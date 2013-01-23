TARÄ°HTE BUGÃœN: Hazreti Ali (RA) Åžehit Oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Tarih Servisi
GÃœNÃœN OLAYI
Hazreti Ali (RA) Åžehit Oldu (661)
Hazreti Muhammedâ€™in (Sav) yeÄŸeni,damadÄ± ve ilk MÃ¼slÃ¼manlardan olan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ä°slam halifesi Hazreti Ali sabah namazÄ± iÃ§in gittiÄŸi Kufe camiinde Abdullah Ä°bn MÃ¼lcem adlÄ± haricinin saldÄ±rÄ±sÄ± ile aÄŸÄ±r ÅŸekilde yaralandÄ±. Bu olaydan birkaÃ§ gÃ¼n sonra aldÄ±ÄŸÄ± yaranÄ±n etkisi ile 23 Ocak 661 gÃ¼nÃ¼ vefat etti. BazÄ± kaynaklar Ã¶lÃ¼m tarihi olarak 24 Ocak gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kabul ederler.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Ä°stanbulâ€™da Bab-Ä± Ali BaskÄ±nÄ± Ä°le HÃ¼kÃ¼met Darbesi GerÃ§ekleÅŸtirildi (1913)
Balkan savaÅŸlarÄ±nÄ±n yenilgi ile sonuÃ§lanmasÄ± Ã¼zerine harekete geÃ§en Ä°ttihat Ve Terakki Ã¶nde gelenleri 23 Ocak 1913â€™te Bab-Ä± Ali baskÄ±nÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiler. Bu baskÄ±n ile sadrazam Kamil PaÅŸa istifa ettirildi ve yerine Mahmut Åževket PaÅŸa getirildi. BÃ¶ylece Ä°ttihat ve Terakkiciler doÄŸrudan idareyi ele geÃ§irdiler.
Ã‡erkez Ethem isyanÄ± Tamamen Sona Erdi (1921)
TBMM ile ters dÃ¼ÅŸen Ã‡erkez Ethem dÃ¼zenli orduya katÄ±lmayÄ± reddetmiÅŸ ve hain ilan edilerek Ã¼stÃ¼ne ordu sevk edilmiÅŸti. Ã‡erkez Ethem olayÄ± 23 Ocak 1921â€™de tamamen sona erdi. Ã‡erkez Ethem yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ± ve 1948 yÄ±lÄ±na kadar ÃœrdÃ¼nâ€™de yaÅŸadÄ± ve orada vefat etti.
Ä°lk Kez TÃ¼rkÃ§e Kurâ€™an-Ä± Kerim Okundu (1932)
Ä°stanbulâ€™da Mustafa Kemalâ€™in isteÄŸi ile HafÄ±z YaÅŸar (Okur) tarafÄ±ndan Yerebatan Camiiâ€™nde 23 Ocak 1932â€™de ilk kez TÃ¼rkÃ§e Kurâ€™an-Ä± Kerim okundu. Cuma namazÄ±nÄ±n arkasÄ±ndan Yasin Suresi Ã¶nce ArapÃ§a sonrada TÃ¼rkÃ§e olarak okundu. Daha sonra bu uygulama yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°lk zamanlar kadÄ±nlar tarafÄ±ndan ilgi gÃ¶rdÃ¼.
LefkoÅŸeâ€™deki Bayraktar Camii BombalandÄ± (1964)
OsmanlÄ± Devletinin KÄ±brÄ±sâ€™ta inÅŸa ettiÄŸi ilk cami olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan LefkoÅŸeâ€™de ki bayraktar Camiâ€™in 23 Ocak 1964â€™te bombalanmasÄ± Rum ve TÃ¼rk toplumu arasÄ±nda ki dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± iyice tÄ±rmandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Bayraktar Camii GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimine ait bÃ¶lgede yer almaktadÄ±r. Bu bombalamanÄ±n TÃ¼rkleri Ã¶rgÃ¼tlemeye Ã§alÄ±ÅŸan TMT tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia edenlerde vardÄ±r. KÄ±brÄ±s CumhuriyetiÂ Devlet BaÅŸkanÄ± Makarios TÃ¼rklerden Ã¶zÃ¼r dilemiÅŸti.Â
Â Vietnam SavaÅŸÄ± Sona Erdi (1973)
ABD ile Vietnam temsilcileri arasÄ±nda Parisâ€™te Vietnam savaÅŸÄ±nÄ± sona erdiren antlaÅŸma 23 Ocak 1973â€™te imzalandÄ±. AntlaÅŸma ile ABD, Vietnamâ€™da bulunan tÃ¼m askerlerini geri Ã§ekmeyi kabul etmiÅŸtir. AyrÄ±ca ABD GÃ¼ney Vietnamâ€™a karÄ±ÅŸmamayÄ± da taahhÃ¼t ediyordu.
â€˜â€™Hepimiz Hrant'Ä±z ve Hepimiz Ermeniyiz â€˜â€™PankartÄ± AÃ§Ä±ldÄ± (2007)
Ã–ldÃ¼rÃ¼len Ermeni asÄ±llÄ± gazeteci Â Hrant Dink'in cenazesi, Ä°stanbul'da 23 Ocak 2007 tarihinde topraÄŸa verildi. Cenaze tÃ¶reni sÄ±rasÄ±nda bazÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan Hepimiz Hrant'Ä±z ve Hepimiz Ermeniyiz yazÄ±lÄ± pankartÄ± aÃ§Ä±ldÄ± ve sloganlar atÄ±ldÄ±. Bu durum kamuoyunda rahatsÄ±zlÄ±klara neden olmuÅŸtur.
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
1941. I. TÃ¼rk KarikatÃ¼r Sergisi, Ä°stanbulâ€™da aÃ§Ä±ldÄ±.
1961. DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k olaylarÄ±yla Ã¼nlenen SÃ¼lÃ¼n Osman, Zeytinburnuâ€™nda kumar oynarken yakalandÄ±.
1973. Vietnamâ€™da ateÅŸkes ilan edildi.
1978. TÃ¼rkiye 1. KÃ¶mÃ¼r Kongresi Zonguldakâ€™ta yapÄ±ldÄ±.
1989. Ressam Salvador Dali, 84 yaÅŸÄ±nda Ä°spanyaâ€™da Ã¶ldÃ¼.
1990. KÄ±zÄ±l Ordu, 41 yÄ±l sonra Macaristanâ€™dan ayrÄ±ldÄ±.
1995. Posta gazetesi, Yeni Åžafak gazetesi, yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±lar.
2005 . Viktor YuÅŸÃ§enko Ukrayna devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine baÅŸladÄ±.
2006 .SÄ±rbistan-KaradaÄŸ'da baÅŸkent PodgoriÃ§a'nÄ±n 15 kilometre kuzeydoÄŸusundaki BioÃ§e kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nÄ±nda yolcu treninin raydan Ã§Ä±kmasÄ± sonucu en az 48 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 198 kiÅŸi yaralandÄ±.
2006 .Ankara'da Ä°stanbul Yolu Ã¼zerinde meydana gelen kaza sonucunda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± personeli 8 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
2007 - YapÄ±mÄ±na 16 yÄ±l Ã¶nce baÅŸlanan ve yaklaÅŸÄ±k 1 milyar dolara mal olan Bolu DaÄŸÄ± TÃ¼neli'nin Ä°stanbul'a gidiÅŸ yÃ¶nÃ¼, BaÅŸbakan Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Romano Prodi tarafÄ±ndan aÃ§Ä±ldÄ±.
2008 - Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Kostas Karamanlis, TÃ¼rkiye'ye tarihi ziyarette bulundu. TÃ¼rkiye'yi 49 yÄ±l aradan sonra ziyaret eden ilk Yunanistan BaÅŸbakanÄ± olan Karamanlis, TÃ¼rk-Yunan iliÅŸkilerinin tamamen uyumlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n temel hedef olduÄŸunu sÃ¶yledi.
2008 - Prof. Dr. AyÅŸe IÅŸÄ±l KarakaÅŸ, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'nde (AÄ°HM) TÃ¼rkiye'nin yeni yargÄ±cÄ± olarak seÃ§ildi.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Hazreti Ali Åžehit Edildi,Ã‡inâ€™de bÃ¼yÃ¼k deprem, Bab-Ä± Ali baskÄ±nÄ±, Ä°lk kez TÃ¼rkÃ§e Kurâ€™an-Ä± Kerim okunmasÄ±,Vietnam savaÅŸÄ±nÄ±n bitmesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda OsmanlÄ± Kuvvetleri Memluk ordusuna Ridaniyeâ€™de son darbeyi indirmesi, Tac Mahalâ€™Ä± YaptÄ±ran Åžah Cihan vefat etmesi, Rus askerleri iÅŸÃ§ilerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± ve Ergenekon operasyonunun yapÄ±lmasÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; MaraÅŸlÄ±larÄ±n FransÄ±zlara karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadele baÅŸlatmasÄ±, Ä°stanbul Rasathanesinin yÄ±kÄ±lmasÄ±, Fransa KralÄ±nÄ±n idamÄ± , Ä°ranâ€™Ä±n ABDâ€™li rehineleri bÄ±rakmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; DÃ¼zmece Mustafa olayÄ±, Edirneâ€™nin Ruslara terki, Ä°lk AnayasanÄ±n kabulÃ¼, KÄ±zÄ±lorduâ€™nun Azerbaycan'da '20 Ocak KatliamÄ±'nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ã‡Ä±raÄŸan SarayÄ±nÄ±n yanmasÄ±, GaliÃ§ya Zaferinin kazanÄ±lmasÄ±, Ä°ndra Gandhiâ€™nin BaÅŸbakan olmasÄ±, Hrant Dinkâ€™in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Bizans Tarihinin BÃ¼yÃ¼k Ä°syanÄ± â€˜â€™Nika AyaklanmasÄ±â€™â€™, Alman Ulusal BirliÄŸinin KurulmasÄ±, Paris BarÄ±ÅŸ KonferansÄ±nÄ±n BaÅŸlamasÄ±, MÄ±sÄ±r ile Ä°srail ArasÄ±nda 101.Km. AntlaÅŸmasÄ± varâ€¦
Petrol rezervlerinin %60â€™tan fazlasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu OrtadoÄŸu bÃ¶lgesinde ve Kuveytâ€™te kontrolÃ¼ kaybetmek istemeyen, baÅŸta Amerika BirleÅŸik Devletleri olmak Ã¼zere BatÄ±lÄ± gÃ¼Ã§ler iÅŸgale seyirci kalmadÄ±lar.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°skender Beyâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼, Polamares olayÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ±, KÃ¶rfez SavaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Kemal Reisâ€™in ÅŸehit olmasÄ±, KorkunÃ§ Ä°vanâ€™Ä±n tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±, Kaddafiâ€™nin devlet baÅŸkanÄ± olmasÄ±, Refah Partisi'nin Anayasa Mahkemesi tarafÄ±ndan kapatÄ±lmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°stanbul Erkek Lisesinin aÃ§Ä±lmasÄ±, Fatih Sultan Mehmetâ€™in hocalarÄ±ndan AkÅŸemseddin Hazretlerinin vefatÄ±, Jonhsonâ€™un mektubunun aÃ§Ä±klanmasÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; NorveÃ§â€™in Ä°sveÃ§â€™e baÄŸlanmasÄ±, DarÃ¼lfÃ¼nunâ€™un aÃ§Ä±lmasÄ±, TÃ¼rk tarihinin ilk resimli gazetesinin Ã§Ä±kmasÄ±, Kanal harekatÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;Timurâ€™un Hindistan seferi, Medine MÃ¼dafii Fahrettin PaÅŸaâ€™nÄ±n teslim olmasÄ±, Haitiâ€™de bÃ¼yÃ¼k bir deprem yaÅŸanmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Gaznelilerin kurucusu Alptiginâ€™in Gazneâ€™yi ele geÃ§irmesi, Ayasofyaâ€™da HÄ±rÄ±stiyan dÃ¼nyasÄ±nÄ± birleÅŸtirme ayini, Son Ä°stiklal SavaÅŸÄ± gazilerinden Ã–mer KÃ¼yÃ¼kâ€™Ã¼n vefat etmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Fuzuliâ€™nin vefatÄ±, Ä°nsÃ¼linâ€™in ilk kez denenmesi, Arnavutlukâ€™ta Enver Hoca dÃ¶neminin baÅŸlamasÄ±, BÃ¼lent Ecevit AzÄ±nlÄ±k HÃ¼kÃ¼metinin kurulmasÄ± varâ€¦
Ä°ngiltere Hindistan'dan getirdiÄŸi afyonu Ã‡in'de satmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, Ã‡in bu duruma mÃ¼dahale edince iki Ã¼lke arasÄ±nda 'Afyon SavaÅŸlarÄ±' adÄ±yla bilinen savaÅŸ Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; MÄ±sÄ±râ€™da kurulan ilk TÃ¼rk devleti TolunoÄŸullarÄ±â€™nÄ±n sona ermesi, Milletler Cemiyetiâ€™nin kurulmasÄ±, I.Ä°nÃ¶nÃ¼ Zaferiâ€™nin kazanÄ±lmasÄ±, Ali Fuat PaÅŸaâ€™nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ varâ€¦