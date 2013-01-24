GÃ¼ncelleme: 00:10, 24 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

TARÄ°HTE BUGÃœN: DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Gaffar Okkan ÅŸehit edildi

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; UÄŸur Mumcuâ€™nun evinin Ã¶nÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, 24 Ocak kararlarÄ±, Casablanca KonferansÄ±, TÃœRKSAT-I uydusunun dÃ¼ÅŸmesi var.

GÃœNÃœN OLAYI

Gaffar Okkan Suikaste UÄŸradÄ± (2001)

DiyarbakÄ±r Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Gaffar OkkanÂ 24 Ocak 2001 gÃ¼nÃ¼ akÅŸam saatlerinde DiyarbakÄ±râ€™da Valilik BinasÄ±'na doÄŸru giderken, pusuya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ ve aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu olay yerinde ÅŸehit oldu. Bu olay gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde de gizemini korumakta olup herhangi bir kesin bilgiye ulaÅŸÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

OsmanlÄ± Ordusu Kahireâ€™ye Girdi (1517)

Memluklular ile yaptÄ±ÄŸÄ± Ridaniye savaÅŸÄ±nÄ± kazanan Yavuz Sultan Selim Â komutasÄ±nda ki OsmanlÄ± ordusu MemluklularÄ±n baÅŸkenti Kahireâ€™ye 24 Ocak 1517 tarihinde girdi. Yavuz Sultan Selim Kahire tamamen kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra ÅŸehre girmiÅŸtir.

Åžiliâ€™de BÃ¼yÃ¼k bir Deprem Oldu (1939)

Åžiliâ€™nin Chillan bÃ¶lgesinde 24 Ocak 1939â€™da Ã§ok ÅŸiddetli bir deprem (8,3) meydana geldi. Bu depremde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k maddi hasar yanÄ±nda yaklaÅŸÄ±k otuz bin kiÅŸinin de Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§tÄ±.

Casablanca KonferansÄ± Bitti (1943)

II.DÃ¼nya SavaÅŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi sÄ±ralarda 14-24 Ocak 1943â€™te ABD baÅŸkanÄ± Roosevelt ve Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Churchill arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelere Stalin katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Konferans da aralarÄ± aÃ§Ä±k olan iki FransÄ±z general barÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, SSCBâ€™nin Ã¼zerindeki yÃ¼kÃ¼n azaltÄ±lmasÄ± iÃ§in Sicilya Ã§Ä±kartmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ayrÄ±ca TÃ¼rkiyeâ€™nin de savaÅŸa dahil edilmesi kararlarÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

24 Ocak KararlarÄ± Kamuoyuna AÃ§Ä±klandÄ± (1980)

BaÅŸbakan SÃ¼leyman Demirel tarafÄ±ndan 1979 yÄ±lÄ±nda BaÅŸbakanlÄ±k MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±'na getirilen Â Turgut Ã–zal verilen gÃ¶rev Ã¼zerine yeni bir ekonomik istikrar programÄ± hazÄ±rladÄ±. Ekonomik anlayÄ±ÅŸta bazÄ± kÃ¶klÃ¼ deÄŸiÅŸiklikler iÃ§eren bu program 24 Ocak 1980'de kamuoyuna aÃ§Ä±klandÄ±. Bu yÃ¼zden 24 Ocak KararlarÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.Â

UÄŸur Mumcu Evinin Ã–nÃ¼nde Ã–ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ (1993)

Cumhuriyet gazetesinin baÅŸyazarÄ± UÄŸur Mumcu 24 Ocak 1993 gÃ¼nÃ¼ evinin Ã¶nÃ¼nde arabasÄ±na konulan bir bomba ile Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bu suikast Ã¼zerinde ki sis perdesi aradan geÃ§en yÄ±llara raÄŸmen kaldÄ±rÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1921. Ankara-Sivas demiryolunun inÅŸasÄ±na iliÅŸkin yasa, TBMMâ€™de kabul edildi. Bu hattÄ±n inÅŸaatÄ±, 1930 yÄ±lÄ±nda tamamlandÄ±.

1946. BM, UluslararasÄ± Atom Enerjisi Komisyonuâ€™nu kurdu.

1961. YassÄ±ada duruÅŸmalarÄ±nda BaÅŸsavcÄ± Altay Ã–mer Egesel, Adnan Menderesâ€™in idamÄ±nÄ± istedi.

1965. Ä°ngiliz siyasetÃ§i Winston Churchill Ã¶ldÃ¼.

1993. MilliyetÃ§i Ã‡alÄ±ÅŸma Partisi (MÃ‡P), adÄ±nÄ± MilliyetÃ§i Hareket Partisi (MHP) olarak deÄŸiÅŸtirdi.

1994. TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk haberleÅŸme uydusu TÃœRKSAT-1, fÄ±rlatÄ±ldÄ±ktan 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa dÃ¼ÅŸtÃ¼.