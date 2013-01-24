DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
08:35, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba
Tarihte bugÃ¼n
GÃ¼ncelleme: 00:10, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
TARÄ°HTE BUGÃœN: DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Gaffar Okkan ÅŸehit edildi
TARÄ°HTE BUGÃœN: DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Gaffar Okkan ÅŸehit edildi

Gaffar Okkan'Ä±n suikast sonucu ÅŸehit edilmesi, UÄŸur Mumcuâ€™nun evinin Ã¶nÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, 24 Ocak kararlarÄ±, Casablanca KonferansÄ±, TÃœRKSAT-I uydusunun dÃ¼ÅŸmesi tarihte bugÃ¼nÃ¼n Ã¶nemli olaylarÄ± arasÄ±nda

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; UÄŸur Mumcuâ€™nun evinin Ã¶nÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, 24 Ocak kararlarÄ±, Casablanca KonferansÄ±, TÃœRKSAT-I uydusunun dÃ¼ÅŸmesi var.

GÃœNÃœN OLAYI

Gaffar Okkan Suikaste UÄŸradÄ± (2001)

DiyarbakÄ±r Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Gaffar OkkanÂ  24 Ocak 2001 gÃ¼nÃ¼ akÅŸam saatlerinde DiyarbakÄ±râ€™da Valilik BinasÄ±'na doÄŸru giderken, pusuya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ ve aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu olay yerinde ÅŸehit oldu. Bu olay gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde de gizemini korumakta olup herhangi bir kesin bilgiye ulaÅŸÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

OsmanlÄ± Ordusu Kahireâ€™ye Girdi (1517)

Memluklular ile yaptÄ±ÄŸÄ± Ridaniye savaÅŸÄ±nÄ± kazanan Yavuz Sultan Selim Â komutasÄ±nda ki OsmanlÄ± ordusu MemluklularÄ±n baÅŸkenti Kahireâ€™ye 24 Ocak 1517 tarihinde girdi. Yavuz Sultan Selim Kahire tamamen kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra ÅŸehre girmiÅŸtir.

Åžiliâ€™de BÃ¼yÃ¼k bir Deprem Oldu (1939)

Åžiliâ€™nin Chillan bÃ¶lgesinde 24 Ocak 1939â€™da Ã§ok ÅŸiddetli bir deprem (8,3) meydana geldi. Bu depremde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k maddi hasar yanÄ±nda yaklaÅŸÄ±k otuz bin kiÅŸinin de Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§tÄ±.

Casablanca KonferansÄ± Bitti (1943)

II.DÃ¼nya SavaÅŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi sÄ±ralarda 14-24 Ocak 1943â€™te ABD baÅŸkanÄ± Roosevelt ve Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Churchill arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelere Stalin katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Konferans da aralarÄ± aÃ§Ä±k olan iki FransÄ±z general barÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, SSCBâ€™nin Ã¼zerindeki yÃ¼kÃ¼n azaltÄ±lmasÄ± iÃ§in Sicilya Ã§Ä±kartmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ayrÄ±ca TÃ¼rkiyeâ€™nin de savaÅŸa dahil edilmesi kararlarÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

24 Ocak KararlarÄ± Kamuoyuna AÃ§Ä±klandÄ± (1980)

BaÅŸbakan SÃ¼leyman Demirel tarafÄ±ndan 1979 yÄ±lÄ±nda BaÅŸbakanlÄ±k MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±'na getirilen Â Turgut Ã–zal verilen gÃ¶rev Ã¼zerine yeni bir ekonomik istikrar programÄ± hazÄ±rladÄ±. Ekonomik anlayÄ±ÅŸta bazÄ± kÃ¶klÃ¼ deÄŸiÅŸiklikler iÃ§eren bu program 24 Ocak 1980'de kamuoyuna aÃ§Ä±klandÄ±. Bu yÃ¼zden 24 Ocak KararlarÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.Â 

UÄŸur Mumcu Evinin Ã–nÃ¼nde Ã–ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ (1993)

Cumhuriyet gazetesinin baÅŸyazarÄ± UÄŸur Mumcu 24 Ocak 1993 gÃ¼nÃ¼ evinin Ã¶nÃ¼nde arabasÄ±na konulan bir bomba ile Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bu suikast Ã¼zerinde ki sis perdesi aradan geÃ§en yÄ±llara raÄŸmen kaldÄ±rÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1921. Ankara-Sivas demiryolunun inÅŸasÄ±na iliÅŸkin yasa, TBMMâ€™de kabul edildi. Bu hattÄ±n inÅŸaatÄ±, 1930 yÄ±lÄ±nda tamamlandÄ±.

1946. BM, UluslararasÄ± Atom Enerjisi Komisyonuâ€™nu kurdu.

1961. YassÄ±ada duruÅŸmalarÄ±nda BaÅŸsavcÄ± Altay Ã–mer Egesel, Adnan Menderesâ€™in idamÄ±nÄ± istedi.

1965. Ä°ngiliz siyasetÃ§i Winston Churchill Ã¶ldÃ¼.

1993. MilliyetÃ§i Ã‡alÄ±ÅŸma Partisi (MÃ‡P), adÄ±nÄ± MilliyetÃ§i Hareket Partisi (MHP) olarak deÄŸiÅŸtirdi.

1994. TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk haberleÅŸme uydusu TÃœRKSAT-1, fÄ±rlatÄ±ldÄ±ktan 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa dÃ¼ÅŸtÃ¼.



Ä°lgili Konular tarihte bugÃ¼n UÄŸur Mumcu cinayeti Gaffar Okan Cinayeti 24 Ocak kararlarÄ± Casablanca KonferansÄ± TÃœRKSAT-I uydusunun dÃ¼ÅŸmesi Åžiliâ€™de BÃ¼yÃ¼k bir Deprem Oldu OsmanlÄ± Ordusu Kahireâ€™ye Girdi
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Tarihte bugÃ¼n Haberleri
TARÄ°HTE BUGÃœN DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Gaffar Okkan ÅŸehit edildi
TARÄ°HTE BUGÃœN: DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Gaffar Okkan ÅŸehit edildi

Gaffar Okkan'Ä±n suikast sonucu ÅŸehit edilmesi, UÄŸur Mumcuâ€™nun evinin Ã¶nÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, 24 Ocak kararlarÄ±, Casablanca KonferansÄ±, TÃœRKSAT-I uydusunun dÃ¼ÅŸmesi tarihte bugÃ¼nÃ¼n Ã¶nemli olaylarÄ± arasÄ±nda
TARÄ°HTE BUGÃœN Hazreti Ali RA Åžehit Oldu
TARÄ°HTE BUGÃœN: Hazreti Ali (RA) Åžehit Oldu

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Hazreti Ali Åžehit Edildi,Ã‡inâ€™de bÃ¼yÃ¼k deprem, Bab-Ä± Ali baskÄ±nÄ±, Ä°lk kez TÃ¼rkÃ§e Kurâ€™an-Ä± Kerim okunmasÄ±,Vietnam savaÅŸÄ±nÄ±n bitmesi var..
TARÄ°HTE BUGÃœN Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye Zaferi
TARÄ°HTE BUGÃœN: Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye Zaferi

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda OsmanlÄ± Kuvvetleri Memluk ordusuna Ridaniyeâ€™de son darbeyi indirmesi, Tac Mahalâ€™Ä± YaptÄ±ran Åžah Cihan vefat etmesi, Rus askerleri iÅŸÃ§ilerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± ve Ergenekon operasyonunun yapÄ±lmasÄ± var..
TARÄ°HTE BUGÃœN MaraÅŸlÄ±lar FransÄ±zlara karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadele baÅŸlattÄ±
TARÄ°HTE BUGÃœN: MaraÅŸlÄ±lar FransÄ±zlara karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadele baÅŸlattÄ±

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; MaraÅŸlÄ±larÄ±n FransÄ±zlara karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadele baÅŸlatmasÄ±, Ä°stanbul Rasathanesinin yÄ±kÄ±lmasÄ±, Fransa KralÄ±nÄ±n idamÄ± , Ä°ranâ€™Ä±n ABDâ€™li rehineleri bÄ±rakmasÄ± varâ€¦
TARÄ°HTE BUGÃœN KÄ±zÄ±lordu Azerbaycan'da '20 Ocak KatliamÄ±'nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi
TARÄ°HTE BUGÃœN: KÄ±zÄ±lordu, Azerbaycan'da '20 Ocak KatliamÄ±'nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; DÃ¼zmece Mustafa olayÄ±, Edirneâ€™nin Ruslara terki, Ä°lk AnayasanÄ±n kabulÃ¼, KÄ±zÄ±lorduâ€™nun Azerbaycan'da '20 Ocak KatliamÄ±'nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesi varâ€¦
TARÄ°HTE BUGÃœN Hrant Dink Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
TARÄ°HTE BUGÃœN: Hrant Dink Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ã‡Ä±raÄŸan SarayÄ±nÄ±n yanmasÄ±, GaliÃ§ya Zaferinin kazanÄ±lmasÄ±, Ä°ndra Gandhiâ€™nin BaÅŸbakan olmasÄ±, Hrant Dinkâ€™in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi var..
TARÄ°HTE BUGÃœN Paris BarÄ±ÅŸ KonferansÄ± toplandÄ±
TARÄ°HTE BUGÃœN: Paris BarÄ±ÅŸ KonferansÄ± toplandÄ±

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Bizans Tarihinin BÃ¼yÃ¼k Ä°syanÄ± â€˜â€™Nika AyaklanmasÄ±â€™â€™, Alman Ulusal BirliÄŸinin KurulmasÄ±, Paris BarÄ±ÅŸ KonferansÄ±nÄ±n BaÅŸlamasÄ±, MÄ±sÄ±r ile Ä°srail ArasÄ±nda 101.Km. AntlaÅŸmasÄ± varâ€¦
OrtadoÄŸu da bir Ã§Ä±kar mÃ¼cadelesi Kuveyt'in iÅŸgali ve KÃ¶rfez SavaÅŸÄ±
OrtadoÄŸuâ€™da bir Ã§Ä±kar mÃ¼cadelesi: Kuveyt'in iÅŸgali ve KÃ¶rfez SavaÅŸÄ±

Petrol rezervlerinin %60â€™tan fazlasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu OrtadoÄŸu bÃ¶lgesinde ve Kuveytâ€™te kontrolÃ¼ kaybetmek istemeyen, baÅŸta Amerika BirleÅŸik Devletleri olmak Ã¼zere BatÄ±lÄ± gÃ¼Ã§ler iÅŸgale seyirci kalmadÄ±lar.
TARÄ°HTE BUGÃœN KÃ¶rfez SavaÅŸÄ± baÅŸladÄ±
TARÄ°HTE BUGÃœN: KÃ¶rfez SavaÅŸÄ± baÅŸladÄ±

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°skender Beyâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼, Polamares olayÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ±, KÃ¶rfez SavaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± var..
TARÄ°HTE BUGÃœN Refah Partisi kapatÄ±ldÄ±
TARÄ°HTE BUGÃœN: Refah Partisi kapatÄ±ldÄ±

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Kemal Reisâ€™in ÅŸehit olmasÄ±, KorkunÃ§ Ä°vanâ€™Ä±n tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±, Kaddafiâ€™nin devlet baÅŸkanÄ± olmasÄ±, Refah Partisi'nin Anayasa Mahkemesi tarafÄ±ndan kapatÄ±lmasÄ± varâ€¦
TARÄ°HTE BUGÃœN 'Ä°stanbul un manevi fatihi' AkÅŸemseddin Hazretleri vefat etti
TARÄ°HTE BUGÃœN: 'Ä°stanbulâ€™un manevi fatihi' AkÅŸemseddin Hazretleri vefat etti

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°stanbul Erkek Lisesinin aÃ§Ä±lmasÄ±, Fatih Sultan Mehmetâ€™in hocalarÄ±ndan AkÅŸemseddin Hazretlerinin vefatÄ±, Jonhsonâ€™un mektubunun aÃ§Ä±klanmasÄ± var..
TARÄ°HTE BUGÃœN DarÃ¼lfÃ¼nun aÃ§Ä±ldÄ±
TARÄ°HTE BUGÃœN: DarÃ¼lfÃ¼nun aÃ§Ä±ldÄ±

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; NorveÃ§â€™in Ä°sveÃ§â€™e baÄŸlanmasÄ±, DarÃ¼lfÃ¼nunâ€™un aÃ§Ä±lmasÄ±, TÃ¼rk tarihinin ilk resimli gazetesinin Ã§Ä±kmasÄ±, Kanal harekatÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± varâ€¦
TARÄ°HTE BUGÃœN Ekmek karneye baÄŸlandÄ±
TARÄ°HTE BUGÃœN: Ekmek karneye baÄŸlandÄ±

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;Timurâ€™un Hindistan seferi, Medine MÃ¼dafii Fahrettin PaÅŸaâ€™nÄ±n teslim olmasÄ±, Haitiâ€™de bÃ¼yÃ¼k bir deprem yaÅŸanmasÄ± varâ€¦
TARÄ°HTE BUGÃœN Safeviler BaÄŸdat Ä± ele geÃ§irdi
TARÄ°HTE BUGÃœN: Safeviler BaÄŸdatâ€™Ä± ele geÃ§irdi

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Gaznelilerin kurucusu Alptiginâ€™in Gazneâ€™yi ele geÃ§irmesi, Ayasofyaâ€™da HÄ±rÄ±stiyan dÃ¼nyasÄ±nÄ± birleÅŸtirme ayini, Son Ä°stiklal SavaÅŸÄ± gazilerinden Ã–mer KÃ¼yÃ¼kâ€™Ã¼n vefat etmesi varâ€¦
TARÄ°HTE BUGÃœN Arnavutluk'ta Enver Hoca dÃ¶nemi baÅŸladÄ±
TARÄ°HTE BUGÃœN: Arnavutluk'ta Enver Hoca dÃ¶nemi baÅŸladÄ±

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Fuzuliâ€™nin vefatÄ±, Ä°nsÃ¼linâ€™in ilk kez denenmesi, Arnavutlukâ€™ta Enver Hoca dÃ¶neminin baÅŸlamasÄ±, BÃ¼lent Ecevit AzÄ±nlÄ±k HÃ¼kÃ¼metinin kurulmasÄ± varâ€¦
SÃ¶mÃ¼rgeciliÄŸin Ã§irkin yÃ¼zÃ¼ Afyon SavaÅŸlarÄ±
SÃ¶mÃ¼rgeciliÄŸin Ã§irkin yÃ¼zÃ¼: Afyon SavaÅŸlarÄ±

Ä°ngiltere Hindistan'dan getirdiÄŸi afyonu Ã‡in'de satmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, Ã‡in bu duruma mÃ¼dahale edince iki Ã¼lke arasÄ±nda 'Afyon SavaÅŸlarÄ±' adÄ±yla bilinen savaÅŸ Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Haberler

24 Ocak KararlarÄ±: 12 EylÃ¼l darbesinin Ã¶ncÃ¼sÃ¼...
24 Ocak KararlarÄ± 12 EylÃ¼l darbesinin Ã¶ncÃ¼sÃ¼

TARÄ°HTE BUGÃœN: Hazreti Ali (RA) Åžehit Oldu
TARÄ°HTE BUGÃœN Hazreti Ali RA Åžehit Oldu

TARÄ°HTE BUGÃœN: Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye Zaferi
TARÄ°HTE BUGÃœN Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye Zaferi

TARÄ°HTE BUGÃœN: MaraÅŸlÄ±lar FransÄ±zlara karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadele baÅŸlattÄ±
TARÄ°HTE BUGÃœN MaraÅŸlÄ±lar FransÄ±zlara karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadele baÅŸlattÄ±

TARÄ°HTE BUGÃœN: KÄ±zÄ±lordu, Azerbaycan'da '20 Ocak KatliamÄ±'nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi
TARÄ°HTE BUGÃœN KÄ±zÄ±lordu Azerbaycan'da '20 Ocak KatliamÄ±'nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi

TARÄ°HTE BUGÃœN: Hrant Dink Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
TARÄ°HTE BUGÃœN Hrant Dink Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

TARÄ°HTE BUGÃœN: Paris BarÄ±ÅŸ KonferansÄ± toplandÄ±
TARÄ°HTE BUGÃœN Paris BarÄ±ÅŸ KonferansÄ± toplandÄ±

TARÄ°HTE BUGÃœN: KÃ¶rfez SavaÅŸÄ± baÅŸladÄ±
TARÄ°HTE BUGÃœN KÃ¶rfez SavaÅŸÄ± baÅŸladÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 