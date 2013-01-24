TARÄ°HTE BUGÃœN: DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Gaffar Okkan ÅŸehit edildi

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; UÄŸur Mumcuâ€™nun evinin Ã¶nÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, 24 Ocak kararlarÄ±, Casablanca KonferansÄ±, TÃœRKSAT-I uydusunun dÃ¼ÅŸmesi var.
Gaffar Okkan Suikaste UÄŸradÄ± (2001)
DiyarbakÄ±r Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Gaffar OkkanÂ 24 Ocak 2001 gÃ¼nÃ¼ akÅŸam saatlerinde DiyarbakÄ±râ€™da Valilik BinasÄ±'na doÄŸru giderken, pusuya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ ve aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu olay yerinde ÅŸehit oldu. Bu olay gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde de gizemini korumakta olup herhangi bir kesin bilgiye ulaÅŸÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
OsmanlÄ± Ordusu Kahireâ€™ye Girdi (1517)
Memluklular ile yaptÄ±ÄŸÄ± Ridaniye savaÅŸÄ±nÄ± kazanan Yavuz Sultan Selim Â komutasÄ±nda ki OsmanlÄ± ordusu MemluklularÄ±n baÅŸkenti Kahireâ€™ye 24 Ocak 1517 tarihinde girdi. Yavuz Sultan Selim Kahire tamamen kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra ÅŸehre girmiÅŸtir.
Åžiliâ€™de BÃ¼yÃ¼k bir Deprem Oldu (1939)
Åžiliâ€™nin Chillan bÃ¶lgesinde 24 Ocak 1939â€™da Ã§ok ÅŸiddetli bir deprem (8,3) meydana geldi. Bu depremde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k maddi hasar yanÄ±nda yaklaÅŸÄ±k otuz bin kiÅŸinin de Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§tÄ±.
Casablanca KonferansÄ± Bitti (1943)
II.DÃ¼nya SavaÅŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi sÄ±ralarda 14-24 Ocak 1943â€™te ABD baÅŸkanÄ± Roosevelt ve Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Churchill arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelere Stalin katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Konferans da aralarÄ± aÃ§Ä±k olan iki FransÄ±z general barÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, SSCBâ€™nin Ã¼zerindeki yÃ¼kÃ¼n azaltÄ±lmasÄ± iÃ§in Sicilya Ã§Ä±kartmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ayrÄ±ca TÃ¼rkiyeâ€™nin de savaÅŸa dahil edilmesi kararlarÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.
24 Ocak KararlarÄ± Kamuoyuna AÃ§Ä±klandÄ± (1980)
BaÅŸbakan SÃ¼leyman Demirel tarafÄ±ndan 1979 yÄ±lÄ±nda BaÅŸbakanlÄ±k MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±'na getirilen Â Turgut Ã–zal verilen gÃ¶rev Ã¼zerine yeni bir ekonomik istikrar programÄ± hazÄ±rladÄ±. Ekonomik anlayÄ±ÅŸta bazÄ± kÃ¶klÃ¼ deÄŸiÅŸiklikler iÃ§eren bu program 24 Ocak 1980'de kamuoyuna aÃ§Ä±klandÄ±. Bu yÃ¼zden 24 Ocak KararlarÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.Â
UÄŸur Mumcu Evinin Ã–nÃ¼nde Ã–ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ (1993)
Cumhuriyet gazetesinin baÅŸyazarÄ± UÄŸur Mumcu 24 Ocak 1993 gÃ¼nÃ¼ evinin Ã¶nÃ¼nde arabasÄ±na konulan bir bomba ile Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bu suikast Ã¼zerinde ki sis perdesi aradan geÃ§en yÄ±llara raÄŸmen kaldÄ±rÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r.
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
1921. Ankara-Sivas demiryolunun inÅŸasÄ±na iliÅŸkin yasa, TBMMâ€™de kabul edildi. Bu hattÄ±n inÅŸaatÄ±, 1930 yÄ±lÄ±nda tamamlandÄ±.
1946. BM, UluslararasÄ± Atom Enerjisi Komisyonuâ€™nu kurdu.
1961. YassÄ±ada duruÅŸmalarÄ±nda BaÅŸsavcÄ± Altay Ã–mer Egesel, Adnan Menderesâ€™in idamÄ±nÄ± istedi.
1965. Ä°ngiliz siyasetÃ§i Winston Churchill Ã¶ldÃ¼.
1993. MilliyetÃ§i Ã‡alÄ±ÅŸma Partisi (MÃ‡P), adÄ±nÄ± MilliyetÃ§i Hareket Partisi (MHP) olarak deÄŸiÅŸtirdi.
1994. TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk haberleÅŸme uydusu TÃœRKSAT-1, fÄ±rlatÄ±ldÄ±ktan 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa dÃ¼ÅŸtÃ¼.
Gaffar Okkan'Ä±n suikast sonucu ÅŸehit edilmesi, UÄŸur Mumcuâ€™nun evinin Ã¶nÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, 24 Ocak kararlarÄ±, Casablanca KonferansÄ±, TÃœRKSAT-I uydusunun dÃ¼ÅŸmesi tarihte bugÃ¼nÃ¼n Ã¶nemli olaylarÄ± arasÄ±nda
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Hazreti Ali Åžehit Edildi,Ã‡inâ€™de bÃ¼yÃ¼k deprem, Bab-Ä± Ali baskÄ±nÄ±, Ä°lk kez TÃ¼rkÃ§e Kurâ€™an-Ä± Kerim okunmasÄ±,Vietnam savaÅŸÄ±nÄ±n bitmesi var..
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Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; MaraÅŸlÄ±larÄ±n FransÄ±zlara karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadele baÅŸlatmasÄ±, Ä°stanbul Rasathanesinin yÄ±kÄ±lmasÄ±, Fransa KralÄ±nÄ±n idamÄ± , Ä°ranâ€™Ä±n ABDâ€™li rehineleri bÄ±rakmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; DÃ¼zmece Mustafa olayÄ±, Edirneâ€™nin Ruslara terki, Ä°lk AnayasanÄ±n kabulÃ¼, KÄ±zÄ±lorduâ€™nun Azerbaycan'da '20 Ocak KatliamÄ±'nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ã‡Ä±raÄŸan SarayÄ±nÄ±n yanmasÄ±, GaliÃ§ya Zaferinin kazanÄ±lmasÄ±, Ä°ndra Gandhiâ€™nin BaÅŸbakan olmasÄ±, Hrant Dinkâ€™in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Bizans Tarihinin BÃ¼yÃ¼k Ä°syanÄ± â€˜â€™Nika AyaklanmasÄ±â€™â€™, Alman Ulusal BirliÄŸinin KurulmasÄ±, Paris BarÄ±ÅŸ KonferansÄ±nÄ±n BaÅŸlamasÄ±, MÄ±sÄ±r ile Ä°srail ArasÄ±nda 101.Km. AntlaÅŸmasÄ± varâ€¦
Petrol rezervlerinin %60â€™tan fazlasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu OrtadoÄŸu bÃ¶lgesinde ve Kuveytâ€™te kontrolÃ¼ kaybetmek istemeyen, baÅŸta Amerika BirleÅŸik Devletleri olmak Ã¼zere BatÄ±lÄ± gÃ¼Ã§ler iÅŸgale seyirci kalmadÄ±lar.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°skender Beyâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼, Polamares olayÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ±, KÃ¶rfez SavaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Kemal Reisâ€™in ÅŸehit olmasÄ±, KorkunÃ§ Ä°vanâ€™Ä±n tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±, Kaddafiâ€™nin devlet baÅŸkanÄ± olmasÄ±, Refah Partisi'nin Anayasa Mahkemesi tarafÄ±ndan kapatÄ±lmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°stanbul Erkek Lisesinin aÃ§Ä±lmasÄ±, Fatih Sultan Mehmetâ€™in hocalarÄ±ndan AkÅŸemseddin Hazretlerinin vefatÄ±, Jonhsonâ€™un mektubunun aÃ§Ä±klanmasÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; NorveÃ§â€™in Ä°sveÃ§â€™e baÄŸlanmasÄ±, DarÃ¼lfÃ¼nunâ€™un aÃ§Ä±lmasÄ±, TÃ¼rk tarihinin ilk resimli gazetesinin Ã§Ä±kmasÄ±, Kanal harekatÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;Timurâ€™un Hindistan seferi, Medine MÃ¼dafii Fahrettin PaÅŸaâ€™nÄ±n teslim olmasÄ±, Haitiâ€™de bÃ¼yÃ¼k bir deprem yaÅŸanmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Gaznelilerin kurucusu Alptiginâ€™in Gazneâ€™yi ele geÃ§irmesi, Ayasofyaâ€™da HÄ±rÄ±stiyan dÃ¼nyasÄ±nÄ± birleÅŸtirme ayini, Son Ä°stiklal SavaÅŸÄ± gazilerinden Ã–mer KÃ¼yÃ¼kâ€™Ã¼n vefat etmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Fuzuliâ€™nin vefatÄ±, Ä°nsÃ¼linâ€™in ilk kez denenmesi, Arnavutlukâ€™ta Enver Hoca dÃ¶neminin baÅŸlamasÄ±, BÃ¼lent Ecevit AzÄ±nlÄ±k HÃ¼kÃ¼metinin kurulmasÄ± varâ€¦
Ä°ngiltere Hindistan'dan getirdiÄŸi afyonu Ã‡in'de satmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, Ã‡in bu duruma mÃ¼dahale edince iki Ã¼lke arasÄ±nda 'Afyon SavaÅŸlarÄ±' adÄ±yla bilinen savaÅŸ Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.