nâ€™de yaÅŸadÄ± ve orada vefat etti.

Ä°lk Kez TÃ¼rkÃ§e Kurâ€™an-Ä± Kerim Okundu (1932)

Ä°stanbulâ€™da Mustafa Kemalâ€™in isteÄŸi ile HafÄ±z YaÅŸar (Okur) tarafÄ±ndan Yerebatan Camiiâ€™nde 23 Ocak 1932â€™de ilk kez TÃ¼rkÃ§e Kurâ€™an-Ä± Kerim okundu. Cuma namazÄ±nÄ±n arkasÄ±ndan Yasin Suresi Ã¶nce ArapÃ§a sonrada TÃ¼rkÃ§e olarak okundu. Daha sonra bu uygulama yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°lk zamanlar kadÄ±nlar tarafÄ±ndan ilgi gÃ¶rdÃ¼.

LefkoÅŸeâ€™deki Bayraktar Camii BombalandÄ± (1964)

OsmanlÄ± Devletinin KÄ±brÄ±sâ€™ta inÅŸa ettiÄŸi ilk cami olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan LefkoÅŸeâ€™de ki bayraktar Camiâ€™in 23 Ocak 1964â€™te bombalanmasÄ± Rum ve TÃ¼rk toplumu arasÄ±nda ki dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± iyice tÄ±rmandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Bayraktar Camii GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimine ait bÃ¶lgede yer almaktadÄ±r. Bu bombalamanÄ±n TÃ¼rkleri Ã¶rgÃ¼tlemeye Ã§alÄ±ÅŸan TMT tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia edenlerde vardÄ±r. KÄ±brÄ±s CumhuriyetiÂ Devlet BaÅŸkanÄ± Makarios TÃ¼rklerden Ã¶zÃ¼r dilemiÅŸti.Â

Â Vietnam SavaÅŸÄ± Sona Erdi (1973)

ABD ile Vietnam temsilcileri arasÄ±nda Parisâ€™te Vietnam savaÅŸÄ±nÄ± sona erdiren antlaÅŸma 23 Ocak 1973â€™te imzalandÄ±. AntlaÅŸma ile ABD, Vietnamâ€™da bulunan tÃ¼m askerlerini geri Ã§ekmeyi kabul etmiÅŸtir. AyrÄ±ca ABD GÃ¼ney Vietnamâ€™a karÄ±ÅŸmamayÄ± da taahhÃ¼t ediyordu.

â€˜â€™Hepimiz Hrant'Ä±z ve Hepimiz Ermeniyiz â€˜â€™PankartÄ± AÃ§Ä±ldÄ± (2007)

Ã–ldÃ¼rÃ¼len Ermeni asÄ±llÄ± gazeteci Â Hrant Dink'in cenazesi, Ä°stanbul'da 23 Ocak 2007 tarihinde topraÄŸa verildi. Cenaze tÃ¶reni sÄ±rasÄ±nda bazÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan Hepimiz Hrant'Ä±z ve Hepimiz Ermeniyiz yazÄ±lÄ± pankartÄ± aÃ§Ä±ldÄ± ve sloganlar atÄ±ldÄ±. Bu durum kamuoyunda rahatsÄ±zlÄ±klara neden olmuÅŸtur.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1941. I. TÃ¼rk KarikatÃ¼r Sergisi, Ä°stanbulâ€™da aÃ§Ä±ldÄ±.

1961. DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k olaylarÄ±yla Ã¼nlenen SÃ¼lÃ¼n Osman, Zeytinburnuâ€™nda kumar oynarken yakalandÄ±.

1973. Vietnamâ€™da ateÅŸkes ilan edildi.

1978. TÃ¼rkiye 1. KÃ¶mÃ¼r Kongresi Zonguldakâ€™ta yapÄ±ldÄ±.

1989. Ressam Salvador Dali, 84 yaÅŸÄ±nda Ä°spanyaâ€™da Ã¶ldÃ¼.

1990. KÄ±zÄ±l Ordu, 41 yÄ±l sonra Macaristanâ€™dan ayrÄ±ldÄ±.

1995. Posta gazetesi, Yeni Åžafak gazetesi, yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±lar.

2005 . Viktor YuÅŸÃ§enko Ukrayna devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine baÅŸladÄ±.

2006 .SÄ±rbistan-KaradaÄŸ'da baÅŸkent PodgoriÃ§a'nÄ±n 15 kilometre kuzeydoÄŸusundaki BioÃ§e kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nÄ±nda yolcu treninin raydan Ã§Ä±kmasÄ± sonucu en az 48 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 198 kiÅŸi yaralandÄ±.

2006 .Ankara'da Ä°stanbul Yolu Ã¼zerinde meydana gelen kaza sonucunda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± personeli 8 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

2007 - YapÄ±mÄ±na 16 yÄ±l Ã¶nce baÅŸlanan ve yaklaÅŸÄ±k 1 milyar dolara mal olan Bolu DaÄŸÄ± TÃ¼neli'nin Ä°stanbul'a gidiÅŸ yÃ¶nÃ¼, BaÅŸbakan Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Romano Prodi tarafÄ±ndan aÃ§Ä±ldÄ±.

2008 - Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Kostas Karamanlis, TÃ¼rkiye'ye tarihi ziyarette bulundu. TÃ¼rkiye'yi 49 yÄ±l aradan sonra ziyaret eden ilk Yunanistan BaÅŸbakanÄ± olan Karamanlis, TÃ¼rk-Yunan iliÅŸkilerinin tamamen uyumlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n temel hedef olduÄŸunu sÃ¶yledi.

2008 - Prof. Dr. AyÅŸe IÅŸÄ±l KarakaÅŸ, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'nde (AÄ°HM) TÃ¼rkiye'nin yeni yargÄ±cÄ± olarak seÃ§ildi.