Güncelleme: 08:13, 24 Ocak 2017 Salı

Tarihte bugün: Uğur Mumcu ve Gaffar Okan öldürüldü

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Uğur Mumcu’nun evinin önünde öldürülmesi, 24 Ocak kararları, Casablanca Konferansı, TÜRKSAT-I uydusunun düşmesi var.

GÜNÜN OLAYI

Uğur Mumcu Evinin Önünde Öldürüldü (1993)

Cumhuriyet gazetesinin başyazarı Uğur Mumcu 24 Ocak 1993 günü evinin önünde arabasına konulan bir bomba ile öldürüldü. Bu suikast üzerinde ki sis perdesi aradan geçen yıllara rağmen kaldırılamamıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Gaffar Okkan Suikaste Uğradı (2001)

Diyarbakır İl Emniye Müdürü Gaffar Okkan 24 Ocak 2001 günü akşam saatlerinde Diyarbakır’da Valilik Binası'na doğru giderken, pusuya düşürüldü ve açılan ateş sonucu olay yerinde şehit oldu. Bu olay günümüzde de gizemini korumakta olup herhangi bir kesin bilgiye ulaşılamamıştır.

Osmanlı Ordusu Kahire’ye Girdi (1517)

Memluklular ile yaptığı Ridaniye savaşını kazanan Yavuz Sultan Selim komutasında ki Osmanlı ordusu Memlukluların başkenti Kahire’ye 24 Ocak 1517 tarihinde girdi. Yavuz Sultan Selim Kahire tamamen kontrol altına alındıktan sonra şehre girmiştir.

Şili’de Büyük bir Deprem Oldu (1939)

Şili’nin Chillan bölgesinde 24 Ocak 1939’da çok şiddetli bir deprem (8,3) meydana geldi. Bu depremde çok büyük maddi hasar yanında yaklaşık otuz bin kişinin de ölümüne yol açtı.

Casablanca Konferansı Bitti (1943)

II.Dünya Savaşının devam ettiği sıralarda 14-24 Ocak 1943’te ABD başkanı Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Churchill arasında gerçekleşmiştir. Görüşmelere Stalin katılmamıştır. Konferans da araları açık olan iki Fransız general barıştırılmış, SSCB’nin üzerindeki yükün azaltılması için Sicilya çıkartması kararlaştırılmış ayrıca Türkiye’nin de savaşa dahil edilmesi kararları alınmıştır.

24 Ocak Kararları Kamuoyuna Açıklandı (1980)

Başbakan Süleyman Demirel tarafından 1979 yılında Başbakanlık Müsteşarlığı'na getirilen Turgut Özal verilen görev üzerine yeni bir ekonomik istikrar programı hazırladı. Ekonomik anlayışta bazı köklü değişiklikler içeren bu program 24 Ocak 1980'de kamuoyuna açıklandı. Bu yüzden 24 Ocak Kararları olarak adlandırılmıştır.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1921. Ankara-Sivas demiryolunun inşasına ilişkin yasa, TBMM’de kabul edildi. Bu hattın inşaatı, 1930 yılında tamamlandı.

1946. BM, Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu’nu kurdu.

1961. Yassıada duruşmalarında Başsavcı Altay Ömer Egesel, Adnan Menderes’in idamını istedi.

1965. İngiliz siyasetçi Winston Churchill öldü.

1993. Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP), adını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirdi.

1994. Türkiye’nin ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT-1, fırlatıldıktan 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa düştü.