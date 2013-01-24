Tarihte bugün: Uğur Mumcu ve Gaffar Okan öldürüldü

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Uğur Mumcu’nun evinin önünde öldürülmesi, 24 Ocak kararları, Casablanca Konferansı, TÜRKSAT-I uydusunun düşmesi var.
Uğur Mumcu Evinin Önünde Öldürüldü (1993)
Cumhuriyet gazetesinin başyazarı Uğur Mumcu 24 Ocak 1993 günü evinin önünde arabasına konulan bir bomba ile öldürüldü. Bu suikast üzerinde ki sis perdesi aradan geçen yıllara rağmen kaldırılamamıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Gaffar Okkan Suikaste Uğradı (2001)
Diyarbakır İl Emniye Müdürü Gaffar Okkan 24 Ocak 2001 günü akşam saatlerinde Diyarbakır’da Valilik Binası'na doğru giderken, pusuya düşürüldü ve açılan ateş sonucu olay yerinde şehit oldu. Bu olay günümüzde de gizemini korumakta olup herhangi bir kesin bilgiye ulaşılamamıştır.
Osmanlı Ordusu Kahire’ye Girdi (1517)
Memluklular ile yaptığı Ridaniye savaşını kazanan Yavuz Sultan Selim komutasında ki Osmanlı ordusu Memlukluların başkenti Kahire’ye 24 Ocak 1517 tarihinde girdi. Yavuz Sultan Selim Kahire tamamen kontrol altına alındıktan sonra şehre girmiştir.
Şili’de Büyük bir Deprem Oldu (1939)
Şili’nin Chillan bölgesinde 24 Ocak 1939’da çok şiddetli bir deprem (8,3) meydana geldi. Bu depremde çok büyük maddi hasar yanında yaklaşık otuz bin kişinin de ölümüne yol açtı.
Casablanca Konferansı Bitti (1943)
II.Dünya Savaşının devam ettiği sıralarda 14-24 Ocak 1943’te ABD başkanı Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Churchill arasında gerçekleşmiştir. Görüşmelere Stalin katılmamıştır. Konferans da araları açık olan iki Fransız general barıştırılmış, SSCB’nin üzerindeki yükün azaltılması için Sicilya çıkartması kararlaştırılmış ayrıca Türkiye’nin de savaşa dahil edilmesi kararları alınmıştır.
24 Ocak Kararları Kamuoyuna Açıklandı (1980)
Başbakan Süleyman Demirel tarafından 1979 yılında Başbakanlık Müsteşarlığı'na getirilen Turgut Özal verilen görev üzerine yeni bir ekonomik istikrar programı hazırladı. Ekonomik anlayışta bazı köklü değişiklikler içeren bu program 24 Ocak 1980'de kamuoyuna açıklandı. Bu yüzden 24 Ocak Kararları olarak adlandırılmıştır.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1921. Ankara-Sivas demiryolunun inşasına ilişkin yasa, TBMM’de kabul edildi. Bu hattın inşaatı, 1930 yılında tamamlandı.
1946. BM, Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu’nu kurdu.
1961. Yassıada duruşmalarında Başsavcı Altay Ömer Egesel, Adnan Menderes’in idamını istedi.
1965. İngiliz siyasetçi Winston Churchill öldü.
1993. Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP), adını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirdi.
1994. Türkiye’nin ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT-1, fırlatıldıktan 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa düştü.
Uğur Mumcu’nun evinin önünde öldürülmesi, 24 Ocak kararları, Casablanca Konferansı, TÜRKSAT-I uydusunun düşmesi tarihte bugünün önemli olayları arasında
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Çin’de büyük deprem, Bab-ı Ali baskını, İlk kez Türkçe Kur’an-ı Kerim okunması,Vietnam savaşının bitmesi var..
Osmanlı devleti tarafından “Zengibar” olarak isimlendirilmiş olan Zanzibar, Tanzanya sahiline 72 km uzaklıkta bulunan bir adadır
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında Osmanlı Kuvvetleri Memluk ordusuna Ridaniye’de son darbeyi indirmesi, Tac Mahal’ı Yaptıran Şah Cihan vefat etmesi, Rus askerleri işçilerin üzerine ateş açması ve Ergenekon operasyonunun yapılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Maraşlıların Fransızlara karşı büyük bir mücadele başlatması, İstanbul Rasathanesinin yıkılması, Fransa Kralının idamı , İran’ın ABD’li rehineleri bırakması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Düzmece Mustafa olayı, Edirne’nin Ruslara terki, İlk Anayasanın kabulü, Kızılordu’nun Azerilerin üzerine ateş açması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Çırağan Sarayının yanması, Galiçya Zaferinin kazanılması, İndra Gandhi’nin Başbakan olması, Kızılordunun Azerbaycan'ı işgali,Hrant Dink’in öldürülmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Bizans Tarihinin Büyük İyanı ‘’Nika Ayaklanması’’, Alman Ulusal Birliğinin Kurulması, Paris Barış Konferansının Başlaması, Mısır ile İsrail Arasında 101.Km. Antlaşması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İskender Bey’in ölümü, Polamares olayının yaşanması, Körfez Savaşının başlaması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Kemal Reis’in şehit olması,Korkunç İvan’ın tahta çıkışı, Kaddafi’nin devlet başkanı olması, Refah Partisi'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İstanbul Erkek Lisesinin açılması, Akşemsettin’in vefatı, Jonhson’un mektubunun açıklanması, var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Norveç’in İsveç’e bağlanması, Darülfünun’un açılması, Türk tarihinin ilk resimli gazetesinin çıkması, Kanal harekatının başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Timur’un Hindistan seferi, Medine Müdafii Fahrettin Paşa’nın teslim olması, Haiti’de büyük bir deprem yaşanması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Gaznelilerin kurucusu Alptigin’in Gazne’yi ele geçirmesi, Ayasofya’da Hırıstiyan dünyasını birleştirme ayini, Son İstiklal Savaşı gazilerinden Ömer Küyük’ün vefat etmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Fuzuli’nin vefatı, İnsülin’in ilk kez denenmesi, Arnavutluk’ta Enver Hoca döneminin başlaması, Bülent Ecevit Azınlık Hükümetinin kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mısır’da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları’nın sona ermesi,Milletler Cemiyeti’nin kurulması, I.İnönü Zaferi’nin kazanılması, Ali Fuat Paşa’nın ölümü var…